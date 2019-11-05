Как соседи в Бавлах развязали войну со стрельбой и кляузами

В нешуточный конфликт с судебными тяжбами и перестрелкой переросла соседская ссора в Бавлах. Спор пошел из-за гаража, построенного, по мнению одной из сторон, с нарушениями — с этим согласился и суд. Однако сносить строение никто не торопится, а приставы предложили выигравшей дело пенсионерке исполнить решение о демонтаже здания своими силами. При этом дошло до стрельбы, обвинений в коррупции и обращений в СМИ. Отчаявшись найти управу на своего врага, пенсионерка обратилась в нашу редакцию. К чему может привести нарушение векового завета — с соседями не ссорься — узнало «Реальное время».



Обыкновенная история



Соседи, жители Бавлов — пенсионерка Рашида Мулликаева и водитель замглавы Бавлинского района Руслан Мунипов, поссорились из-за гаража, в котором, по версии женщины, ее сосед устроил авторемонтную мастерскую. Версия эта имеет документальное подтверждение — фото гаража с вывеской, предлагающей «тонирование, сигнализацию, музыку, шумоизоляцию, ремонт автостекол, автоэлектрику, регулировку замков дверей». Сейчас вывеска отсутствует, но автосервис в гараже по соседству с домом Мулликаевой на улице Первомайской продолжает, по ее утверждению, неофициально работать. Несмотря на то что гараж по решению суда давно должны были снести судебные приставы-исполнители.

Как рассказала «Реальному времени» Мулликаева, Руслан Мунипов устроил автосервис под вывеской «Форвард» в старом гараже, построенном его отцом, а в 2018 году перестроил его, в результате чего гараж не только вырос в размерах, но и «прижался» к ее земельному участку в нарушение действующих норм. Мулликаева говорит, что просила Мунипова передвинуть гараж хотя бы на метр от линии межи и писала об этом письма в исполком, но никто на них не отреагировал.

Соседские войны такого рода тянутся десятилетиями, а правых и виноватых в них трудно найти. Но женщина обратилась в суд и первоначально получила отказ в удовлетворении иска, однако, пройдя все инстанции, в Верховном суде республики смогла доказать свою правоту. 4 февраля 2019 года апелляционная инстанция вынесла решение, обязывающее Мунипова снести гараж из-за нарушения противопожарных норм.

Версия эта имеет документальное подтверждение — фото гаража с вывеской, предлагающей «тонирование, сигнализацию, музыку, шумоизоляцию, ремонт автостекол, автоэлектрику, регулировку замков дверей»

«Мы не согласны»

Руслан Мунипов откликнулся сразу же, как только корреспондент «Реального времени» набрал телефонный номер, который отчетливо читается на фото ныне отсутствующей вывески на спорном гараже. Он рассказал, что соседка по непонятной причине прониклась чувством вражды к нему и его семье, заверил, что авторемонтная мастерская в гараже «никогда не работала», а наличие вывески об услугах авторемонта объяснил тем, что прежде, когда он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, «кое-что заказывал, перепродавал».

По словам бывшего предпринимателя, соседка делала фотографии заезжавших в гараж машин его друзей и потом «все это так представила — автосервис не знаю какой!».

— Это судебное решение (о сносе гаража, — прим. ред.) полностью противоречит всем законным практикам, — утверждает Мунипов. — Мы не согласны с этим решением и продолжаем его оспаривать.

К тому же, как выяснилось, отец Мунипова также подал иск о сносе дома Мулликаевой, но дело в суде первой инстанции проиграл и намерен продолжать судиться:

— У них ничего не снесли, хотя [имеются] точно такие же нарушения, так же они дом перестраивали!.. У нее дом и баня перестроены.

И еще Мунипов утверждает, что Рашида Мулликаева потребовала у него 600 тысяч:

— Тогда, говорит, я и гараж сносить не буду.

Апелляционное определение о сносе гаража Мунипова вступило в силу в день принятия, однако прошло без малого девять месяцев, а оно не исполнено. Фото Максима Платонова

Несносимый гараж

Апелляционное определение о сносе гаража Мунипова вступило в силу в день принятия, однако прошло без малого девять месяцев, а оно не исполнено.

Рашида Мулликаева рассказывает, что приставы сообщили ей, что владелец гаража отказывается исполнять судебное решение добровольно, и предложили ей... самостоятельно найти технику и произвести снос соседского гаража за свой счет.

— Я хотела нанять трактор в Бавлах, но, когда владельцы техники узнавали, чей гараж надо сносить, мне отказывали, — говорит она. — В поисках трактора я поехала в соседний регион, в Башкирию. Но в Октябрьском мне озвучили стоимость перевозки трактора и стоимость одного часа работы, а приставы сказали, что снос может затянуться на много часов, и я поняла, что такие расходы просто не потяну.

«Затягивает исполнение»

На запрос «Реального времени» о причинах, по которым затягивается исполнение решения суда, в пресс-службе УФССП по Республике Татарстан пояснили: «Исполнительное производство судебным приставом-исполнителем исполняется в соответствии с Федеральным законом №229 «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым категория исполнительных производств о сносе самовольно возведенных строений носит характер длительного исполнения. Требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. Однако по объективным причинам исполнительное производство может находиться на принудительном исполнении свыше двухмесячного срока…»

Приставы также сообщили, что «в целях обеспечения принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель может предложить взыскателю произвести расходы на применение мер принудительного исполнения с последующим их возмещением за счет должника». В связи с этим, пишут они, Мулликаевой было направлено предложение о реализации прав по самостоятельному исполнению требований исполнительного документа с последующим взысканием с должника понесенных расходов.

В ответе пресс-службы УФССП по РТ подчеркивается, что «все вынесенные судебным приставом-исполнителем постановления и протоколы об административном правонарушении обжалуются в суде должником, что затягивает исполнение». Фото r16.fssprus.ru

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что «в отношении данного должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 000 руб.», «было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», «данный гражданин также привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ», «в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ 21.10.2019 г.».

Особо в ответе пресс-службы УФССП по РТ подчеркивается, что «все вынесенные судебным приставом-исполнителем постановления и протоколы об административном правонарушении обжалуются в суде должником, что затягивает исполнение».

«Несерьезный» выстрел

Тем временем соседский конфликт в Бавлах стал развиваться по стандартному для таких историй сценарию. Семейства Мулликаевой и Мунипова вступили на тропу войны, и вечером 12 сентября дело дошло до натуральных боевых действий. В отделе МВД по Бавлинскому району зарегистрировано заявление зятя Мулликаевой Руслана Вотчинникова, который потребовал привлечь Руслана Мунипова к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Как сказано в имеющемся в распоряжении «Реального времени» постановлении, Мунипов, «согласно материалу проверки... направил пистолет в сторону улицы и произвел выстрел... Но, «учитывая все обстоятельства дела (характер взаимоотношений виновного и потерпевшего, серьезность повода для угрозы, личность угрожающего, наличие предметов, способных причинить серьезный вред)», и. о. дознавателя лейтенант полиции Ханимов пришел к выводу, что «опасаться осуществления этой угрозы со стороны Мунипова у Вотчинникова не было» — и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

А Руслан Мунипов заверил «Реальное время», что стрельбы вообще не было. По его словам, он планирует подать на Мулликаеву в суд иск о возмещении морального вреда за то, что она пишет на него заявления в полицию.

По электронной почте в российский Минздрав и Госсовет республики пошли сообщения, подписанные некоей гражданкой Егоровой О.К., что медсестра замешана в коррупции. Фото Максима Платонова

Неуловимый фейк

Тем временем на работавшую до недавних пор в Бавлинской ЦРБ пенсионерку Мулликаеву посыпался поток жалоб. По электронной почте в российский Минздрав и Госсовет республики пошли сообщения, подписанные некоей гражданкой Егоровой О.К., что медсестра замешана в коррупции. Якобы Мулликаева за денежное вознаграждение помогает гражданам получать инвалидность.

— Начались проверки — одна, другая, — говорит Мулликаева. — Моих пожилых соседей, людей, которые давно находились на инвалидности, стали вызывать, чтобы проверить, были ли основания им ее давать. Ничего из того, что описывала Егорова, не подтвердилось, но моему руководству проверки надоели, и мне пришлось уволиться.

Не желая прослыть взяточницей, женщина написала в полицию и прокуратуру заявления — чтобы клеветника нашли и призвали к ответу в соответствии с законом. И тут выяснилось, что гражданка Егорова — фейк.

«Более чем вероятно, [что] данные, указанные в письмах — фейковые, — говорится в заключении по результатам проверки по обращению Мулликаевой, утвержденному начальником отдела МВД РФ по Бавлинскому району Александром Ивановым. — Установить IP-адрес отправителя жалоб в отношении Мулликаевой Р.Ю. не представилось возможным, в связи с чем так же не представилось установить лицо».

В ответ на вопрос, почему для татарстанской полиции, которая не раз ловила с поличным распространителей порочащей граждан фейковой информации, оказалась неразрешимой задача установить личность клеветницы, либо клеветника, скрывающихся за псевдонимом Егорова, в пресс-службе МВД по РТ ограничились подтверждением позиции расписавшегося ранее в бессилии Бавлинского РОВД. «По обращению женщины была проведена проверка, в ходе которой установить реальное лицо, от имени которого поступали жалобы, не представилось возможным, о чем заявитель был проинформирован», — ответили на запрос «Реального времени».

Тем временем соседская война продолжается. К чему она приведет, загадывать сложно, но понятно, что обе стороны готовы зайти далеко. Остается надеяться, что в этом деле обойдется хотя бы без жертв и разрушений.