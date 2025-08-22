Кто поставит запрет на подрывающую доверие к ОСАГО практику?

Госдума и Верховный суд не готовы запретить невыгодные ни потерпевшим, ни виновникам ДТП договоры цессии

Порядка 700 тысяч рублей потребовала с казанца — виновника ДТП компания, заключившая с потерпевшим договор цессии. Мужчина, посоветовавшись с юристами и изучив судебную практику, пошел на мировую и согласился удовлетворить претензию цессионария в досудебном порядке на условиях снижения суммы. Материалом о причинах такой сговорчивости, различиях в подходах разных судов к разрешению подобных споров и перспективах защиты прав граждан, добросовестно страхующих гражданскую ответственность и бизнесе, который, согласно выводам некоторых судей, построен на «злоупотреблении правом с целью получения страхового возмещения в денежной форме в нарушение положений Закона №40-ФЗ» — «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» «Реальное время» продолжает тему перекупки права на возмещение убытков от ДТП.

«Судебный спор обойдется дороже»

Досудебную претензию на 700 тысяч рублей получил Руслан Иртеньев (имя и фамилия изменены по просьбе мужчины) от компании-цессионария, перекупившей право требования возмещения вреда у потерпевшего в ДТП. Посоветовавшись с юристами и товарищами по несчастью, которые оказались в такой же ситуации и прошли суды, он предпочел договориться миром в обмен на снижение суммы требования.

— Изучив судебную практику, я понял, что отказ платить и судебный спор обойдутся мне намного дороже, и не стал рисковать, — пояснил он «Реальному времени». — Опыт других водителей показывает, что, если дело дойдет до суда, сумма требования вряд ли будет значительно снижена, поскольку страховая компания рассчитывает стоимость деталей и восстановительного ремонта с учетом износа, а в судебном иске мне предъявят стоимость новых оригинальных деталей. При этом судебный спор я почти гарантированно проиграю, и на меня возложат еще и судебные расходы, и оплату юридических услуг истцу, и стоимость судебной экспертизы. Если бы с меня изначально требовали 100 тысяч рублей, я бы еще рискнул посудиться, но рисковать почти 1 млн рублей не готов. Предпочитаю договориться и свести потери к минимуму.

Досудебную претензию на 700 тысяч рублей получил Руслан Иртеньев от компании-цессионария, перекупившей право требования возмещения вреда у потерпевшего в ДТП. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Иртеньев рассказал, что общается с потерпевшим, и знает, что тот давно восстановил машину, потратив значительно меньшую сумму, к виновнику ДТП претензий не имеет, а договор цессии подписал, не понимая последствий ни для себя, ни для виновника ДТП. Но это не имеет значения для виновника аварии, полагает он. Потому что если даже суды первой инстанции учитывают такие свидетельства потерпевших и отказывают цессионариям, апелляционная и кассационная инстанции «разворачивают» их решения, ссылаясь на то, что предметом рассмотрения является спор между виновником ДТП и цессионарием, и потерпевший с момента уступки прав требования отношения к этому спору не имеет.

«Никто не изъявил желания реально решать проблему»

Нижегородке Марине Горьковой иск от цессионария «прилетел» спустя три года после совершения мелкого ДТП. Оформить происшествие ей и потерпевшему помогли «аварийные комиссары» — по сути, агенты цессионария, которые предложили потерпевшему заключить договор уступки требования. Разбираясь в ситуации, женщина выяснила, что таких, как она, водителей, добросовестно оплачивавших полис ОСАГО, а в итоге оказавшихся должниками перед третьими лицами, не имеющими отношения к поврежденным в авариях автомобилям, очень много.

Сейчас Горькова — уполномоченный представитель общественной организации «Водители России» по Нижегородской области. Она создала в соцсети группу «по интересам», в которую обратились, в частности, и несколько татарстанских водителей. Но ни возмущение общественности, ни освещение ситуации в местных СМИ к ощутимым результатам не привели.

— Мы обращались в МВД с заявлениями о мошенничестве, к депутатам Госдумы, к чиновникам и даже к президенту России Владимиру Путину, — поделилась она с «Реальным временем» опытом борьбы с бизнесом, выстроенном, как указывается в решениях ряда судов, на «злоупотреблении правом с целью получения страхового возмещения в денежной форме в нарушение положений Закона № 40-ФЗ» — «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». — Но наши обращения переадресовали в комитет по финансовому рынку, Минфин, Банк России, РСА, Минюст, словом, куда угодно, и никто не изъявил желания реально решать проблему.

Ни в одном ведомстве не обеспокоились не только несправедливостью бремени, которое в результате несут виновники ДТП, но и масштабами ущерба, понесенного пострадавшими. Им предприниматели по договорам уступки прав требования выплачивают суммы, в 2—2,5 раза меньшие, чем заплатили бы страховые компании.

Например, в Департаменте страхового рынка Банка России в ответ на жалобу активистов на действия перекупщиков права требования к виновникам ДТП ограничились сообщением, что «проведение восстановительного ремонта, не обеспечивающее полное возмещение причиненного потерпевшему вреда, не освобождает причинителя вреда от исполнения требования потерпевшего, в том числе от исполнения требования, которое потерпевший уступил третьему лицу». В МВД и Следкоме в действиях цессионариев также не обнаружили признаков преступления.

А в российском Минфине на предложение активистов из Нижнего Новгорода ограничить уступку прав требования вреда, причиненного в ДТП, дали ответ, который можно расценить, как одобрение деятельности предприимчивых цессионариев, пользующихся неосведомленностью потерпевших о своих правах и возможностях:

— Принимая во внимание, что уступка прав требования возмещения убытков по договору ОСАГО в настоящее время стала обычаем, широко применяемым на практике, полагаем, что введение дополнительных норм в закон об ОСАГО, ограничивающих свободу договора при уступке права требования является преждевременным.

«Уступка прав требования возмещения убытков по договору ОСАГО в настоящее время стала обычаем, широко применяемым на практике». Инна Серова / realnoevremya.ru

Правда, в том же Минфине на обращение депутата Госдумы Владислава Егорова и запрос Генпрокуратуры ответили иначе — подтвердили, что обладают информацией о распространенности такой практики, когда заключение договоров цессии происходит еще до личного обращения потерпевшего в страховую организацию, при этом «потерпевшие, заключая договоры цессии, лишаются права получения страхового возмещения в полном объеме», « в отсутствие обстоятельств, которые могут привести к необходимости судебного урегулирования спора, связанного с возможным ненадлежащим исполнением страховщиком своих обязательств».

— Подобного рода негативные практики нарушают права потерпевших на получение страхового возмещения в полном объеме, неоправданно увеличивают бремя виновных в ДТП, нивелируют эффективность системы ОСАГО, установленную федеральным законодательством. В этой связи представляется насущным предусмотреть ограничения возможности применения подобных практик, — указали в министерстве.

«Такие ситуации снижают уровень доверия к страховым организациям»

Согласен с этим и Российский Союз автостраховщиков. В ответе президента РСА Евгения Уфимцева на коллективное обращение граждан, с которыми судятся автоюристы, говорится:

— Страховое сообщество подтверждает, что в настоящий момент на рынке сложилась практика, при которой во многих случаях за страховым возмещением по ОСАГО в страховые организации обращаются не потребители финансовых (страховых) услуг, а третьи лица с требованием о перечислении денежных средств на свои счета. При этом зачастую потребители не знают о присуждении денежных средств в их пользу. Полагаем, что такие ситуации приводят к дискриминации института страхования, а также снижают уровень доверия потребителей к страховым организациям.

Уфимцев сообщил, что РСА неоднократно направлял обращения в Банк России с предложением по внесению изменений в закон об ОСАГО, предусматривающих получение страховых выплат в рамках ОСАГО исключительно выгодоприобретателями или их законными представителями, но эти предложения не нашли поддержки. Он подтвердил готовность РСА принять участие в обсуждении инициатив по внесению таких изменений.

Однако законодатели не торопятся вводить ограничения.

Депутат от КПРФ Владислав Егоров еще год назад ответил активистам из Нижнего Новгорода, что «в настоящее время действительно имеются сложности и противоречия для установления дополнительных запретов и ограничений в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве РФ в обозначенной сфере, несмотря на многочисленные случаи ущемления прав и интересов страховщиков и страхователей автогражданской ответственности», но ограничился предположением, что «в обозримом будущем правоохранительная система в России совместно с Государственной Думой ФС РФ и страховым сообществом сможет создать действенные механизмы для борьбы с нечистоплотными участниками процессов возмещения вреда».

А вот в ответ на такое же обращение нижегородцев к главе фракции «Справедливая Россия — за правду» в Госдуме Сергею Миронову пришел ответ, в котором содержится утверждение, что поднятый ими вопрос к компетенции Госдумы не относится.

«Реальное время» обратилось к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с вопросом, какие, на его взгляд, следовало бы внести изменения в действующее законодательство, чтобы исключить злоупотребление правом при взыскании ущерба по ДТП с физлиц и обеспечить четкое соблюдение смысла и буквы закона об ОСАГО, либо пояснить, почему такие изменения вносить не требуется.

— Если есть лазейки в законе, которыми пользуются недобросовестные автоюристы, нужно их изучить и перекрыть с помощью законодательства, — ответил Аксаков. — Конкретные предложения должны выработать юристы, которые специализируются на автостраховании.

Видимое-невидимое злоупотребление правом

В судебной практике по делам о взыскании ущерба от ДТП перекупщиками права требования сегодня сложились две противоположные тенденции.Гражданские суды, либо кассационные и апелляционные инстанции обычно удовлетворяют иски цессионариев к физлицам — виновникам происшествий. А вот Арбитражный суд зачастую встает на сторону предприятий-ответчиков.

К примеру, кассационная инстанция «затвердила» решение Арбитражного суда Саратовской области постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, отказавших ИП Юлии Бронниковой в исковых требованиях к АО «Пивкомбинат Балаковский», право требования к которому она перекупила у потерпевшего в ДТП.

Арбитражный суд Поволжского округа отметил, что в действиях истца усматриваются злоупотребления правом. скриншот сайта Яндекс-карты

В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа по этому делу указано, что ранее страховщик и потерпевший урегулировали свои отношения (страховая выплата потерпевшим была получена) и что потерпевший вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда в части, не покрытой страховым возмещением, но он при этом должен доказать недостаточность страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба. Кассационная инстанция отметила, что «в действиях истца, предшествующих его обращению с иском в суд, суды усмотрели наличие злоупотребления правом с целью получения страхового возмещения в денежной форме в обход положений Закона об ОСАГО, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска».

Также АС Приволжского округа указал на то, что требования о возмещении убытков предъявлены «не потерпевшим, действия которого были бы направлены на восстановление транспортного средства, получившего повреждения в результате ДТП, а предпринимателем, получившим право требования на основании договора цессии», и согласился с выводом нижестоящих судов о том, что «в действиях заявителя усматривается наличие злоупотребления правом с целью получения страхового возмещения в денежной форме в обход положений Закона об ОСАГО». А еще указал на то, что подобные действия уже неоднократно признавались арбитражными судами злоупотреблением правом и служили основанием для отказа в удовлетворении аналогичных требований.

Вопрос не по адресу?

«Реальное время» обратилось в Верховный суд РФ с запросом о причинах, по которым так разнится практика гражданских судов, поддерживающих иски цессионариев и не усматривающих в них злоупотребления правом и арбитражных, которые эти признаки видят. Издание также попросило пояснить, какие меры могут быть приняты, чтобы исключить такую противоречивую судебную практику, а также исключить на будущее злоупотребление правом при взыскании ущерба по ДТП с физлиц и обеспечить четкое соблюдение смысла и буквы закона об ОСАГО.

«Реальное время» обратилось в Верховный суд РФ с запросом о причинах, по которым так разнится практика гражданских судов, не усматривающих в исках цессионариев злоупотребления правом и арбитражных. скриншот сайта Верховного суда РФ

— Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций, — ответили в высшем судебном органе страны. — Вопросов, относящихся к компетенции Верховного Суда Российской Федерации, в вашем обращении не содержится.

Также Верховный суд указал на то, что согласно пункту 8 статьи 20 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», если в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции по запросу, проведении анализа судебной практики или выполнении по запросу иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, это является основанием, исключающим возможность предоставления информации о деятельности судов.

«Нужно решение Коллегии Верховного суда»

Однако же в 2022 году Пленум Верховного суда РФ разрешил часть проблем, возникавших у страховщиков и потерпевших в ДТП в связи с разным толкованием судами закона об ОСАГО. В Постановлении от 8 ноября 2022 г. N31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в частности, было указано:

лицо, возместившее вред, причиненный в результате наступления страхового случая (причинитель вреда, любое иное лицо, кроме страховщика, застраховавшего ответственность причинителя вреда или потерпевшего), имеет право требования к страховщику в пределах выплаченной им суммы;

право потерпевшего, выгодоприобретателя, а также лиц, перечисленных в пункте 21 статьи 18 Закона об ОСАГО, на получение страхового возмещения или компенсационной выплаты в счет возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего, может быть передано в том числе и по договору уступки требования;

право на получение страхового возмещения или компенсационной выплаты может быть передано как после предъявления первоначальным кредитором (потерпевшим, выгодоприобретателем) требования о выплате страхового возмещения, так и после получения им части страхового возмещения или компенсационной выплаты;

при переходе прав к другому лицу это лицо может получить возмещение при соблюдении тех же условий, которые действовали в отношении первоначального выгодоприобретателя, в частности, приобретатель должен уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая, подать заявление о страховой выплате с приложением всех необходимых документов, представить поврежденное имущество для осмотра и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (осмотра), направить претензию/письменное заявление, если эти действия не были совершены ранее предыдущим выгодоприобретателем (потерпевшим).

В 2022 году Пленум Верховного суда РФ разрешил часть проблем, возникавших у страховщиков и потерпевших в ДТП в связи с разным толкованием судами закона об ОСАГО. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Нижегородский автоэксперт, блогер Александр Дейч говорит, что в случае уступки прав требования возмещения вреда от ДТП создается невыгодная ни пострадавшему, ни виновнику ДТП правовая коллизия, которая позволяет получать денежные средства людям, которые не тратят их на восстановление автомобиля:

— Если денежные средства получает пострадавшее лицо, то вне зависимости от того, тратится ли на эти денежные средства на ремонт либо нет, он имеет право на компенсацию. Он же вправе вообще машину не чинить, а продать, например. Это его личное дело. Но если он продал право требования по договору, то вопрос состоит не в том, насколько это законно, а насколько это справедливо и это рационально. Это законная процедура, но я эту ситуацию вижу так, что в данном случае право действовать должно иметь исключительно и только пострадавшее лицо — от своего имени, либо его представитель по доверенности, а продажа права третьим лицам в данном случае должна быть невозможна.

Правда, по словам автоэксперта, сейчас волна заработков на перекупке прав требования все-таки идет на спад. Он отметил, что из-за того, что суды уже не всегда удовлетворяют исковые требования цессионариев, многие компании отказываются от цессионного формата и меняют концепцию ведения бизнеса, например, предлагают потерпевшим услуги представления их интересов по доверенности.

В целом же, говорит Дейч, проблема не решится, пока точку в деле не поставит Верховный суд России:

— Нужно какое-то решение Коллегии Верховного суда, предполагающее однозначное толкование законодательства. Не уважать решение коллегии ни один суд не может.