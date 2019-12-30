Операция «Ель»: в Татарстане продали лишь треть выращенных к Новому году деревьев

В Минлесхозе Татарстана объяснили причины падения спроса на живые елки

Фото: Роман Хасаев

Всего восемь случаев незаконной рубки новогодних елочек и лапника зафиксировали в этом году татарстанские лесники в ходе операции «Ель». Как заверил сегодня журналистов на пресс-конференции начальник отдела госконтроля и надзора Минлесхоза Татарстана Айрат Ахмеров, все нарушители новогодние атрибуты добывали исключительно для личных нужд, в единственном экземпляре. О том, сколько елей поставили на рынки татарстанские лесники, почему в 2019 году упал спрос на натуральные ели и сосны и как по запаху узнать, давно ли срубили вашу елочку, — в материале «Реального времени».

120 мобильных групп на восьмерых нарушителей



— За незаконную рубку и повреждение лесных насаждений на граждан налагается штраф в размере 3—4 тысяч рублей, на должностные лица — 20—40 тысяч, на юридические — 200—300 тысяч, — напомнил Айрат Ахмеров. — Кроме того, с виновников взыскивается двукратная стоимость причиненного ущерба. Хочу напомнить, что при ущербе свыше 5 тысяч рублей наступает уголовная ответственность!

По информации начальника отдела Минлесхоза, операция «Ель» проводится с 20 по 31 декабря силами 120 мобильных патрульных групп, в которые входят сотрудники лесничеств и полицейские. Как уже было сказано, в результате этой работы были выявлены шесть граждан, срубивших по деревцу, и двое — нарубивших елового лапника. Ахмеров уточнил: правонарушением считается, даже если срубить всего одну еловую или сосновую ветку.

Правонарушителей задержали в лесах Болгарского, Буинского, Елабужского, Калейкинского, Мензелинского, Сабинского и Тетюшского лесничеств. Суммарный ущерб, причиненный ими лесу, оценивается в 9,1 тыс. рублей.

Год назад, в декабре 2019-го патрулями было 18 граждан, занимавшихся незаконной заготовкой новогодних елей, а общий ущерб от их деятельности составил 41,8 тыс. рублей.

По информации начальника отдела Минлесхоза, операция «Ель» проводится с 20 по 31 декабря силами 120 мобильных патрульных групп, в которые входят сотрудники лесничеств и полицейские. Фото tatar-inform.ru

Вялый аукцион

Представитель Минлесхоза рассказал, что в 2019 году татарстанские лесхозы выставляли на новогодние аукционы 11 362 новогодних елей и сосен, выращенных на плантациях, которые лесники разбивают в зонах, где по закону должна осуществляться периодическая вырубка деревьев — например, в охранных зонах ЛЭП.

— Возраст елочек, которые выставляются на аукцион, составляет 12—20 лет, их высота 1—2,5 метра, — уточнил руководитель-лесничий Пригородного лесничества Ильнур Кашафеев.

Общая стоимость выставлявшихся на аукцион елок и сосенок, по данным на сайте татарстанского Минлесхоза, составила 305,3 тыс. рублей. Но пока удалось реализовать только 3 886 приговоренных к вырубке елей. Остальные так и не срубили, заверили участники пресс-конференции. В прошлом году, по данным Минлесхоза, на аукционы выставляли 14 037 новогодних елок, а продали 9 226.

Кто и у каких лесничеств купил новогодние ели — загадка. Извещение об аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и для новогодних праздников 2019—2020 года Минлесхоз разместил на своем сайте. Аукцион прошел 12 ноября, однако, в отличие результатов других аукционов, его результаты на сайте Минлесхоза так и не были опубликованы.

Падение спроса на живые елки участники пресс-конференции объяснили ростом экологической грамотности и социальной ответственности татарстанцев. Фото pxhere.com

Не рубите, мужики?

Падение спроса на живые елки участники пресс-конференции объяснили ростом экологической грамотности и социальной ответственности татарстанцев. Дескать, все больше жителей республики предпочитают ставить многоразовые искусственные елки, а не губить ежегодно по лесной красавице.

— А я считаю, что живая ель куда более экологична, — заявил корреспонденту «Реального времени» гражданин, встретившийся ей с елкой поблизости от редакции. — Если уж ее все равно будут вырубать, поскольку вырастили в охранной зоне, то лучше ее купить, а как осыплется — переработать в опилки или сжечь в печи, заодно и тепло будет. Искусственные-то елки, особенно дешевые, через год-два люди выбрасывают — захламляют природу! А самый лучший вариант, конечно, это живая ель под окном. Я посадил на даче, но пока она еще слишком маленькая, чтобы наряжать.

Проверили всех, кроме «захватчиков»

На вопрос «Реального времени», интересовались ли участники операции «Ель», кто и откуда берет елочки и сосны для торговли на местах, предназначенных для казанских елочных базаров, которые, по словам участников аукционов, незаконно захватывают нелегальные торговцы, Айрат Ахмеров ответил, что базары в рамках операции «Ель» лесники с полицейскими не проверяли. И уточнил, что они участвовали в проверках зеленого груза, который доставляли на елочные базары по дорогам республики. Но ни одного случая бездокументного ввоза елок, по его словам, зафиксировано не было — все перевозчики действовали в рамках закона.

А по данным МВД по РТ, полицейские в рамках профилактической операции «Ель» выявили 27 правонарушений порядка организации уличной торговли елками, но выразились эти нарушения не в незаконном размещении елочных базаров, а в «ведении предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения».

Таким образом, граждане, в результате действий которых муниципальная казна недосчиталась приличных сумм за аренду мест на елочных базаров, от ответственности, похоже, ушли.

«Свежесрубленное дерево источает запах хвои первые два-три дня, потом он начинает слабеть, — сообщил Ильнур Кашафеев. — Так что по запаху можно судить, как давно была срублена ваша елочка». Фото tatar-inform.ru

Понюхай, прежде чем купить

Напоследок журналисты поинтересовались у лесников: куда девался волшебный новогодний аромат, который источали живые елки в детстве? И даже заподозрили, что отсутствие запаха связано с тем, что ели теперь чем-то опрыскивают или поливают, например, сохраняя от вредителей. Но все оказалось проще: елочное «волшебство», как и в случае с Золушкой, имеет временные пределы, а многие торговцы занимаются заготовкой новогодних елок задолго до их продажи.

— Свежесрубленное дерево источает запах хвои первые два-три дня, потом он начинает слабеть, — сообщил Ильнур Кашафеев. — Так что по запаху можно судить, как давно была срублена ваша елочка.