Разрушительный капремонт, или Как потратить почти 60 млн средств жильцов им во вред

Казанцы из дома на улице Адоратского устали бороться за право жить в человеческих условиях

Фото: скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

Капремонт за 58,7 млн рублей, внепланово проведенный в 2021 году казанской УК «Уютный дом» в девятиэтажной шестиподъездной казанской панельке на улице Адоратского, оказался пустой тратой денег. В доме после него потекли и крыша, и канализация, швы между панелями начали вздуваться, новенькие входные двери — промерзать. «Реальное время» — о разрушительном ремонте, дорого оплаченных работах, о которых не просили собственники квартир, и «агитации», развернутой управляющей компанией против смены собственниками обслуживающей организации.

«Мы капремонт не просили»



— Капитальный ремонт в 2021 году у нас был проведен внепланово, — рассказала «Реальному времени» жительница дома №8 по улице Адоратского Светлана М. (фамилия скрыта по просьбе собственницы квартиры, — прим. ред.). — Мы много лет добивались текущего ремонта, он действительно требовался, но у нас начали капитальный, и об этом мы узнали, только когда он уже начался. И как этот капремонт сделали! Достаточно сказать про то, что пластиковые окна в подъездах установили с такими нарушениями технологии, что дождевые воды потекли в подъезд. Я вышла на подрядчиков, связывалась с ними, мне сказали, что все сделано хорошо. Переделали окна нам только после того, как мы написали на прямую линию Путину — и только тогда они, наконец, перестали течь.

После капитального ремонта крыши дожди пролили насквозь три этажа. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

При этом, согласно документам на сайте ГИС ЖКХ, дом №8 совсем недавно (по меркам сроков капитального ремонта) капитально ремонтировали — всего-то в 2010 году.

— Во время нынешнего капремонта у нас поменяли систему отопления, при этом вообще забыли в одном месте сварить трубы, — с ужасом вспоминает начало отопительного сезона Венера А. (фамилия скрыта по просьбе собственницы квартиры, — прим. ред.). — При пуске отопления в спальне забил фонтан черного кипятка, залило обои, пол, мебель. После капитального ремонта крыши дожди пролили насквозь три этажа — я на шестом живу, у меня текло с потолка. А температурные швы между панелями нам так «качественно» заделали, что по комнате гуляет ветер, занавески шевелятся. Спальная у нас в угловой комнате, там появилась черная плесень, а в туалете зимой холодно, как на улице. Когда меняли системы водоснабжения и канализации, раздолбили перекрытия и дыры эти толком так и не заделали, так что теперь мы через них легко можем общаться с соседями — даже голос повышать не надо, чтобы услышать друг друга. Я неоднократно направляла заявки в «Открытую Казань», вначале меня уверяли, что все сделали, и закрывали заявку на этом основании. Но поскольку ничего не менялось, я вновь ее открывала, и теперь заявки стали закрывать, даже не удосужившись получить у меня подтверждение, что работы выполнены.

Подвал затоплен, двери примерзли

В подвале дома собственники квартир обнаружили открытую прочистку в канализационной трубе, из которой текут нечистоты. Стены там склизкие от сырости, без изоляции «плачут» трубы отопления. Жители нижних этажей жалуются на плесень, и все жители дома — на то, что швы между панелями намокают и вздуваются, а новенькие нарядные стеклянные двери из-за высокой влажности и разницы температур зимой намертво примерзают к дверным коробкам, так что выйти из дома зимним утром — большая проблема.

Швы между панелями намокают и вздуваются. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

Второй год собственники дома доказывают, что капремонт проведен крайне некачественно, они жаловались и в управляющую компанию «Уютный дом», и в Госжилинспекцию, но результата нет. Работы у подрядчика, не моргнув глазом, приняли и представители УК, и технадзор, которому за такой вот слепой «надзор и контроль» было, согласно смете капремонта, уплачено более миллиона рублей.

А начальник участка казанского ООО «КазЭнергоСервис» — субподрядчика, который непосредственно ремонтировал дом №8, Саидгали Ганеев заверил «Реальное время», что претензий к нему быть не должно, поскольку субподрядчик к делу отнесся очень ответственно:

— Все недостатки, на которые жильцы жалуются, мы устраняем. Крышу починили, сейчас она не течет, швы между панелями заделали. В подвале течи канализации нет, а заливает его, только когда создается подпор из колодца на улице, мы в этом не виноваты. Что же касается дверей, то они в морозы, конечно, примерзают — влажность в подъезде высокая, из подвала идет тепло…

«Протоколов мы не подписывали»

За этот «замечательный» ремонт, как свидетельствует информация, размещенная на сайте ГИС ЖКХ, жильцы заплатили без малого 58,7 млн рублей. В том числе за разработку проектно-сметной документации — 1,39 млн, 1,044 млн — за технический надзор за ее исполнением. Если бы результаты ремонта не оказались столь удручающими, вряд ли бы собственники квартир стали интересоваться, на что ушли такие суммы и кто «благословил» их траты.

Новые двери в морозы жильцы не смогли открыть — они примерзли. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

А поскольку ремонт только усугубил проблемы в доме, они принялись «копать» документацию. И «накопали» интересные факты.

— Когда у нас в доме начали капремонт, мы стали выяснять, на каком основании он делается, и обнаружили, что есть протоколы собраний жильцов, о которых мы не знали. В своем личном кабинете ГИС ЖКХ я обнаружила, что у нас чуть ли не каждые полгода проводились собрания собственников жилья и мы голосовали за очередные миллионные траты на цели, за которые мы в действительности не голосовали, — говорит Светлана М. — Мы с другими активистами подняли протокол о принятии решения о капитальном ремонте, протоколы других собраний, и выяснилось, что многие, в том числе и я, в голосованиях на самом деле не участвовали. Подписи в документах стоят, но мы их не ставили!

Светлана — собственник двух квартир в доме, в одной живет сама, в другой зарегистрирована ее мать:

— В УК даже не удосужились выяснить, кто собственник, в протоколах указано, что собственница — моя мама, и она тоже якобы голосовала за все это безобразие, а она даже и не слышала о собраниях.

Жильцы дома также рассказали, что старшей по дому без их участия была «выбрана» гражданка, являвшаяся на тот момент сотрудницей обслуживающей организации, и она безропотно подписала все протоколы о приемке работ, как ее ни упрашивали собственники квартир не делать этого.

— У нас в доме тогда прошел сход собственников квартир, — рассказала Светлана. — Мы решили обратиться в полицию и прокуратуру, жильцы написали коллективное заявление о подделке протоколов, приложили их копии, эти заявления были зарегистрированы в ОП №6 и прокуратуре РТ, и меня даже опросили по ним, но дальше дело не пошло. Пришел ответ, что признаков преступления не усматривается. Тогда мы написали обращение на имя Бастрыкина, ко мне приезжали из Следкома, еще раз взяли копии всех документов — и уже год никакой информации от них нет. Зато мне по телефону поступил звонок с неизвестного номера, который я восприняла как угрозу: звонивший представился сотрудником Следкома и намекнул, что лучше не настаивать на расследовании. А ремонт продолжается, и качество его все такое же.

Жильцы против — и УК против

Недовольные работой управляющей компании собственники дома решили ее сменить. В мессенджере в группе дома началось обсуждение, жители стали рассматривать варианты, делиться информацией от знакомых и родственников о том, как работают другие компании. Стали их обзванивать, узнавать условия перехода и остановились на УК «Домсервис». Собственники инициировали проведение собрания и… натолкнулись на активное сопротивление со стороны «Уютного дома». Жильцы стали получать листовки без подписи, но с контактными телефонами действующей УК. И с ошибкой — «агитация» в них ведется против компании, название которой отличается от той, за которую предлагает голосовать инициативная группа.



Жильцы стали получать листовки без подписи, но с контактными телефонами действующей УК. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

— В почтовые ящики нам раскладывают листовки с предостережениями: «100 раз подумать, куда вас хотят втянуть», и разъясняют, что «проводится работа по переходу из УК «Уютный дом» в «УК «Савиново», — рассказали «Реальному времени» жители дома. — Мы поинтересовались, чем вызван переход, нам сказали, что это делается в рамках реорганизации УК «Уютный дом». И невольно напрашивается вопрос: зачем это делается? Не потому ли, например, что в «Уютном доме» хотят так закрыть вопрос о качестве ремонта — перевести дом в другую компанию и начать все с чистого листа?



Только вот смысла менять шило на мыло — тех же управляющих под другим названием — собственники дома не видят. По словам Светланы М., в минувшие выходные, когда жильцы пришли на собрание по поводу смены УК, туда пришли и представители «Уютного дома»:



— Там была начальник отдела технического надзора УК «Уютный дом» Елена Аристова, пугала нас тем, что та компания слишком маленькая, что она не будет справляться с обслуживанием.

Сюжет есть — ответов нет

Тем временем ситуацией в многострадальном доме №8 заинтересовались в татарстанском отделении «Народного фронта».



— Ситуация там возмутительная, — говорит глава отделения Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов. — Проблема не решается уже больше года, хотя жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. Мы сняли видеосюжет в доме и обратились с запросами в Госжилинспекцию РТ и в прокуратуру. Пока ответы не получены — ждем реакцию.

Под видеосюжетом, который размещен на страничке ОНФ в РТ в соцсети, набралось множество комментариев от жильцов дома и появились ответы от исполкома — с официальной странички «Город Казань», в которых жильцов заверяют, что все строительные проблемы решены, а в новых виноваты уже сами собственники квартир.

К примеру, в ответ на претензию, что подвал регулярно затапливает канализационными стоками, затекающими в систему канализации из уличной сети, представители исполкома написали, что, по данным городского Комитета ЖКХ, «причиной подтопления подвала на Адоратского, 8 стал засор из-за неправильного пользования жильцами канализацией и попадания туда бытового и строительного мусора, средств личной гигиены, тряпок и т. д.», и, вопреки логике, сообщили, что 12 декабря засор был устранен не обслуживающей дом организацией (до границы раздела ответственности), а «Водоканалом», то есть после этой границы. «Сейчас отведение канализационных стоков работает бесперебойно, подвал не затапливается», — заверили жильцов в Комитете ЖКХ, несмотря на то, что уже после «ликвидации» аварии те сняли и выложили в Сеть видео из подвала с текущей трубой.

— Выходит так, что до ремонта жители пользовались канализацией правильно, а как трубы поменяли, стали использовать канализацию как мусоропровод. Это же неправда!!! — возмутилась под этим видео Ольга Губушкина.

«Идут угрозы в адрес инициативной группы дома»



Там же свои пять копеек о работе управляющей компании, качестве ремонта и бессмысленной трате почти 60 миллионов вставили другие жильцы.

— Лет пять назад была смена светильников в подъездах на светодиодные. В этот ремонт нормально работающие светильники вдруг меняют на такие же, но с датчиками движения, — написала Светлана Шибалова. — К тому же удалили выключатель на первом этаже. И светильники горят круглые сутки. Спустя год не все уже реагируют на движение, приходится идти в темноте или специально махать рукой. Создается впечатление, что надо было просто отмыть деньжат...

— Сегодня 16.12.23, температура воздуха — минус 10, — сопроводила информацию фотографией намокшей стены в подъезде Светлана. — Течь крыши видно невооруженным глазом, но ни УК «Уютный дом», ни ЖЭК-39, ни чиновники этого не видят!

«Подвал постоянно топит фекалиями от Северного коллектора, который не могут отремонтировать уже несколько лет». скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/nf_kazan

— После проведенного капитального ремонта в нашем доме в 2021—2022 годах у нас начались «капитальные» проблемы, с которыми мы никогда не сталкивались до этого: промерзание входной двери, течет крыша, в подвале тараканы и крысы (и их трупы, которые УК не убирает), в подъезде «парилка», из-за чего плесень в подъезде и в квартирах, вонь фекалий до 9-го этажа, — подвела итоги в переписке с исполкомом Марина Бугаенко. — Вход в подвал сотрудники ЖЭК-39 заварили, чтобы инициативная группа нашего дома не могла контролировать ситуацию по состоянию подвального помещения, так как подвал постоянно топит фекалиями от Северного коллектора, который не могут отремонтировать уже несколько лет. В данный момент заканчивается текущий ремонт подъездов, который тоже делается тяп-ляп. Просьбы и жалобы на исправление недоделок игнорируются, идут угрозы в адрес инициативной группы дома. Подписи во всех актах поддельные... Устали бороться за наше право жить в человеческих условиях, так как мы платим за все коммунальные услуги.

«Реальное время» обратилось в УК «Уютный дом» за комментариями по поводу описанных выше фактов. По получении ответ будет опубликован.

Как не ответить за подделку протоколов

Справедливости ради надо сказать, что желание сменить управляющую компанию испытывают не только жильцы дома №8 по улице Адоратского. В Приволжском райсуде Казани рассматривается иск жительницы дома №40 по улице Мавлютова Резеды Сафиуллиной. Она добивается признания недействительным решения общего собрания собственников помещений дома о выборе управляющей организации ООО «Уютсервис».

Резеда Сафиуллина добивается признания недействительным решения общего собрания собственников помещений дома №40 по улице Мавлютова о выборе управляющей организации ООО «Уютсервис». скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Представитель женщины Еркен Сарсембаев предоставил «Реальному времени» исковое заявление, из которого следует, что Сафиуллину без ее ведома «назначили» председателем собрания и подписали за нее протокол собрания, о котором она не знала и не ведала.

— Ранее она обращалась в прокуратуру РТ и МВД России по РТ с требованием провести проверку в отношении данной УК и возбудить уголовное дело за подделку подписей жильцов, — рассказал он. — Было установлено, что подписи собственников помещений подделаны, об этом Сафиуллину уведомила прокуратура, но управляющая компания продолжает управлять домом, выставляет счета-фактуры, взыскивает с жильцов денежные средства и распоряжается ими, а полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела о подделке документов за истечением срока давности.

Собственники квартир в доме на Адоратского очень боятся, что с ними проделают тот же фокус — факт подделки документов признают, но лишь тогда, когда управляющую компанию можно будет освободить от ответственности.