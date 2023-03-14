Заместителем начальника полиции МВД по Татарстану назначен Ильгиз Хамитов

Фото: МВД по Татарстану

Заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по Татарстану назначен полковник полиции Ильгиз Хамитов. Соответствующий указ подписан 11 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ильгиз Хамитов с 2017 года работал начальником управления уголовного розыска МВД по Татарстану. До этого с 2009-го он занимал должность замначальника ОРЧ — главы отдела по борьбе с бандитизмом ОРЧ №6 (по линии УР) МВД по РТ.



Родился Ильгиз Хамитов в 1976 году в деревне Большие Клыки Высокогорского района ТАССР в 1976 году. Образование получил в Казанском юридическом институте МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности оперуполномоченного группы уголовного розыска ОМ-1 Приволжского РУВД Казани МВД Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «И.Д. Путилина», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За доблесть в службе», нагрудными знаками: «Почетный сотрудник МВД по РТ» и «За отличную службу в МВД РТ».

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Татьяна Демина