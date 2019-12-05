«Не виноватые мы»: как свободу лидера «Тукаевских» за 25 миллионов не купили
Отставной подполковник МВД Залялов и его брат отрицают аферу со «взяткой»
С фальстарта начался сегодня процесс по делу об афере под видом взятки 25 млн рублей над подполковником МВД Татарстана в отставке Ильнаром Заляловым и его братом-ресторатором. Сначала на заседание не явился потерпевший — полковник из МЧС, который, по версии обвинения, из «чувства товарищества» передал те самые 25 млн за освобождение друга из-под стражи. А затем прокурор заявил — Московский райсуд Казани неправомочен рассматривать это дело.
Когда 500 тысяч весят больше 25 млн рублей
По пути в зал суда в наручниках братья Ильнар и Динар Заляловы перебрасывались шутками. При этом старший лица от камер не прятал, а младший — подготовился, нацепив медицинскую маску. Суду Ильнар Залялов представился пенсионером МВД, а Динар сообщил — был частным предпринимателем и владельцем ООО «Рестобар» до ареста осенью 2018 года. У обоих семьи и по двое детей.
Интересы бывшего полицейского защищает адвокат Марат Заляев, младшего брата-бизнесмена — защитник по назначению Елена Логачева. Родственники обоих в зал суда заходить не стали, а вот некий оперативник в штатском и странный мужчина с подбитым глазом решили поддержать подсудимых лично.
Секретарь доложила судье Сергею Якунину — не явился лишь потерпевший Ильдар Шамсутдинов. В его отсутствие гособвинитель Александр Леонов заявил два ходатайства — попросил продлить арест братьям еще на три месяца и изменить территориальную подсудность дела. «Наиболее тяжкое преступление, по версии обвинения, было совершено на улице 2-й Аракчинской в Кировском районе, поэтому прошу передать дело в Кировский суд», — дал обоснование представитель прокуратуры.
Согласно обвинению, на 2-й Аракчинской летом 2014 года Залялов-старший строил дом и получил часть предполагаемой взятки 500 тысяч рублей строительными материалами. На улице Тверской же в Московском районе — в октябре 2017-го, по версии силовиков, передавались 25 млн рублей — младшему из братьев. Первоначально в Следкоме Динара Залялова обвинили в посредничестве взятке, но позже переквалифицировали этот эпизод по менее тяжкой статье — «Мошенничество».
Подсудимые и их адвокаты согласились с направлением дела в Кировский суд, но настаивали на замене реального ареста домашним. Вспоминали о своих детях и родителях-инвалидах.
— Виновным себя не считаю. По первому вызову к следователю я сам явился, оказывать давление не собирался, — заявил Динар Залялов.
Адвокат Марат Заляев сообщил, что ранее продление меры пресечения следователи обосновывали связями подполковника Ильнара Зялялова в правоохранительных органах. По мнению защитника, этот довод необоснован: «Он пенсионер. И только после его увольнения из органов на него начались нападки потерпевшего и так называемых свидетелей, что находятся под стражей [по делу ОПС «Тукаевские»].
Судья с «Булгарии» не стал рассматривать дело Заляловых
В Московском райсуде Казани рассмотрение дела братьев Заляловых поручили одному из самых опытных судей. Сергей Якунин в свое время рулил процессом по делу о гибели 122 пассажиров и членов экипажа дизель-электрохода «Булгария»; отправлял под стражу водителя, что устроил гонки в терминале аэропорта «Казань», прорываясь на летное поле; и под домашний арест — капитана «Татфлота», допустившего перегрузку судна.
А вот дело Заляловых до приговора судья Якунин не доведет. После двух часов в совещательной комнате он согласился с доводами обвинения о необходимости передать материалы коррупционного дела в соседний районный суд. Однако счел нужным продлить подсудимым арест до 19 февраля.
Напомним, в Московский райсуд Казани материалы дела были направлены первым заместителем прокурора Татарстана Сергеем Старостиным. Причем обвинение подполковнику в отставке и его брату утвердили лишь со второй попытки. На финальном этапе расследование было поручено следователю второго отдела Следкома по РТ Максиму Хлобыстову.
Эпизод первый: взятка 500 тысяч — деньгами, фанерой и стойками
По версии обвинения, еще летом в 2014 году Ильнар Залялов, на тот момент начальник межрайонного отдела по БОП угрозыска МВД Татарстана, попросил своего тестя Анатолия Агрбу устроить встречу с его приятелями — Наилем Шайхутдиновым и Геннадием Кириловым, учредителями успешной компании «Стройтехника».
Встреча состоялась в начале июня в кафе «Ромбаут» на улице Дзержинского, и на ней, как полагают силовики, полицейский сообщил бизнесменам — в МВД есть материалы об их причастности к деятельности преступной группировки, но он готов закрыть на это глаза в случае передачи ему лично 500 тысяч рублей и строительных материалов, при этом предупредил — отказ обернется привлечением Шайхутдинова и Кирилова к уголовной ответственности и проблемами с их бизнесом. Оба согласились.
300 тысяч рублей, по версии обвинения, Залялов получил в салоне «Мерседеса» Шайхутдинова у «Центрального стадиона» Казани в период с 19 по 20 июня. А 22 июля на 2-ю Аракчинскую по указанию Шайхутдинова и Кирилова подвезли 90 листов фанеры за 171 тысячу рублей и 300 телескопических стоек высотой в 3 метра, считают следователи и прокуроры. Фанера пошла в дело, а стойки были использованы для работ на строительстве доме Залялова-старшего и возвращены в сентябре того же года.
Стоимость аренды стоек в Следкоме оценили в 37,3 тысячи рублей. А общий размер полученной взятки в виде денег и материалов — в 506 тысяч рублей. По версии следствия, взамен Залялов оказывал бизнесменам покровительство и не давал ход оперативным материалам против них. Но лишь до 2017 года.
Эпизод второй: звонок другу и рюкзак с 25 млн рублей
В 2016-м Ильнар Залялов пошел на повышение, получив должность начальника подразделения БОП республиканского угрозыска. А 18 сентября 2017 года его коллеги из Главного следственного управления МВД по РТ возбудили дело в отношении девяти подозреваемых в вымогательстве и причастности к деятельности группировки «Тукаевские». 25 и 26 октября по этому же делу задержали, а затем арестовали учредителей «Стройтехники» Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова.
По версии обвинения, не позднее 28 октября Залялов-старший решил обманом получить с этих бизнесменов 25 млн рублей — якобы «для решения вопроса со следователем и его руководством» об освобождении Кирилова и Шайхутдинова под подписку и непривлечении по дополнительным эпизодам. Выступить посредником подполковник предложил своему брату, а уже тот позвал на встречу в кафе «Венеция» друга Шайхутдинова и Кирилова — ныне потерпевшего подполковника МЧС Шамсутдинова, до которого довели информацию — оперативное сопровождение по делу «Тукаевских» осуществляет БОП и у Залялова есть возможность повлиять на исход.
На второй встрече якобы прозвучала цена вопроса — 25 млн рублей, но было заявлено — за эти деньги можно помочь лишь одному из арестованных — Шайхутдинову. «Из чувства товарищества и дружеских отношений» с Шайхутдиновым ныне потерпевший Ильдар Шамсутдинов согласился на передачу указанной суммы «из личных сбережений».
По фабуле обвинения, в тот же день, 28 октября, в здание МВД Татарстана на улице Фукса по указанию подполковника Залялова доставили арестованного Шайхутдинова, где подполковник оставил его наедине со своим братом, а тот дал Шайхутдинову свой телефон для звонка согласившегося на передачу денег Шамсутдинову. После этого разговора Шайхутдинов дал добро на дачу взятки, и передача денег состоялась через несколько часов на улице Тверской — 25 млн рублей уместились в одном рюкзаке, который, по данным следствия, забрал Динар Залялов.
Однако уже в ноябре Шамсутдинову сообщили — дело «Тукаевских» взял на контроль глава МВД республики Артем Хохорин, а потому выполнить достигнутую договоренность невозможно. По версии обвинения, Заляловы изначально планировали обманом получить миллионы и присвоить их, но решили не жадничать, и 17 из 25 млн рублей младший из братьев вернул при встречах в ресторане «Урюк» на улице Баумана и рядом с ним. До возврата оставшихся 8 млн дело так и не дошло.
Первоначально по этому эпизоду Залялова-младшего подозревали в посредничестве взятке, но позже этот эпизод был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору.
Лидерам «Тукаевских» предъявили 210-ю и еще 67 эпизодов
В СИЗО Заляловы находятся больше года, Кирилов и Шайхутдинов — больше двух лет. Последним предъявлены обвинения в организации преступного сообщества — ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по всем 67 эпизодам преступлений, инкриминируемых членам предполагаемого ОПС. Среди них — хулиганства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (без летального исхода) и повреждение чужого имущества, мошеннические хищения средств и аферы в сфере страхования, организация незаконной миграции, а также преступление по редкой статье 179 УК РФ — принуждение к совершению сделки или отказу от нее.
Заочно обвиненный тесть Залялова — Анатолий Агрба в бегах. Всего по делу ОПС «Тукаевские» привлекаются три десятка человек, причем большая часть арестованы. В последний раз срок содержания под стражей им продлевали до февраля 2020 года. Защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человек, обвиняя силовиков в нарушении прав обвиняемых на расследование их дела в разумные сроки.
Заметим, что Шайхутдинов и Кирилов остаются владельцами компании «Стройтехника», что принимала участие в застройке казанского ЖК «Острова» и указала выручку за 2018 год в 1 млрд рублей и прибыль в 3,6 миллиона. «Нас привлекли, чтобы вымогать деньги», — заявляли бизнесмены на продлении ареста. Заказным свое дело считают и Заляловы. По их версии, оперативники из ФСБ пытались убедить их дать заведомо ложные показания против руководителей МВД.
Дело Заляловых дошло до суда раньше. У обвиняемых в причастности к «Тукаевским» еще идет процедура ознакомления с материалами. Ну а связанный с двумя сторонами конфликта Анатолий Агрба объявлен в международный розыск и предварительно найден — в Абхазии.
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