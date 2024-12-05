Сатретдинов Дамир Растямович

Общая информация

Родился 20 июня 1972 года в г. Астрахань.

Образование:

— Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства,

— Саратовская государственная академия права.

Трудовая деятельность:

— 2012-2014 гг. — заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Астраханской области,

— 2014-2017 гг. — начальник УЭБ и ПК.

— 2017-2020 гг. — заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по Астраханской области.

— февраль 2020 — октябрь 2020 года — заместитель министра — начальника полиции МВД по Республике Хакасия.

— 6 октября 2020 — 2024 гг. — начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

— 29 февраля 2024 г. — министр внутренних дел по Республике Татарстан.



Звания и награды:

За время службы награждён ведомственными и государственными наградами.

— 8 ноября 2021 г. — присвоено специальное звание генерал-майор полиции.



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