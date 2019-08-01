Таксисты-террористы искали яд для столовых МВД и ФСБ и готовили захват силовиков-заложников?

На суде в Казани следователи засветили фабулу неудачного теракта в Нижнекамске, а задержанные обвинили их в подбросе компромата

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане готовились диверсии с массовым отравлением ядами военнослужащих МВД и ФСБ через ведомственные столовые и похищения сотрудников ради военных секретов. Эту сенсационную новость сегодня в Казани озвучил следователь в ходатайстве об аресте нижнекамских водителей «Яндекс.Такси», задержанных при попытке теракта. По версии спецслужб, оба являются сторонниками запрещенной в РФ организации «Исламское государство». В суде оба назвались многодетными отцами и заявляли, что будут доказывать свою невиновность, передает журналист «Реального времени».



Многодетных отцов задержали в 6 утра



41-летний Руслан Шамшутдинов и 43-летний Ришат Зайнагутдинов родом из Нижнекамска. У каждого по трое детей, оба трудятся в «Яндекс.Такси».

В Вахитовский суд Казани сегодня их доставили из полицейского изолятора оперативники ФСБ в масках. Два следователя в гражданских костюмах лиц не прятали, но фотографировать их запретили, сославшись на секретность работы.

Согласно протоколу, приятелей-таксистов задержали накануне в 15 часов. Сами говорят — это было в 6 утра. Вчера обоим были предъявлены обвинения по двум статьям — ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем склонения и вербовки) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

В перечне обвинений пока нет покушения на теракт в промзоне Нижнекамска у железной дороги, о срыве которого вчера рапортовали спецслужбы.

В Вахитовский суд Казани сегодня их доставили из полицейского изолятора оперативники ФСБ в масках

Следили за силовиками, запасались ядом для столовых МВД и ФСБ

Следователь УФСБ по РТ Ризванов на заседании сообщил — дело возбуждено лишь три дня назад в отношении Шамшутдинова и Зайнагутдинова. По версии силовиков, с мая по июль этого года мужчины «применили активные действия к склонению жителей Нижнекамска для совершения терактов на территории РФ в интересах запрещенной в нашей стране международной террористической организации «Исламское государство».

Также, по словам следователя, обвиняемые принимали меры по «приисканию ядов для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ и по захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов». Ради «выведывания у них служебной информации, а после этого уничтожения данных сотрудников». Как утверждает источник «Реального времени», у силовиков есть информация, что предполагаемые террористы-таксисты занимались слежкой за их нижнекамскими коллегами с целью последующих похищений.

Также их обвиняют в публичном призыве к террористической деятельности на парковке торгового центра «Эссен» в Нижнекамске 21 марта 2018 года, сообщил Ризванов. Но не уточнил, возбуждалось ли дело по этому эпизоду год назад. Впрочем, могли не успеть. Говорят, таксисты покидали родину, ездили на Украину.

После предъявления обвинения по двум статьям Шамшутдинов полностью признал вину, сообщил суду следователь Ризванов. И попросил отправить первого из таксистов в СИЗО до 29 сентября, отметив, что по одному эпизоду ему грозит до 15 лет колонии, а по второму — пожизненное заключение.

По словам нижнекамца, никаких взрывчатых веществ и странных порошков у него не было

«Я сделал вывод: «Исламское государство» — дорога в никуда»

Руслан Шамшутдинов от камеры лицо не прятал. По его мнению, за решетку он попал потому, что полтора года шел по «неправильному пути» и «много болтал», но самые серьезные доказательства вины считает сфабрикованными:

— Интересно просто было мне, я изучал эту тему [террористической деятельности], зла никому не сделал. А то, что обвиняют меня, что нашли какие-то порошки, — короче, это все подкинули... Через три часа после задержания меня опять привезли [на то же место] на моей машине. Уже был народ — человек 30, наверное, и все это [изъятые запрещенные вещества] было внизу. Честно, я был в шоке. Предполагаю, что меня подставили...

По словам нижнекамца, никаких взрывчатых веществ и странных порошков у него не было. Пакеты с ними якобы появились позже. «Это не мое, клянусь. Никакого отношения не имею. По первому я признаю, раскаиваюсь, а второе полностью сфабриковано».

Отец троих детей утверждает: семья для него — главное, бежать он не собирается. Вспоминал ультиматум супруги, что пару недель назад пригрозила разводом: «Либо семья, либо твои идеи».

— Для себя я вывод сделал, что это дорога в никуда, никакое «Исламское государство», никакие Украины, — махнул рукой в сторону задержанный. — Мне важна только семья. Больше ничего не надо. Скрываться не собираюсь.

Адвокат по назначению Резеда Сулейманова просила суд отказать следователю: «Тяжесть обвинения не является безусловным основанием для избрания такой меры». Представитель прокуратуры РТ Вадим Серобаба поддержал позицию ФСБ в части того, что обвиняемый может скрыться и оказать давление.

Судья Айрат Галлямов отправил за решетку и Шамшутдинова, и его приятеля. Обоим сообщил — вина либо невиновность будут установлены в ходе предварительного следствия и последующего суда.

Представитель прокуратуры РТ Вадим Серобаба поддержал позицию ФСБ в части того, что обвиняемый может скрыться и оказать давление

Отец троих детей «ультраконсервативных» взглядов

Как было озвучено в суде, оба подозреваемых в попытке теракта — жители Нижнекамска, у каждого есть дети. Информации о Ришате Зайнагутдинове в интернете найти не удалось, чего не скажешь о Руслане Шамшутдинове, зарегистрированном во «ВКонтакте». В открытом аккаунте на аватарке у 40-летнего нижнекамца главная мечеть мира — Аль-Харам в Мекке с особо почитаемой исламской святыней — Каабой в центре. В графе семейное положение мужчина указал, что не женат, но при этом подробно расписал по именам бабушку, родителей, брата и своих троих детей — двух мальчиков и девочку: 17, 14 и 9 лет соответственно.

Судя по тем же данным в ВК, Руслан в 1995 году окончил нижнекамскую школу №14. Политические предпочтения мужчина указал — «ультраконсервативные», мировоззрение — «ислам, суннит». Главное в жизни — «семья и дети», в людях — «доброта и честность». Нейтральное отношение к курению и резко негативное к алкоголю. Вдохновляют — «Коран и сунна».

О месте работы подозреваемый таксист на странице в соцсети сообщил просто — «трудящийся». Интересуется охотой, а любимая цитата: «жиды погубят россию (достоевский)» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

У Руслана в аккаунте пять друзей, 13 фотографий и три аудиозаписи с чтением сур и азана в Мекке. Подписан на группу «Исламские картинки». Последняя запись на стене сделана 15 августа 2013 года — это, собственно, снимок мечети с аватарки, а также фотография самого Руслана — он стоит со скрещенными руками где-то в помещении на фоне окна. На других снимках на странице мужчина отдыхает в лесу с семьей и детьми.

Ришат Зайнагутдинов на заседании назвался выпускником политехнического колледжа, многодетным отцом и водителем такси

Обвиняемый обвиняет: «Вы же судьбами людей играете!»

Ришат Зайнагутдинов на заседании назвался выпускником политехнического колледжа, многодетным отцом и водителем такси. И сразу заявил, что не согласен с обвинением: «Я в себе уверен. Я знаю — то, что мне инкриминируют, не совершал. Поэтому никуда скрываться я не собираюсь».

После выступления следователя и прокурора задержанный возмутился: «С чего вы взяли, что буду давить на свидетелей, которых впервые вижу». Ришат Зайнагутдинов попросил суд взять с него подписку о невыезде. И заявил — в посадке у железной дороги он оказался не ради теракта, а «по другим мотивам». И то, что нашли в их машине, его шокировало: «Откуда и зачем это?»

— Я не чувствую за собой вины. Я до конца будут бороться за то, что я не виноват. Я не делал того, что нам инкриминируют, — сказал он и обратился к своему следователю: — Вы же судьбами людей играете. Человека посадить на 20—30 лет — зачем так делаете?!

Адвокат Артем Курочка поддержал подзащитного с тремя детьми и без судимостей. «Его вина пока не доказана», — отметил он.

Представитель следствия в перерыве заседания дал понять — комментировать жесткие обвинения в фальсификации материалов оперативной деятельности не будет, считает заявления фигурантов их линией защиты.

Какой же теракт вчера сорвали силовики в Нижнекамске — подрыв железной дороги, в пользу чего говорят изъятые компоненты самодельных взрывных устройств, либо заражение ядовитым веществом системы водоводов к ближайшей части внутренних войск? Ответа на этот вопрос в суде сегодня не прозвучало.