Маски для консерватории, дезинфекция для МВД и антисептики для дорожников

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана

Фото: Максим Платонов

Маски по 40 рублей за штуку

На портале госзакупок опубликовано сразу несколько контрактов на поставки медицинских масок в госучреждения. Например, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова разместила заявку на приобретение 2000 изделий медицинских ватно-марлевых (маски) за 40 рублей за штуку, всего на 80 тысяч рублей.

Управление МВД по Казани готово потратить 65 тысяч рублей за 15 упаковок дезинфицирующего средства НИКА-2 , которое предназначено для дезинфекции и мойки технологического оборудования на предприятиях, а также для уборки помещений.

Отдел МВД по Высокогорскому району выставил заявку на 20 тысяч рублей для закупки 632 трехслойных масок в индивидуальной упаковке, 199 штук антисептика «НФ Хлоргексидин 0,05%», а также дезинфицирующих салфеток.

«Волго-Вятскуправтодор» также готов потратить 45 тысяч рублей на приобретение 100 распылителей «НИКА Изосептик» объемом 750 мл, действующий как дезинфицирующий кожный антисептик.



Согласно техническому заданию, исполнитель должен поставить и установить восемь пассажирских лифтов и один эскалатор. Фото: chelny-izvest.ru/Кирилл Рочев

Эскалатор в аэропорту Бегишево

Аэропорт Бегишево разместил заявку на изготовление, поставку, монтаж и пусконаладочные работы, техническое освидетельствование грузоподъемного оборудования (лифты, эскалатор) в аэровокзале Международных воздушных линий. Сумма контракта — 423 960 долларов США, или 31 млн рублей. Плановое окончание контракта — 31 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен поставить и установить восемь пассажирских лифтов и один эскалатор. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации (далее — СРО) и быть внесен в единый реестр членов СРО, а на спецодежде, жилете работников должны быть нанесены логотип и наименование организации-подрядчика.

Модернизация единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Татарстан

Минцифра РТ готова оплатить почти 26 млн рублей за модернизацию и техническую поддержку единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Татарстан.

Данная публикация появилась 17 марта 2020 года, срок действия контракта — до 31 декабря 2020 года.

Согласно данным министерства, в данной системе работают 41 тысяча пользователей и 4 650 организаций. Модернизация системы заключается в модификации пользовательских интерфейсов, создании интеграционных связей между информационными системами, создании и модификации запросов к базам данных, а также создании нового программного кода сервиса, обеспечивающего прием данных от поставщика данных в формате поставщика и передачу данных потребителю в формате потребителя.

Министерство лесного хозяйства 13 марта объявило аукцион на поставку 23 легковых автомобилей УАЗ-390945. Фото историческая-самара.рф

«Буханки» для Минлесхоза

Министерство лесного хозяйства 13 марта объявило аукцион на поставку 23 легковых автомобилей УАЗ-390945. Каждый автомобиль не должен обойтись дороже 770 900 рублей за штуку. Таким образом, сумма контракта составляет 17,7 млн рублей.

Исходя из документации, автомобили предназначены для ГБУ «Лесопожарный центр», находящегося в Высокогорском районе. «Буханки» должны быть зеленого цвета, с зелеными полосами вдоль бортов, на которых расположена белая надпись «Лесная охрана».

Лифты от фонда ЖКХ РТ

Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ 16 марта 2020 года заключил контракт с ООО «Лифт-строй компания» на выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнение работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов. Сумма договора составила 475,6 млн рублей, из которых 12,6 млн рублей — это стоимость разработки проектной документации для выполнения работ по замене лифтов.

Финансирование осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. В перечень объектов входят 10 домов в Альметьевске, два дома в Бугульме, 35 домов в Набережных Челнах, два дома в Елабуге, 13 домов в Зеленодольске, 21 дом в Нижнекамске и один — в Заинске. Сроки окончания выполнения работ по замене лифтов и приемки законченных капитальным ремонтом объектов — 1 августа 2020 года.

Техническое задание состоит из 30 тысяч мобильных стеллажей, которые должны состоять из подвижной рамы, и почти 4 тысяч стационарных металлических стеллажей. Фото Госархива РТ

Архив за 218 миллионов

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан разместило 19 марта заявку на поставку технологического оборудования (неподвижных металлоконструкций, сдвижных металлоконструкций с механическим приводом) для оснащения Централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, находящегося в с. Столбище. Максимальная сумма контракта — 218 млн рублей.

Техническое задание состоит из 30 тысяч мобильных стеллажей, которые должны состоять из подвижной рамы, и почти 4 тысяч стационарных металлических стеллажей. Исполнитель должен не только поставить, но и осуществить сборку и установку стеллажей на территории заказчика.

Срок поставки — 6 месяцев с даты подписания контракта.

Коллектор для «Татэнерго»

АО «Татэнерго» 17 марта заключило договор на оказание услуг по совершению агентом от имени и за счет принципала юридических и иных действий, направленных на погашение задолженности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (должника) перед принципалом для нужд АО «Татэнерго».

Согласно договору, исполнитель за 60 млн рублей в срок до 30 июня 2020 года должен осуществить сбор средств в пользу АО «Татэнерго».

На заседании совета директоров «Татэнерго» в 2019 году председатель Ильдар Халиков назвал проблемным потребителем среди прочих Дагестанскую энергосбытовую компанию.

Согласно договору, исполнитель за 60 млн рублей в срок до 30 июня 2020 года должен осуществить сбор средств в пользу АО «Татэнерго». Фото: Дима Канеки / domofoto.ru, лицензия: CC-BY-NC-ND

Стулья за 12 тысяч

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан под руководством Ригеля Низамова 19 марта разместило заявку на приобретение мебели. Максимальная сумма контракта — 3,4 млн рублей.

Согласно техническому заданию, бюро приобретает почти 540 стульев, из которых 267 — это обычные стулья с максимальной ценой предложения в 1174 рубля, 272 стула — на металлическом каркасе средней стоимостью 11,6 тысячи рублей.

Стул на металлическом каркасе RonaldBlack (или эквивалент) должен быть обит экокожей, иметь мягкие подлокотники и выдерживать нагрузку пользователя свыше 150 кг. Из описания объекта закупки: «обоснование применения данной характеристики — в организации имеются сотрудники с весом более 130 кг».



Квартиры для сирот

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 15 марта 2020 заключило контракт с ГЖФ РТ на сумму 79,3 млн рублей на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно государственному контракту, исполнитель в срок до 25 июня 2020 года должен передать 58 жилых помещений площадью от 28,2 до 32 кв. м, из них четыре квартиры в Альметьевске, 50 квартир в Казани и четыре квартиры в Мензелинске. Общая площадь квартир составляет 1716,2 кв. метров. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра обошлась Минзему в 46,2 кв. метра.

Общая площадь квартир составляет 1716,2 кв. метров. Фото Романа Хасаева

Реконструкция дамбы на левом берегу Камы

ГИСУ РТ готово потратить почти 900 млн рублей на выполнение строительно-монтажных и прочих реконструкционных работ на ограждающей дамбе на левом берегу Камы в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан. Данная заявка была выставлена 19 марта 2020 года, сбор заявок осуществляется до 27 марта, в тот же день состоится аукцион.

Проектная документация была разработана еще в 2016 году Управлением подводно-технических работ «Гидроспецстрой». Цель проекта — реконструкция ограждающей дамбы левого берега Камы на южной окраине Елабужского района, на участке береговой полосы длиной 2107 метров. Реконструкция будет выполнена полуоткосным креплением с упорным поясом в виде подпорной стенки типа «больверк» из стальных шпунтов длиной до 12 метров, для снятия гидростатического давления будут предусмотрены дренажные шпунтины длиной до 7 метров, далее будет сформирован откос из ж/б плит. Работы по реконструкции дамбы будут завершены до 31 декабря 2021 года.

