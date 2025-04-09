Прокуратура Татарстана потребовала от полиции прекратить волокиту с заявлениями пострадавших от «Франчброкера»

В ОП «Япеева» находятся 19 материалов проверок по факту хищения свыше 10 млн рублей ИП представителями компании

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана усмотрела факт волокиты в действиях сотрудников казанского отдела полиции №16 «Япеева», которые неоднократно выносили «отказные» постановления по заявлениям предпринимателей, жаловавшихся на деятельность казанского ООО «Франчброкер» и не проверили указанные в этих жалобах обстоятельства. После выхода статьи в «Реальном времени» издание получило комментарий ведомства, в котором, в частности, сообщается:

— В настоящее время готовится проект представления в адрес министра внутренних дел Республики Татарстан об устранении нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, где наряду с другими нарушениями отражен факт волокиты по материалам в отношении ООО «Франчброкер».

В прокуратуре также сообщили, что сейчас в ОП «Япеева» «находятся 19 материалов проверок по факту хищения свыше 10 млн рублей индивидуальных предпринимателей представителями ООО «Франчброкер» под предлогом оказания содействия в развитии бизнеса».

Ранее «Реальное время» писало, что предприниматели из разных регионов требуют возбудить и расследовать уголовное дело в отношении казанской фирмы «Франчброкер», которой они заплатили сотни тысяч рублей за «упаковку» бизнеса, получив за эти деньги лишь «слегка отретушированные» собственные, уже успешно действующие модели.

Инна Серова