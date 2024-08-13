В Татарстане более полутора лет не могут сдать новый офис полиции двух районов

Почему простаивает построенное и полностью оборудованное здание межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский»

Более полутора лет не могут сдать в Верхнем Услоне новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» на улице Чехова, переехать в которое полицейские должны были еще в начале 2023 года. Местные жители недоумевают, почему полностью оборудованное здание, на строительство которого было потрачено почти 150 млн рублей из бюджета республики, не используется, а стражи правопорядка ютятся в каморках старого отдела, в старом двухэтажном здании рядом с пожарной частью на улице Автодорожной. В причинах, по которым «зависла» сдача социально значимого объекта, разбиралось «Реальное время».



Переезд откладывается



О том, что новое здание Межмуниципального отдела МВД «Верхнеуслонский», построенное на выезде из райцентра, рядом с поселком им. Кирова, уже более чем полгода назад было полностью оборудовано, вплоть до последнего стола и компьютера, но до сих пор простаивает пустым, «Реальному времени» рассказал пенсионер МВД Рашид Хамзин, который побывал там на неофициальной — устроенной ему по знакомству экскурсии.

— Такие деньги вложены, все так хорошо обустроено, а мои бывшие коллеги продолжают работать за старыми столами на допотопной технике, — возмущался он. — Обидно!

Мужчина выразил удивление: работы выполнялись по госконтракту, сроки сдачи объекта сорваны, и никто за это не ответил — почему?



В отделе полиции «Верхнеуслонский» слова бывшего коллеги частично подтвердили — сказали, что они бы и рады побыстрее переехать, но здание до сих пор, по неизвестным полицейским причинам, не сдано в эксплуатацию.

Здание было почти достроено еще в 2022 году (на фото), но до сих пор не сдано в эксплуатацию. скриншот с сайта Яндекс.карты

«Реальное время» поинтересовалось причинами, по которым задерживается переезд, в МВД по РТ.

— Новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» не введено в эксплуатацию в связи с незавершенным строительством, — сообщили нашему изданию в министерстве.

Стройка с нарушениями

«Реальное время» пока не получило ответ из Инспекции Госстройнадзора РТ, куда издание обратилось с запросом о причинах, по которым до сих пор не получено разрешение на ввод здания отдела «Верхнеуслонский» в эксплуатацию. Но на сайте ведомства приведена информация о нарушениях при строительстве здания отдела.

На сайте Инспекции Госстройнадзора обнаружилась информация о нарушениях при строительстве здания отдела. скрин сайта ГСН РТ

На организацию-субподрядчика — казанское ООО «Абсолют», которое строило здание для полиции по договору с выигравшим в январе 2022 года тендер ГКУ «Главинвестстрой» ООО «РСС Инжиниринг», а также на гендиректора компании Ильдара Гафарова инспекторы ГСН пять раз составляли административные протоколы — один в июле 2022 года, два в сентябре и два в ноябре 2023-го.

В Западном территориальном органе по надзору за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства ГСН РТ отказались сообщить «Реальному времени», какие конкретно нарушения были обнаружены при строительстве здания отдела полиции. А из реестров актов реагирования, которые выложены в открытом доступе на сайте ГСН, следует, что нарушения подпадали под юрисдикцию ч. 1 статьи 9.4 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации и т. п.

Версия субподрядчика

— Весной 2024 года заказчик внес изменения в проект этого объекта, — рассказал о причинах задержки сдачи здания «Реальному времени» бывший руководитель ООО «Абсолют» Ильдар Гафаров, который сейчас занимает должность советника гендиректора. — Речь идет об отделочных работах в подвале здания, которые вначале не планировались.

Бывший руководитель ООО «Абсолют» Ильдар Гафаров сообщил, что задержка связана с изменениями в проекте. Илья Репин / realnoevremya.ru

Он также сообщил, что эти работы выполняет компания-генподрядчик — ООО «РСС Инжиниринг». Не найдя актуальных телефонов руководства этой компании в открытом доступе, «Реальное время» направило запрос о причинах переноса сроков сдачи и предполагаемом завершении работ на имя директора и владельца этого бизнеса Александра Таунова. С аналогичным запросом издание обратилось к заказчику работ — ГИСУ РТ. По получении ответы будут опубликованы.

Разница с госконтрактом — 37 млн

Исполнение госконтракта по строительству нового здания отдела полиции в Верхнем Услоне завершено, реестровая запись об этом внесена 13 мая 2024 года. На сайте госзакупок сообщается, что все работы оплачены.

«РСС Инжиниринг», выигравшее в феврале 2022 года этот тендер, можно назвать «придворным» господрядчиком ГБУ «Главстрой» РТ. Выручка компании в 2023 году, по данным сервиса «СПАРК», превысила 4,9 млрд рублей. а чистая прибыль — 132,6 млн. Доля контрактов Главстроя в выручке строительной фирмы составляла в 2023 году более 64%. Еще 23,4% выручки принесли контракты с ГКУ «Главинвестстрой РТ». И лишь оставшиеся 12,5% компания добрала на негосударственных подрядах.

Заключив 22 февраля 2022 года госконтракт стоимостью 149,25 млн рублей, согласно которому ООО «РСС Инжиниринг» должно было сдать объект в эксплуатацию 20 декабря 2022 года, эта компания уже спустя 2 недели, 9 марта, заключила договор субподряда с казанским ООО «Абсолют» стоимостью уже 111,94 млн рублей на выполнение практически всех предусмотренных проектом работ — разница с оплатой, предусмотренной госконтрактом, составила 37,3 млн. При этом ООО «Абсолют» обязывалось завершить все работы также к 20 декабря 2022 года, то есть договор явно не предполагал, что генподрядчик будет что-то самостоятельно доделывать на объекте.

Если сравнить сметы, приложенные к госконтракту и договору субподряда, то в смете, подписанной с субподрядчиком, обнаруживается странное несоответствие в цифрах. И возникает вопрос: то ли ООО «РСС Инжиниринг» за две недели успело выполнить работы по возведению стен, перегородок, воздухозаборных шахт, перекрытий и покрытия на общую сумму в 31,1 млн рублей, то ли в смете, приложенной к договору субподряда, были допущены опечатки?

Остается добавить, что вполне прибыльная компания ООО «Абсолют», которая завершила 2023 год, по данным «СПАРК» с выручкой в 717,85 млн рублей и чистой прибылью 230 тыс., выступает в Арбитражном суде ответчиком по целому ряду исков о взыскании задолженностей в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. В частности, АС РТ 12 июня 2024 года взыскал с компании 4,6 млн рублей в счет оплаты работ по обратной засыпке пазух и устройству песчаного основания под силовые ж/б полы на объекте: «Здание сушки №3 г. Казань на территории порохового завода» подрядчиком ООО «Стройинтеркомплекс» (решение не вступило в законную силу). Пытаются взыскать через суд долги с ООО «Абсолют» также ООО «Высота» (2,12 млн), ООО «Профитранс (около 0,5 млн), ООО «РСК Капитал Строй», охранная фирма «Прайм» (63 млн) и другие.

Сумма госконтрактов в выручке ООО «Абсолют» в 2023 г. составила почти 24 %, основной госзаказчик — ГБУ «Главстрой».

Что построили

Как ранее писало «Реальное время», здание нового отдела полиции запроектировано из двух трехэтажных (включая подвальный этаж) корпусов — административного и изолятора временного содержания (ИВС) на 30 человек, соединенных переходом. В подвале располагаются раздевалки, библиотека для личного состава, помещения для хранения оргтехники, вещей, вещественных доказательств, тренажерный зал, архивы, комната для экспериментального отстрела огнестрельного оружия.

Здание состоит из двух трехэтажных (включая подвальный этаж) корпусов — административного и изолятора временного содержания (ИВС) на 30 человек, соединенных переходом. скрин с сайта МВД Татарстана

Рядом с основным зданием расположены КПП и гараж на пять легковых автомобилей и два автобуса, а также навес на пять автомобилей ИВС и спецприемника. Также в проекте предусмотрены здание кинологической службы с вольером для служебных собак и тренировочной площадкой, блочно-модульная котельная и дизельная электростанция.