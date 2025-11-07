Кому из водителей в России пора менять права

Автоматическое продление водительских удостоверений заканчивается, но будет «работать» до 2028 года

Фото: Реальное время

В самом конце текущего года в России закончится автоматическое продление срока действия водительских удостоверений. В 2025-м не было издано очередное правительственное постановление об автоматическом продлении прав на три года, подобное издававшимся в 2022-м и 2023-м. В том, кому и когда придется менять водительские права в связи с отменой автопродления, как это сделать с наименьшими потерями сил и времени, и что грозит тем, кто «просрочит» процедуру, разбиралось «Реальное время».

Продление не бесконечно

31 декабря 2025 года закончится автоматическое продление срока действия водительских удостоверений. Постановления об однократном автоматическом продлении срока действия водительского удостоверения на три года российское правительство издавало дважды, в 2022-м и 2023-м. Последнее постановление продлило на три года срок действия прав, истекающих в 2024 и 2025 годах. Это означает, что удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут действовать еще три года.

— Срок действия водительских удостоверений, который истек или истекает в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, автоматически продлевается на три года, — рассказали «Реальному времени» в республиканском управлении Госавтоинспекции. — Постановление правительства Российской Федерации №2269 от 23 декабря 2023 года действует до 31 декабря 2025 года. Оно предусматривает, что водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается до 31 декабря 2024 года включительно, будут действительны и не требуют продления до соответствующей даты 2027 года, а права со сроком действия до 31 декабря 2025 года — до 2028-го.

Удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут действовать еще три года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ГАИ напомнили, что продление срока действия прав не предусматривает никаких дополнительных действий со стороны водителей — обращаться им никуда не нужно. Но предупредили: продление срока действия прав производится однократно. Например, тем, у кого он заканчивался в 2022 году, права необходимо заменить в 2025-м, у кого в 2023-м — надо заменить в 2026-м. Пересдавать экзамены при замене водительского удостоверения с продленным сроком действия, как и при обычной замене прав не требуется.

Не пропустите свой срок

Также важно, подчеркнули в Управлении, соблюсти сроки замены прав:

— Если, к примеру, водительское удостоверение действовало до 12 июня 2022 года, заменить его следовало до 12 июня 2025 года. После этой даты оно стало недействительным. За управление автомобилем с таким «просроченным» удостоверением водителю грозит административная ответственность согласно статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», согласно которой нарушителю грозит наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекторы также настоятельно советуют водителям, у которых заканчивается срок прав, записаться на прием для их замены через «Госуслуги РФ», чтобы не стоять в очередях и максимально ускорить процесс.

Водительское удостоверение следует заменить до истечения трех лет после указанного в нем срока действия. Инна Серова / realnoevremya.ru

Там также отметили, что автоматически продлевается срок действия только российских водительских прав. За границей такие национальные права будут недействительны, поскольку в них указан срок действия без учета продления. Также по продленному водительскому удостоверению невозможно получить международное водительское удостоверение.

Лишние три года имеют значение?

Автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, по мнению председателя регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрия Кулагина, порадовало автомобилистов, но создало угрозы безопасности дорожного движения:

— Узаконенное бездействие несет определенную опасность. Да, была ситуация, когда водителей было необходимо избавить от лишних телодвижений, сэкономить их время и деньги. Но мне кажется, что за эти три года у некоторых из них могут возникнуть какие-то проблемы со здоровьем, а бывают заболевания, которые не позволяют безопасно управлять автомобилем.

Эксперт добавил, что медицинскую справку, возможно, имеет смысл спрашивать у водителей чаще, чем один раз в 10 лет при замене прав — «хотя бы раз в пять или раз в три года».

По мнению врача-психиатра, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Татарстана Лейлы Шайдуковой, увеличение промежутка между медосмотрами водителей на два-три года на ситуацию с безопасным вождением принципиально не влияет:

— У нас достаточно водителей, которые являются нашими потенциальными пациентами, но никогда не обращались к психиатру. Осмотр психиатра и нарколога один раз в 10 лет в том режиме, в котором он происходит, в любом случае не позволит распознать заболевание. Достаточно вспомнить феномен Галявиева, который за очень короткий промежуток до своего преступления, получил разрешение на оружие. И выдавших это разрешение психиатров никоим образом нельзя ни в чем обвинить, поскольку выявить такие вещи очень сложно, одного осмотра недостаточно.

Лейла Шайдукова подчеркнула, что психиатрическая экспертиза — дело очень тонкое и затратное по времени, оно требует от специалистов очень высокой квалификации и проведения расширенных исследований, а режим, в котором они вынуждены работать, не способствует достоверности обследований, несмотря на все старания врачей.

— Хорошо, что сейчас у врачей есть общая база данных, которой они могут воспользоваться при осмотре, — добавила она. — Туда стекается вся информация о человеке, можно выяснить, состоит ли он на учете. Раньше, без этой базы, работать было намного сложнее.



