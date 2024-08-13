В Татарстане более полутора лет не могут сдать новый офис полиции двух районов
Почему простаивает построенное и полностью оборудованное здание межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский»
Более полутора лет не могут сдать в Верхнем Услоне новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» на улице Чехова, переехать в которое полицейские должны были еще в начале 2023 года. Местные жители недоумевают, почему полностью оборудованное здание, на строительство которого было потрачено почти 150 млн рублей из бюджета республики, не используется, а стражи правопорядка ютятся в каморках старого отдела, в старом двухэтажном здании рядом с пожарной частью на улице Автодорожной. В причинах, по которым «зависла» сдача социально значимого объекта, разбиралось «Реальное время».
Переезд откладывается
О том, что новое здание Межмуниципального отдела МВД «Верхнеуслонский», построенное на выезде из райцентра, рядом с поселком им. Кирова, уже более чем полгода назад было полностью оборудовано, вплоть до последнего стола и компьютера, но до сих пор простаивает пустым, «Реальному времени» рассказал пенсионер МВД Рашид Хамзин, который побывал там на неофициальной — устроенной ему по знакомству экскурсии.
Мужчина выразил удивление: работы выполнялись по госконтракту, сроки сдачи объекта сорваны, и никто за это не ответил — почему?
В отделе полиции «Верхнеуслонский» слова бывшего коллеги частично подтвердили — сказали, что они бы и рады побыстрее переехать, но здание до сих пор, по неизвестным полицейским причинам, не сдано в эксплуатацию.
«Реальное время» поинтересовалось причинами, по которым задерживается переезд, в МВД по РТ.
— Новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» не введено в эксплуатацию в связи с незавершенным строительством, — сообщили нашему изданию в министерстве.
Стройка с нарушениями
«Реальное время» пока не получило ответ из Инспекции Госстройнадзора РТ, куда издание обратилось с запросом о причинах, по которым до сих пор не получено разрешение на ввод здания отдела «Верхнеуслонский» в эксплуатацию. Но на сайте ведомства приведена информация о нарушениях при строительстве здания отдела.
На организацию-субподрядчика — казанское ООО «Абсолют», которое строило здание для полиции по договору с выигравшим в январе 2022 года тендер ГКУ «Главинвестстрой» ООО «РСС Инжиниринг», а также на гендиректора компании Ильдара Гафарова инспекторы ГСН пять раз составляли административные протоколы — один в июле 2022 года, два в сентябре и два в ноябре 2023-го.
В Западном территориальном органе по надзору за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства ГСН РТ отказались сообщить «Реальному времени», какие конкретно нарушения были обнаружены при строительстве здания отдела полиции. А из реестров актов реагирования, которые выложены в открытом доступе на сайте ГСН, следует, что нарушения подпадали под юрисдикцию ч. 1 статьи 9.4 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации и т. п.
Версия субподрядчика
— Весной 2024 года заказчик внес изменения в проект этого объекта, — рассказал о причинах задержки сдачи здания «Реальному времени» бывший руководитель ООО «Абсолют» Ильдар Гафаров, который сейчас занимает должность советника гендиректора. — Речь идет об отделочных работах в подвале здания, которые вначале не планировались.
Он также сообщил, что эти работы выполняет компания-генподрядчик — ООО «РСС Инжиниринг». Не найдя актуальных телефонов руководства этой компании в открытом доступе, «Реальное время» направило запрос о причинах переноса сроков сдачи и предполагаемом завершении работ на имя директора и владельца этого бизнеса Александра Таунова. С аналогичным запросом издание обратилось к заказчику работ — ГИСУ РТ. По получении ответы будут опубликованы.
Разница с госконтрактом — 37 млн
Исполнение госконтракта по строительству нового здания отдела полиции в Верхнем Услоне завершено, реестровая запись об этом внесена 13 мая 2024 года. На сайте госзакупок сообщается, что все работы оплачены.
«РСС Инжиниринг», выигравшее в феврале 2022 года этот тендер, можно назвать «придворным» господрядчиком ГБУ «Главстрой» РТ. Выручка компании в 2023 году, по данным сервиса «СПАРК», превысила 4,9 млрд рублей. а чистая прибыль — 132,6 млн. Доля контрактов Главстроя в выручке строительной фирмы составляла в 2023 году более 64%. Еще 23,4% выручки принесли контракты с ГКУ «Главинвестстрой РТ». И лишь оставшиеся 12,5% компания добрала на негосударственных подрядах.
Заключив 22 февраля 2022 года госконтракт стоимостью 149,25 млн рублей, согласно которому ООО «РСС Инжиниринг» должно было сдать объект в эксплуатацию 20 декабря 2022 года, эта компания уже спустя 2 недели, 9 марта, заключила договор субподряда с казанским ООО «Абсолют» стоимостью уже 111,94 млн рублей на выполнение практически всех предусмотренных проектом работ — разница с оплатой, предусмотренной госконтрактом, составила 37,3 млн. При этом ООО «Абсолют» обязывалось завершить все работы также к 20 декабря 2022 года, то есть договор явно не предполагал, что генподрядчик будет что-то самостоятельно доделывать на объекте.
Если сравнить сметы, приложенные к госконтракту и договору субподряда, то в смете, подписанной с субподрядчиком, обнаруживается странное несоответствие в цифрах. И возникает вопрос: то ли ООО «РСС Инжиниринг» за две недели успело выполнить работы по возведению стен, перегородок, воздухозаборных шахт, перекрытий и покрытия на общую сумму в 31,1 млн рублей, то ли в смете, приложенной к договору субподряда, были допущены опечатки?
Остается добавить, что вполне прибыльная компания ООО «Абсолют», которая завершила 2023 год, по данным «СПАРК» с выручкой в 717,85 млн рублей и чистой прибылью 230 тыс., выступает в Арбитражном суде ответчиком по целому ряду исков о взыскании задолженностей в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. В частности, АС РТ 12 июня 2024 года взыскал с компании 4,6 млн рублей в счет оплаты работ по обратной засыпке пазух и устройству песчаного основания под силовые ж/б полы на объекте: «Здание сушки №3 г. Казань на территории порохового завода» подрядчиком ООО «Стройинтеркомплекс» (решение не вступило в законную силу). Пытаются взыскать через суд долги с ООО «Абсолют» также ООО «Высота» (2,12 млн), ООО «Профитранс (около 0,5 млн), ООО «РСК Капитал Строй», охранная фирма «Прайм» (63 млн) и другие.
Сумма госконтрактов в выручке ООО «Абсолют» в 2023 г. составила почти 24 %, основной госзаказчик — ГБУ «Главстрой».
Что построили
Как ранее писало «Реальное время», здание нового отдела полиции запроектировано из двух трехэтажных (включая подвальный этаж) корпусов — административного и изолятора временного содержания (ИВС) на 30 человек, соединенных переходом. В подвале располагаются раздевалки, библиотека для личного состава, помещения для хранения оргтехники, вещей, вещественных доказательств, тренажерный зал, архивы, комната для экспериментального отстрела огнестрельного оружия.
Рядом с основным зданием расположены КПП и гараж на пять легковых автомобилей и два автобуса, а также навес на пять автомобилей ИВС и спецприемника. Также в проекте предусмотрены здание кинологической службы с вольером для служебных собак и тренировочной площадкой, блочно-модульная котельная и дизельная электростанция.
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