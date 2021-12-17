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В 2021 году ГИБДД выписала «самокатчикам» более 2500 административных штрафов

18:06, 17.12.2021
В 2021 году ГИБДД выписала «самокатчикам» более 2500 административных штрафов
Фото: realnoevremya.ru

Один человек погиб и 16 получили ранения в ДТП с шеринговыми электросамокатами в Татарстане в 2021 году, сообщил на совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ Артем Хохорин, отметив при этом, что в статистику не вошли еще многочисленные травмы в результате падений с самокатов, которые зафиксированы учреждениями здравоохранения.

В течение года сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более 2,5 тыс. нарушителей правил дорожного движения на самокатах. В основном — за управление ими в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по автобусной полосе.

Как достижение в плане повышения безопасности движения министр отметил введение ограничения скорости движения самокатов по тротуарам до 15 км/ч и запрет на движение по дорогам магистральных улиц.

Ранее «Реальное время» писало о том, что на сайте «Госуслуги РТ» появится единый экзаменационный сервис для сдающих на водительские права.

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