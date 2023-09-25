В Татарстане полсуток не могли «растащить» последствия столкновения двух грузовиков

Люди оказались запертыми на 10 часов в пробке под Набережными Челнами без воды и информации со стороны официальных лиц

Фото: Инна Серова / realnoevremya.ru

Первое сообщение о сегодняшнем страшном ДТП на мосту через Каму, парализовавшем движение по трассе М-7 под Набережными Челнами, появилось в интернете в 7.30. Вскоре МВД по РТ выдало журналистам стандартный комментарий про «комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — и в «эфире» наступила тишина на долгие 8,5 часа. В 16.00 журналисту «Реального времени» позвонили читатели с трассы и сообщили, что уже несколько часов стоят, не продвигаясь ни на метр, примерно в 20 километрах от города и очень опасаются, что там и придется заночевать — без воды, еды и на холоде. Подробности с трассы и ответы ведомств, отвечающих за ситуацию, — в нашем материале.

«Самое кошмарное — никакой информации»



Сообщение о ДТП на мосту через Каму поступило от очевидцев около половины пятого утра 25 сентября. По информации МВД по РТ, в остановившуюся с пустым баком «Газель» с разгона влетела Scania, перевозившая почту. В результате столкновения возник пожар, от «Газели» осталась кучка обгоревшего металла, от фуры — обугленный остов.

— В ДТП пострадало четыре человека, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минздраве. — Трое из них были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи г. Набережные Челны, один отказался от госпитализации. Один пострадавший с ожогами находится в реанимации, в сознании, состояние тяжелое, стабильное. Два человека — в отделении травматологии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

— Мы стоим в 20 километрах от Челнов, — рассказал по телефону корреспонденту «Реального времени» в 16.30 читатель Леонид Михайлов. — Последние два часа не продвинулись ни на метр. Люди выходят из машин, фотографируют пробку. Бегают в кустики по нужде, извините, и всерьез опасаются, что придется заночевать в чистом поле. Ни еды, ни питья с собой нет — никто же не думал, что такое случится. От Казани до Челнов часа три хода, кто запасается продуктами на такой короткий путь? А у многих в машинах дети, пожилые пассажиры, и на дворе осень с холодными ночами…

Люди выходят из машин, фотографируют пробку. Инна Серова /realnoevremya.ru

— Я к родителям поехала с сынишкой, ему полтора года всего, — дополнила картину Ралия З. — Брала для него питание детское, воду. Сейчас только вода осталась, и то немного. Сын плачет, капризничает, меня уже трясет от страха, что дальше будет. И самое кошмарное — никакой информации ни в интернете, ни по радио — когда это кончится. Про аварию на мосту прочитала в интернете, когда выезжала утром, но подумала, что пока доеду, все последствия, как обычно, уже уберут. А оказалось, что им полсуток не хватило организовать нормальное движение. Чем у нас ГАИ занимается? Только штрафы собирает? Так пусть свои внутренние приказы и закон почитают — у них, между прочим, и другие обязанности есть!

Всем некогда

В МЧС ситуацию на мосту в Набережных Челнах не комментируют. А неофициально знакомый спасатель пояснил «Реальному времени», что свои задачи ведомство полностью выполнило, потушив пожар.

— Если в автомобилях были заблокированы люди, мы их должны деблокировать, а освобождать дорогу — это работа подрядных организаций, которые работают в таких случаях под контролем ГИБДД.

В ГИБДД Набережных Челнов на вопросы «Реального времени» желающих отвечать не нашлось. Телефон отдела пропаганды не отвечал на звонки, телефон дежурной части тоже не откликался (привет тем, кому спешно потребуется помощь сотрудников ГИБДД на дороге). А сотрудник, снявший трубку в третьем и последнем отделе, чей номер представлен на официальной страничке ОГИБДД УМВД России по г. Набережные Челны как номер отдела по вопросам исполнения административного законодательства, ответил в стиле советской продавщицы: рассказал, что сотрудникам сегодня некогда отвечать по телефону. И отказался предоставить даже невинную информацию о точном времени ДТП и прогнозе — когда на дороге будет восстановлено движение.

— Сейчас на мосту открыта одна полоса движения, — сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ и не стали давать прогнозов, когда движение будет восстановлено в полном объеме.

Вместо «горячих» новостей — новости давние, но душевные

В 17.30 в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ «Реальному времени» сообщили, что для движения, наконец, открылись обе полосы:

— Но пробка скопилась большая, поэтому движение сразу в полном объеме восстановиться не может.

Издание поинтересовалось, почему для того, чтобы убрать с дороги искореженные автомобили, потребовалось порядка 11 часов (это время от момента ДТП до восстановления движения по мосту в полном объеме за вычетом времени на тушение пожара и работу сотрудников ГИБДД на месте происшествия).

— Около 6.40 на место ДТП приехали рабочие из подрядной организации, в районе 10.00 прибыли трал и два крана. Примерно в 11.00 вывезли кабину фуры, а в 14.00 — сам почтовый фургон. Вся техника для эвакуации, а она крупногабаритная, пробивалась к месту происшествия из Елабуги через пробку, а это дело не быстрое. Кроме того, в почтовой фуре якобы находился ценный груз, и, предположительно, пришлось решать вопрос о его транспортировке, — ответил представитель ведомства.

На вопрос же, почему не были организованы нормальное информирование застрявших в пробке пассажиров, а также хотя бы подвоз воды, ответов ни одно ведомство не представило.

— ДТП произошло при въезде на дамбу, а не на мосту, — дополнил картину около 18.00 Леонид Михайлов. — А поехали мы со скоростью меньше, чем скорость пешехода, только в начале шестого. Слава богу, ночевать в поле не пришлось.

При этом на официальном сайте УГИБДД МВД по РТ, а также на сайте МВД по РТ новостей с трассы М-7 не публиковалось. На страничках 16.мвд.рф и гибдд.рф/r/16 в 10.15 появилось умилительное сообщение о том, что 14 сентября, около 6 часов вечера, напротив дома №131 по ул. Залесной в городе Казани к экипажу в составе сотрудников полка ДПС обратился водитель легкового автомобиля — попросил сопроводить его рожающую жену до роддома — и сотрудники, естественно, не отказали. Дело, конечно, полезное, и текст очень душевный, но на фоне ЧП эта информация в глазах простоявших в пробке полсуток граждан выглядит просто издевательски.