Криминальная Россия: Москва показала прирост краж, Татарстан и Башкирия — коррупции

В локдаун в стране снизилось число квартирных краж, но участились случаи мошенничества, грабежей и убийств

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 10% выросла преступность — выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив статистику за первое полугодие по отчетам Генпрокуратуры РФ и МВД РТ. В целом по России количество преступлений в этом периоде снизилось, однако в 55 регионах, в том числе и в нашей республике, тенденция сложилась иная. Республика вошла в топ-10 самых криминогенных субъектов страны, особенно выросло число рецидивов и тяжких преступлений. Так, в Татарстане стало больше злодеяний, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, наш регион совместно с Башкирией лидирует по темпам прироста коррупционных дел.

Вирус криминалу не помеха?

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения в России и Татарстане несколько изменили привычную структуру и динамику преступлений в стране и регионах. К такому выводу пришли аналитики «Реального времени», изучив статистику о криминогенной обстановке, отчет Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России» за январь — июль 2020 года и данные МВД Татарстана за тот же период.

Бросается в глаза вроде бы предсказуемый результат: в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), число зарегистрированных преступлений в среднем немного снизилось, составив чуть более 1 миллиона. И все же в 55 субъектах РФ произошел рост преступности, и, к сожалению, Татарстан в этой динамике входит в топ-10 самых криминогенных регионов, занимая шестое место. Первые пять разделили Новгородская, Смоленская, Курская, Ленинградская области и Карелия.

Количество преступлений за первое полугодие 2020 года по регионам РФ

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде (единица) 2016 2017 2018 2019 2020 январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь Российская Федерация 1.182.451 1.030.193 992.966 1.011.572 1.011.041 Центральный федеральный округ 277.955 236.664 226.332 228.854 229.824 Белгородская область 7.759 6.564 6.458 7.130 7.268 Брянская область 9.110 7.255 7.223 7.432 7.564 Владимирская область 10.344 9.618 8.759 8.018 8.578 Воронежская область 19.240 16.665 14.333 15.417 14.421 Ивановская область 8.001 7.800 6.879 6.756 6.941 Калужская область 8.933 9.652 8.618 8.706 8.120 Костромская область 4.904 4.593 3.992 4.291 4.378 Курская область 7.497 6.128 6.391 6.742 7.429 Липецкая область 7.007 6.204 6.032 5.706 6.246 Московская область 47.314 43.668 40.761 39.183 37.362 Орловская область 5.282 4.338 4.229 4.595 4.148 Рязанская область 5.160 5.035 4.664 4.948 5.353 Смоленская область 7.326 6.651 6.152 6.832 8.052 Тамбовская область 6.845 5.829 6.118 6.449 7.079 Тверская область 11.486 9.847 9.498 10.305 10.744 Тульская область 6.741 6.160 6.721 6.507 6.426 Ярославская область 10.411 8.696 8.310 8.717 7.924 город Москва 94.595 71.961 71.194 71.120 71.791 Северо-Западный федеральный округ 110.042 91.266 90.624 93.448 96.202 Республика Карелия 8.093 5.892 5.851 6.057 6.893 Республика Коми 10.681 8.941 7.544 8.363 8.519 Архангельская область (с а/о ) 11.937 10.100 9.682 9.934 9.988 Архангельская область (без а/о) 11.436 9.734 9.266 9.535 9.616 Ненецкий автономный округ 501 366 416 399 372 Вологодская область 15.003 10.494 8.841 8.929 8.791 Калининградская область 7.169 6.657 7.200 7.629 6.772 ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 36.603 33.119 36.147 37.237 38.655 Ленинградская область 9.600 8.291 10.412 11.253 12.733 Мурманская область 8.437 6.322 5.947 6.095 5.975 Новгородская область 6.556 5.415 5.342 5.103 6.111 Псковская область 5.563 4.326 4.070 4.101 4.498 город Санкт-Петербург 27.003 24.828 25.735 25.984 25.922 Северо-Кавказский федеральный округ 41.172 36.373 36.101 39.451 37.844 Республика Дагестан 9.331 7.882 8.236 7.421 7.435 Республика Ингушетия 982 869 811 862 899 Кабардино-Балкарская Республика 4.225 3.625 3.624 4.055 3.880 Карачаево-Черкесская Республика 2.051 2.072 2.115 2.354 2.401 Республика Северная Осетия — Алания 3.861 3.759 3.688 5.627 3.967 Чеченская Республика 2.010 2.363 1.697 1.900 1.399 Ставропольский край 18.712 15.803 15.930 17.232 17.863 Южный федеральный округ (до 28.07.2016) 103.493 Республика Адыгея 2.771 2.229 1.900 2.499 2.161 Республика Калмыкия 1.716 1.700 1.551 1.480 1.431 Краснодарский край 37.838 33.492 33.989 34.791 34.923 Астраханская область 7.478 6.836 6.905 6.588 6.691 Волгоградская область 21.710 19.639 18.745 19.308 19.435 Ростовская область 31.980 28.905 27.760 29.958 31.058 Приволжский федеральный округ 223.214 195.421 188.604 194.841 200.253 Республика Башкортостан 35.969 29.533 28.969 27.825 28.267 Республика Марий Эл 3.587 3.791 3.479 3.829 3.941 Республика Мордовия 5.097 4.353 3.942 4.169 4.386 Республика Татарстан 26.610 22.883 20.987 24.642 27.138 Удмуртская Республика 14.225 11.571 12.415 12.837 14.028 Чувашская Республика 7.967 6.299 6.044 6.415 6.643 Пермский край 28.221 21.553 20.504 21.443 19.882 Кировская область 12.152 11.003 10.409 9.755 9.348 Нижегородская область 20.653 20.479 19.870 20.987 21.613 Оренбургская область 14.628 13.912 13.301 13.506 13.950 Пензенская область 7.102 5.783 6.342 6.465 6.866 Самарская область 24.108 22.393 20.162 21.969 22.551 Саратовская область 14.476 15.222 15.459 14.706 15.152 Ульяновская область 8.419 6.646 6.721 6.293 6.488 Уральский федеральный округ 109.200 99.664 94.667 96.339 96.175 Курганская область 10.633 9.058 8.741 8.868 8.308 Свердловская область 34.283 28.556 27.311 28.170 29.248 Тюменская область (с а/о) 31.322 28.718 26.994 27.117 27.373 Тюменская область (без а/о) 15.249 12.763 12.588 13.237 12.725 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 11.678 11.601 10.353 10.191 10.594 Ямало-Ненецкий автономный округ 4.395 4.354 4.053 3.689 4.054 Челябинская область 32.962 33.332 31.621 32.184 31.246 Сибирский федеральный округ (до 03.11.2018) 208.577 179.814 171.701 Республика Алтай 2.790 2.283 2.398 2.307 2.383 Республика Бурятия 13.136 11.236 12.427 Республика Тыва 5.001 5.802 4.783 4.251 3.531 Республика Хакасия 6.021 5.619 5.549 5.543 5.406 Алтайский край 25.002 20.185 19.410 18.766 18.748 Забайкальский край 16.753 13.613 12.539 Красноярский край 32.297 25.727 22.783 22.788 24.022 Иркутская область 24.096 22.215 20.829 22.236 19.935 Кемеровская область - Кузбасс 31.445 27.895 25.689 26.668 25.057 Новосибирская область 24.297 21.583 22.898 25.028 25.367 Омская область 16.502 14.194 13.651 12.501 12.461 Томская область 11.237 9.462 8.745 8.242 8.330 Дальневосточный федеральный округ (до 03.11.2018) 65.657 58.873 53.983 Республика Саха (Якутия) 6.372 5.983 5.749 6.222 6.129 Камчатский край 2.723 2.723 2.814 2.757 2.787 Приморский край 21.533 18.477 17.032 15.462 15.440 Хабаровский край 14.515 12.778 10.924 11.739 11.284 Амурская область 10.013 9.389 8.779 9.462 9.471 Магаданская область 1.604 1.651 1.497 1.521 1.357 Сахалинская область 6.586 5.800 4.859 4.914 4.439 Еврейская автономная область 1.854 1.695 1.933 1.731 1.896 Чукотский автономный округ 457 377 396 414 429

Причем в абсолютных значениях Татарстан лидирует в этом антирейтинге. Если в Новгородской области, которую Генпрокуратура выделила, как самый неблагополучный регион, зарегистрировано всего 6,1 тыс. преступлений (рост почти на 20%), то в Татарстане их количество выросло с 24,6 до 27,1 тыс. (но рост всего 10%). Сопоставимая динамика лишь в Удмуртии, где число преступлений увеличилось на 9,3%, составив 14 тысяч.

Как следует из статистики Федстата и на что особенно обращают внимание российские прокуроры, существенный рост во многие регионах произошел за счет тяжких преступлений, рецидивов, интернет-мошенничества и воровства со счетов граждан. В то же время коронавирус отразился на характере преступлений: стало меньше грабежей в условиях, когда «все дома», и опустевшие улицы патрулировались лучше.

По тяжким преступлениям, увы, Татарстан занимает одно из лидирующих мест и входит в топ-15 криминогенных регионов. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в республике выросло сразу на 26,5% — с 6 до 7,6 тысячи. Для сравнения, в Москве — лишь на 10,4%, что ближе к среднероссийским показателям в 10,9%. Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений было в Новгородской области, а также Севастополе, Чувашии и Красноярском крае, где зафиксировали полуторакратный рост таких преступлений. В число криминогенных субъектов Поволжья также входят Марий Эл (рост на 40%), Мордовия с ее колониями (рост на 37%), Нижегородская область (рост на 33,6%) и Удмуртия (рост на 27,6%). Всего в России было зарегистрировано почти 280 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, годом ранее их было 251,8 тысячи.

Количество тяжких преступлений за первое полугодие 2020 года по регионам РФ

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде (единица) 2016 2017 2018 2019 2020 январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь Российская Федерация 250 463 229 767 222 040 251 833 279 391 Центральный федеральный округ 64 815 57 886 56 733 63 911 69 572 Белгородская область 1 249 1 300 1 258 1 716 1 891 Брянская область 1 498 1 552 1 361 1 523 1 643 Владимирская область 2 712 2 280 1 995 2 113 2 579 Воронежская область 3 746 3 231 3 317 3 995 4 129 Ивановская область 1 777 1 775 1 540 1 523 1 982 Калужская область 1 959 1 978 1 853 2 271 2 243 Костромская область 931 883 785 1 091 1 424 Курская область 1 516 1 230 1 266 1 568 1 934 Липецкая область 1 222 1 070 1 072 1 213 1 647 Московская область 13 066 11 923 10 443 11 116 10 651 Орловская область 1 001 785 768 864 1 011 Рязанская область 1 543 1 515 1 375 1 419 1 317 Смоленская область 1 550 1 411 1 303 1 681 2 338 Тамбовская область 1 318 1 069 1 122 1 500 1 587 Тверская область 2 108 1 775 1 695 2 488 2 751 Тульская область 1 824 1 697 1 663 1 631 1 967 Ярославская область 2 195 1 898 1 704 2 175 1 950 город Москва 23 600 20 514 22 213 24 024 26 528 Северо-Западный федеральный округ 26 687 24 079 23 665 26 678 30 487 Республика Карелия 1 306 1 135 994 1 210 1 669 Республика Коми 1 602 1 459 1 165 1 795 2 276 Архангельская область (с а/о ) 2 127 2 059 1 861 2 468 2 791 Архангельская область (без а/о) 2 046 1 995 1 787 2 354 2 688 Ненецкий автономный округ 81 64 74 114 103 Вологодская область 2 538 1 786 1 465 1 709 1 924 Калининградская область 1 462 1 363 1 309 1 743 1 709 ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 13 700 13 102 13 426 13 726 14 739 Ленинградская область 3 053 2 740 3 496 3 797 4 472 Мурманская область 1 345 1 136 1 103 1 371 1 725 Новгородская область 1 391 1 079 1 214 1 319 2 084 Псковская область 1 216 960 1 128 1 337 1 570 город Санкт-Петербург 10 647 10 362 9 930 9 929 10 267 Северо-Кавказский федеральный округ 9 966 9 039 8 907 10 894 10 961 Республика Дагестан 2 478 2 125 2 181 2 026 1 951 Республика Ингушетия 414 351 272 247 251 Кабардино-Балкарская Республика 1 092 1 036 944 1 145 1 141 Карачаево-Черкесская Республика 530 562 420 707 693 Республика Северная Осетия — Алания 883 980 969 1 885 956 Чеченская Республика 522 601 442 547 405 Ставропольский край 4 047 3 384 3 679 4 337 5 564 Южный федеральный округ 19 481 21 313 20 706 22 987 25 617 Республика Адыгея 505 503 473 662 626 Республика Калмыкия 321 331 280 379 359 Республика Крым\

2 366 2 173 2 147 2 056 Краснодарский край 7 236 6 814 7 290 7 572 7 911 Астраханская область 1 389 1 206 1 400 1 417 1 698 Волгоградская область 3 797 3 331 3 070 3 833 4 733 Ростовская область 6 233 6 080 5 554 6 524 7 543 город Севастополь\

682 466 453 691 Приволжский федеральный округ 43 763 40 202 38 843 47 634 57 224 Республика Башкортостан 6 699 5 876 5 648 6 520 7 815 Республика Марий Эл 608 590 610 966 1 343 Республика Мордовия 1 052 866 858 866 1 187 Республика Татарстан 5 655 4 683 4 232 6 056 7 663 Удмуртская Республика 2 557 2 353 2 467 3 125 3 988 Чувашская Республика 1 316 1 572 1 284 1 709 2 544 Пермский край 5 036 3 989 4 299 5 377 5 570 Кировская область 2 315 2 173 2 152 2 379 2 714 Нижегородская область 4 908 4 523 4 060 4 627 6 182 Оренбургская область 2 793 3 340 3 169 3 596 4 066 Пензенская область 1 370 1 194 1 405 1 743 1 939 Самарская область 4 581 4 581 3 856 5 425 5 988 Саратовская область 3 003 3 081 3 393 3 723 4 450 Ульяновская область 1 870 1 381 1 410 1 522 1 775 Уральский федеральный округ 21 120 22 437 20 833 22 627 24 076 Курганская область 1 799 1 852 1 911 2 071 2 121 Свердловская область 7 113 6 868 6 035 6 368 6 864 Тюменская область (с а/о) 5 845 6 303 5 821 6 903 7 766 Тюменская область (без а/о) 2 439 2 370 2 308 3 122 3 575 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2 589 3 020 2 667 2 843 2 996 Ямало-Ненецкий автономный округ 817 913 846 938 1 195 Челябинская область 6 363 7 414 7 066 7 285 7 325 Сибирский федеральный округ 40 816 35 314 34 119 32 826 36 665 Республика Алтай 362 394 343 458 490 Республика Бурятия 2 436 2 144 2 400



Республика Тыва 1 148 1 179 1 067 1 033 791 Республика Хакасия 935 858 961 987 1 186 Алтайский край 4 075 3 264 3 454 3 989 4 780 Забайкальский край 3 276 2 666 2 363



Красноярский край 6 636 5 133 4 820 4 467 6 423 Иркутская область 4 624 4 776 4 449 5 366 5 411 Кемеровская область - Кузбасс 6 743 5 252 4 894 5 701 5 990 Новосибирская область 5 404 4 605 4 645 5 573 5 923 Омская область 3 301 3 190 3 153 3 521 3 660 Томская область 1 876 1 853 1 570 1 731 2 011 Дальневосточный федеральный округ 12 938 12 471 11 173 17 352 18 813 Республика Бурятия\





2 340 2 665 Республика Саха (Якутия) 1 227 1 140 1 226 1 406 1 473 Забайкальский край





2 576 2 407 Камчатский край 600 533 583 500 629 Приморский край 4 614 4 160 3 864 3 564 4 205 Хабаровский край 2 628 2 834 1 973 2 496 2 480 Амурская область 1 909 2 065 1 906 2 425 2 830 Магаданская область 400 340 319 444 446 Сахалинская область 1 090 1 029 866 1 098 1 103 Еврейская автономная область 371 318 368 397 475 Чукотский автономный округ 99 52 68 106 100 Крымский федеральный округ 3 002







Республика Крым 2 375







город Севастополь 627









По темпам прироста преступлений уступили лишь Питеру

Татарстан также входит в число регионов, где динамика преступности прямо противоположна среднероссийской: число несовершеннолетних преступников в республике выросло на 3%, тогда как в целом по стране оно упало почти на 10%. Число выявленных преступников в Татарстане увеличилось на 7%, тогда как в России сократилось на 5%. Число преступлений, совершенных рецидивистами в среднем по стране снизилось почти на 1% (до 314,6 тыс.), а в Поволжье почти не изменилось (66,2 тыс.). При этом и здесь Татарстан входит в топ-10 регионов с самой неблагоприятной криминогенной динамикой: количество преступлений, совершенных лицами, ранее уже совершавшими преступления, выросло на 15,6% — с 6,6 до 7,7 тыс. Хуже ситуация только в Ульяновской области, на Ставрополье, в Севастополе, Карачаево-Черкессии и Адыгее с Чукоткой — в последних таких преступлений стало на треть больше.

Отдельно отметим, что это данные федеральной статистики за первое полугодие 2020 года. По данным же Генпрокуратуры РФ за 7 месяцев 2020 года, Татарстан вошел в число регионов с наибольшим увеличением показателя зарегистрированных преступлений (+2 598), уступив лишь Санкт-Петербургу (+2 913). Одновременно занял первое место и по числу предварительно расследованных преступлений (+1 886), опередив Ставропольский край (+1122), а также Тамбовскую, Псковскую и Тульские области. Для сравнения, в регионах ПФО с наибольшей динамикой фигурируют, например, Нижегородская и Ульяновская области, где было расследовано совокупно более 800 преступлений, что составляет лишь малую часть от количества злодеяний в нашей республике.

По нераскрытым преступлениям лидирует Москва, где их число выросло на 5 270. В пятерке криминогенных также Новосибирская и Ленинградская области, Удмуртия (+1 827) и Краснодарский край.

Рост преступлений среди алкоголиков и наркоманов

Татарстан занимает первое место по росту выявленных преступников. Кроме того лидирует по числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+309), опережая при этом Тамбовскую, Волгоградскую, Ярославскую и Тверскую области. Наша республика входит и в топ-5 регионов, где зафиксирован рост числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (+45). По данным Генпрокуратуры, на первой строчке и по преступлениям рецидивистов.

В МВД Татарстана также признают неприятную динамику и объясняют ее ростом уровня преступности в отдельных районах и городах республики. Так, например, уровень преступности в регионе в расчете на 100 тыс. населения составил 696,1 преступления (в России — 688,8; в Поволжье — 681,2). Наиболее высокое значение данного показателя при этом было зафиксировано в Казани (941) и Набережных Челнах (733), а также на территории Верхнеуслонского (1 406), Лаишевского (949), Зеленодольского (696), Бугульминского (674), Чистопольского (657), Азнакаевского и Лениногорского (по 644), Пестречинского (641) районов.

Меньше краж и разбоев, больше убийств

При росте преступности в первом полугодии 2020 года на 10,1%, в Татарстане действительно выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, достигнув самого высокого показателя за последние 5 лет (в первом полугодии 2016-го их было зарегистрировано 5 655 — в этом году 7 663). Число убийств также увеличилось на 25% — 151 против 120 годом ранее.

При этом, в силу известных обстоятельств, связанных с самоизоляцией и другими ковидными ограничениями, резко снизилось число разбоев (на 35%), краж из жилищ граждан (на 74,2%). Но краж вообще было совершенно меньше на 7%. Оно и понятно — когда 3 месяца из всего полугодия татарстанцы почти не пользуются общественным транспортом и избегают массовых скоплений людей, рост краж был попросту невозможен. Карманных краж было совершенно наполовину меньше, чем годом ранее, как и хищений мобильников.

Но при этом в МВД РТ фиксируют рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сразу на 9,4%: с 3,9 тысячи до 4,3 тысячи. Из-за вынужденного нахождения дома и психологического давления, вызванного пандемией и экономической неопределенностью, в Татарстане выросло и число преступлений, совершенных на бытовой почве: с 1,3 тысячи до 1,4 тысячи (на 6,3%).

Чиновники стали чаще брать взятки и красть?

По понятным причинам в Татарстане снизилось число преступлений в общественных местах — почти на 500, при этом МВД РТ был зафиксирован рост мошенничества почти на треть (с 759 до 1 010). Увеличение преступности в Татарстане произошло, помимо этого, также за счет наркотиков (почти двукратный рост преступлений — с 268 до 495). А также, что интересно, на 86,7% выросло число преступлений за «оскорбления представителей власти и применения насилия в отношении них». В неутешительную статистику входит и рост не только убийств, но и угрозы убийств — сразу в три раза.

Особняком стоят экономические преступления, которых в Татарстане тоже стало больше на 22,2%. Из всех 1 645 экономических преступлений треть пришлась на преступления, совершенных должностными лицами — 542. Еще 23% — мошенничества (374), и 24% — преступления против государственной власти (397). Грубо говоря, красть чиновники бюджетные средства в пандемию с ее ограничениями стали только больше. Так, к примеру, на 36,4% выросло число коррупционных преступлений. В 2,5 раза больше стали брать и давать мелкие взятки (145 против 57 в прошлом году), в два раза больше стало служебных подлогов, на 40% выросло мошенничество коррупционного вида — со 115 до 159.

Наибольший рост взяток — в Татарстане и Башкортостане

По экономическим преступлениям Татарстан идет в разрез с общероссийской динамикой. Так, в среднем по России в первом полугодии 2020 года их было на 3% меньше (111,6 тыс.). Татарстан же входит в топ-10 регионов с неблагополучной ситуацией в сфере экономических преступлений, занимая 8-е место и уступая лишь регионам с гораздо менее развитой экономикой: Севастополю (рост в 1,5 раза), Архангельску, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Орловской и Курганской областям.

По неприятной динамике наша республика далеко опережает все остальные регионы ПФО: Кировская область по росту экономических преступлений (на 13%) занимает лишь 17-е место, Нижегородская с ее ростом на 11% — 19-е.



Точно такая же ситуация и с коррупционными преступлениями, которых, согласно официальной статистике, стало меньше почти на 3% (18,8 тыс. было совершенно в этом году, 19,4 тыс. — в прошлом). Татарстан же по росту коррупции занял 12-е место, уступив опять-таки в основном экономически неблагополучным регионам: в числе прочего Еврейской АО, Крыму, Сахалину, Ингушетии и Бурятии, а также Кировской области, где было зарегистрировано на 44% больше таких преступлений, чем в первом полугодии 2019 года (195 против 135). Как комментируют эту статистику в Генпрокуратуре, «в структуре коррупционной преступности на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (9,5 тыс., +3,1 %). Каждый третий из них является мелким взяточничеством (+1,5 %, 3,4 тыс.). Наибольшее увеличение последних в абсолютном выражении отмечается в республиках Башкортостан (с 71 до 167) и Татарстан (с 54 до 148)».

Рост коррупционных преступлений может быть связан с лучшей выявляемостью таких преступлений. Фото Максима Платонова

Безусловно, не стоит забывать, что рост коррупционных преступлений может быть связан как раз с качественной работой татарстанских следователей, прокуроров, правоохранительных органов, то есть с лучшей выявляемостью таких преступлений. В республике выросло и число преступлений, совершенных в особо крупном размере — сразу на 38% (с 341 до 472). И здесь Татарстан замыкает криминогенную десятку, в которой оказались, помимо всего того же Севастополя (где таких преступлений стало в 2,5 раза больше), такие бедные регионы ПФО, как Мордовия (рост на 71%) и Чувашия (рост на 63,5%).

Криминал ушел в онлайн

В первые 7 месяцев непростого 2020 года, изменившего условия жизни россиян, 23% всех совершенных преступлений пришлось на использование информационно-телекоммуникационных технологий. Для сравнения на наркоторговлю приходится лишь 9,5% всех преступлений, на экономические — 6%. Постепенно меняется и структура краж — грабители осваивают интернет и телекоммуникации.

Каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковского счета (91,3 тыс.), их число по сравнению с прошлым годом удвоилось (+106,8 %). Кратный рост числа подобных краж отмечается в 39 регионах (в два раза и более). В Татарстане, к примеру, было зафиксировано почти 2,5 тысячи подобных краж — наивысший показатель в ПФО. Здесь Татарстан, увы, тоже «впереди планеты всей» — по числу краж с банковских карт регион уступает лишь Москве, где было совершено 7,8 тыс. таких преступлений, и опережает даже Санкт-Петербург с его 2,39 тыс. банковских краж. В пятерку регионов с кражами с банковских карт входят Красноярский край и, что любопытно, Башкортостан (2 273 таких краж совершено в первом полугодии 2020 года).

На треть в стране возрос общий массив различного рода мошенничеств. Фото Максима Платонова

Практически на треть в стране возрос общий массив различного рода мошенничеств (+31,1%, 188,5 тыс.), на их долю в структуре преступности приходится 15,8%. Кроме того, с использованием интернета, средств мобильной связи, компьютерной техники или других информационно-телекоммуникационных технологий совершается более 67,6% мошенничеств (127,4 тыс.), и их число продолжает увеличиваться (+80,3 %). В два раза больше выявлено мошенничеств с использованием электронных средств платежа (+115,1 %, 17,7 тыс.).

По данным же Генпрокуратуры РФ, в целом одно из четырех выявленных преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, их число в сравнении с прошлогодним уровнем увеличилось практически вдвое (+94,6%, 272,7 тыс.). Больше половины всех «киберпреступлений» совершается с использованием интернета(155,7 тыс.), свыше 40% — при помощи средств мобильной связи (116 тыс.).