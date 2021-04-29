«Где бриллианты спрятал?»: на шутку казанского судьи колумбиец ответил ссылкой на Конституцию РФ

Потерпевшими по делу о «краже века» на 160,6 млн рублей признаны 11 компаний

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня перед казанским судом впервые предстал 43-летний Эдгар Алехандро Валеро — таксист из колумбийской Боготы, что приезжал в столицу Татарстана в год ЧМ по футболу и позже был объявлен в федеральный розыск за кражу чемодана с драгоценностями на 160 млн рублей. Вину в преступлении иностранец не признает, от дачи показаний отказывается со ссылкой на Конституцию РФ. «Реальное время» выяснило, почему страховая компания отказалась выплачивать компенсацию за краденое, а в потерпевших оказались «Якутские бриллианты» и еще десяток компаний.

Ни ценностей, ни страховки



В зале Вахитовского суда Казани иностранец Валеро прятал глаза от камер. Охотно общался лишь с переводчиком Натальей Антоновой. Все сказанное она переводила арестованному на испанский. По-русски гражданин Колумбии знает лишь пару фраз: в камере казанского СИЗО-1 его научили здороваться.

Суду обвиняемый в особо крупной краже представился таксистом из Боготы, сказал, что на родине у него есть дочь, а в России места жительства не имеется. Под арестом Эдгар Алехандро находится с момента пересечения границы РФ — 9 марта 2021 года его под конвоем на борту самолета доставили из Аргентины в нашу страну, удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ. Причем с момента его задержания Интерполом в Аргентине до экстрадиции прошло аж 2,5 года, все это время таксист находился за решеткой.

Под арестом Эдгар Алехандро находится с момента пересечения границы РФ — 9 марта 2021 года его под конвоем на борту самолета доставили из Аргентины в нашу страну, удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ. Фото предоставлено Генпрокуратурой РФ

Сегодня старший следователь следственной части УВД Казани Екатерина Кузнецова просила оставить его под стражей в СИЗО еще на месяц — до 9 июня. Из ходатайства следовало — Валеро обвиняют в хищении чемодана с драгоценностями в павильоне №3 выставочного центра «Казанская ярмарка» в 20 часов 27 минут 15 июля 2018 года. В эти дни в столице республики проходил футбольный мундиаль, туристов было много.

Первоначально статус потерпевшего в деле получила ювелирная компания Seven Diamonds, а ущерб оценили в 133 млн рублей. Однако в ходе следствия выяснилось — бриллианты, сапфиры, золотые кольца и другие ювелирные украшения — всего 2,5 тысячи наименований (!) — предоставлялись Seven Diamonds на реализацию во время выставки в Казани, а на самом деле их собственниками являлись другие организации, в том числе — заводы-производители. Среди них, по данным «Реального времени», был холдинг «Якутские бриллианты». Причем после сопоставления всех накладных на товар размер ущерба вырос — до 160 млн 567 тысяч рублей.

В зале Вахитовского суда Казани иностранец Валеро прятал глаза от камер

Пути отхода беглого туриста из России сотрудники угрозыска установили достаточно быстро — 15-го он покинул Казань, а 16 июля улетел из Москвы в Ригу. Но каким образом пропавшие золото и бриллианты мигрировали за пределы РФ — неизвестно до сих пор. Версиями на этот счет силовики не делятся.

А вот информация 2018 года, что потерпевшая компания полностью возместила свой ущерб за счет страховки, оказалась ложной. Дорогостоящие ценности были застрахованы лишь на период проведения выставки-ярмарки — то есть до 17 часов 15 июля 2018 года. А кража случилась позже.

К слову, общаться с иностранцами следователю Кузнецовой не впервой. В 2015-м она занималась делом о краже во время чемпионата водных видов спорта. Тогда в гостинице «Гранд Отель Казань» у гражданки Великобритании украли деньги и планшетник из сумки — всего на 113 тысяч рублей. Уже на следующий день по подозрению в этом оперативники задержали 56-летнего гражданина Перу Риверу Гарсию Клаудио Армандо. Ну а следователю пришлось работать в тесном контакте с переводчиками в ходе допросов обвиняемого и потерпевшей. По приговору Вахитовского суда перуанец получил шесть месяцев колонии-поселения.

С переводчиком Натальей Антоновой

Колумбиец подельников не сдает?

Против съемки и журналистов в зале суда возражал и обвиняемый, и его казанский адвокат Нина Тарасова. Однако председательствующий судья Ильдар Салихов возражения не принял.

Старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин отметил — преступление, в котором обвиняют колумбийца, относится к категории тяжких, а у фигуранта нет казанской прописки. «Ходатайство следователя поддерживаю», — выступил он.

Не против оказался и сам Эдгар Алехандро. «Если нет выхода другого, то да», — перевела его фразу специалист по испанскому Наталья Антонова.

«Похищенное изъято?» — уточнил у следователя председательствующий. Ответ был отрицательным. «От дачи показаний он отказывается», — добавила представитель УВД.

— Где бриллианты спрятал? — с долей юмора поинтересовался у обвиняемого судья.

Иностранец шутку не оценил. После долгого молчания ответил через переводчика: «51-я статья». Речь о ссылке на статью Конституции РФ, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

К слову, уже через пару дней после кражи силовики делились подозрениями, что к краже «бриллиантового» чемодана причастны три иностранца из Колумбии и Гватемалы.

Старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин

По данным «Реального времени», одному из потенциальных сообщников сейчас 54 года, другому — 30. Впрочем, прямых доказательств их причастности к уводу чемодана нет, а общение и путешествия вместе с Валеро преступлением не являются. Версия о наличии сообщников в России и в Казани выдвигалась еще на старте расследования. Однако новых фигурантов с 2018 года в деле не появилось.

Что до обвиняемого колумбийца, то в материалах дела имеется протокол его опознания — по фотографиям. В ближайший месяц следствие намерено получить результат психолого-психиатрической экспертизы колумбийца, допросить потерпевших в Москве и Махачкале и провести иные следственные действия.

Адвокат обвиняемого Нина Тарасова

Суд продлил арест иностранца. Источники «Реального времени» не исключают, что уже осенью расследование по делу может быть завершено. Так что у туриста-арестанта будет время подучить русский язык.