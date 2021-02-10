Дважды оправданный вип-пристав отсудил миллион у государства

Бывший замглавы УФССП по РТ атакует Минфин исками на 5 млн рублей за незаконное преследование по двум уголовным делам

Фото: Ирина Плотникова

Взыскать с госказны свыше 5 млн рублей с лишним намерен бывший обвиняемый в превышениях и получении взятки и бывший замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий. По двум оправдательным приговорам он подал в Вахитовский райсуд Казани четыре иска к Министерству финансов РФ и уже отсудил компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. За ходом процесса наблюдает корреспондент «Реального времени».

«Извинений от прокуратуры не было»



Обыски в доме, наручники, четыре дня в полицейском изоляторе и 11 месяцев под домашним арестом. Жесткие обвинения и два вступивших в силу оправдательных приговора. Так еще в 2019-м закончилось уголовное преследование заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющего.

— Я почему-то верил, что так и будет. Знал, что не виноват. Хотя меня за 5 минут сделали антигероем на всю Россию. Очень благодарен суду, что разобрались, — поделился оправданный с журналистом «Реального времени» накануне перед заседанием Вахитовского суда Казани по своему заявлению.



С его слов, официальных извинений от прокуратуры не было. В декабре 2020-го Плющий уже в ранге безработного обратился в суд Казани с исками о реабилитации. В гражданском порядке потребовал компенсацию морального вреда за незаконные действия органов следствия и прокуратуры: 2 млн 382 тысячи по первому делу и 2 млн 408 тысяч рублей — по второму. Кроме этого, оценил расходы на адвокатов, процессуальные издержки и недополученную зарплату и подал еще два заявления о возмещении имущественного вреда.

В декабре 2020-го Плющий уже в ранге безработного обратился в суд Казани с исками о реабилитации. Фото: Ирина Плотникова

Общий размер требований составил около 5,5 млн рублей. Ответчиком признали Министерство финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Татарстану.

Первый иск был частично удовлетворен 4 февраля. На том заседании представители Минфина и прокуратуры не оспаривали права Сергея Плющего на реабилитацию, но называли его требования завышенными.

Судья по гражданским делам Артур Галиуллин признал претензии ВИП-пристава к государству обоснованными, но сократил размер возмещения до 1 млн рублей, уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова. Это решение стороной ответчика пока не оспорено.

Оправдавшие Плющего судьи рассматривают его «зарплатные» иски



Вчера состоялось еще одно заседание по иску оправданного. В том самом зале Вахитовского суда, где почти 2 года назад гособвинитель просил наказать Плющего 3 годами лишения свободы условно за превышение полномочий, а судья Артем Идрисов признал за ним право на реабилитацию. После того как провозгласил: «Вина Плющего не нашла своего подтверждения в суде. Обвинение строится исключительно на предположениях. Наличия состава преступления не установлено». В марте 2019-го Верховный суд РТ утвердил тот оправдательный приговор.

Таким образом была опровергнута версия сотрудников СК и прокуратуры, что на посту начальника Советского райотдела УФССП в 2013-2015 годах обвиняемый давал незаконные указания закрывать неоконченные исполнительные производства, что повлекло ущерб для Пенсионного фонда России в виде неуплаченных взносов на сумму около 500 тыс. рублей по 49-ти закрытым делам.

Вчера состоялось еще одно заседание по иску оправданного. В том самом зале Вахитовского суда, где почти 2 года назад гособвинитель просил наказать Плющего 3 годами лишения свободы условно за превышение полномочий. Фото: Максим Платонов

Дело развалилось, когда шесть свидетелей обвинения на суде заявили, что либо не давали подобные показания на шефа, либо подверглись давлению. Одна из приставов на суде вообще заявила — «неоднократно рвала протоколы своих допросов», поскольку там содержались показания, которых она не давала. Но в итоге подписала «под давлением сотрудников УЭБ и ПК МВД и Следкома».

В настоящее время тот же судья Идрисов рассматривает заявление Плющего о компенсации материального вреда на полмиллиона рублей. Из них 137 тысяч — расходы на адвокатов, остальное недополученная зарплата. Находясь под домашним арестом, замруководителя УФССП по РТ ее просто не начисляли, выплатили лишь отпускные за прошлые годы.

Чтобы подтвердить достоверность расчетов заявителя, суд на предыдущем заседании решил направить запрос в УФССП по РТ. Об этом «Реальному времени» сообщила помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова. Вчерашнее заседание не заняло и пяти минут, когда выяснилось — ответ службы приставов пока не получен.

Рассмотрение схожего заявление по второму уголовному делу. Материал находится в производстве судьи Алмаза Мухаметшина, который в апреле 2019-го оправдал вип-пристава по обвинениям в превышении полномочий и получении взятки 100 тысяч рублей за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника. Согласно приговору, в действиях Плющего по первому эпизоду отсутствует состав преступления, а событие преступления по второму эпизоду и вовсе не установлено. Показания ключевого свидетеля, на которых строилось дело, суды двух инстанций посчитали недостоверными.

Вероятно, с учетом проблем с доказательствами, прокурор в прениях запрашивал «коррупционеру» условный срок в 4 года.

Дело развалилось, когда шесть свидетелей обвинения на суде заявили, что либо не давали подобные показания на шефа, либо подверглись давлению. Фото: Лейсан Набиева

«Дело против меня возбудили, чтобы скрыть преступления»

Второй оправдательный приговор вступил в силу летом 2019-го, после чего Сергей Плющий смог вернуться к работе в качестве замглавы УФССП по РТ. До своего задержания в июле 2017-го успел отработать в этой должности лишь полгода. Поговаривают, имел шансы и на дальнейшее повышение. Однако скандалы в региональном управлении обернулись тем, что весной 2020-го и новый руководитель, и его замы, включая Плющего были отправлены в отставку. Официальной причиной называли реорганизацию службы. По мнению дважды оправданного, его незаконное уголовное преследование тоже сыграло свою роль.

— Дело против меня возбудили, чтобы скрыть некоторые преступления, — сообщил «Реальному времени» дважды оправданный. Ту же версию он высказывал 2,5 года — на заседании Советского райсуда Казани по ходатайству об аресте. И уже тогда делился с судом информацией — попытки давления на свидетелей начались еще на стадии... прокурорской проверки: «Они говорили, что их запугивали уголовной ответственностью и говорили: «Если вы не дадите показания на своего начальника, то будете привлечены к уголовной ответственности сами».

Поводом для проверки стал мусорный архив с материалами исполнительных производств Советского райотдела приставов. В прокуратуре сообщали — несколько тысяч производств нашли на свалке. Уголовное дело возбудили по 60-ти материалам, к концу следствия их количество сократилось до 49-ти. «Это было сделано не мной и в тот период, когда меня даже в Татарстане не было. К тому же — эти материалы не содержали ни подписей, ни печатей. Тут не уголовная, а дисциплинарная ответственность должна быть», — пояснял Плющий. А на последующих продлениях меры пресечения рассказывал — ему не раз предлагали вариант с признанием и прекращением дела за деятельным раскаянием. Обвиняемый был принципиален: «Хочу, чтобы уголовное дело ушло в суд, и я там отстоял свое честное имя».

Что за преступления пытались скрыть инициаторы его преследования оправданный не уточнил.

На продлениях меры пресечения Плющий рассказывал — ему не раз предлагали вариант с признанием и прекращением дела за деятельным раскаянием. Фото: Ирина Плотникова

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На недавней коллегии прокуратуры РТ глава ведомства Илдус Нафиков сообщал — в 2020-м право на полную и частичную реабилитацию получили 490 бывших подследственных и подсудимых, часть уже успели взыскать из бюджета за незаконное преследование 5,5 млн рублей.

«Если так будет продолжаться, будем требовать возмещения бюджетных затрат с лиц, допустивших некачественное расследование! — грозил регрессными исками прокурор республики. Задачи повышения качества в работе следователей и «установления объективной истины по каждому уголовному делу» поставил перед следователями по итогам первого года работы глава Следкома по РТ Валерий Липский.