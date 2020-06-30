Премии в особо крупном размере: главбуха татарстанского Россельхознадзора обвиняют в мошенничестве

Сотрудники Следкома, ФСБ и МВД оценили «черную кассу» управления федерального надзорного органа в Татарстане

До пяти окладов в одни руки порой получали сотрудники татарстанского управления Россельхознадзора, если верить бухгалтерии. Эта информация фигурирует в уголовном деле о премиальных аферах на 7,5 млн рублей, которое на днях поступило в Приволжский райсуд Казани. Иск на вышеназванную сумму предъявлен обвиняемому в 34 эпизодах мошенничества и превышения полномочий вип-кассиру управления Эрику Ахметову. На следствии он защищал руководство, хищения отрицал, но признавал — часть премий им лично перенаправлялись на подарки и поддержку татарской эстрады.

Премиальные доходили до 93 тысяч



Эрику Ахметову — 45. Последние девять лет трудится начальником отдела бухучета и экономики — главным бухгалтером управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ (далее — Россельхознадзор по РТ). Причем пять лет назад претендовал на кресло депутата Казгордумы как самовыдвиженец. Но не преуспел. До Россельхознадзора работал главбухом в Минэкологии Татарстана.

Несмотря на статус обвиняемого Ахметов остается действующим сотрудником татарстанского управления. Правда, с сентября 2019-го находится под домашним арестом.

Делом вип-бухгалтера занимались сотрудники 5-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, по материалам оперативных проверок УФСБ и экономической полиции МВД республики. Силовиков заинтересовали внушительные премиальные, которые начислялись отдельным инспекторам и начальникам отделов в Россельхознадзоре по РТ раз в квартал, а то и чаще.

Среди других оснований для выплаты вознаграждения указывался ежегодный агрофорум «День поля в Татарстане». Фото Максима Платонова

Так, начальник татарстанского отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте в июне 2017-го был премирован аж на 93 тысячи рублей — за активное участие в ликвидации очага птичьего гриппа в одном из лаишевских хозяйств. Правда, по версии следствия, в действительности награда борца составила всего 5 тысяч, а 88 — пришлось отдать ныне обвиняемому.

Аналогично за достижения по итогам девяти месяцев 2017-го того же ветеринара-пограничника на бумаге поощрили суммой 56,1 тысяча рублей, а оставили в распоряжении лишь 100 рублей. Больше повезло с премией за подготовку к итоговой коллегии-2017 Минсельхозпрода — после передачи 48 тысяч главбуху на руках у его коллеги осталось 10,4 тысячи, полагают в Следкоме.

Среди других оснований для выплаты вознаграждения указывались ежегодный агрофорум «День поля в Татарстане» и мероприятия по контролю за радиацией, химической и биологической безопасностью в период проведения футбольного ЧМ-2018. Всего же под видом выплат одному-единственному сотруднику в 2017-2019 году из федерального бюджета утекли почти 1,3 млн рублей. И эти деньги силовики считают похищенными, полагая, что их начисление изначально было необоснованным.

Версия обвиняемого о «добровольных» отчислениях

В суд дело Ахметова направлено по 34 эпизодам. Из них 2 эпизода — мошенничества в особо крупном размере, 15 эпизодов таких же афер с использованием служебного положения и еще 17 эпизодов превышения полномочий.

По версии обвинения, главный бухгалтер вносил в представления на поощрения сотрудников завышенные суммы, а затем вводил в заблуждение ответственных лиц и руководителя управления, которые подписывали премиальные сметы. При этом будущих получателей заранее извещали — какую сумму после перечисления на карту нужно будет вернуть наличными, якобы для «нужд управления».

Обычно возврат происходил прямо в бухгалтерии Россельхознадзора по РТ. Порой — при посредничестве начальников отделов Россельхознадзора по РТ и даже через их банковские карты: когда награжденные находились в Чистополе или Набережных Челнах и не могли приехать в Казань.

На следствии «депремированные» рассказывали, что покорно отдавали деньги и никуда не жаловались, опасаясь в противном случае потерять работу. Впрочем, потерпевшими признаны не эти кадровики, бухгалтеры и инспекторы, а их родное управление. Причем, на всю сумму выплаченных 17 сотрудникам премиальных — 7,5 млн рублей за 2017-2019 год.

Обвиняемый главбух гражданский иск Россельхознадзора и претензии силовиков не признает. По его версии, суммы в уголовном деле кратно завышены, а никакого хищения не было: «Сотрудников не принуждали сдавать денежные средства, это происходило на добровольной основе». На следствии Эрик Ахметов пояснял, что неоднократно подходил к коллегам и просил их материально помочь проведению мероприятий в управлении.

«Звезд» силовики не допрашивали

Если верить обвиняемому, из своих собственных средств он за два с лишним года потратил 260 тысяч рублей на цветы и подарки сослуживцам. Тогда как у сотрудников на те же цели взял 200-300 тысяч, и все ушли на поощрение коллег. В том числе — на закупку праздничных сервизов и стаканов, а еще билетов в театры и филармонию.

Ахметов вспоминал, что к его непосредственному начальнику не раз приходили деятели татарской эстрады. По версии обвиняемого, певцы и певицы были лично заинтересованы в распространении билетов на свои концерты, но шеф перепоручал их просьбы ему. Однако попытки продать билеты не самых раскрученных «звезд» сотрудникам управления успеха не имели, зато бесплатные билеты на те же мероприятия пользовались спросом. Так что именно «ради удовлетворения этих культурных потребностей» главбух, а изредка и профком спонсировали своими закупками татарскую эстраду. О том, что это делалось за счет премиальных, начальнику никто не докладывал, настаивал на следствии Эрик Ахметов.

Как уверяют источники «Реального времени», начальник татарстанского Россельхознадзора Нурислам Хабипов на допросе у следователей заявил — о теневой схеме выкупа билетов ничего не знал.

Нурислам Хабипов на допросе у следователей заявил — о теневой схеме выкупа билетов ничего не знал. Фото shn.tatarstan.ru

Показания деятелей культуры в уголовном деле не фигурируют. А вот в отчетности профсоюза указаны расходы на массовые посещения кукольного театра и трех концертов татарских певцов, вместе с расходами на празднование Дня защитника Отечества, 8 марта и прочее. И общая сумма трат в интересующий следствие период не дотягивает и до 1 млн рублей. Тогда как на арестованном счете обвиняемого лишь полторы тысячи рублей. Еще арестована его доля в квартире общей стоимостью в 9 млн рублей.

Дата первого заседания суда по этому делу пока не назначена.