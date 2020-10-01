Криминальная Россия: Москва показала прирост краж, Татарстан и Башкирия — коррупции
В локдаун в стране снизилось число квартирных краж, но участились случаи мошенничества, грабежей и убийств
В Татарстане на 10% выросла преступность — выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив статистику за первое полугодие по отчетам Генпрокуратуры РФ и МВД РТ. В целом по России количество преступлений в этом периоде снизилось, однако в 55 регионах, в том числе и в нашей республике, тенденция сложилась иная. Республика вошла в топ-10 самых криминогенных субъектов страны, особенно выросло число рецидивов и тяжких преступлений. Так, в Татарстане стало больше злодеяний, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, наш регион совместно с Башкирией лидирует по темпам прироста коррупционных дел.
Вирус криминалу не помеха?
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения в России и Татарстане несколько изменили привычную структуру и динамику преступлений в стране и регионах. К такому выводу пришли аналитики «Реального времени», изучив статистику о криминогенной обстановке, отчет Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России» за январь — июль 2020 года и данные МВД Татарстана за тот же период.
Бросается в глаза вроде бы предсказуемый результат: в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), число зарегистрированных преступлений в среднем немного снизилось, составив чуть более 1 миллиона. И все же в 55 субъектах РФ произошел рост преступности, и, к сожалению, Татарстан в этой динамике входит в топ-10 самых криминогенных регионов, занимая шестое место. Первые пять разделили Новгородская, Смоленская, Курская, Ленинградская области и Карелия.
|Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде (единица)
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|Российская Федерация
|1.182.451
|1.030.193
|992.966
|1.011.572
|1.011.041
|Центральный федеральный округ
|277.955
|236.664
|226.332
|228.854
|229.824
|Белгородская область
|7.759
|6.564
|6.458
|7.130
|7.268
|Брянская область
|9.110
|7.255
|7.223
|7.432
|7.564
|Владимирская область
|10.344
|9.618
|8.759
|8.018
|8.578
|Воронежская область
|19.240
|16.665
|14.333
|15.417
|14.421
|Ивановская область
|8.001
|7.800
|6.879
|6.756
|6.941
|Калужская область
|8.933
|9.652
|8.618
|8.706
|8.120
|Костромская область
|4.904
|4.593
|3.992
|4.291
|4.378
|Курская область
|7.497
|6.128
|6.391
|6.742
|7.429
|Липецкая область
|7.007
|6.204
|6.032
|5.706
|6.246
|Московская область
|47.314
|43.668
|40.761
|39.183
|37.362
|Орловская область
|5.282
|4.338
|4.229
|4.595
|4.148
|Рязанская область
|5.160
|5.035
|4.664
|4.948
|5.353
|Смоленская область
|7.326
|6.651
|6.152
|6.832
|8.052
|Тамбовская область
|6.845
|5.829
|6.118
|6.449
|7.079
|Тверская область
|11.486
|9.847
|9.498
|10.305
|10.744
|Тульская область
|6.741
|6.160
|6.721
|6.507
|6.426
|Ярославская область
|10.411
|8.696
|8.310
|8.717
|7.924
|город Москва
|94.595
|71.961
|71.194
|71.120
|71.791
|Северо-Западный федеральный округ
|110.042
|91.266
|90.624
|93.448
|96.202
|Республика Карелия
|8.093
|5.892
|5.851
|6.057
|6.893
|Республика Коми
|10.681
|8.941
|7.544
|8.363
|8.519
|Архангельская область (с а/о )
|11.937
|10.100
|9.682
|9.934
|9.988
|Архангельская область (без а/о)
|11.436
|9.734
|9.266
|9.535
|9.616
|Ненецкий автономный округ
|501
|366
|416
|399
|372
|Вологодская область
|15.003
|10.494
|8.841
|8.929
|8.791
|Калининградская область
|7.169
|6.657
|7.200
|7.629
|6.772
|ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
|36.603
|33.119
|36.147
|37.237
|38.655
|Ленинградская область
|9.600
|8.291
|10.412
|11.253
|12.733
|Мурманская область
|8.437
|6.322
|5.947
|6.095
|5.975
|Новгородская область
|6.556
|5.415
|5.342
|5.103
|6.111
|Псковская область
|5.563
|4.326
|4.070
|4.101
|4.498
|город Санкт-Петербург
|27.003
|24.828
|25.735
|25.984
|25.922
|Северо-Кавказский федеральный округ
|41.172
|36.373
|36.101
|39.451
|37.844
|Республика Дагестан
|9.331
|7.882
|8.236
|7.421
|7.435
|Республика Ингушетия
|982
|869
|811
|862
|899
|Кабардино-Балкарская Республика
|4.225
|3.625
|3.624
|4.055
|3.880
|Карачаево-Черкесская Республика
|2.051
|2.072
|2.115
|2.354
|2.401
|Республика Северная Осетия — Алания
|3.861
|3.759
|3.688
|5.627
|3.967
|Чеченская Республика
|2.010
|2.363
|1.697
|1.900
|1.399
|Ставропольский край
|18.712
|15.803
|15.930
|17.232
|17.863
|Южный федеральный округ (до 28.07.2016)
|103.493
|Республика Адыгея
|2.771
|2.229
|1.900
|2.499
|2.161
|Республика Калмыкия
|1.716
|1.700
|1.551
|1.480
|1.431
|Краснодарский край
|37.838
|33.492
|33.989
|34.791
|34.923
|Астраханская область
|7.478
|6.836
|6.905
|6.588
|6.691
|Волгоградская область
|21.710
|19.639
|18.745
|19.308
|19.435
|Ростовская область
|31.980
|28.905
|27.760
|29.958
|31.058
|Приволжский федеральный округ
|223.214
|195.421
|188.604
|194.841
|200.253
|Республика Башкортостан
|35.969
|29.533
|28.969
|27.825
|28.267
|Республика Марий Эл
|3.587
|3.791
|3.479
|3.829
|3.941
|Республика Мордовия
|5.097
|4.353
|3.942
|4.169
|4.386
|Республика Татарстан
|26.610
|22.883
|20.987
|24.642
|27.138
|Удмуртская Республика
|14.225
|11.571
|12.415
|12.837
|14.028
|Чувашская Республика
|7.967
|6.299
|6.044
|6.415
|6.643
|Пермский край
|28.221
|21.553
|20.504
|21.443
|19.882
|Кировская область
|12.152
|11.003
|10.409
|9.755
|9.348
|Нижегородская область
|20.653
|20.479
|19.870
|20.987
|21.613
|Оренбургская область
|14.628
|13.912
|13.301
|13.506
|13.950
|Пензенская область
|7.102
|5.783
|6.342
|6.465
|6.866
|Самарская область
|24.108
|22.393
|20.162
|21.969
|22.551
|Саратовская область
|14.476
|15.222
|15.459
|14.706
|15.152
|Ульяновская область
|8.419
|6.646
|6.721
|6.293
|6.488
|Уральский федеральный округ
|109.200
|99.664
|94.667
|96.339
|96.175
|Курганская область
|10.633
|9.058
|8.741
|8.868
|8.308
|Свердловская область
|34.283
|28.556
|27.311
|28.170
|29.248
|Тюменская область (с а/о)
|31.322
|28.718
|26.994
|27.117
|27.373
|Тюменская область (без а/о)
|15.249
|12.763
|12.588
|13.237
|12.725
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|11.678
|11.601
|10.353
|10.191
|10.594
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|4.395
|4.354
|4.053
|3.689
|4.054
|Челябинская область
|32.962
|33.332
|31.621
|32.184
|31.246
|Сибирский федеральный округ (до 03.11.2018)
|208.577
|179.814
|171.701
|Республика Алтай
|2.790
|2.283
|2.398
|2.307
|2.383
|Республика Бурятия
|13.136
|11.236
|12.427
|Республика Тыва
|5.001
|5.802
|4.783
|4.251
|3.531
|Республика Хакасия
|6.021
|5.619
|5.549
|5.543
|5.406
|Алтайский край
|25.002
|20.185
|19.410
|18.766
|18.748
|Забайкальский край
|16.753
|13.613
|12.539
|Красноярский край
|32.297
|25.727
|22.783
|22.788
|24.022
|Иркутская область
|24.096
|22.215
|20.829
|22.236
|19.935
|Кемеровская область - Кузбасс
|31.445
|27.895
|25.689
|26.668
|25.057
|Новосибирская область
|24.297
|21.583
|22.898
|25.028
|25.367
|Омская область
|16.502
|14.194
|13.651
|12.501
|12.461
|Томская область
|11.237
|9.462
|8.745
|8.242
|8.330
|Дальневосточный федеральный округ (до 03.11.2018)
|65.657
|58.873
|53.983
|Республика Саха (Якутия)
|6.372
|5.983
|5.749
|6.222
|6.129
|Камчатский край
|2.723
|2.723
|2.814
|2.757
|2.787
|Приморский край
|21.533
|18.477
|17.032
|15.462
|15.440
|Хабаровский край
|14.515
|12.778
|10.924
|11.739
|11.284
|Амурская область
|10.013
|9.389
|8.779
|9.462
|9.471
|Магаданская область
|1.604
|1.651
|1.497
|1.521
|1.357
|Сахалинская область
|6.586
|5.800
|4.859
|4.914
|4.439
|Еврейская автономная область
|1.854
|1.695
|1.933
|1.731
|1.896
|Чукотский автономный округ
|457
|377
|396
|414
|429
Причем в абсолютных значениях Татарстан лидирует в этом антирейтинге. Если в Новгородской области, которую Генпрокуратура выделила, как самый неблагополучный регион, зарегистрировано всего 6,1 тыс. преступлений (рост почти на 20%), то в Татарстане их количество выросло с 24,6 до 27,1 тыс. (но рост всего 10%). Сопоставимая динамика лишь в Удмуртии, где число преступлений увеличилось на 9,3%, составив 14 тысяч.
Как следует из статистики Федстата и на что особенно обращают внимание российские прокуроры, существенный рост во многие регионах произошел за счет тяжких преступлений, рецидивов, интернет-мошенничества и воровства со счетов граждан. В то же время коронавирус отразился на характере преступлений: стало меньше грабежей в условиях, когда «все дома», и опустевшие улицы патрулировались лучше.
По тяжким преступлениям, увы, Татарстан занимает одно из лидирующих мест и входит в топ-15 криминогенных регионов. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в республике выросло сразу на 26,5% — с 6 до 7,6 тысячи. Для сравнения, в Москве — лишь на 10,4%, что ближе к среднероссийским показателям в 10,9%. Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений было в Новгородской области, а также Севастополе, Чувашии и Красноярском крае, где зафиксировали полуторакратный рост таких преступлений. В число криминогенных субъектов Поволжья также входят Марий Эл (рост на 40%), Мордовия с ее колониями (рост на 37%), Нижегородская область (рост на 33,6%) и Удмуртия (рост на 27,6%). Всего в России было зарегистрировано почти 280 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, годом ранее их было 251,8 тысячи.
|Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде (единица)
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|январь-июнь
|Российская Федерация
|250 463
|229 767
|222 040
|251 833
|279 391
|Центральный федеральный округ
|64 815
|57 886
|56 733
|63 911
|69 572
|Белгородская область
|1 249
|1 300
|1 258
|1 716
|1 891
|Брянская область
|1 498
|1 552
|1 361
|1 523
|1 643
|Владимирская область
|2 712
|2 280
|1 995
|2 113
|2 579
|Воронежская область
|3 746
|3 231
|3 317
|3 995
|4 129
|Ивановская область
|1 777
|1 775
|1 540
|1 523
|1 982
|Калужская область
|1 959
|1 978
|1 853
|2 271
|2 243
|Костромская область
|931
|883
|785
|1 091
|1 424
|Курская область
|1 516
|1 230
|1 266
|1 568
|1 934
|Липецкая область
|1 222
|1 070
|1 072
|1 213
|1 647
|Московская область
|13 066
|11 923
|10 443
|11 116
|10 651
|Орловская область
|1 001
|785
|768
|864
|1 011
|Рязанская область
|1 543
|1 515
|1 375
|1 419
|1 317
|Смоленская область
|1 550
|1 411
|1 303
|1 681
|2 338
|Тамбовская область
|1 318
|1 069
|1 122
|1 500
|1 587
|Тверская область
|2 108
|1 775
|1 695
|2 488
|2 751
|Тульская область
|1 824
|1 697
|1 663
|1 631
|1 967
|Ярославская область
|2 195
|1 898
|1 704
|2 175
|1 950
|город Москва
|23 600
|20 514
|22 213
|24 024
|26 528
|Северо-Западный федеральный округ
|26 687
|24 079
|23 665
|26 678
|30 487
|Республика Карелия
|1 306
|1 135
|994
|1 210
|1 669
|Республика Коми
|1 602
|1 459
|1 165
|1 795
|2 276
|Архангельская область (с а/о )
|2 127
|2 059
|1 861
|2 468
|2 791
|Архангельская область (без а/о)
|2 046
|1 995
|1 787
|2 354
|2 688
|Ненецкий автономный округ
|81
|64
|74
|114
|103
|Вологодская область
|2 538
|1 786
|1 465
|1 709
|1 924
|Калининградская область
|1 462
|1 363
|1 309
|1 743
|1 709
|ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
|13 700
|13 102
|13 426
|13 726
|14 739
|Ленинградская область
|3 053
|2 740
|3 496
|3 797
|4 472
|Мурманская область
|1 345
|1 136
|1 103
|1 371
|1 725
|Новгородская область
|1 391
|1 079
|1 214
|1 319
|2 084
|Псковская область
|1 216
|960
|1 128
|1 337
|1 570
|город Санкт-Петербург
|10 647
|10 362
|9 930
|9 929
|10 267
|Северо-Кавказский федеральный округ
|9 966
|9 039
|8 907
|10 894
|10 961
|Республика Дагестан
|2 478
|2 125
|2 181
|2 026
|1 951
|Республика Ингушетия
|414
|351
|272
|247
|251
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 092
|1 036
|944
|1 145
|1 141
|Карачаево-Черкесская Республика
|530
|562
|420
|707
|693
|Республика Северная Осетия — Алания
|883
|980
|969
|1 885
|956
|Чеченская Республика
|522
|601
|442
|547
|405
|Ставропольский край
|4 047
|3 384
|3 679
|4 337
|5 564
|Южный федеральный округ
|19 481
|21 313
|20 706
|22 987
|25 617
|Республика Адыгея
|505
|503
|473
|662
|626
|Республика Калмыкия
|321
|331
|280
|379
|359
|Республика Крым\
|2 366
|2 173
|2 147
|2 056
|Краснодарский край
|7 236
|6 814
|7 290
|7 572
|7 911
|Астраханская область
|1 389
|1 206
|1 400
|1 417
|1 698
|Волгоградская область
|3 797
|3 331
|3 070
|3 833
|4 733
|Ростовская область
|6 233
|6 080
|5 554
|6 524
|7 543
|город Севастополь\
|682
|466
|453
|691
|Приволжский федеральный округ
|43 763
|40 202
|38 843
|47 634
|57 224
|Республика Башкортостан
|6 699
|5 876
|5 648
|6 520
|7 815
|Республика Марий Эл
|608
|590
|610
|966
|1 343
|Республика Мордовия
|1 052
|866
|858
|866
|1 187
|Республика Татарстан
|5 655
|4 683
|4 232
|6 056
|7 663
|Удмуртская Республика
|2 557
|2 353
|2 467
|3 125
|3 988
|Чувашская Республика
|1 316
|1 572
|1 284
|1 709
|2 544
|Пермский край
|5 036
|3 989
|4 299
|5 377
|5 570
|Кировская область
|2 315
|2 173
|2 152
|2 379
|2 714
|Нижегородская область
|4 908
|4 523
|4 060
|4 627
|6 182
|Оренбургская область
|2 793
|3 340
|3 169
|3 596
|4 066
|Пензенская область
|1 370
|1 194
|1 405
|1 743
|1 939
|Самарская область
|4 581
|4 581
|3 856
|5 425
|5 988
|Саратовская область
|3 003
|3 081
|3 393
|3 723
|4 450
|Ульяновская область
|1 870
|1 381
|1 410
|1 522
|1 775
|Уральский федеральный округ
|21 120
|22 437
|20 833
|22 627
|24 076
|Курганская область
|1 799
|1 852
|1 911
|2 071
|2 121
|Свердловская область
|7 113
|6 868
|6 035
|6 368
|6 864
|Тюменская область (с а/о)
|5 845
|6 303
|5 821
|6 903
|7 766
|Тюменская область (без а/о)
|2 439
|2 370
|2 308
|3 122
|3 575
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|2 589
|3 020
|2 667
|2 843
|2 996
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|817
|913
|846
|938
|1 195
|Челябинская область
|6 363
|7 414
|7 066
|7 285
|7 325
|Сибирский федеральный округ
|40 816
|35 314
|34 119
|32 826
|36 665
|Республика Алтай
|362
|394
|343
|458
|490
|Республика Бурятия
|2 436
|2 144
|2 400
|Республика Тыва
|1 148
|1 179
|1 067
|1 033
|791
|Республика Хакасия
|935
|858
|961
|987
|1 186
|Алтайский край
|4 075
|3 264
|3 454
|3 989
|4 780
|Забайкальский край
|3 276
|2 666
|2 363
|Красноярский край
|6 636
|5 133
|4 820
|4 467
|6 423
|Иркутская область
|4 624
|4 776
|4 449
|5 366
|5 411
|Кемеровская область - Кузбасс
|6 743
|5 252
|4 894
|5 701
|5 990
|Новосибирская область
|5 404
|4 605
|4 645
|5 573
|5 923
|Омская область
|3 301
|3 190
|3 153
|3 521
|3 660
|Томская область
|1 876
|1 853
|1 570
|1 731
|2 011
|Дальневосточный федеральный округ
|12 938
|12 471
|11 173
|17 352
|18 813
|Республика Бурятия\
|2 340
|2 665
|Республика Саха (Якутия)
|1 227
|1 140
|1 226
|1 406
|1 473
|Забайкальский край
|2 576
|2 407
|Камчатский край
|600
|533
|583
|500
|629
|Приморский край
|4 614
|4 160
|3 864
|3 564
|4 205
|Хабаровский край
|2 628
|2 834
|1 973
|2 496
|2 480
|Амурская область
|1 909
|2 065
|1 906
|2 425
|2 830
|Магаданская область
|400
|340
|319
|444
|446
|Сахалинская область
|1 090
|1 029
|866
|1 098
|1 103
|Еврейская автономная область
|371
|318
|368
|397
|475
|Чукотский автономный округ
|99
|52
|68
|106
|100
|Крымский федеральный округ
|3 002
|Республика Крым
|2 375
|город Севастополь
|627
По темпам прироста преступлений уступили лишь Питеру
Татарстан также входит в число регионов, где динамика преступности прямо противоположна среднероссийской: число несовершеннолетних преступников в республике выросло на 3%, тогда как в целом по стране оно упало почти на 10%. Число выявленных преступников в Татарстане увеличилось на 7%, тогда как в России сократилось на 5%. Число преступлений, совершенных рецидивистами в среднем по стране снизилось почти на 1% (до 314,6 тыс.), а в Поволжье почти не изменилось (66,2 тыс.). При этом и здесь Татарстан входит в топ-10 регионов с самой неблагоприятной криминогенной динамикой: количество преступлений, совершенных лицами, ранее уже совершавшими преступления, выросло на 15,6% — с 6,6 до 7,7 тыс. Хуже ситуация только в Ульяновской области, на Ставрополье, в Севастополе, Карачаево-Черкессии и Адыгее с Чукоткой — в последних таких преступлений стало на треть больше.
Отдельно отметим, что это данные федеральной статистики за первое полугодие 2020 года. По данным же Генпрокуратуры РФ за 7 месяцев 2020 года, Татарстан вошел в число регионов с наибольшим увеличением показателя зарегистрированных преступлений (+2 598), уступив лишь Санкт-Петербургу (+2 913). Одновременно занял первое место и по числу предварительно расследованных преступлений (+1 886), опередив Ставропольский край (+1122), а также Тамбовскую, Псковскую и Тульские области. Для сравнения, в регионах ПФО с наибольшей динамикой фигурируют, например, Нижегородская и Ульяновская области, где было расследовано совокупно более 800 преступлений, что составляет лишь малую часть от количества злодеяний в нашей республике.
По нераскрытым преступлениям лидирует Москва, где их число выросло на 5 270. В пятерке криминогенных также Новосибирская и Ленинградская области, Удмуртия (+1 827) и Краснодарский край.
Рост преступлений среди алкоголиков и наркоманов
Татарстан занимает первое место по росту выявленных преступников. Кроме того лидирует по числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+309), опережая при этом Тамбовскую, Волгоградскую, Ярославскую и Тверскую области. Наша республика входит и в топ-5 регионов, где зафиксирован рост числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (+45). По данным Генпрокуратуры, на первой строчке и по преступлениям рецидивистов.
В МВД Татарстана также признают неприятную динамику и объясняют ее ростом уровня преступности в отдельных районах и городах республики. Так, например, уровень преступности в регионе в расчете на 100 тыс. населения составил 696,1 преступления (в России — 688,8; в Поволжье — 681,2). Наиболее высокое значение данного показателя при этом было зафиксировано в Казани (941) и Набережных Челнах (733), а также на территории Верхнеуслонского (1 406), Лаишевского (949), Зеленодольского (696), Бугульминского (674), Чистопольского (657), Азнакаевского и Лениногорского (по 644), Пестречинского (641) районов.
Меньше краж и разбоев, больше убийств
При росте преступности в первом полугодии 2020 года на 10,1%, в Татарстане действительно выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, достигнув самого высокого показателя за последние 5 лет (в первом полугодии 2016-го их было зарегистрировано 5 655 — в этом году 7 663). Число убийств также увеличилось на 25% — 151 против 120 годом ранее.
При этом, в силу известных обстоятельств, связанных с самоизоляцией и другими ковидными ограничениями, резко снизилось число разбоев (на 35%), краж из жилищ граждан (на 74,2%). Но краж вообще было совершенно меньше на 7%. Оно и понятно — когда 3 месяца из всего полугодия татарстанцы почти не пользуются общественным транспортом и избегают массовых скоплений людей, рост краж был попросту невозможен. Карманных краж было совершенно наполовину меньше, чем годом ранее, как и хищений мобильников.
Но при этом в МВД РТ фиксируют рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сразу на 9,4%: с 3,9 тысячи до 4,3 тысячи. Из-за вынужденного нахождения дома и психологического давления, вызванного пандемией и экономической неопределенностью, в Татарстане выросло и число преступлений, совершенных на бытовой почве: с 1,3 тысячи до 1,4 тысячи (на 6,3%).
Чиновники стали чаще брать взятки и красть?
По понятным причинам в Татарстане снизилось число преступлений в общественных местах — почти на 500, при этом МВД РТ был зафиксирован рост мошенничества почти на треть (с 759 до 1 010). Увеличение преступности в Татарстане произошло, помимо этого, также за счет наркотиков (почти двукратный рост преступлений — с 268 до 495). А также, что интересно, на 86,7% выросло число преступлений за «оскорбления представителей власти и применения насилия в отношении них». В неутешительную статистику входит и рост не только убийств, но и угрозы убийств — сразу в три раза.
Особняком стоят экономические преступления, которых в Татарстане тоже стало больше на 22,2%. Из всех 1 645 экономических преступлений треть пришлась на преступления, совершенных должностными лицами — 542. Еще 23% — мошенничества (374), и 24% — преступления против государственной власти (397). Грубо говоря, красть чиновники бюджетные средства в пандемию с ее ограничениями стали только больше. Так, к примеру, на 36,4% выросло число коррупционных преступлений. В 2,5 раза больше стали брать и давать мелкие взятки (145 против 57 в прошлом году), в два раза больше стало служебных подлогов, на 40% выросло мошенничество коррупционного вида — со 115 до 159.
Наибольший рост взяток — в Татарстане и Башкортостане
По экономическим преступлениям Татарстан идет в разрез с общероссийской динамикой. Так, в среднем по России в первом полугодии 2020 года их было на 3% меньше (111,6 тыс.). Татарстан же входит в топ-10 регионов с неблагополучной ситуацией в сфере экономических преступлений, занимая 8-е место и уступая лишь регионам с гораздо менее развитой экономикой: Севастополю (рост в 1,5 раза), Архангельску, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Орловской и Курганской областям.
По неприятной динамике наша республика далеко опережает все остальные регионы ПФО: Кировская область по росту экономических преступлений (на 13%) занимает лишь 17-е место, Нижегородская с ее ростом на 11% — 19-е.
Точно такая же ситуация и с коррупционными преступлениями, которых, согласно официальной статистике, стало меньше почти на 3% (18,8 тыс. было совершенно в этом году, 19,4 тыс. — в прошлом). Татарстан же по росту коррупции занял 12-е место, уступив опять-таки в основном экономически неблагополучным регионам: в числе прочего Еврейской АО, Крыму, Сахалину, Ингушетии и Бурятии, а также Кировской области, где было зарегистрировано на 44% больше таких преступлений, чем в первом полугодии 2019 года (195 против 135). Как комментируют эту статистику в Генпрокуратуре, «в структуре коррупционной преступности на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (9,5 тыс., +3,1 %). Каждый третий из них является мелким взяточничеством (+1,5 %, 3,4 тыс.). Наибольшее увеличение последних в абсолютном выражении отмечается в республиках Башкортостан (с 71 до 167) и Татарстан (с 54 до 148)».
Безусловно, не стоит забывать, что рост коррупционных преступлений может быть связан как раз с качественной работой татарстанских следователей, прокуроров, правоохранительных органов, то есть с лучшей выявляемостью таких преступлений. В республике выросло и число преступлений, совершенных в особо крупном размере — сразу на 38% (с 341 до 472). И здесь Татарстан замыкает криминогенную десятку, в которой оказались, помимо всего того же Севастополя (где таких преступлений стало в 2,5 раза больше), такие бедные регионы ПФО, как Мордовия (рост на 71%) и Чувашия (рост на 63,5%).
Криминал ушел в онлайн
В первые 7 месяцев непростого 2020 года, изменившего условия жизни россиян, 23% всех совершенных преступлений пришлось на использование информационно-телекоммуникационных технологий. Для сравнения на наркоторговлю приходится лишь 9,5% всех преступлений, на экономические — 6%. Постепенно меняется и структура краж — грабители осваивают интернет и телекоммуникации.
Каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковского счета (91,3 тыс.), их число по сравнению с прошлым годом удвоилось (+106,8 %). Кратный рост числа подобных краж отмечается в 39 регионах (в два раза и более). В Татарстане, к примеру, было зафиксировано почти 2,5 тысячи подобных краж — наивысший показатель в ПФО. Здесь Татарстан, увы, тоже «впереди планеты всей» — по числу краж с банковских карт регион уступает лишь Москве, где было совершено 7,8 тыс. таких преступлений, и опережает даже Санкт-Петербург с его 2,39 тыс. банковских краж. В пятерку регионов с кражами с банковских карт входят Красноярский край и, что любопытно, Башкортостан (2 273 таких краж совершено в первом полугодии 2020 года).
Практически на треть в стране возрос общий массив различного рода мошенничеств (+31,1%, 188,5 тыс.), на их долю в структуре преступности приходится 15,8%. Кроме того, с использованием интернета, средств мобильной связи, компьютерной техники или других информационно-телекоммуникационных технологий совершается более 67,6% мошенничеств (127,4 тыс.), и их число продолжает увеличиваться (+80,3 %). В два раза больше выявлено мошенничеств с использованием электронных средств платежа (+115,1 %, 17,7 тыс.).
По данным же Генпрокуратуры РФ, в целом одно из четырех выявленных преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, их число в сравнении с прошлогодним уровнем увеличилось практически вдвое (+94,6%, 272,7 тыс.). Больше половины всех «киберпреступлений» совершается с использованием интернета(155,7 тыс.), свыше 40% — при помощи средств мобильной связи (116 тыс.).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым