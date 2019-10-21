Казанский суд разберется с «распилом» в московской подземке?

По версии МВД РТ, бюджетный контракт за 94 млн рублей на поставку регистраторов для столичной метрополиции владелец казанской фирмы выполнил чужими руками

Фото: пресс-служба МВД России по Москве / tvc.ru

Сегодня в Казани началось рассмотрение дела об исполнении госконтракта для Московского метрополитена на 93,7 млн рублей. Казанская НПФ «Мир» больше года назад обеспечила полицейских столичной подземки переносными видеорегистраторами и терминалами для хранения этой информации. Однако не рассчиталась с омским «Спектром», который изготовил и предоставил эту технику победителю торгов. Накануне заседания суда обвиняемый в хищении 88 млн рублей владелец «Мира» слег в больницу.

Дело московского метро рассматривает Московский райсуд Казани



На старт процесса в Казань приехали трое представителей потерпевшей фирмы «Спектр» из Омска и замначальника отдела договоров и закупок ГУП «Московский метрополитен» Светлана Костикова из Москвы. «Претензий к исполнению контракта у нас нет, пригласили выступить в качестве свидетеля», — пояснила она журналисту «Реального времени».

Фирму НПФ «Мир» представлял ее новый директор Илья Ушаков и адвокат обвиняемого Румия Гатауллина. Сам подсудимый Александр Утеев, владелец и экс-директор «Мира», в здании суда сегодня не появился.

— Где подсудимый и что с ним? — поинтересовалась у защитника председательствующий судья Нурия Залялиева.

По словам защитника, Утеева на скорой увезли в горбольницу №6, но оперативно получить справку о госпитализации не удалось

— Мой клиент вчера в 8 вечера был госпитализирован с обострением хронической болезни. Об этом мне сообщила супруга, — сообщила адвокат Гатауллина. — У него и раньше были приступы. Две операции перенес.

По словам защитника, Утеева на скорой увезли в горбольницу №6, но оперативно получить справку о госпитализации не удалось.

Официальный представитель потерпевшего «Спектра» Сергей Иванов предлагал начать заседание без подсудимого, старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин возражал — это будет нарушением права на защиту. В итоге процесс был отложен на 5 ноября.

Как выбирали поставщика для столичной подземки

В перерыве гособвинитель Зайнуллин пояснил фабулу дела: Утеева обвиняют в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с ущербом в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По версии прокуратуры и следствия, Утеев исполнил контракт с ГУП «Московский метрополитен» (далее — «ММ») на 93,7 млн рублей путем поставки техники омского «Спектра», при этом обещанные 88,4 млн рублей омичи так и не дождались.

Как выяснило «Реальное время», в декабре 2017 года «ММ» объявил торги на право поставки в подземку 4,7 тысячи персональных носимых устройств регистрации информации «Страж» — иначе говоря, переносных видеорегистраторов, а также 384 терминалов и комплектующих для хранения и обработки этой информации.

Специфичная техника предназначалась для нужд спецподразделения полиции, что обеспечивает порядок под землей. Забегая вперед — «стражей» с видеоглазком на кармане получили все постовые метро, причем каждый после смены обязан выгрузить записи в общий банк данных.

Соперником казанского НПФ «Мир» выступала московская компания-производитель «Байтэрг», но в своей электронной заявке она указала цену почти на 500 тысяч рублей больше казанцев и проиграла. Любопытно, что среднесписочная численность «Байтэрга», согласно rusprofile, составляет 146 человек, тогда как в штате «Мира» трудится лишь один человек. За плечами у москвичей — 255 госконтрактов почти на 3 млрд рублей. У казанцев же — только 3 договора на 127 млн рублей: с ГУП «Московский метрополитен» (те самые 93,7 млн рублей), с Главным управлением региональной безопасности Московской области (32,2 млн), и МВД по Челябинской области (1,3 млн рублей).

Согласно данным сайта госзакупок, метроконтракт «Мир» исполнил в полном объеме ровно за 3 месяца — с 13 февраля по 13 мая 2018 года. И деньги за него полностью получил.

В счет погашения ущерба арестовано имущество на 11 млн рублей

Адвокат обвиняемого от комментариев сегодня воздержалась. А вот представители «Спектра» сообщили журналисту «Реального времени», что именно они предоставили «Миру» все те переносные регистраторы и терминалы хранения данных для московского метро. Договор был заключен на 88,361 млн рублей. Выплатить их омичам Александр Утеев обещал после получения расчета от метрополитена. Те верили — обязательство будет исполнено, ведь ранее работали с «Миром» на протяжении 2 лет. Поэтому и в полицию с заявлением о мошенничестве обратились не сразу.

Представители «Спектра» сообщили журналисту «Реального времени», что именно они предоставили «Миру» все те переносные регистраторы и терминалы хранения данных для московского метро

По сути, «Мир» брался лишь перепродать товар «Спектра» с наваром для себя почти в 6 млн рублей. По факту забрал все. По данным источников «РВ», состава преступления в своих действиях обвиняемый Александр Утеев не видит. Пост директора НПФ он оставил еще в сентябре 2018-го. А в августе 2019-го года Арбитражный суд РТ ввел в отношении «Мира» процедуру наблюдения по банкротному иску омской компании «Энжитрон Рус», которой компания Утеева задолжала больше 9 млн рублей.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Именно они заподозрили, а потом и обвинили Утеева в умышленном обмане контрагента. А еще наложили арест на имущество «Мира» и обвиняемого — 10 млн рублей на счете в банке, четверть доли в казанской квартире, земельный участок в Спасском районе и 100% доли уставного капитала самого НПФ.

Общий размер арестованного имущества тянет на 11 млн рублей с небольшим, уточнил сегодня гособвинитель Зайнуллин «Реальному времени».

Куда ушли остальные миллионы — предстоит разобраться суду.