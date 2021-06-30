В Самаре отменили приговор полицейским из Татарстана по «делу Пиркина»

Фото: «Реальное время»

Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил приговор Нижнекамского горсуда по делу о полицейском насилии, закончившемся суицидом задержанного Ильназа Пиркина. Кассация постановила вернуть дело на рассмотрение в горсуд в ином составе, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Шестого КСОЮ.



В отношении выносившего приговор судьи в кассации было вынесено частное постановление. Его детали пока не разглашаются.

Напомним, в мае 2020-го Нижнекамский горсуд завершил рассмотрение секретного дела о пытках задержанных в полиции. Пятеро подсудимых получили от 6 до 11 лет колонии за превышение должностных полномочий и доведение до самоубийства Ильназа Пиркина.

Самый большой срок — 11 лет колонии строгого режима — получил бывший оперуполномоченный Гадель Рахимов. Экс-начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин приговорен к 9 годам колонии общего режима. На год меньше получил оперативник Михаил Логачев. Его коллеге Игорю Филинову назначено наказание в 7 лет и 3 месяца, но в колонии общего режима. В такую же колонию на 6 лет и 3 месяца суд отправил оперуполномоченного Наиля Миндубаева.

Шестой фигурант дела — Ильнар Гарипов (стажер на должности оперативника) — скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в октябре 2017 года в здании УМВД по Нижнекамскому району оперуполномоченные отдела угрозыска Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев (в целях повышения статистических показателей) выбивали у 22-летнего Ильназа Пиркина признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Позднее парень покончил с собой. В ноябре 2017-го его предсмертное видеообращение с рассказом об издевательствах в полиции облетело интернет и стало основанием для возбуждения дела.

В ходе предварительного следствия жертвами полицейских пыток признали еще троих. Причем двух из них, как считают в Следкоме, заставляли взять на себя вину в суициде Пиркина.

Подсудимые вину не признавали и сразу заявляли — будут обжаловать приговор.