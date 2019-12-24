Детей казанского подполковника-«оборотня» ждет улица?

Осужденный «гвардеец» Галяув подал в суд на МВД Татарстана

Фото: Анастасия Михайлова

Под Новый год без крыши может остаться семья бывшего замначальника следствия ОП «Гвардейский» Ленара Галяува. Как выяснило «Реальное время», последние 10 лет жена и дочки подполковника проживали в служебной квартире, пока суд не постановил — «выселить без предоставления иного жилья». Сам осужденный за мошенничество офицер недавно справил новоселье за решеткой — переехал из Кирово-Чепецкой спецколонии в казанский исправительный центр ФСИН. После чего подал в суд на МВД Татарстана.

Офицерское преступление и наказание



С позором уволенный и лишенный звания подполковника Ленар Галяув за решеткой должен был провести 3 с половиной года в колонии общего режима. Такой приговор год назад вынес главному следователю казанского ОП «Гвардейский» Советский райсуд Казани. В марте 2019-го он вступил в силу. К тому моменту в СИЗО «гвардеец» провел 8 месяцев, а с учетом зачета срока день под стражей за полтора в колонии общего режима — ровно год.

Напомним, Галяува первоначально обвиняли в получении взяток на 1 млн рублей за освобождение из-под стражи и переквалификацию обвинения угонщику. Однако суд усмотрел в действиях офицера лишь состав мошенничества и покушения на таковое. При этом согласился с позицией Следкома, что в обоих случаях замначальника угрозыска ОП «Гвардейский» Даниил Гильванов, что передавал деньги родни угонщика мошеннику Галяуву действовал как посредник во взятке. Гильванов также получил 3 с половиной года колонии, но Верховный суд РТ снизил этот срок ровно на год.

Гильванов также получил 3 с половиной года колонии, но Верховный суд РТ снизил этот срок ровно на год. Фото Анастасии Михайловой

После приговора обоих этапировали в колонию для силовиков, а в конце сентября Кирово-Чепецкий суд Кировской области удовлетворил заявление Галяува о замене неотбытого срока в колонии исправработами. В итоге уже в октябре осужденный подполковник вернулся в Казань, получив койку в межрегиональном исправительном центре ФСИН, что открылся на площадях бывшей воспитательной колонии.

Условия для исправления «оборотня» и других осужденных центра мягче, чем на «зоне» — трудовая повинность «на предприятиях Казани» и ночевка в общежитии в течение рабочей недели обязательна для всех, но выходные, с согласия начальства, можно провести и в городе. Если есть, где.

«Ответчики не желают выселяться»

В сентябре 2009-го семья перебравшегося из Рыбной Слободы милиционера Галяува получила ордер на служебную двухкомнатную квартиру в Приволжском районе. А в сентябре 2018-го жилищная комиссия УВД Казани потребовала освободить жилплощадь «в связи с увольнением Галяува». После задержания и ареста «гвардейца» турнули со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника.

Семья уволенного и позже осужденного квартиру не сдала, поэтому в июне 2019-го исполком Казани был вынужден просить суд о выселении, указывая в иске — «ответчики продолжают проживать, не желая выселяться и сниматься с регистрационного учета». В августе Приволжский райсуд Казани встал на сторону Галяува, его жены и дочек, учтя 10 лет выслуги осужденного и отсутствие у его семьи иного жилья.

В апелляции против выселения семьи «гвардейца» возражал даже прокурор, однако Верховный суд Татарстана посчитал решение райсуда незаконным и 31 октября удовлетворил все требования исполкома, включая выселение без предоставления иного помещения.

Верховный суд Татарстана посчитал решение райсуда незаконным, и 31 октября удовлетворил все требования исполкома. Фото Максима Платонова

Апелляционная коллегия установила — на момент постановки Ленара Галяува в жилищную очередь в 2009-м он не имел права на получение жилья в соцнаем, будучи прописанным в доме родни в деревне Кугарчино Рыбно-Слободского района. Ну а в январе 2019-го жена осужденного подписала протоколы выбора и передачи будущей квартиры по соципотеке в ЖК «Салават купере». Стадия готовности ипотечного дома в акте Фемиды не отражена. В отличие от вывода: на день рассмотрения спора судом первой инстанции ответчики не нуждались в улучшении жилищных условий.

Еще до вынесения этого решения постоялец Казанского исправительного центра ФСИН обратился с иском к бывшему начальству. Он требует признать незаконным решение жилищной комиссии УВД города о прекращении права пользования служебной квартирой и решение центральной жилищной комиссии МВД РТ об исключении его семьи из числа очередников на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.

Как утверждают источники «Реального времени», в своем иске Ленар Галяув ни словом не упоминает свой приговор, но указывает — в органах он прослужил почти 14 лет, права на выплату был лишен незаконно, и иного жилья, за исключением служебного, у его семьи просто нет.

Предварительное заседание по этому иску состоится уже после Нового года. Ну а срок осужденного экс-подполковника ОП «Гвардейский» заканчивается в ноябре 2021-го. К слову, бывший майор того же отдела Даниил Гильванов в ноябре также переведен в исправцентр. Ему сидеть — до февраля 2021-го.

Компанию осужденных за коррупцию в 2020-м году может пополнить и Максим Морозов, бывший оперативник по особо важным делам ОРЧ собственной безопасности МВД Татарстана

Опять взятка: Морозов и неустановленные миллионеры

Компанию осужденных за коррупцию в 2020-м году может пополнить и Максим Морозов, бывший оперативник по особо важным делам ОРЧ собственной безопасности МВД Татарстана. Вчера Советский райсуд Казани продлил ему домашний арест по делу о получении взяток на 1,8 млн рублей.

На заседании суда непризнавший вину в коррупции Морозов согласился с мерой пресечения: «Нет никаких возражений, прошу удовлетворить». Его адвокат Рафис Хасаншин поддержал позицию клиента.

Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Марат Хадеев озвучил фабулу обвинения полицейскому: с 19 сентября по 21 октября 2019 года на территории Татарстана лейтенант Морозов в группе с неустановленными лицами получили в качестве взятки 1 млн 863 тысячи от супруги обвиняемого бизнесмена Максима Китанина.

На тот момент дело Китанина по незаконному обороту гашиша и кокаина уже рассматривал Советский райсуд. По версии следствия, жену подсудимого предупредили — ему грозит длительный срок, но если найти иных причастных к тем наркотикам, то можно повлиять на ход судебного следствия.

Сам Китанин, гендиректор и владелец казанского фирмы по торговле моторным топливом «Газ 2888», на суде называл свое дело заказным, однако в декабре был признан виновным в хранении кокаина и покушении на сбыт гашиша и приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Помощник прокурора района Лариса Николаева назвала ходатайство обоснованным

А 24 октября, после перечисления взятки на некие счета, сотрудники ФСБ задержали Морозова, через пару дней он попал под домашний арест в качестве фигуранта дела о получении взятки.

«Иные участники группы на данный момент не установлены», — уточнил следователь Хадеев и попросил продлить меру пресечения на 2 месяца, обрисовав объем грядущих допросов, очных ставок и анализа детализации телефонных соединений. Помощник прокурора района Лариса Николаева назвала ходатайство обоснованным. И судья Расим Шакирьянов оставил Морозова под замком до 24 февраля 2020 года.