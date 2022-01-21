Поставщиков Минобразования Татарстана заподозрили в «распиле»

По версии антимонопольщиков, деньги нацпроекта «Образование» по предварительному сговору поделили шесть фирм и одна предпринимательница

Как стало известно «Реальному времени», семерых поставщиков Минобрнауки республики заподозрили в картельном сговоре. Татарстанское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении шести казанских компаний и одного частного предпринимателя, участвовавших в госзакупках в рамках нацпроекта «Образование». Таким образом антимонопольщики продолжили отслеживать подозрительные тендеры ведомства. Подробности детективной истории, где некая ИП Апакова «организовывала участие и победу в аукционах» ряда фирм, как между ними и сотрудниками министерства, по данным МВД, «велись неоднократные телефонные переговоры относительно формирования закупочной документации», почему размер сделок хранят в тайне, но судя по всему счет идет на десятки, а то и сотни миллионов рублей — в нашем материале.

МВД «подслушало» переговоры между сотрудниками заказчика и поставщиками



Антимонопольное дело завели сразу против семи поставщиков Министерства образования и науки Татарстана. Это индивидуальный предприниматель Аделя Апакова и фирмы «Реанова», «РостАП», «Эдукей», «ВКС», «Тандем Трейд» и «Политех».

В ходе проверок антимонопольщики выяснили, что при проведении 17 аукционов в рамках нацпроекта «Образование» в 2019—2021 годах перечисленные предприятия и ИП подавали заявки, входили на электронную почту с одинаковых IP-адресов, вели переписку по электронной почте, осуществляли между собой «многочисленные денежные переводы <…> в том числе перечисления по беспроцентным займам». Проверка также обнаружила «совпадение свойств файлов заявок участников аукционов в электронной форме (первые части заявок)».

Расследуя обстоятельства нарушения, антимонопольщики получили информацию от МВД по РТ о том, что «между сотрудниками Министерства образования и науки Республики Татарстан и ИП велись неоднократные телефонные переговоры относительно формирования закупочной документации по вышеуказанным аукционам, в целях участия и победы в электронных аукционах».

При этом было установлено, что Апакова «координировала действия иных хозяйствующих субъектов — участников торгов, заказчиком которых является Министерство образования и науки Республики Татарстан» и «организовывала участие и победу в аукционах в электронной форме организациям ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «Эдукей», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех», говорится в определении УФАС по РТ.

Антимонопольное дело завели сразу против семи поставщиков Министерства образования и науки Татарстана. Фото: realnoevremya.ru

«Имитация конкурентной борьбы»

Все это свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и о совместной подготовке к торгам, а такое возможно лишь в случае кооперации и консолидации для достижения единой для всех цели, считают в УФАС, тогда как коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, в интересах друг друга не действуют.

— Участие ИП Апаковой, ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «Эдукей», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех» в рассматриваемых аукционах явилось формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющими намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона. Их действия были изначально согласованы и определены в целях заключения государственных контрактов по максимально возможной цене, — отметили в Татарстанском УФАС России.

И точно: в 17 контрактах, которые стали предметом расследования, «максимальное снижение по аукционам составило 2,5% от начальной (максимальной) цены контракта».

Учитывая совокупность доказательств, татарстанские антимонопольщики пришли к выводу, что в действиях этих поставщиков Минобрнауки РТ есть признаки нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 2 ч. 1 ст. 11), что выразилось «в заключении антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к поддержанию цен на аукционах в электронной форме».

Речь идет о поставках оборудования по национальному проекту «Образование» — для школьных классов технологии и для цифровых систем. Фото: edusivers.ru

Богатые «микропоставщики» без сотрудников

— Речь идет о поставках оборудования по национальному проекту «Образование» — для школьных классов технологии и для цифровых систем, — сообщили «Реальному времени» в УФАС по РТ. — Суммы контрактов, заключенных по итогам аукционов, скрыты в интересах следствия.

Однако получить представление о стоимости госконтрактов, на которых заработали фигуранты антимонопольного дела, все же можно. Например, по итогам аукциона на поставку оборудования для кабинета технологии ИП Апакова 26 июня 2019 года получила 13,289 млн рублей. Тогда она оказалась единственным поставщиком, подавшим заявку. А 3 июля 2019 года с нею был заключен контракт на поставку оборудования для кабинета психолога на сумму 15,59 млн рублей, и в этом аукционе ее конкурентом выступало ООО «Реанова». Цену они уронили, кстати, «одинаково» — с 15,592 млн рублей до 15,51 млн, то есть всего на 91 тысячу. Всего в 2019 году Аделя Апакова заработала на госконтрактах 28,8 млн рублей и единственным заказчиком было Минобрнауки РТ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», у микропредприятия с одним сотрудником ООО «Реанова», бенефициаром и единственным владельцем является Гузель Кирамова. За 2 года на госзакупках Министерства образования и науки РТ (более 90% госконтрактов) фирма заработала 108,4 млн рублей. В итоге чистая прибыль компании в 2019 году составила 14,24 млн, в 2020-м — 30,4 млн рублей.

Суммы контрактов, заключенных по итогам аукционов, скрыты в интересах следствия. Фото: idei.club

ООО «РостАП», принадлежащее Люции Гатиной, находится в стадии ликвидации и также состоит из одного сотрудника. Его выручка по итогам 2020 года достигла 98 млн рублей при чистой прибыли 28,27 млн. Около трети этой суммы составили госконтракты с Минобрнауки РТ. С 2017 по 2020 год сотрудничество с министерством принесло в кассу предприятия 127,46 млн рублей.

ООО «Эдукей», принадлежащее Руслану Ясавиеву (он же единственный сотрудник и директор) в 2020 году заработало 25,94 млн рублей, из которых чистая прибыль — 12,55 млн. Доля госконтрактов в выручке в 2020 году — 61,76%, практически все заключены с Минобразом. В 2019—2020 гг. компания выиграла четыре тендера министерства на общую сумму 24,25 млн.

ООО «ВКС», принадлежащее Дмитрию Касимову (он же директор), 2020 год завершило с выручкой в 60,48 млн рублей и чистой прибылью всего в 348 тыс. Сумма госконтракта на поставку оборудования в рамках реализации программы федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с Минобрнауки — 60,26 млн.

ООО «Тандем трейд» (собственник и руководитель Сергей Парамонов) заработало в 2020 году 83,78 млн, из них чистая прибыль 16,48 млн. Доля госконтрактов с Минобрнауки РТ в выручке — 77,4% , а всего за три последних года с министерством заключено 29 контрактов на 155,34 млн рублей.

Зарегистрированное в 2020 году Дмитрием Политовым ООО «Политех» заработало по итогам первого года работы 22,3 млн рублей (чистая прибыль — 4,7 млн). Но на госзакупках с Минобрнауки РТ за 2020 и 2021 годы фирма заработала 43,8 млн рублей.



«За действия поставщиков министерство ответственности не несет», — ответили в Минобразе. Фото: mon.tatarstan.ru

«Реальное время» обратилось в Минобрнауки Татарстана с просьбой прокомментировать ситуацию с возбуждением дела о картельном сговоре по тендерам нацпроекта «Образование».

— Проверка Федеральной атимонопольной службы и Счетной палаты не выявила нарушений в действиях министерства, а за действия поставщиков министерство ответственности не несет, — ответили в министерстве.