В Татарстане каждый пятый случай мошенничества связан с лжесотрудниками службы безопасности банков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане каждый пятый случай мошенничества — это обман от имени якобы сотрудников службы безопасности банков под предлогом неправомерного доступа к счету или оформления кредита. Об этом на 41-м заседании Госсовета Татарстана рассказал заместитель министра внутренних дел по республике — начальник полиции Алексей Соколов.

Значительное количество преступлений совершается при заказе товаров в сети Интернет и на сайтах бесплатных объявлений, добавил он.

Скриншот трансляции

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин на итоговой коллегии ведомства в январе 2023 года рассказывал, что в республике в последнее время наблюдается возврат «старых» схем социального мошенничества — родственник попал в беду, например, в ДТП. За год татарстанцы отдали по такой схеме почти в 80 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина