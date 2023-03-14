Заместителем начальника полиции МВД по Татарстану назначен Ильгиз Хамитов
Заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по Татарстану назначен полковник полиции Ильгиз Хамитов. Соответствующий указ подписан 11 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ильгиз Хамитов с 2017 года работал начальником управления уголовного розыска МВД по Татарстану. До этого с 2009-го он занимал должность замначальника ОРЧ — главы отдела по борьбе с бандитизмом ОРЧ №6 (по линии УР) МВД по РТ.
Родился Ильгиз Хамитов в 1976 году в деревне Большие Клыки Высокогорского района ТАССР в 1976 году. Образование получил в Казанском юридическом институте МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности оперуполномоченного группы уголовного розыска ОМ-1 Приволжского РУВД Казани МВД Татарстана.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «И.Д. Путилина», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За доблесть в службе», нагрудными знаками: «Почетный сотрудник МВД по РТ» и «За отличную службу в МВД РТ».
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