Эксперты против возложения полной ответственности за ДТП на автошколы

В Федерации автошкол Татарстана обсуждают планы разработки показателей эффективности их работы

Фото: Реальное время

В МВД России планируют определить критерии оценки эффективности обучения будущих водителей и разместить эти сведения в открытом доступе. При этом в Казани качество работы автошкол и сдачи экзаменов в ГАИ оценивают уже не первый год. Подробнее о том, что изменится в этой оценке, где найти информацию, которая позволит не ошибиться с выбором преподавателей и инструкторов, и почему эффект от учебы невозможно объективно оценить только с помощью цифр и рейтингов, — в материале «Реального времени».

Хорошо забытое старое?

Как выяснило «Реальное время», инициатива МВД России с введением критериев эффективности обучения в автошколах — не такая уж и новая. Еще недавно действовал приказ ведомства, согласно которому регулярно публиковалась статистика, учитывающая результаты сдачи экзаменов выпускниками автошкол.

— Этот приказ перестал действовать несколько лет назад, — рассказала изданию исполнительный директор некоммерческого партнерства «Федерация автошкол Республики Татарстан» Елена Витюгова. — Вышел новый приказ МВД о взаимодействии с автошколами, где уже не было пункта о такого рода статистике.

Елена Витюгова добавила, что Федерация автошкол РТ продолжает получать от ГИБДД эти показатели и публиковать их, но только в отношении казанских школ. Эти данные организация периодически публикует на своем сайте, причем в рейтинге учитываются два показателя — процент сданных с первого раза теоретических экзаменов и процент сданных с первого раза практических экзаменов (оба вычисляются от общего числа попыток, включая пересдачи). Сейчас на сайте выложены итоги 2024 года.

Еще недавно действовал приказ ведомства, согласно которому публиковали результаты сдачи экзаменов выпускниками автошкол. Инна Серова / realnoevremya.ru

Спикер подчеркнула, что кроме данных рейтинга при выборе автошколы необходимо учитывать еще ряд факторов:

наличие действующей лицензии на профессиональное обучение;

наличия действующего заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (если оно отсутствовало в период обучения в автошколе, ее выпускника не допустят к сдаче экзаменов);

отзывы об автошколе на различных интернет-ресурсах (не только на ее собственном сайте);

автопарк автошколы, состояние и выбор учебных машин;

«возраст школы» — как давно она работает;

рекомендации тех, кто уже отучился и получил водительские права;

стоимость обучения (погоня за дешевизной может привести к необходимости потом либо доплачивать, либо «добирать» знания в другом месте, потому что услуга не будет предоставлена в полном объеме);

собственное впечатление от пробного занятия, на которое в хороших автошколах всегда разрешают прийти бесплатно.

— Выбирать стоит из нескольких автошкол, сходить в каждую, сравнить впечатления, — рекомендует Елена Витюгова. — Также можно обратиться к нам, в Федерацию. Мы, разумеется, не порекомендуем одну конкретную школу, но охарактеризуем школы, о которых кандидат на обучение будет спрашивать.

Выбирать стоит из нескольких автошкол, сходить в каждую, сравнить впечатления, рекомендует Елена Витюгова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реальные показатели и нехватка аналитики

По мнению исполнительного директора Федерации автошкол РТ, единственный показатель, который сегодня позволяет реально оценить качество обучения в автошколе, — это результаты сдачи экзаменов.

— ГИБДД России, насколько я знаю, хочет включить в систему показателей данные о сданных с первого раза экзаменах и данные о ДТП, совершенных молодыми водителями со стажем до двух лет, — говорит она. — Позиция же членов партнерства Федерации автошкол несколько иная. Мы считаем, что ответственность за совершенные новичками ДТП нельзя полностью возлагать на автошколы. Поскольку ДТП с пострадавшими связаны в основном с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу, превышением скорости, чему ни в одной автошколе ни один даже самый плохой инструктор не учит.

По словам спикера, в случае аварии с участием неопытного водителя необязательно виноват его инструктор: «Здесь играет роль человеческий фактор: водитель сам принимает решение, с какой скоростью ехать, обгонять или нет. Кроме того, есть психотип людей, которые склонны нарушать правила, и за 3-4 месяца изменить это невозможно».

«ДТП с пострадавшими связаны в основном с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу, превышением скорости, чему ни в одной автошколе ни один даже самый плохой инструктор не учит». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поэтому в федерации считают, что статистика ДТП нужна, и автошколы должны ее учитывать, анализировать, но ее не следует использовать при оценке эффективности их работы. При этом сами публикуемые сведения необходимо дополнить. Например, было бы хорошо, если в ГИБДД на основании этой статистики предоставляли автошколам аналитику, в том числе о причинах, по которым были совершены аварии, какие нарушения Правил дорожного движения были допущены в каждом случае и насколько часто повторяются эти нарушения со стороны выпускников каждой автошколы:

— Тогда в автошколах могли бы делать выводы, определять, на что больше обращать внимание в процессе обучения, разбирать эти ситуации с преподавателями и инструкторами. А вообще, профессиональное сообщество ждет от ГИБДД России проект документа, чтобы можно было внести в него какие-то свои предложения и дополнения.

«Это не вина автошколы, а следствие низкого воспитания»

— Ни один критерий не обеспечит объективную оценку работы автошколы, — считает руководитель автошколы «Алан авто» Николай Степанов. — Очень сомнительна оценка по количеству ДТП, которые совершили новички. Если остановить того, кто нарушает правила, и спросить: «Знаешь, что нарушаешь?» — и он ответит: «Нет», — я готов взять на себя вину, как директор автошколы. Ну а если он скажет, что знал, но думал, что его не накажут, — это не вина автошколы, а следствие низкого воспитания общества!

Кроме того, по словам Степанова, ДТП, особенно серьезные, обычно совершают вовсе не те новички, которые плохо подготовлены и с трудом, не с первого захода получили права. Они, напротив, ездят медленно и аккуратничают. Куда выше вероятность аварии у самоуверенных выпускников, которые легко сдали экзамены и начали лихачить.

— Именно так несколько лет назад на съезде с улицы Тихомирнова на улицу Вишневского разбился насмерть наш ученик. Мы такие аварии всегда просматриваем и видим, что практически все эти водители сдавали экзамены с первого раза, то есть водили машину хорошо.

Кроме того, по словам Степанова, ДТП, особенно серьезные, обычно совершают вовсе не те новички, которые плохо подготовлены и с трудом, не с первого захода получили права. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

С другой стороны, зачастую, по его мнению, сдавая теоретический экзамен, человек может просто запомнить ответы на вопросы в билетах, не зная правил движения и не понимая смысла вопросов. Именно так произошло с обучавшимся в автошколе французом, который по-русски не знал ни слова.

Николай Степанов считает, что для объективной оценки качества обучения имеет смысл ввести проверки этого качества специалистами министерства образования — при условии, что у него для этого будет достаточный штат. Причем проверки должны быть, что называется, с выходом на место — чтобы оценить и уровень знаний самих преподавателей, и качество материала, который они доносят до учащихся.

Не хватает практики

— Я сдала экзамены с первого раза, — говорит недавняя выпускница одной из казанских автошкол Ильсияр Х. — Выбирая школу, я не смотрела ни статистику ДТП, ни рейтинг, потому что важнее всего мне было совместить обучение с работой. Пошла туда, куда удобнее и ближе добираться. Но выбирая из двух школ, остановилась на той, где дали контакты преподавателей, все учебные материалы в электронном виде, ссылки на видеоуроки. И в принципе осталась довольна.

Однако вчерашняя ученица нашла, что покритиковать. Она говорит, что в автошколе ей:

не хватило практических занятий, чтобы чувствовать себя уверенно, пришлось доплачивать значительную сумму за дополнительные часы с инструктором, а хотелось бы сократить теорию, которую можно выучить и самостоятельно, и увеличить количество часов, отведенных на вождение;

показалось нерациональным распределение учебных часов: на площадке слишком много, в городе — очень мало;

показалось, что первый выезд в город был слишком рано: вместо того чтобы каждый раз тратить значительную часть урока на площадку, имело смысл вначале больше часов посвятить площадке, а потом отрабатывать в основном «город». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Меня многое напрягает в действиях новичков на дороге, — говорит профессиональный водитель с 35-летним стажем Ильнур С. — И речь не о том, что они действуют неуверенно, едут медленно, это-то я как раз понимаю, помню, как сам учился. Проблема в том, что сразу видно: выпускнику автошколы не разъяснили элементарного: чем опасна резкая смена полосы на повороте, почему, поворачивая направо, надо обязательно повернуть в ближайшую полосу, а не пытаться перескочить автобусную и вырулить на вторую, почему не надо резко дергать руль, чтобы объехать яму… Их не учат приемам обгона, им не объясняют «физику» автомобиля, и это очень плохо! Несколько раз на моих глазах люди переворачивались или улетали с трассы, потому что резко вывернули руль, и создавали аварийные ситуации, идя на обгон на неподходящей скорости.

В автошколе все же надо давать основы представлений об этике поведения на дороге, добавил опытный водитель: «Потому что многие люди действуют так, как будто они там одни, и это тоже фактор, увеличивающий риск ДТП. Ведь можно формально ПДД не нарушить, но нервировать других участников движения настолько, что им начнет «сносить крышу» — и они наломают дров».

Рейтинг с низкими процентами

В рейтинге, который опубликован на официальном сайте Федерации автошкол Татарстана по итогам 2024 года, есть информация о 61 автошколе. Большинство из них — казанские, но есть и школы, действующие в Зеленодольске, Пестрецах, Лаишево, Рыбной Слободе и Верхнем Услоне. «Реальное время» приводит перечень в сокращенном виде — мы публикуем топ-30 автошкол, выпускники которых показали наилучшее сочетание сданных с первого раза теоретических и практических экзаменов.

Топ-30 автошкол Казани с наиболее высокими процентами сдачи экзаменов*

Рейтинг Наименование организации Адрес Количество проведенных теоретических экзаменов Из них сданных с 1 раза (%) Количество проведенных практических экзаменов Из них сданных с 1 раза (%) Оценка качества 1 А-МАСТЕР КЛАСС г.Казань, ул.Габдуллы Тукая,д.58 213 87% 388 20% 5,36 2 ТЕСЛА г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д.2; ул. Заря, д.16;ул. Карбышева, д.50; ул. Николая Ершова, д.35а 423 81% 713 17% 4,91 3 АВТОТЕХКАЗАНЬ г. Казань, ул. Пр.Победы, 78; Пестречинский район, Царёво Village, с. Новое Шигалеево, Габдуллы Тукая, 28 395 77% 655 20% 4,85 4 ПРЕМЬЕР АВТО г. Казань, ул.Габдуллы Кариева, д.3; ул.Четаева, д.4 409 79% 722 13% 4,59 5 АНО ДПО ДРАЙВ ул. Беломорская, 6; пр-кт Ибрагимова д.58; ул. Серова 22/24; ул. Сибирский тракт, 8; ул. Бигичева, 17; ул. Глушко, 9; ул. Фучика, 133; ул. Ямашева, 91; ул. Чистопольская, 15; ул. Мавлютова, 14Д; ул. Ахунова, 18; ул. Павлюхина, 108; ул. Баки Урманче, 6; ул. Пушкина, 19; ул. Клары Цеткин, 6; г. Лаишево, ул. Космонавтов, 6 5104 75% 8727 15% 4,53 6 АВТОПЛЮС г.Иннополис, ул.Университетская, д.1 76 79% 145 10% 4,46 7 ЭЛИТА-АВТО г. Казань, ул.Вишневского, д.12; ул.Мусина, д.23 б 271 81% 521 8% 4,44 8 НУР г. Казань, ул. А.Аббасова, д.10; проезд Созидателей, д.7 147 70% 221 16% 4,32 9 КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Казань, ул. Островского, д.67 146 77% 279 8% 4,28 10 АЛАН АВТО г. Казань, ул. Гвардейская, 33 220 66% 360 17% 4,16 11 МОТОР г.Казань, ул.Декабристов, д.156; ул. Максимова, д.31а; ул.Адоратского, д.10; ул.Нокс.Спуск, д.1; ул. В.Сажинова, д.3; ул.Чистопольская, д.82; проспект Ильгама Шакирова, д.15/6, с. Высокая Гора, ул. Большая Красная, д. 21 941 69% 1551 14% 4,11 12 СВЕТОФОР г.Казань,ул.Парковая,д.6; ул.Мавлютова, д. 31А; ул. Рихарда Зорге, д. 57/29; ул.Даурская, д.21/9; ул. Декабристов, д. 8; пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д.22 В 651 68% 1190 9% 3,84 13 АЛЬБАТРОС г. Казань, ул. Ю.Фучика, д.62 а; ул. Космонавтов, д.2; ул.Начальная, д.10/15; ул. Сибирский тракт, 19/6; ул. Сафиуллина, 30; ул. Фучика, 141; ул. Кул Гали, 9/95; ул.Беломорская, д.236; ул.Копылова, д.4;ул. Максимова, д.7/6; ул. Адоратского, д.33а; ул.Чуйкова, д. 53а; ул.Восстания, д. 89; с. Высокая Гора, ул.Большая Красная, 214 3107 63% 4739 11% 3,72 14 ЛИДЕР РТ, Лаишевский район, с. Усады, ул. Счастливая, д. 11 319 58% 376 16% 3,71 15 АВТОШКОЛА УПК г. Казань, ул. Олега Кошевого, д. 2 А; ул. Попова, д. 10; ул. Карла Маркса, д. 72 82 66% 144 8% 3,71 16 ФИЕСТА ДРАЙВ (КОРОЛЕВА) г. Зеленодольск, ул. Королева, 12; ул. Карла Маркса, д. 48; ул. Ленина, д. 42; ул. Столичная, д. 62 382 63% 593 9% 3,62 17 ТАТАРСТАН г. Казань, ул. Фучика, 90; ул. Габишева, 38; ул. Чистопольская, д.9а; ул. Спартаковская, 2; ул. Ямашева, 45 «а»; ул.Товарищеская, д.9/42; ул.Журналистов, д.2а; ул.Декабристов, д.85Б 687 60% 1037 12% 3,58 18 МАКСИМУМ г.Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20, корп.2 119 64% 191 7% 3,56 19 НУР-ДРАЙВ г. Казань, ул.Ташаяк, д.2а; РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д. 2 в 335 58% 509 13% 3,55 20 МОНОЛИТ г. Казань, ул.Чуйкова, д.2; ул.Проспект Победы, д.18; ул. Южно — Промышленная, д. 3 282 54% 388 15% 3,49 21 УЦ САТУРН г. Казань, ул.Чуйкова, д.54 В; пр. Ямашева, д. 92а, пом.10, ул. Глушко д.17; ул. Сахарова д.15; ул. Мавлютова д.17Е корп. 2; ул. Баки Урманче д.5 545 58% 804 11% 3,46 22 АВТО-1 г. Казань, ул.Голубятникова, д.1; ул. Серова, д. 35; ул. Космонавтов, 41Б; ул. Юлиуса Фучика, д. 49 479 60% 787 8% 3,44 23 АВАНГАРД-АВТО г.Казань, ул.Техническая, д. 23«а»; ул. Назарбаева, д.60; ул. Дорожная, д.32; ул. Ново-Давликеевская, д.90 378 56% 563 12% 3,39 24 ЯГУАРР г.Казань, ул.Ф.Амирхана, 51в; ул. Залесная, д.66; ул.Главная, д.47 340 61% 570 6% 3,37 25 АВТОСТАРТ г.Казань, ул.Р.Зорге, д.102 86 50% 119 16% 3,3 26 АВТОЛЕДИ г. Казань, ул.Оренбургский тракт, д.5 260 58% 442 8% 3,29 27 АВТОСПЕЦСЕРВИС г. Казань, ул. Ю. Фучика д. 34; ул. Нежметдинова д. 2; ул.Калинина, д.62; ул.Волгоградская, д.12; ул.Беломорская, д.23В 513 56% 785 9% 3,24 28 МАСТЕР г.Казань, ул. Гвардейская 16 271 56% 432 9% 3,24 29 ОБРАЗОВАНИЕ г. Казань, ул.ул.Восстания 36; ул.Муштари, д.11/43; ул.Ф.Амирхана, д.1Г; ул.Деревня Универсиады, д.4; ул.Лядова, д.5; ул.Сибирский тракт, д.35; ул.Несмелова, д.7; ул.Р.Гареева, д.98; ул. Горького, д.16/7 518 54% 773 9% 3,16 30 ИНДИГО г. Казань, ул. Ломжинская, д. 18 а 134 56% 157 7% 3,15

*В статистику вошло не количество выпускников, а количество попыток сдачи экзамена всеми выпускниками.

В первой десятке рейтинга оказались автошколы «А-Мастер-класс», «Тесла», «АвтотехКазань», «Премьер-авто», «АНО ДПО Драйв»», «Автоплюс», «Элита-авто», «Нур», автошкола Казанского инновационного университета, «Алан Авто». При этом максимальный процент выпускников, сдавших с первого раза практический экзамен на вождение, даже в этих школах невелик — от 8% до 20%. В конце рейтинга (эта его часть не публикуется) — автошколы, где процент сдачи с первого захода теоретического экзамена — 22–23% выпускников, а практического — 3–5%.

Показатели качества приема экзаменов или интенсивности движения?

На сайте Управления ГИБДД по РТ выложены перечни экзаменационных подразделений ведомства с указанием статистики ДТП с пострадавшими и погибшими, которые совершили водители со стажем до двух лет. Они характеризуют не столько качество обучения, сколько качество работы экзаменационных подразделений, да и то с натяжкой. Потому что с учетом интенсивности движения на дорогах водить автомобиль в Казани куда труднее, чем в отдаленном районе, да и свежеиспеченных водителей в столице больше.

Перечни экзаменационных подразделений ведомства с указанием статистики ДТП с пострадавшими и погибшими, которые совершили водители со стажем до двух лет, характеризуют не столько качество обучения, сколько качество работы экзаменационных подразделений. Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Рейтинг татарстанских экзаменационных подразделений ГИБДД УМВД России*

Рейтинг Наименование подразделения, выдавшего водительское удостоверение Количество ДТП, произошедших по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет Количество погибших в результате ДТП Количество раненых в результате ДТП 1 ЭО ГИБДД УМВД России 69 2 88 по г. Казани 2 РЭО ГИБДД ОМВД России 15 2 17 по Альметьевскому району 3 РЭО ГИБДД УМВД России 15 1 22 по г. Набережные Челны 4 РЭО ГИБДД ОМВД России 13 2 23 по Елабужскому району 5 РЭО ГИБДД ОМВД России 11 1 25 по Буинскому району 6 РЭО ГИБДД ОМВД России 10 0 14 по Арскому району 7 РЭО ГИБДД УМВД России 9 2 12 по Нижнекамскому району 8 РЭО ГИБДД ОМВД России 4 1 5 по Бугульминскому району 9 РЭО ГИБДД ОМВД России 5 0 5 по Чистопольскому району 10 РЭО ГИБДД ОМВД России 1 0 1 по Нурлатскому району Всего по Республике Татарстан 152 11 212

*По количеству ДПТ, произошедших по вине водителей со стажем менее 2 лет.

Поэтому в рейтинге экзаменационных подразделений постоянно лидирует Казань, а вот Чистопольский, Нурлатский, Буинский, Бугульминский районы традиционно занимают последние строчки. Как следует из информации на сайте Управления ГИБДД по РТ, за последние три года четкой тенденции роста или уменьшения количества ДТП, совершенных молодыми водителями, не наблюдается: в 2022 году их было 166, в 2023-м — 137, а в 2024-м — 152.