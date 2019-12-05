«Не виноватые мы»: как свободу лидера «Тукаевских» за 25 миллионов не купили

Отставной подполковник МВД Залялов и его брат отрицают аферу со «взяткой»

Фото: Ирина Плотникова

С фальстарта начался сегодня процесс по делу об афере под видом взятки 25 млн рублей над подполковником МВД Татарстана в отставке Ильнаром Заляловым и его братом-ресторатором. Сначала на заседание не явился потерпевший — полковник из МЧС, который, по версии обвинения, из «чувства товарищества» передал те самые 25 млн за освобождение друга из-под стражи. А затем прокурор заявил — Московский райсуд Казани неправомочен рассматривать это дело.

Когда 500 тысяч весят больше 25 млн рублей



По пути в зал суда в наручниках братья Ильнар и Динар Заляловы перебрасывались шутками. При этом старший лица от камер не прятал, а младший — подготовился, нацепив медицинскую маску. Суду Ильнар Залялов представился пенсионером МВД, а Динар сообщил — был частным предпринимателем и владельцем ООО «Рестобар» до ареста осенью 2018 года. У обоих семьи и по двое детей.

Интересы бывшего полицейского защищает адвокат Марат Заляев, младшего брата-бизнесмена — защитник по назначению Елена Логачева. Родственники обоих в зал суда заходить не стали, а вот некий оперативник в штатском и странный мужчина с подбитым глазом решили поддержать подсудимых лично.

Секретарь доложила судье Сергею Якунину — не явился лишь потерпевший Ильдар Шамсутдинов. В его отсутствие гособвинитель Александр Леонов заявил два ходатайства — попросил продлить арест братьям еще на три месяца и изменить территориальную подсудность дела. «Наиболее тяжкое преступление, по версии обвинения, было совершено на улице 2-й Аракчинской в Кировском районе, поэтому прошу передать дело в Кировский суд», — дал обоснование представитель прокуратуры.

Согласно обвинению, на 2-й Аракчинской летом 2014 года Залялов-старший строил дом и получил часть предполагаемой взятки 500 тысяч рублей строительными материалами. На улице Тверской же в Московском районе — в октябре 2017-го, по версии силовиков, передавались 25 млн рублей — младшему из братьев. Первоначально в Следкоме Динара Залялова обвинили в посредничестве взятке, но позже переквалифицировали этот эпизод по менее тяжкой статье — «Мошенничество».

Подсудимые и их адвокаты согласились с направлением дела в Кировский суд, но настаивали на замене реального ареста домашним. Вспоминали о своих детях и родителях-инвалидах.

— Виновным себя не считаю. По первому вызову к следователю я сам явился, оказывать давление не собирался, — заявил Динар Залялов.

Адвокат Марат Заляев сообщил, что ранее продление меры пресечения следователи обосновывали связями подполковника Ильнара Зялялова в правоохранительных органах. По мнению защитника, этот довод необоснован: «Он пенсионер. И только после его увольнения из органов на него начались нападки потерпевшего и так называемых свидетелей, что находятся под стражей [по делу ОПС «Тукаевские»].

«Наиболее тяжкое преступление, по версии обвинения, было совершено на улице 2-й Аракчинской в Кировском районе, поэтому прошу передать дело в Кировский суд», — дал обоснование представитель прокуратуры

Судья с «Булгарии» не стал рассматривать дело Заляловых

В Московском райсуде Казани рассмотрение дела братьев Заляловых поручили одному из самых опытных судей. Сергей Якунин в свое время рулил процессом по делу о гибели 122 пассажиров и членов экипажа дизель-электрохода «Булгария»; отправлял под стражу водителя, что устроил гонки в терминале аэропорта «Казань», прорываясь на летное поле; и под домашний арест — капитана «Татфлота», допустившего перегрузку судна.

А вот дело Заляловых до приговора судья Якунин не доведет. После двух часов в совещательной комнате он согласился с доводами обвинения о необходимости передать материалы коррупционного дела в соседний районный суд. Однако счел нужным продлить подсудимым арест до 19 февраля.

Напомним, в Московский райсуд Казани материалы дела были направлены первым заместителем прокурора Татарстана Сергеем Старостиным. Причем обвинение подполковнику в отставке и его брату утвердили лишь со второй попытки. На финальном этапе расследование было поручено следователю второго отдела Следкома по РТ Максиму Хлобыстову.

На финальном этапе расследование было поручено следователю второго отдела Следкома по РТ Максиму Хлобыстову

Эпизод первый: взятка 500 тысяч — деньгами, фанерой и стойками

По версии обвинения, еще летом в 2014 году Ильнар Залялов, на тот момент начальник межрайонного отдела по БОП угрозыска МВД Татарстана, попросил своего тестя Анатолия Агрбу устроить встречу с его приятелями — Наилем Шайхутдиновым и Геннадием Кириловым, учредителями успешной компании «Стройтехника».

Встреча состоялась в начале июня в кафе «Ромбаут» на улице Дзержинского, и на ней, как полагают силовики, полицейский сообщил бизнесменам — в МВД есть материалы об их причастности к деятельности преступной группировки, но он готов закрыть на это глаза в случае передачи ему лично 500 тысяч рублей и строительных материалов, при этом предупредил — отказ обернется привлечением Шайхутдинова и Кирилова к уголовной ответственности и проблемами с их бизнесом. Оба согласились.

300 тысяч рублей, по версии обвинения, Залялов получил в салоне «Мерседеса» Шайхутдинова у «Центрального стадиона» Казани в период с 19 по 20 июня. А 22 июля на 2-ю Аракчинскую по указанию Шайхутдинова и Кирилова подвезли 90 листов фанеры за 171 тысячу рублей и 300 телескопических стоек высотой в 3 метра, считают следователи и прокуроры. Фанера пошла в дело, а стойки были использованы для работ на строительстве доме Залялова-старшего и возвращены в сентябре того же года.

Стоимость аренды стоек в Следкоме оценили в 37,3 тысячи рублей. А общий размер полученной взятки в виде денег и материалов — в 506 тысяч рублей. По версии следствия, взамен Залялов оказывал бизнесменам покровительство и не давал ход оперативным материалам против них. Но лишь до 2017 года.

По версии обвинения, Заляловы изначально планировали обманом получить миллионы и присвоить их, но решили не жадничать

Эпизод второй: звонок другу и рюкзак с 25 млн рублей

В 2016-м Ильнар Залялов пошел на повышение, получив должность начальника подразделения БОП республиканского угрозыска. А 18 сентября 2017 года его коллеги из Главного следственного управления МВД по РТ возбудили дело в отношении девяти подозреваемых в вымогательстве и причастности к деятельности группировки «Тукаевские». 25 и 26 октября по этому же делу задержали, а затем арестовали учредителей «Стройтехники» Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова.

По версии обвинения, не позднее 28 октября Залялов-старший решил обманом получить с этих бизнесменов 25 млн рублей — якобы «для решения вопроса со следователем и его руководством» об освобождении Кирилова и Шайхутдинова под подписку и непривлечении по дополнительным эпизодам. Выступить посредником подполковник предложил своему брату, а уже тот позвал на встречу в кафе «Венеция» друга Шайхутдинова и Кирилова — ныне потерпевшего подполковника МЧС Шамсутдинова, до которого довели информацию — оперативное сопровождение по делу «Тукаевских» осуществляет БОП и у Залялова есть возможность повлиять на исход.

На второй встрече якобы прозвучала цена вопроса — 25 млн рублей, но было заявлено — за эти деньги можно помочь лишь одному из арестованных — Шайхутдинову. «Из чувства товарищества и дружеских отношений» с Шайхутдиновым ныне потерпевший Ильдар Шамсутдинов согласился на передачу указанной суммы «из личных сбережений».

По фабуле обвинения, в тот же день, 28 октября, в здание МВД Татарстана на улице Фукса по указанию подполковника Залялова доставили арестованного Шайхутдинова, где подполковник оставил его наедине со своим братом, а тот дал Шайхутдинову свой телефон для звонка согласившегося на передачу денег Шамсутдинову. После этого разговора Шайхутдинов дал добро на дачу взятки, и передача денег состоялась через несколько часов на улице Тверской — 25 млн рублей уместились в одном рюкзаке, который, по данным следствия, забрал Динар Залялов.

Однако уже в ноябре Шамсутдинову сообщили — дело «Тукаевских» взял на контроль глава МВД республики Артем Хохорин, а потому выполнить достигнутую договоренность невозможно. По версии обвинения, Заляловы изначально планировали обманом получить миллионы и присвоить их, но решили не жадничать, и 17 из 25 млн рублей младший из братьев вернул при встречах в ресторане «Урюк» на улице Баумана и рядом с ним. До возврата оставшихся 8 млн дело так и не дошло.

Первоначально по этому эпизоду Залялова-младшего подозревали в посредничестве взятке, но позже этот эпизод был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору.

Заочно обвиненный тесть Залялова — Анатолий Агрба в бегах

Лидерам «Тукаевских» предъявили 210-ю и еще 67 эпизодов

В СИЗО Заляловы находятся больше года, Кирилов и Шайхутдинов — больше двух лет. Последним предъявлены обвинения в организации преступного сообщества — ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по всем 67 эпизодам преступлений, инкриминируемых членам предполагаемого ОПС. Среди них — хулиганства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (без летального исхода) и повреждение чужого имущества, мошеннические хищения средств и аферы в сфере страхования, организация незаконной миграции, а также преступление по редкой статье 179 УК РФ — принуждение к совершению сделки или отказу от нее.

Заочно обвиненный тесть Залялова — Анатолий Агрба в бегах. Всего по делу ОПС «Тукаевские» привлекаются три десятка человек, причем большая часть арестованы. В последний раз срок содержания под стражей им продлевали до февраля 2020 года. Защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человек, обвиняя силовиков в нарушении прав обвиняемых на расследование их дела в разумные сроки.

Заметим, что Шайхутдинов и Кирилов остаются владельцами компании «Стройтехника», что принимала участие в застройке казанского ЖК «Острова» и указала выручку за 2018 год в 1 млрд рублей и прибыль в 3,6 миллиона. «Нас привлекли, чтобы вымогать деньги», — заявляли бизнесмены на продлении ареста. Заказным свое дело считают и Заляловы. По их версии, оперативники из ФСБ пытались убедить их дать заведомо ложные показания против руководителей МВД.

Дело Заляловых дошло до суда раньше. У обвиняемых в причастности к «Тукаевским» еще идет процедура ознакомления с материалами. Ну а связанный с двумя сторонами конфликта Анатолий Агрба объявлен в международный розыск и предварительно найден — в Абхазии.