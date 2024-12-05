Сатретдинов Дамир Растямович
Общая информация
Родился 20 июня 1972 года в г. Астрахань.
Образование:
— Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства,
— Саратовская государственная академия права.
Трудовая деятельность:
— 2012-2014 гг. — заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Астраханской области,
— 2014-2017 гг. — начальник УЭБ и ПК.
— 2017-2020 гг. — заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по Астраханской области.
— февраль 2020 — октябрь 2020 года — заместитель министра — начальника полиции МВД по Республике Хакасия.
— 6 октября 2020 — 2024 гг. — начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
— 29 февраля 2024 г. — министр внутренних дел по Республике Татарстан.
Звания и награды:
За время службы награждён ведомственными и государственными наградами.
— 8 ноября 2021 г. — присвоено специальное звание генерал-майор полиции.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 19
- Телефон: (843) 291-33-59
- Сайт: 16.мвд.рф
Дата последнего обновления: 05.12.2024