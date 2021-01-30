События недели: Путин в Давосе, татарстанская преступность, оптимизация спортшкол в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали глобальные вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Владимир Путин принял в нем участие по видеосвязи и предупредил ни много ни мало об угрозе крушения цивилизации. В МВД Татарстана отчитались о борьбе с ОПГ и киберпреступностью. Спортшколы в республике оптимизируют — в связи с этим они могут потерять олимпийский статус. Москва помогает Татарстану с ценами на хлеб, продажи пива в республике удвоились, Маргарита Симоньян призывает присоединить к России Донбасс, а Собянин отменяет запрет на работу баров ночью.

Путин призвал страны объединяться

Владимир Путин не выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе больше 10 лет. В предыдущий раз он приезжал на швейцарский курорт в 2009 году — еще в должности премьер-министра.

На этот раз ехать никуда не пришлось: из-за пандемии дискуссии проходили удаленно. Весь форум был посвящен коронавирусу и его влиянию на мир.

Российский президент говорил о риске конца цивилизации и предостерег от глобальной войны всех против всех. Путин заявил, что коронавирус стал катализатором, обнажившим мировые проблемы. Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире. Основной задачей для мира президент РФ считает борьбу с бедностью.

В сфере общественно-политических проблем Путина волнует усиление технологических корпораций, которые «де-факто конкурируют с государствами».

Речь закончилась призывом объединять усилия в борьбе с вызовами, встающими перед человечеством. Президент России предлагает сообща бороться с пандемией — например, помогать нуждающимся странам тестировать и вакцинировать людей.



Год борьбы с IT-преступлениями

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин подвел итоги 2020 года на коллегии и рассказал, как татарстанские полицейские справлялись с организованной преступностью. Наступивший год он объявил Годом борьбы с IT-преступлениями.

Фото: tatarstan.ru

Руководитель силового ведомства напомнил о том, как боролись с оргпреступностью: о задержанных за массовую драку в Зеленодольске, об уголовных делах по казанским и челнинским группировкам. Всего за 2020 год в Татарстане раскрыли более 1200 преступлений со стороны 700 членов организованных преступных формирований.

Мошенничество по телефону или через интернет набирает обороты. Каждый день преступникам удается обмануть примерно три десятка татарстанцев, их еженедельный совокупный «улов» — примерно 20—25 млн рублей. По грубой оценке, получается, что за год татарстанские киберпреступники и телефонные вымогатели обогатились на 1,3 млрд.



Реорганизация спортшкол

В Казани родители потребовали отменить реорганизацию спортшколы по художественной гимнастике «Грация».

Фото: martinian.livejournal.com

Власти Казани решили присоединить ее к спортивно-оздоровительному комплексу «Трудовые резервы». В этом случае спортшкола потеряет статус школы олимпийского резерва, а зарплаты тренеров уменьшатся.



Руководитель городского комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов встречался с инициативной группой родителей и обещал приостановить реорганизацию, но пока никаких подвижек не наблюдается.

Интересно, что «наверху» единого мнения нет — или же оно резко изменилось за последние месяцы. В Минспорта Татарстана поддержали инициативу объединения и заявили, что все преференции спортшколы будут сохранены, беспокоиться не о чем. Но еще в октябре 2020 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посчитал реорганизацию «нецелесообразной». С ним соглашался и президент Татарстана Рустам Минниханов.



В то же время стало известно о реорганизации еще одной татарстанской детской спортивной школы. В Зеленодольске начали работу по присвоению статуса школы олимпийского резерва местной автономной некоммерческой организации «Яхт-клуб «Дельфин». До последнего времени клуб входил в сферу ответственности Зеленодольского завода имени А.М. Горького, но похоже, что у предприятия больше нет средств на поддержку организации.



Подозреваемая по делу о пожаре в бывшем офисе КВЗ

В деле о пожаре на бывшей территории Казанского вертолетного завода, где погибли пять охранников, появилась подозреваемая.

Фото: Ирина Плотникова

Следствие инкриминирует директору и учредителю ЧОО «Агентство безопасности» Наиле Ждановой причинение смерти по неосторожности.



«Реальное время» узнало, что охранники, которые, кстати, не были устроены в компании официально, сторожили на этой территории металл. После ухода КВЗ сюда часто наведывались мародеры в поисках зарытых бракованных деталей или металлоконструкций.



Цены на хлеб в Татарстане

Татарстан получит от Москвы 114,2 млн рублей на сдерживание цен на хлеб.

Из них 65,9 млн рублей пойдут на помощь мукомольным предприятиям РТ, которые должны будут отпускать муку по фиксированной цене производителям хлеба. Еще 48,3 млн рублей получат хлебопеки, которые обязуются выпекать и отпускать хлеб в розницу тоже по «твердой» рекомендованной цене.

В ожидании субсидий правительство Татарстана было вынуждено с января приостановить республиканское субсидирование, которое составляло от 3 до 4,5 рубля на социальные виды хлеба, сообщил источник в отрасли. В итоге предприятия отрасли пока не получили «ни тех, ни других [денег]».



Фото: bkk.ru

Путин о протестах и «дворце»

Вопросы о расследовании Алексея Навального про «дворец» под Геленджиком и протестах прошлой субботы продолжали всплывать на протяжении этой недели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зданием владеют некие бизнесмены, которых Кремль не вправе называть. Вопросы про госохрану «дворца» и бесполетную зону он перенаправил к ФСО и ФСБ. Последняя, надо сказать, ответила. В спецслужбе объяснили, что в этом районе запрещено летать из соображений безопасности границы.



Позже, во время общения президента России Владимира Путина со студентами, глава государства лично ответил на вопрос уфимского студента Данила Чемезова на вопрос о «дворце». Президент прямо заявил, что не владеет этим объектом.

На той же виртуальной встрече казанская студентка Софья Морозова задала Путину вопрос о его отношении к протестным акциям 23 января. Путин подчеркнул, что выражать свое мнение в стране можно, но необходимо оставаться в рамках закона. Далее он стал проводить параллели с революцией 1917 года и 1990-ми годами.



Стоит отметить, что на прошлой неделе акция прошла и в Казани. Только за выходные в столице РТ за участие в несанкционированном митинге было наложено 143 штрафа.



Фото: Ирина Плотникова

Ковидный год удвоил продажи пива

В Татарстане за 2020 год продажи пива выросли на 107% — до 21 млн декалитров, рассказали на итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ.

Этому способствовали ограничения в работе баров, кафе и ресторанов, введенные из-за коронавируса.

Выросли продажи дешевой суррогатной водки — да так, что «Татспиртпрому» пришлось снизить продажи своего крепкого продукта — до 7,9 млн декалитров.



Минниханов нащупал болевые точки цифровизации

На итоговой коллегии Минцифры РТ президент Татарстана Рустам Минниханов прошелся по всем проблемным моментам и призвал коллег сосредоточиться на решении задач.

Глава республики обратил внимание, что некоторые IT-продукты разрабатываются, но реализовать их забывают. Отдельно он указал на необходимость повышать цифровую грамотность чиновников. Требуется и больше IT-специалистов.

Фото: tatarstan.ru

Указал Минниханов и на то, что 200 тысяч сельских семей до сих пор пользуются интернетом по телефонным линиям. Напомнил про проблему качества сотовой связи: «очень много «пятен» на трассах».



Присоединение Донбасса, послабления для общепита и прививки от коронавируса

В четверг, 28 января, главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав России, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. В Кремле заверяют, что не рассматривают этот вопрос «ни прямо, ни косвенно». Но в Киеве уже напряглись.



Москва решила ослабить «антиковидные» ограничения и разрешила барам и ресторанам работать по ночам. За ней такие поблажки стали вводить и другие регионы — где-то отменили запрет полностью, где-то увеличили время работы ночных заведений.



Владимир Путин на совещании с кабмином напомнил, что в России привить от коронавируса в ближайшее время нужно еще около 70 млн человек. Так что, несмотря на опережение плана, темпы производства вакцины надо сохранять.

В среду от коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов. Он лечился в казанской горбольнице №7, но спасти его врачам не удалось.



А еще на этой неделе Россия простилась с бывшим вице-премьером России, экс-руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько и легендарным актером Василием Лановым.



Минфин России поддержал инициативу Татарстана об отмене госпошлины в размере 350 рублей за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН. Новая норма действует уже с 29 декабря 2020 года, но распространяется лишь на недвижимость, права на которую зарегистрированы до 1997 года.