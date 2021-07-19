«Есть профессиональные «вкладчики», которые ездят на авто, полученных за счет чужого горя»

Почему власти не могут успешно бороться с финансовыми пирамидами

Не прошло и недели после пресс-конференции, на которой о своей борьбе с финансовыми пирамидами в РТ отчитывались представители ЦБ и прокуратуры, как о своей борьбе с мошенниками рассказали представители УФАС, Роскомнадзора и МВД Татарстана. Результаты не то чтобы утешающие. Так, Роскомнадзор не может закрывать сайты аферистов без решения суда, а МВД же обратилось в Центробанк за разъяснениями по новым финансовым пирамидам — но никакого внятного ответа не получило. Следователи и полицейские — как ранее прокуратура — рассказали, почему не могут обвинить создателей новых пирамид в том, что они кладут деньги вкладчиков себе в карман из-за использования криптовалюты. И, в свою очередь, обвинили многих самих потерпевших в том, что они осознанно «идут на пирамиды», рассчитывая, что успеют заработать деньги. Представитель МВД Руслан Давлетьяров назвал их «профессиональными вкладчиками, которые ездят на авто, полученных за счет чужого горя».

В УФАС начали разбирать дело пирамиды «Синерджи»

Несмотря на резонансные случаи с пирамидами «Антарес» и Finiko, по мнению замруководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Венеры Черновой, в последние два года там наблюдают снижение числа нарушений в сфере финансовых услуг в четыре раза. Однако при этом, признает она, незаконная реклама переходит в интернет и социальные сети, которые УФАС тоже теперь пытается мониторить. В числе самых частых нарушений: неуказание наименование лица оказывающего услуги; реклама лица, неуполномоченного заниматься финансовой деятельностью; иногда лицо без лицензии ЦБ использует слово «вклад», хотя только банки на основании лицензии Центробанка могут оказывать услуги по вкладам населения. Иной раз скрываются невыгодные условия: например, в рекламе указывается, что проценты по кредиту всего 1% — но не указывается, что это 1% в день, а не в год. В РТ также работают ломбарды все 24 часа под видом комиссионных магазинов (хотя их время работы по закону: с 8 утра до 8 вечера). За все эти нарушения юрлица караются штрафом до 500 тыс. рублей.

Среди дел УФАС, которые вспомнила Венера Чернова, реклама ипотеки под 6% в Нижнекамске и Казани, а именно жилищного кооператива «Триумф НК» (о нем же вспоминала и прокуратура РТ на прошлой пресс-конференции). По данным антимонопольщиков, дело заведено из-за того, что у компании не было статуса кредитной организации, кооператив не входил в реестры ЦБ, и не имел права оказывать услуги по предоставлению кредита. Правда, результат дела УФАС нельзя назвать впечатляющим: владельцев кооператива пока привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. рублей (впрочем, другое дело по «Триумфу» расследуется уже в прокуратуре).

Сейчас в УФАС разбирают дело другой пирамиды, о которой мы также уже писали, а именно Synergy Group или МПК «Синерджи», которая рекламировалась в вагонах казанского метро, предлагая купить автомобиль со скидкой до 70%. Как рассказала Чернова, именно антимонопольщики проверяли условия этой фирмы, и при помощи всего лишь калькулятора на сайте самих аферистов, выяснили, что потребителю, помимо взноса, придется также платить неназванные в рекламе страховые выплаты, деньги за активацию программы, членские и вступительные взносы. А само страхование строится на таких условиях сделки, по которым клиент получает на руки всего лишь криптовалюту.

«Все чаще они используют так называемые «инвестиционные проекты»

Самым эмоциональным выступлением на пресс-конференции оказалась речь начальника отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслана Давлетьярова. По словам главы отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, еще в 2014-2016 годах был собран ряд материалов по кредитно-потребительским кооперативам, которые также собирали средства с вкладчиков, а затем похищали их. Дела в отношении их создателей были возбуждены, и сегодня планомерно направляются в суд. Однако материалы, которые собираются полицейскими уже в последние годы, носят «несколько иной характер деятельности».

— Все реже злоумышленники прибегают к кредитно-потребительским и микрофинансовым организациям. Все чаще они используют так называемые «инвестиционные проекты», «интернет-проекты», без создания даже юридического лица, без получения разрешений, без СРО, без лицензии ЦБ, — рассказал Давлетьяров.

Лишь имея на руках опыт, связанный с агрессивной рекламой обещанием высоких процентов, что приводит к рискованным вложениям, МВД и такие проекты «ставит на контроль», начиная собирать соответствующую информацию, так как лишь по названию «инвестиционного проекта» или данным его сайта, правоохранительные органы не могут заявить, что они однозначно мошенники. Когда информация собрана, и судя по ней определенные признаки финансовой пирамиды имеется, данные направляются в Следственный комитет.

МВД обратилось в Центробанк за разъяснениями по новым финансовым пирамидам

Давлетьяров по пунктам объяснил, почему дела в отношении создателей финансовых пирамид даже заводить непросто, не то что расследовать.

— К сожалению, сейчас мошенники чаще прибегают к новым видам финансовых активов, криптовалютам, большинство из которых нельзя до конца проследить, нельзя проследить движения цифровой валюты, транзакции какие-то еще можно отследить определённые, скажем, из точки А в точку Б, но и они обезличенные. К тому же сейчас появляется множество возможностей использовать «миксеры», когда даже и точку Б нельзя отследить от точки А, — с сожалением констатировал бег прогресса Руслан Давлетьяров.

Тем не менее, по ряду создателей пирамид дела были возбуждены, и в части совершения ими противоправных действий «будет поставлена точка», пообещал полицейской. Однако личная позиция Давлетьярова следующая: без отмашки Центробанка ничего может не получиться. Суть в том, что помимо того, что эти организации совершают мошенничество (статья 159) или они осуществляют незаконную банковскую деятельность (статья 172 прим 2) — причем это еще надо доказать — они занимаются незаконной предпринимательской деятельности.

Для того, чтобы завести дела по вышеупомянутым статьям, а потом доказывать их в суде, необходимо найти конечного получателя цифровых активов, бенефициара пирамиды, что невозможно сделать «во всех 100 процентов случаев» (именно из-за криптовалюты). Зато незаконную предпринимательскую деятельность можно, по словам Давлетьярова, фиксировать уже на стадии создания пирамиды и начала ее работы. Чтобы «пришить» им это, МВД обратилось в ЦБ, у которого попросило разъяснений по поводу деятельности ряда организаций.

«Многие потерпевшие осознанно идут на пирамиды, зная об этом, рассчитывая, что успеют заработать деньги»

— МВД не может дать экспертную оценку в части участника рынка ценных бумаг или оператора цифровой системы. Организации принимают денежные средства или цифровые финансовые активы, и обрывают цепочку передачи реальных денег путем предложения возможности варианта обмена через криптовалюты (биткоины, эфириумы в основном). Потерпевшие прибегают к услуге обменников, получают на кошельки криптовалюту, потом передают ее злоумышленникам. Мы не можем обвинить их в том, что они в карман деньги кладут. Но можем сразу сказать, что если они не имеют юрлица зарегистрированного по закону РФ и лицензии ЦБ — то собрав определённое число средств — они уже совершили правонарушение! — объяснил Давлетьяров.

По его словам, полицейские могли бы «не дожидаясь многотысячных заявлений граждан» по статье 159 «Мошенничество», сразу заводить дело за нарушение либо закона №39 «О рынке ценных бумаг», либо по свежему закону №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» (вступил в силу 31 июля 2020 года). Так как, чтобы создавать цифровые валюты, уже необходимо зарегистрировать юридическое лицо, иметь определенный уставный капитал, подавать заявку в Центробанк, получать от него разрешение или лицензию.

— А не просто сказать что «мы самые лучшие в мире трейдеры, давайте нам деньги!» Сегодня во всех странах Европы полиция даже не будет ждать заявлений граждан в отношении определенных лиц, так как для создания криптовалюты и там нужны разрешения и юрлица. Ни в одном материале [по делам о финансовых пирамидах] нет ни юрлица, ни лицензии. Но последний анализ ЦБ дал эфемерное «вроде бы да кабы»…, — с разочарованием оценил усилия коллег Эльвиры Набиуллиной татарстанский полицейский. — Мы ждем от Центробанка простого ответа на вопрос: должны они были иметь лицензию и имеют ли? Тогда мы найдем признаки правонарушений!



Тем более, что по данным Давлетьярова, число организаций по привлечению денег под видом торговли на криптобиржах в последние годы растет. С ним согласился и начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов. По его словам, всего за 2020 год и шесть месяцев 2021 года было заведено восемь уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид, из них три было направлено в суд, остальные находится либо на стадии завершении, либо в активной фазе.

— Финансовые пирамиды сегодня не просто существуют, они процветают! Раньше они создавались как юридические лица, офисы открывались, реклама была [в СМИ]. Сегодня пирамиды есть, которые не имеют и юрлица, в сети интернет существуют, в вацапе, во «Вконтакте». Фактически вы рекламу финансовой пирамиды не увидите, все через знакомых, друзей, родственников, распространяется. Многие вводятся в заблуждение. А многие потерпевшие осознанно идут на пирамиды, зная об этом, рассчитывая, что пришли первыми и успеют заработать деньги! Есть люди, которые не понимают, мы можем довести до них информацию про пирамиды, хотя и так уже все на слуху! Но те, кто понимают о пирамиде все и идут осознанно…. — понятия о профилактике тут даже нельзя ставить, — эмоционально заявил Рамиль Хасанов.

«Регистрируют сайты за пределами РФ, используют криптовалюты»: как прячутся создатели пирамид

Вышеупомянутые дела находятся в производстве. Но есть проблемы. Во-первых, по его словам, это большое число потерпевших, «каждого надо допросить, это время определенное» (только потерпевших по «Триумф-НК», напомним, под тысячу). Во-вторых, проблема в доказательной базе. Он согласился с зампрокурора Юлией Наумовой, и с Русланом Давлетьяровом, что если руководители финансовой пирамиды «уходят в интернет», определить, что их проекты «направлены на создание пирамиды» — трудно.

— Регистрируют сайты за пределами РФ, используют криптовалюты, нельзя определить конечного бенефициара, используют и несуществующую валюту, «игровую», через конвертацию рубля в криптовалюту. И фактически руководители завуалируют свою деятельность. Напрямую им средства не направляются. Направляются в биткоины и другую валюту, — перечислил сложности в борьбе с мошенниками (которых без суда и мошенниками-то называть нельзя) Рамиль Хасанов.

И если раньше людей для участия в пирамидах привлекали тем, что создатели их, якобы, строят заводы, приобретают земельные участки или недвижимость, то сейчас «все ушли в биржу», и продают свои инвестиционные проекты тем, что у них есть «грамотные трейдеры», которые помогут заработать большие средства.

Заявления от вкладчиков «Финико» появились — но подозреваемых в деле пока нет

— Но есть предел у людей пирамиды, через определенное время все заканчивается. Вопрос в том, что большинство людей знают, что перед ними пирамиды и специально вкладывают свои средства. Не знаю, как остановить этих людей! — развел руками следователь. — Есть люди, которые получают выгоды в одной пирамиде, и, не зная, как распорядиться полученными средствами, идут в другую пирамиду. Бесконечный круг, но рано или поздно проиграют и они!

Что интересно, заявления от участников недавно признанной ЦБ финансовой пирамиды «Финико» уже появились (еще пять дней назад не было ни одного), хотя пока их не больше десятка, рассказал начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров. О каких суммах потерь идет речь — не сообщается. Все заявления находятся в стадии проверки. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и его партнеров пока не имеет процессуального характера, и хотя находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».

— Они не подозреваемые даже.

При этом и Доронин и сами вкладчики тоже заняли выжидательную позицию, отметил Давлетьяров, из-за ряда обещаний инвесторам, когда конечное понимание придет, будут заявления и других вкладчиков, уверен полицейский. По его же словам, конец Finiko уже настал, «просто еще надо же осознать его, переварить, принять решение».

— Говорят, что нужно повышать финансовую грамотность населения, но, мне кажется, граждане грамотные, видят вакханалию на криптобиржах в последнее время. Тут надо повышать финансовую порядочность инвесторов! Есть профессиональные «вкладчики», которые ездят на авто, полученных за счет чужого горя…, — поделился своим мнением Руслан Давлетьяров. — Запретить инвестировать средства — глупо и невозможно. Но есть порядок. Есть сайт ЦБ, где прописаны участники рынка ценных бумаг. Но граждане сами идут в те организации, которые не хотят по правилам действовать, не хотят даже создавать юрлицо! Мы, конечно, возбудили [в отношении организаторов «Финико»] дело по статье 172 прим 2. Но пока ждем ответа ЦБ, который, к сожалению занял позицию «вроде бы да кабы». Нам нужен четкий ответ.



Роскомнадзор не может закрывать сайты пирамид без решения суда

Что любопытно, если в МВД ждут решения Центробанка, а Доронин со своими вкладчиками «конца», то в Роскомнадзоре, в свою очередь, «ждут решения суда», и не закрывают сайты Finiko. За все время, признался руководитель Управления Роскомнадзора по РТ Борис Разинов, соответствующее решение суда по сайту финансовой пирамиды пришло из Вахитовского суда Казани по «Антаресу». Разинов тоже в свою очередь фактически развел руками на претензии, что его ведомство не закрывает сайты очевидных финансовых пирамид:

— Мы находимся в конце цепочки, все дела в суды направляются, и только потом, когда суд скажет, что информация, скажем, запрещенная, мы вносит сайт в единый реестр запрещенной информации, которую блокируют уже операторы связи. За время существования нашего реестра — только в 2021 году, в январе, нами было получено решение по пирамиде от Вахитовского суда Казани. По «Анатарес-Лимитед», сайт которой обещал гражданам высокий доход. Это единственный случай пока.

Тем не менее, в 2020 году Роскомнадзор получил 271 решение суда со списком из 789 интернет-сайтов (точнее — url-ссылок на них), а в первом полугодии 2021 года — 240 судебных решений из 337 сайтов: но большая часть, если говорить о финансовых мошенниках и пирамидах, касается «зеркал», то есть реплик сайтов, которые создают после внесения оригинальных, сами мошенники. Сайты эти, заверил Разинов, находят, и сразу тоже вносят в реестр. Время от получения решения суда и до решения Роскомнадзора о блокировке сайта — сутки. И еще сутки дается операторам связи для блокирования.

Дело в отношении Эрика Гафарова приостановлено из-за розыска афериста

О сложности борьбы с создателями финансовых афер, наконец, говорит и прозвучавший факт на пресс-конференции: как выяснилось, дело по статье 159 «Мошенничество», в отношении Эрика Гафарова и партнера, и их фонда «Гафаров и партнеры» все-таки возбудили, но затем оно было… приостановлено «в связи с розыском» собственно самих «партнеров». Всего на Гафарова было подано 20 заявлений от потерпевших (среди них могут быть довольно известные российские спортсмены). Напомним, как писала газета «Реальное время», в январе 2021-го Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы. И заявил, что лучшим событием в истории с фондом Gafarov and Partners LTD стало то, что он покинул «гнилой Татарстан».

В начале 2021 года беглый предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров сообщил, что был в плену, где его пытали. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram. «Да, три дня ада, которые закалили сталь», — ответил он на уточняющий вопрос от подписчика. «Нас должны были убить, но мы чудом выбрались», — уточнил он, отвечая на вопрос, почему его долго не было в соцсетях. Гафаров заявил, что у него ожог от утюга третьей степени и поражены 25% тела. Он не скрывает своего местоположения и по-прежнему находится в Турции.