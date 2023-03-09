Почему не ищут виновных в пропаже денег жильцов ТСН «Новаторов»

«Футбол» на поле ЖКУ: исчезли 16 млн рублей — полиции вновь указали на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела

Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND, улица Новаторов в Казани

В Казани возобновили проверку по факту мошеннических действий со стороны должностных лиц ТСН «Новаторов» и ООО «Зеленый двор» — жильцы управляемых ими домов пожаловались на пропажу уплаченных 16 млн рублей по квартплате. Советский райсуд удовлетворил жалобу одного из жителей на бездействие следователя, которая не уведомила его об очередном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка возобновлена, но полицейские так и не провели ее в полном объеме, возмущается население. Подробнее о пропавших миллионах, добросовестно уплаченных жильцами за ЖКУ, вопросах к полиции и прокуратуре и перспективах уголовного расследования — в материале «Реального времени».

Про документы забыли, а адресату пол сменили

Советский райсуд удовлетворил жалобу казанца Роберта Фазлеева на бездействие следователя ОП №12 «Гвардейский» Рахматуллиной, которая не уведомила заявителя о принятом 13 февраля процессуальном решении — постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, и обязал сотрудницу полиции устранить это нарушение.

В суде представитель отдела полиции ссылался на то, что документ был направлен заявителю письмом по «Почте России» — дескать, это ведомство и виновато в нарушении. Однако из представленной ответчиками документации выяснилось, что и по почте они послали заявителю лишь один, так и не полученный им документ, тогда как должны были выслать два — сопроводительное письмо и копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом обнаружилась и совсем уж пикантная подробность: отправляя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела другому адресату — экс-председателю обанкротившегося ТСН «Новаторов» Валерию Морозу, полицейские не только перепутали его фамилию, а еще и изменили его пол, адресовав корреспонденцию неведомой никому Морозовой В.А.

Полиция не хочет выяснять, куда в ТСН «Новаторов» направили 16 млн рублей, перечисленные жильцами десяти многоквартирных домов за отопление и капитальный ремонт. Фото: Максим Платонов.

«Никто не искал причины задолженности»

Жилец квартиры в доме на улице Новаторов Роберт Фазлеев с организаторами ТСН «Новаторов», чье место после банкротства заняла другая управляющая организация — ООО «Зеленый двор», воюет давно. Компания 9 лет начисляла плату за ЖКУ его покойному деду, при жизни — сотруднику полиции, который вряд ли мог себе представить, что когда-нибудь сотрудники правоохранительных органов будут закрывать глаза на очевидные нарушения. А сейчас Фазлеев-внук добивается возбуждения уголовного дела против сотрудников ТСН «Новаторов», в результате действий которых бесследно исчезли средства, перечисленные жильцами десяти многоквартирных домов, казанского микрорайона с народным названием «Куба», — 5 млн рублей за отопление и 11 млн — за капитальный ремонт.



— С тех пор, как я подал заявление, я получил уже четыре отказа в возбуждении уголовного дела, — рассказал Фазлеев «Реальному времени». — При этом каждый раз прокуратура признавала эти отказы необоснованными и незаконными, указывала на недостатки, допущенные следователем в ходе проверки, однако в полиции упущения не исправляли.

«Изучение материалов проверки показало, что данное решение принято незаконно и необоснованно, без выяснения всех обстоятельств произошедшего, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела должным образом не мотивировано, проверочные мероприятия в полном объеме не выполнены, — говорится, к примеру, в постановлении зампрокурора Советского района, датированном 12 января 2023 года. — Так, не приобщено указанное заявителем решение Арбитражного суда о признании ТСН «Новаторов» банкротом, решение Советского районного суда Казани о признании незаконным протокола общего собрания собственников, не произведен опрос главного бухгалтера ТСН «Новаторов» Фаттыховой Р.Д. по доводам заявителя, не приобщена лицензия на управление многоквартирными домами ТСН «Новаторов»…»

— Не сделано самое важное — не произведена выемка документов в ТСН «Новаторов», — говорит Фазлеев, сам имевший опыт работы следователем. — Не выяснено, ведется ли кассовая книга, если она ведется — она не проверена. Никто не искал причины задолженности, никто не сопоставил размеры долгов жильцов и размеры долгов ТСН перед ресурсоснабжающими организациями, чтобы точно выяснить, какую сумму задолжали неплательщики и сколько уплаченных жильцами средств растворились, не дойдя по назначению… Или вот — есть дебиторская задолженность, должники-жильцы — а где претензионно-исковая работа управляющей компании, ТСН по взысканию долгов. Почему она не ведется? Надо доказывать либо опровергать версию о выводе и обналичивании денежных средств — а этого не делается!

«Претензии уже к прокуратуре»

«Ключевыми» назвал Фазлеев в разговоре с «Реальным временем» слова из последнего ответа прокуратуры Советского района Казани, где говорится, что полицейские неоднократно, незаконно и необоснованно выносили отказы в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ТСН «Новаторов» и ООО «Зеленый двор».

В ответе прокуратуры Советского района Казани на обращения Фазлеева говорится, что полицейские неоднократно, незаконно и необоснованно выносили отказы в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ТСН «Новаторов» и ООО «Зеленый двор». Фото: скрин документа

— Сейчас у меня появились претензии уже к прокуратуре, — говорит он. — Поскольку отказывали мне без законных на то оснований не единожды, а много раз, поскольку требования прокуратуры устранить недостатки полицейские не исполняли, возникает вопрос — а почему в прокуратуре ограничиваются только отменой «отказных»? Почему прокуратура на внесла, например, представление о неполном служебном соответствии сотрудников полиции?

А пока идет вот такой незамысловатый футбольный матч между прокуратурой и полицией, когда одни отказывают, другие отменяют, близится «финальный свисток»:

— Складывается ощущение, что следствие просто тянет время и ждет, когда истечет срок привлечения к уголовной ответственности. Сейчас ничего для расследования, по сути, не делается, а потом можно будет заявителю сообщить, что все — срок истек. И ничего расследовать будет уже не нужно, и нераскрытое дело не будет за следствием числиться.

«Реальное время» обратилось в УВД Казани и Прокуратуру РТ с вопросами, какие реальные меры принимаются к расследованию по заявлению Фазлеева и какую ответственность понесли или понесут сотрудники полиции за то, что до сих пор не провели по нему полной и объективной проверки. По получении комментарии обоих ведомств будут опубликованы.

Фото: yandex.ru/maps

«Это говорит о нежелании работать»

— С подобным «футболом» со стороны следственных органов мне приходится сталкиваться ежегодно, несколько десятков таких случаев бывает каждый год, — возмущается известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — При наличии очевидных поводов к возбуждению уголовного дела добиться его возбуждения удается только на десятый, а то и на пятнадцатый раз. Рекордным же было уголовное дело, которое возбудили после того как в течение двух с лишним лет мой клиент получил 27 отказов! Поэтому герою вашей статьи я желаю терпения и терпения.

По мнению адвоката, отказы выносятся, когда «следователю просто не хочется работать», причем, по его опыту, сотрудники правоохранительных органов не только не трудятся всерьез разбираться в обстоятельствах дела. доводах заявителя и документах, а даже не набирают заново текст «отказной», а попросту его копируют с прошлого постановления.

— Сколько раз было такое: после того, как прокуратура признавала отказ незаконным и необоснованным, дело передавали другому сотруднику, и он вновь присылал отказ точно такого же содержания, как предыдущий, причем в нем повторялись даже грамматические ошибки и неправильно расставленные знаки препинания — менялась только дата выхода постановления. О чем это говорит? Только о нежелании работать! — заключил адвокат.