В 2021 году ГИБДД выписала «самокатчикам» более 2500 административных штрафов

Один человек погиб и 16 получили ранения в ДТП с шеринговыми электросамокатами в Татарстане в 2021 году, сообщил на совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ Артем Хохорин, отметив при этом, что в статистику не вошли еще многочисленные травмы в результате падений с самокатов, которые зафиксированы учреждениями здравоохранения.

В течение года сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более 2,5 тыс. нарушителей правил дорожного движения на самокатах. В основном — за управление ими в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по автобусной полосе.

Как достижение в плане повышения безопасности движения министр отметил введение ограничения скорости движения самокатов по тротуарам до 15 км/ч и запрет на движение по дорогам магистральных улиц.

Ранее «Реальное время» писало о том, что на сайте «Госуслуги РТ» появится единый экзаменационный сервис для сдающих на водительские права.