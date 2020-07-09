Зама Артема Силкина взяли за «аванс» поставщику Третьяковки на 10 миллионов

Как сотрудники Следкома и МВД в музей-заповедник сходили

Провел эту ночь в СИЗО 40-летний замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» по общим вопросам Ренат Сунгатуллин. Вопросы к нему у оперативников экономической полиции и следователей появились после проверки закрытого и оплаченного в 2018 году контракта на 10,7 млн рублей. Выяснилось — поставка по нему продолжалась аж до сентября 2019-го, причем кроме нового и дорогого оборудования для реставрации музей получил дешевое и б/у. Детали «дела реставраторов» — в материале «Реального времени».

Подписал до поставки «по указанию сверху»?



Уголовной контрактная история стала 3 июля. В этот день в Казани возбудили дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в отношении замдиректора музея-заповедника Рената Сунгатуллина, частного предпринимателя из Питера Олега Кононова и неустановленных должностных лиц. Разбираться с бюджетной поставкой сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ начали, получив материалы проверки экономической полиции МВД Татарстана.

По данным «Реального времени», расследование поручено одному из следователей, работавших над делом главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

8 июля Сунгатуллин был задержан. Именно он, по предварительным данным следствия, подписал еще товарную накладную по контракту вскоре после подписания контракта в декабре 2018 года. Однако на тот момент заказчик, Минкульт Татарстана, и его подведомственный музей на острове-граде не получили от исполнителя ничего, кроме обещаний.

Поставка оборудования началась в январе 2019-го и продолжалась почти девять месяцев, меж тем полная цена контракта в 10 млн 692 тысячи рублей была выплачена еще в 2018-м, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

При таком нарушении процедуры госзакупок поставщик не рисковал остаться без денег в случае несоблюдения условий самого контракта в части сроков, техзадания и прочего. В итоге по трем позициям заказа музей получил «не соответствующее накладной, техзаданию и спецификации оборудование, да еще дешевле согласованной цены. Кроме нового, но в бюджетном варианте, реставраторы получили технику, которая уже успела послужить их коллегам где-то в другом месте. Хотя контракт предусматривал лишь новое оборудование.

Предварительно установленный размер ущерба бюджету оценен в 1 млн рублей.



Как утверждают источники «Реального времени», задержанный Сунгатуллин признал факт незаконного подписания акта приемки, но дал понять, что лишь выполнял некое указание.

Вопросы у силовиков есть к непосредственному начальнику подозреваемого — директору музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артему Силкину и кураторам учреждения из Минкульта. Выяснить позицию Силкина по этой истории «Реальному времени» пока не удалось.

Выяснить позицию Артема Силкина по этой истории «Реальному времени» пока не удалось. Фото Максима Платонова

В конкурсную комиссию входил ныне осужденный Хаяров

Подозреваемый питерский поставщик по делу пока не допрошен. В статусе ИП Олег Кононов работает с 2017 года. В числе его заказчиков — Государственная Третьяковская галерея, Национальная библиотека, Санкт-Петербургский госуниверситет и другие. Всего за плечами частника — 16 госконтрактов на 21 млн рублей, из которых татарстанский — самый крупный.

Для Третьяковки Кононов поставлял полимерное акриловое стекло, наборы кастрюль, лаки, другие компоненты и материалы, для нужд Минкульта республики — солидный перечень мебели, техники и аксессуаров для профессиональных реставрационных мастерских из 92 позиций.

В госзадание входили и профессиональный реставрационный музейный пылесос с двойной фильтрацией и шлангом не менее 10 метров, и полипропиленовые ванночки-чашки от 0,5 до 30 литров, и студийные мольберты. А еще — клееварка с водяной баней, микропроцессор для измерения ионов водорода, пневмораспылитель, аэрозольный реставрационный генератор для расщепления слоев краски, реставрационный стереомикроскоп с большим количеством опций (в том числе — ахроматический объектив, источник холодного цвета и бинокулярный тубус с углом наклона не меньше 45 градусов).

В госзадание входили и профессиональный реставрационный музейный пылесос с двойной фильтрацией и шлангом не менее 10 метров, и полипропиленовые ванночки-чашки от 0,5 до 30 литров, и студийные мольберты. Фото youtube.com

Предусмотрел заказчик и камеру для криосушки реликвий истории и культуры, и самый дорогой во всем заказе — комплекс для реставрационной технической фотографии за 1 млн рублей. Также за счет бюджета закупались специальные верстаки, пилы, рубанки и лобзиковый станок.

Согласно сайту госзакупки, на этот контракт с начальной ценой 10,8 млн рублей претендовали три поставщика. В финальном отборе, наряду с заявкой Кононова, участвовала компания «Арт Текникс».

На контракте — подпись министра культуры республики Ирады Аюповой. В конкурсную комиссию входили один замминистра и начальники четырех отделов Министерства культуры Татарстана, включая отдел госзаказа и финансового контроля.

В их числе в 2018-м году был Ильдар Хаяров, начальник отдела финансирования и планирования Минкульта. В 2019-м Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в мошенничестве на 3,3 млн рублей — эти суммы чиновник накрутил путем включения в смету допрасходов на некие услуги при проведении Дней Татарстана в Чехии, всероссийского Сабантуя в 2014-м и других мероприятий. Вину в суде признал и получил 4 года лишения свободы условно.

Чем закончится свияжское дело — покажет время. Источники «Реального времени» полагают, что следователи и оперативники могут выйти за рамки одного эпизода. Ну а завтра в суд может поступить ходатайство по мере пресечения заместителю директора музея-заповедника Ренату Сунгатуллину.