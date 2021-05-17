Следком ищет причины трагедии в гимназии №175 в «неуставных» отношениях сотрудников Росгвардии

В Казани возбуждены уголовные дела о халатности сотрудников Росгвардии и чиновников от образования

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Следком возбудил новые уголовные дела по следам расстрела школьников в Казани — пока в отношении неустановленных должностных лиц. В преступной халатности подозревают представителей лицензионно-разрешительной службы подразделения Росгвардии в Татарстане и чиновников от образования. В нашем материале — о сложностях и перспективах уголовных дел о халатности, которая привела к трагедии в гимназии №175, а также о том, кто и как ответил за стрельбу по мирным жителям Татарстана в прошлые годы.

Кто-то похлопотал за Галявиева?

Претензии к представителям Росгвардии возникли по части выдачи Ильназу Галявиеву лицензии на оружие — предполагается, что процедура проверки была проведена не столь безупречно, как считалось ранее. Со слов источника, следователи установили, что у стрелка был родственник — пенсионер МВД, ранее имевший отношение как раз к выдаче разрешений на оружие, и получили оперативную информацию, будто бы этот пенсионер обращался к нынешнему руководству ведомства с просьбой посодействовать в получении лицензии Галявиеву.

Сама по себе процедура выдачи лицензий в этой сфере выглядит простой лишь на бумаге. На практике даже на основании субъективного мнения о претенденте его могут замотать дополнительными проверками и обследованиями и в итоге отказать. Перспективу новое уголовное дело будет иметь лишь в том случае, если силовикам удастся добыть весомые доказательства того, что звонок за стрелка обернулся послаблением установленного регламента.

Следователи установили, что у стрелка был родственник — пенсионер МВД, ранее имевший отношение как раз к выдаче разрешений на оружие. Фото: Максим Платонов

Тут стоит отметить — преступная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, не относится к категории тяжких преступлений. Максимальная санкция наказания по ч. 3 ст. 293 УК РФ (когда халатность по неосторожности повлекла смерть двух и более лиц) — до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, как утверждают источники «Реального времени», молниеносная реакция на атаку со стороны руководства школы и героизм ее учителей не снимают вопрос о ситуации с отсутствием охраны в учебном заведении. Разговоры о том, что и профессиональный охранник не справился бы с Галявиевым в данных обстоятельствах, не убедили московских следователей отказаться от разработки этой темы.

По данным наших источников, возбуждено еще одно дело о халатности в отношении неустановленных чиновников от образования. Причем речь может идти не о директоре школы, а о людях рангом повыше, отмечает один из собеседников. И подчеркивает: разобраться во всех нюансах этой трагедии необходимо в любом случае, здесь главное — не наказать виновных, а не допустить новых жертв.

Молниеносная реакция на атаку со стороны руководства школы и героизм ее учителей не снимают вопрос о ситуации с отсутствием охраны в учебном заведении. Фото: Максим Платонов

Портрет полицейского: нервный и вооруженый

В связи с полученной информацией «Реальное время» направило соответствующие запросы в Следком России и в пресс-службу Росгвардии. Но в Управлении Рогсвардии по РТ тему не комментируют, так как вопрос находится не в их компетенции.



А пока ясно, что, несмотря на все предусмотренные законом меры предосторожности, при удачном стечении обстоятельств право на владение оружием у нас легко может получить, мягко говоря, неуравновешенный гражданин. Особенно если этот гражданин является бывшим или действующим сотрудником МВД.

К примеру, пенсионер МВД, майор полиции в отставке Сергей Иванов, развязавший бойню 15 апреля 2016 года на спортивно-учебной базе МВД в казанском поселке Мирный, по отзывам коллег, выказывал симптомы психического нездоровья еще до увольнения со службы, но его начальство их игнорировало. А после увольнения нервный отставник смог беспрепятственно открыть тир на территории ведомственной спортбазы, а в Мирном — оружейный магазин. После убийства двух бывших коллег, ранения еще двух сотрудников полиции и броска гранаты в сотрудников СОБРа по Иванову открыли ответный огонь. О том, к каким выводам пришло следствие и привлекли ли к какой-либо ответственности кого-либо из бывших начальников Иванова, «прошляпивших» его состояние, история умалчивает: следствие эти подробности не обнародовало.

А 23 февраля 2015 года замначальника полиции Тукаевского района Ринат Гизатуллин в ходе ссоры застрелил супругу. Мужчину признали невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение.

Майор полиции в отставке Сергей Иванов, развязавший бойню 15 апреля 2016 года на спортивно-учебной базе МВД, по отзывам коллег, выказывал симптомы психического нездоровья еще до увольнения со службы. Фото: Ирина Плотникова

Дела без перспективы

Трагедия в казанской гимназии №175 — это второй случай стрельбы в татарстанских школах за последние 5 лет. Предыдущий выстрел прозвучал 11 февраля 2017 года в нижнекамской школе №1 и стал смертельным, но он не связан с конфликтом.

У разрядившего пневматический пистолет в глаз однокласснику, ученику 10-го класса, вообще не было намерения стрелять — он просто хотел похвастаться перед соседом по парте. Спустя 6 дней одноклассник скончался.

Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), против сотрудников школы — по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Однако впоследствии уголовное дело в отношении стрелка закрыли в связи с его малолетством, а в отношении педагогов и школьного руководства — в связи с тем, что они выполняли свои должностные обязанности «качественно и надлежащим образом».

Остается добавить, что чаще всего дела по 293-й статье возбуждают в отношении чиновников и врачей — и зачастую прекращают их впоследствии за истечением сроков давности.