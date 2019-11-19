Квартирные чистки в МВД: как полицейских рассорило право на очередь

Почему ветераны полиции в Татарстане и по всей России с генералами судятся

Фото: Ирина Плотникова

«Сначала сократили, чтобы квартиру не давать, теперь совсем из жилищной очереди выкинули», — говорит 52-летний прапорщик МВД Татарстана в отставке Ильсур Хайрутдинов. После 22 лет обещаний скорого новоселья и жизни в общаге Хайрутдиновых исключили из списка полицейских очередников на улучшение жилищных условий. Как выяснило «Реальное время», от подобных чисток страдают семьи очередников МВД по всей стране, но иногда им удается добиться правды и через суд... вернуться в очередь.

Водителя полиции «прокатили» с квартирой дважды

В милицейскую очередь на жилье казанец Ильсур Хайрутдинов встал в 1997 году. Дочке тогда было 6 лет. Сын родился, когда семья уже жила на 18 квадратных метрах общежития Казанского педколледжа — с одной кухней и санузлом на этаж. Там Хайрутдиновы обитают и сейчас, правда, уже втроем — Ильсур с супругой Эндже и 15-летним сыном Булатом. У 28-летней дочки уже своя семья и ребенок.

Карьеру в полиции Хайрутдинов не сделал. Начинал в патрульно-постовой, закончил водителем в центральном аппарате МВД Татарстана. Возил и начальство, и оперов с задержанными на следственные действия. Бывало, и в погонях участвовал. С учетом времени на флоте отслужил ровно 20 лет. Могло быть и больше, говорит прапорщик:

— В 2011 году меня сократили, чтобы квартиру не давать. На тот момент я стоял в очереди третьим на трехкомнатную, а в общей очереди был восьмым. Пошел на прием к министру, но меня к нему не пустили...

Разочарованный в системе прапорщик обратился с иском в Вахитовский суд Казани

После выхода на пенсию Ильсур Рафикович остался в жилищной очереди МВД, но через 15 лет стояния в ней государство поменяло условия поддержки полицейских. В итоге из очереди на квартиру семью Хайрутдиновых переставили в очередь на получение единовременной соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. Было это в 2012-м.

— Весной 2019-го из МВД стали торопить — срочно представьте финансово-лицевой счет, выписки из домовой книги, другие документы. Обещали, что все, кто встал на очередь в 2012 году, железно в сентябре получат, якобы выделено 500 млн рублей, — вспоминает прапорщик.

5 ноября 2019 года в Казани состоялась торжественная раздача тех самых выплат. Ко Дню сотрудника правоохранительных органов их получили 58 человек. Хайрутдинова среди них не было — его исключили из очереди.

При поддержке представителя Ассоциации военных юристов РФ Руслана Федорова он потребовал признать незаконными и решение от 5 июня 2019 года, и действия министра Артема Хохорина, что утвердил решение ЦЖК МВД по РТ в отношении Хайрутдиновых

Позиция МВД: намеренно ухудшил жилищные условия

Разочарованный в системе прапорщик обратился с иском в Вахитовский суд Казани. При поддержке представителя Ассоциации военных юристов РФ Руслана Федорова он потребовал: признать незаконными решение Центральной жилищной комиссии МВД по РТ от 5 июня 2019 года и действия министра Артема Хохорина, что утвердил это решение; устранить нарушения прав и восстановить семью в очереди.

На заседании суда интересы обоих ответчиков представлял юрист МВД Татарстана Леонид Андреев. Иск он не признал и полностью поддержал позицию ЦЖК МВД — исключение из очереди было законным, поскольку Хайрутдинов умышленно ухудшил жилищные условия и скрыл это от начальства с целью незаконного получения жилья. Злой умысел полицейские чиновники в 2019-м разглядели в том, что 10 лет назад прапорщик, схоронив отца, унаследовал его дом в 40 квадратных метров с участком в селе Буинского района и вскоре подарил его своей взрослой дочери. А сам с женой и сыном так и остался жить на 18 квадратах уже в приватизированном помещении здания, с которого сняли статус общежития.

Из выступления представителя МВД следовало: при таких обстоятельствах Хайрутдинова не должны были ставить на очередь в 2012 году. «Если бы действия по отчуждению дома не были произведены, то к 2012 году семья из трех человек владела бы площадью 63 кв. м, а стало быть на субсидию претендовать не могла», — пояснил Андреев суду. Вопрос — где проживала бы семья старшей дочери — в решении ЦКЖ и на заседании суда не поднимался.

Леонид Андреев иск не признал и полностью поддержал позицию чиновников министерства

Сам же Ильсур Хайрутдинов уверяет — ничего от руководства не скрывал, все выписки из реестров предоставлял. И даже не предполагал, что унаследованный в районе домик предполагает отказ от права на квартиру или субсидию на нее в Казани.

«В чем вообще можно обвинять прапорщика, если ни выплаты, ни квартиры ему так и не дали?!» — удивлялся на заседании его представитель Руслан Федоров. По его мнению, действия ЦЖК противоречат законодательству — ведь даже после имевшего место нарушения Правил предоставления выплаты, нарушитель не ранее чем через пять лет имеет право снова претендовать на место в очереди. А в случае Хайрутдинова эти пять лет давно истекли!

Федоров поинтересовался — изучались ли эти основания, почему комиссия просто не сдвинула очередь ветерана — не потому ли, чтобы лишить его насовсем гарантированного законом права? «Мы не должны проверять основания на дату снятия», — отвечал юрист Андреев.



Председательствующий судья Артур Сафин спросил у истцов, могут ли они встать на учет в МВД повторно. Те затруднились с ответом и переадресовали его полицейскому юристу. Он отмолчался.

— Такая практика не только в Татарстане. Есть обращения из Башкирии, Пермского края — швыряют пенсионеров по жилью, по боевым. Просто те, кто сейчас уже не служит, неинтересны государству. Недавно сотрудников института ФСБ в Екатеринбурге также оставили без жилья, — прокомментировал ситуацию в перерыве заседания Руслан Федоров.

В итоге Вахитовский суд отказал в иске этому пенсионеру МВД, решение обжаловано.

Истцы намерены обжаловать это решение

В полицейской очереди — почти 4 тысячи татарстанцев

В очереди за жилищной субсидией в Татарстане стоят около 4 тысяч семей полицейских. С 2012 года выплатами более чем в 2 млрд рублей осчастливили 722 семьи. Из них семьи 511 сотрудников и 199 пенсионеров, а также 12 семей погибших при исполнении служебных обязанностей и умерших от заболевания в период прохождения службы.

На вопрос «Реального времени» — сколько полицейских за тот же период были исключены из очереди — в пресс-службе МВД Татарстана отвечать не стали. Впрочем, в суде удалось найти еще несколько исков к ЦЖК.

Так, в 2015 году тот же судья Сафин защитил права семьи старшего лейтенанта и пенсионера МВД Равиля Самигуллина и четырех членов его семьи. Их выставили из очереди со ссылкой на уже имеющийся дом 160 кв. м в Арском районе. Однако суд установил — хозяином того дома является отец Самигуллина, кроме него в доме живут еще трое. А семья сына — старшего инспектора ДПС проживает на служебной (!) квартире в Казани, его супруга трудится санитаркой в медсанчасти МВД, а трое детей посещают соответственно возрасту — детсад, школу и вуз в столице РТ.

В 2018-м с МВД РТ судился бывший сотрудник отдела вневедомственной охраны Зеленодольска Салахиев. Учетное дело этого очередника странным образом пропало, и восстановиться в очереди на получение единовременной выплаты помогла лишь Фемида. Однако право на очередь — не гарантия получения благ. ЦЖК отказалась вносить Салахиева в список получателей выплаты, ссылаясь на неполноту и недостоверность его документов. Добиться отмены этого решения ветеран не смог.



В очереди за жилищной субсидией в Татарстане стоят около 4 тысяч семей полицейских. Фото u-f.ru

В октябре этого года старший следователь полиции из Нижнекамска Мирзаева пыталась добиться увеличения размера единовременной выплаты от ЦЖК. При расчете площади, на которую может претендовать семья, комиссия исключила 19,7 квадрата в общежитии, где зарегистрирована Мирзаева. Убедить начальство и суд, что семья снимает жилье, а в том общежитии лишь числится, следователю не удалось.

На рассмотрении Вахитовского суда Казани находится схожий иск Вадима Гаранина. Первоначально ему рассчитали жилищную выплату из расчета 72 квадрата на четырех членов семьи. Но потом уменьшили ее до 56 квадратов путем вычитания доли пятого члена семьи — усыновленного Гараниным ребенка.

Нюанс в том, что доля эта находится совсем в другой квартире, где мальчик проживает со своей матерью. И ни у кого из членов семьи Вадима Гаранина права на эти метры нет. Да и сам усыновленный не включен в число членов семьи при расчете выплаты Гаранину. Поскольку закон о соцгарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ обязывает включать в расчет лишь проживающих вместе с сотрудником членов семьи, включая «детей, что обучаются на дневном отделении учебного заведения». А утвержденные постановлением Правительства РФ Правила предоставления единовременной субсидии на жилье позволяют считать имуществом семьи-претендента «квадраты родни» и играть на этой разнице.

Второй этап чисток — возврат излишне уплаченных субсидий

Чистки жилищной очереди МВД по указанию центрального аппарата проходят по всей стране. Судебная практика богата примерами. Так, в январе 2019-го в Перми исключили из очередников пенсионера милиции Николая Григорьева — вписав в имущество его семьи полученную в кредит(!) квартиру старшего сына, что, проживая отдельно от отца с женой и братьями уже 13 лет, успел обзавестись своей семьей с двумя детьми. Суд первой инстанции признал такой подход законным. Григорьев, интересы которого представляет казанец Руслан Федоров, настаивает — у него с женой и детьми нет никаких прав на квартиру старшего сына.

«Те, кто сейчас уже не служит — неинтересны государству», — комментирует ситуацию Руслан Федоров

В Адыгее с МВД судился отставной подполковник Остальцов, за плечами которого — 27 лет службы. После увольнения Остальцова начальство потребовало освободить служебную квартиру, а он в ответ потребовал взыскать с МВД единовременную жилищную выплату. И адыгейские суды двух инстанций постановили — выселить подполковника, но лишь после того, как ему предоставят обещанное жилье или ту самую выплату. Однако Верховный суд РФ в кассации посчитал — у Остальцова не было права на внеочередное получение соцвыплаты. И вернул материалы на пересмотр.

В Ульяновске МВД в 2017-м решило взыскать с получателя субсидии Владимира Козлова излишне выплаченный 1 млн рублей. Основание — на момент выплаты один из шести членов семьи успел закончить вуз. Именно его долю в деньгах чиновники и решили вернуть. Райсуд с этим согласился, а Ульяновский областной суд применил те же нормы, которыми аппелируют члены ЦЖК, — исключил долю сына-выпускника в старой квартире при расчетах субсидии. В итоге переплаченная государством сумма сократилась на 400 тысяч.