«Вцепимся — мало не покажется»: с экс-главы КирМоса сняли аферы, у худрука театра нашли активы на 105 млн

Прокурор РТ выступил с антикоррупционным посланием, а представители СК и МВД рассказали о «чистках» в рядах силовиков

Фото: Динар Фатыхов

Альберт Суяргулов так и не посмотрел «Слово пацана», но обещал найти время для уголовной оценки действий по представлению в суды сфабрикованных договоров займа и дарения в ответ на иски о «раскулачивании». Накануне он заявил — имущество одного из чиновников Татарстана пытаются легализовать такими займами на 170 млн рублей, но лишь «копают себе яму». По данным «Реального времени», речь об экс-главе двух районов Казани Сергее Миронове, с которого сняли обвинения в аферах. Когда его дело может уйти в суд, зачем силовики изучают итоги приватизации, кого из глав можно считать амбассадором модных брендов и сколько «оборотней» нашли в СК и полиции, рассказали на антикоррупционном брифинге.

«Главы начали внимательно изучать документы, которые подписывают»

Неожиданно для журналистов пресс-конференция с силовиками была богата на благодарности в наш адрес. Без слов о вкладе СМИ в дело профилактики коррупции и пресечения конкретных фактов не обошелся ни один из спикеров. При этом Рафаэль Усманов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана, отметил:

— Некоторые чиновники, прочитав в ваших изданиях о наших успешных реализациях, даже увольняются, чтобы остаться с тем, что есть. Некоторые главы, по нашей информации, начали очень внимательно изучать документы, которые подписывают: о выделении земли или выделении бюджетных средств...

Мы не можем еще достучаться до каждого, переживает замначальника Управления по антикоррупционной политике Рустам Гаязов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь замначальника Управления по антикоррупционной политике при раисе РТ Рустам Гаязов признал: «Много делается для профилактики, но результаты показывают: мы не можем еще достучаться до каждого».

Тональность выступлений представителей силового блока серьезно отличалась. Если начальник экономической полиции и замруководителя Следкома по РТ делились результатами по уголовным делам, то глава надзорного ведомства использовал открытую площадку для выступления с антикоррупционными посылами всем жителям Татарстана и вполне конкретными предупреждениями и обещаниями в адрес коррупционеров и их «крыши».

Не обошелся он и без рассуждений о том, как появляются взяточники.

— В основе коррупции, на мой взгляд, лежат именно низменные качества — жадность. Просто кто-то может это победить, а кто-то не может. Соблазнов вокруг много, — сказал Альберт Суяргулов. — А сопутствующим фактором является безнаказанность. В свое время папа поперек лавки не положил, ремня не дал, потом в школе кто-то не обратил на это внимания — потихонечку чувство безнаказанности крепнет, чувство страха притупляется. В итоге мы с вами получаем сначала мелкого взяточника. Он растет по должностям и дальше начинает поднимать вокруг себя группы, за счет которых расширяет свои интересы коррупционные. Формируется уже организованная группа коррупционная. Так и до преступного сообщества дойдем...

«Получается, депутаты посчитали нашу работу низкопробной»

Прокурор напомнил: год назад на таком же брифинге он обращался к начальству пойманных чиновников: «Так вести себя нельзя, нельзя антигосударственной позицией превалировать». За год ситуация не сильно поменялась, констатировал он, «попытки препятствовать правоохранителям в реализации полномочий в сфере противодействия коррупции продолжаются».

Ярким примером Суяргулов назвал решение Тукаевского муниципального совета, где рассматривали представление прокурора района по увольнению главы и депутата Фаила Камаева в связи с утратой доверия. На момент рассмотрения сам Камаев находился под стражей по обвинению в получении взяток. На заседании один из депутатов сказал: «Предлагаю прекратить полномочия главы и депутата по собственному желанию, так как его вина еще не доказана — расследование уголовного дела не завершено». Другие члены совета его поддержали.

Условия сделки бывшего тукаевского главы с силовиками глава прокуратуры РТ озвучивать не стал. скриншот из видео chelny-biz.ru

Прокурор РТ сообщил: делом Камаева занимались больше десятка людей — оперов, следователей, прокуроров, а суд избирал ему меру пресечения.

«Получается, что Суяргулов, Липский (руководитель Следкома по РТ), Хвостиков (глава УФСБ по РТ) и все наши сотрудники недостаточно квалифицированны, низкопрофессиональны, что муниципальные депутаты посчитали нашу работу настолько низкопробной, что все-таки вина не доказана? — возмутился выступающий. — У меня вопрос к депутатам. А что вы скажете сейчас, когда Камаев подписал досудебное соглашение со следствием и признал вину?..»

Условия этой сделки бывшего главы с силовиками глава прокуратуры РТ озвучивать не стал. Но отметил, в правоохранительной структуре Татарстана и судах работают высокопрофессиональные люди и за каждым совместным решением по противодействию коррупции — серьезная работа: «Поверьте мне, ни одно решение не носит в себе тени какой-то непонятной борьбы. Действуем исключительно в рамках закона и исключительно на основе собранных доказательств... Заключение Камаева под стражу было апофеозом нашей работы...»

Как Камаев и Фаттахов обеспечили рост «средней» взятки

Вопрос о формулировке увольнения Камаева сейчас рассматривается в суде. Схожий процесс стартовал накануне в Актаныше. Прекращение депутатских полномочий бывшего главы района и вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова по собственному желанию оспаривает прокурор района. Сам арестованный в заседании участия не принимал. Его интересы представлял адвокат.

В уголовном деле экс-чиновника пока пять эпизодов — четыре взятки на 36 млн рублей и превышение полномочий с передачей имущества семейной агрофирме на 128 млн. «Мы сейчас находимся ближе к окончанию следствия. Пока дополнительных материалов по Фаттахову у нас нет. Но если будут выявлены — будем заниматься», — сообщил на брифинге замглавы Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев, отвечая «Реальному времени». Попутно отметил: уголовным делом в отношении сына Фаттахова занимается иное ведомство.

У бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова арестовали активы на 120 млн рублей. взято с сайта chelny-biz.ru

Также представитель СК сообщил — для возмещения ущерба у Фаттахова арестовали имущество на 120 млн рублей с лишним. По данным «Реального времени», в перечне активов — семейная агрофирма «Чишма» и большой парк техники.

«Главы Актанышского и Тукаевского районов повысили нам в этом году средний размер взятки — на двоих порядка 45 млн рублей», — констатировал представитель МВД Усманов. С его слов, всего в республике с начала года выявлено 435 фактов взяточничества, среди которых — 173 факта получения и 193 — дачи мзды. И если в прошлом году та сама средняя взятка составляла 263 тысячи рублей, то в этом, с учетом ВИП-обвиняемых, выросла до 377 тысяч.

Примечательно, что вторым по размеру арестованного имущества фигурантом в Татарстане стал деятель культуры — директор и художественный руководитель Буинского драмтеатра Раиль Садриев. Сотрудники СК арестовали его активы аж на 105 млн рублей. При этом во взятках худрука не обвиняли. Его дело расследуется по эпизодам злоупотребления с продажей билетов мимо кассы театра — через ИП жены Садриева, а также растраты и мошенничества с трудоустройством «мертвых душ». При этом предполагаемый ущерб по засвеченным эпизодам в разы ниже размера арестованного.

Обвиняемый Раиль Садриев на продлении меры пресечения. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Не обошел дело худрука и прокурор республики. Он напомнил: на старте расследования ряд руководителей театрального сообщества обращались с открытым письмом к руководству Следкома. «Реально хочется сейчас им показать это дело. Пусть посмотрят, за что они подписались и зачем они это сделали», — поделился он.

12 исков о «раскулачивании» на 600 млн рублей

Говоря об упомянутых выше делах, Суяргулов отметил: каждые две недели всплывают новые эпизоды. А далее обратился к коррупционерам напрямую:

— Все, кто еще не попал в поле нашего зрения, должны четко понимать: если мы в кого-то вцепимся — мало не покажется. Раскручиваются дела постоянно, всплывают новые эпизоды. Поэтому будьте добры, пожалуйста, все меня услышать, кто до сих пор еще промышляет или задумывает заниматься коррупционными вопросами.

По данным надзорного ведомства, в этом году ущерб по данной категории преступлений превысил 210 млн рублей, однако для его обеспечения силовики наложили арест на активы в полмиллиарда с лишним.

«Коррупционер в тюрьме не самоцель. Цель — возместить государству тот ущерб, который он причинил... Здесь есть над чем работать. Крайне важной для меня составляющей является изъятие в доход государства незаконно нажитого на неподтвержденные доходы имущества коррупционеров. Это наиболее эффективная мера для борьбы с нечистоплотными чиновниками», — считает прокурор республики.

На пресс-конференции прокурор РТ предупредил об ответственности за фальсификацию доказательств защиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За два года в Татарстане подчиненные Суяргулова и его предшественника предъявили 12 исков почти на 600 млн рублей. В 2024-м два иска суды удовлетворили — на общую сумму 92 млн рублей, включая эквивалент криптоактивов. Речь идет о пока не вступивших в силу решениях по экс-сотруднику МВД Руслану Бурганову (58,7 млн) и семье ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева (33 млн). Еще восемь схожих дел находятся на рассмотрении в судах.

— После каждого заседания прокуроры докладывают о защитных версиях, которые выдвигают чиновники в обоснование легальности своих доходов. Удивляешься их цинизму и изворотливости, чего только не придумывают: и подложные договоры займа, написанные вчера «на коленке», привозят в суд, и придумывают договоры дарения несуществующие, пытаются инициировать параллельные судебные споры в пользу третьих лиц, чтобы это имущество передать, якобы они кому-то должны, — отметил спикер, не называя имен и фамилий. — Как воруют — совершают коррупционные правонарушения, так и в суде изворотливо, изощренно себя ведут.

В каждой версии судьям приходится досконально разбираться, что затягивает процессы. Но так нарабатывается практика.

«Копают себе яму, увязая в болоте лжи и фальши»

При этом по отказам судов прокуроры бьются в вышестоящих инстанциях. Так, по решению кассации в Приволжском райсуде заново стартовал процесс по иску к экс-начальнику ОП «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу. А дело экс-сотрудника Россельхознадзора Рустема Гараева вернул на пересмотр уже Верховный суд России.

Такое решение Суяргулов назвал абсолютно справедливым и напомнил об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств в суде: «Хочу предупредить этих чиновников и их представителей — вы с этим, пожалуйста, сильно не заигрывайтесь. Потому что рано или поздно я возьмусь за это дело — за те доказательства, и начну давать правовую оценку вместе со следственными органами».

Пытаясь вывернуться, они себе еще больше и больше копают яму, комментирует Альберт Суяргулов технологии защиты от исков о «раскулачивании». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее в выступлении прокурора прозвучал один из примеров — без имен и фамилий:

— Ответчик притащил договоры займа — на 170 млн рублей якобы он набрал. Тогда у меня возникает вопрос к такому чиновнику — каким образом собираетесь отдавать займы со своей годовой зарплатой в 2,5—3 млн рублей и какая экономическая целесообразность этой деятельности? Если вы на эти деньги покупаете и потом продаете квартиры, кто вам разрешил как чиновнику, должностному лицу этим заниматься?!. Пытаясь вывернуться в одной ситуации, они себе еще больше и больше копают яму в другом направлении, увязая по горло в болоте лжи и фальши...

По данным источников «Реального времени», речь идет о процессе по «раскулачиванию» экс-главы КирМоса Сергея Миронова и его родни на 308 млн рублей — иск в закрытом режиме рассматривается Верховным судом Татарстана. Правда, адвокаты Миронова настаивают на рассекречивании материалов дела и его возвращении в Кировский суд Казани. Там это дело стартовало полтора года назад. С тех пор глава успел лишиться должности по утрате доверия и загреметь под стражу в качестве обвиняемого.

В финальном обвинении экс-главы двух районов Казани осталось лишь четыре эпизода должностных преступлений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Замглавы Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев поделился: расследование уголовного дела Миронова завершено, в данный момент арестованный читает тома своего уголовного дела. По данным «Реального времени», процедура ознакомления началась 25 ноября, а завершить ее и направить материалы в прокуратуру силовики намерены до Нового года.

При этом в финальном обвинении экс-главы двух районов осталось лишь четыре эпизода — злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова — с целью оплаты их переработки. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли. Впрочем, вину ни по одному из эпизодов он так и не признал.

О бугульминском мэре: «Амбассадор брендов дорогущей одежды»

Не обошел прокурор и свой последний иск о «раскулачивании», поданный к мэру Бугульмы Линару Закирову, его матери и двоюродному брату. Правда, фабулу претензий по семи объектам недвижимости в Бугульме, Москве и Казани озвучивать не стал.

Зато, не называя фамилий, прошелся по фактам, которые, по данным источников «Реального времени», были установлены в ходе проверок Закирова.

— Изучая личность, диву даешься, когда читаешь об образе жизни этого чиновника — количество стран, которые он объехал, название отелей, в которых он живет, списание денежных средств в брендовых магазинах. Я некоторые названия даже произнести не могу. У него там целый набор: «Гуччи», «Армани», «Луи Виттон», «Сен-Лоран» — понимаете? Моднейший человек — просто амбассадор в Татарстане всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто, — озвучил Альберт Суяргулов и на видеокамеру адресовал вопрос: — Неужели вы, уважаемый чиновник, думаете, что сидящие здесь офицеры — какие-то мальчишки?! Неужели думаете, что мы не можем работать? Можем и будем!

Рассмотрение иска к мэру Бугульмы Линару Закирову начнется 13 декабря. взято с сайта Бугульминского района РТ

Напомним, по версии проверяющих, мэр намеренно оформил на свою родню недвижимость на 60 млн, укрывая ее от проверок. Хотя доходы матери-пенсионерки и брата — отставника МВД, да и его собственные доходы в 24 млн рублей в 2014—2022 годах не позволяли подобных покупок. А ведь, помимо этого, в указанный период ВИП-чиновник со своих банковских карт оплачивал товары и услуги аж на 35 млн рублей, полагают в надзорном ведомстве. В том числе одежду и аксессуары всемирно известных брендов и поездки в 19 стран.

«Нет задачи во что бы то ни стало пополнить казну, есть задача — навести порядок. Иск по Бугульме не что-то из ряда вон выходящее», — сообщил Суяргулов на вопрос «Реального времени» и отметил — установленный факт покупки квартиры по заниженной стоимости в Москве (17 млн рублей в договоре против рыночной 38,6 млн, — прим. ред.) — это один из элементов тактики прокурорских проверок. «Мы обязаны перепроверить приобретенные чиновником активы с позиции их рыночной стоимости и адекватности цены», — добавил он.

Рассмотрение дела начнется в суде 13 декабря.

«Карманные фирмочки» и призрак деприватизации

Как выяснилось на брифинге, определенные проблемы для силовиков республики создает широко практикуемый мусульманами никах — в случае если этот брак потом не регистрируется официально. Люди годами живут вместе, ведут общее хозяйства, а в случае претензий — попробуй наложи арест на активы второй половинки такого гражданского брака. «Изучаем, как нам здесь тоже поставить заслон», — признался Суяргулов.

В прошлом году в Татарстане выявили 24 факта конфликта интересов со стороны государственных и муниципальных служащих. В этом — уже 51. В Елабуге к дисциплинарной ответственности привлекли главу финансово-бюджетной палаты района Садыкову — за то, что заключила контракты по контролю за состоянием муниципального транспорта с организацией, которую возглавляет ведущий экономист палаты. Комментарий прокурора: «Создаем себе карманные фирмочки на своих подчиненных. С ними контракты заключаем, бюджетные деньги отправляем... Опасность конфликта интересов в том, что это почва для последующих серьезных коррупционных правонарушений и преступлений».

Из 150 осужденных за коррупцию реальными сроками наказали 21 человека. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Восемь чиновников в этом году уже уволили по утрате доверия из-за неурегулированных конфликтов интересов. При этом по четырем — ввиду сопротивления работодателей — понадобилось решение суда. В целом за коррупционные правонарушения — неисполнение запретов, ограничений и обязанностей — к дисциплинарной ответственности с подачи прокуроров в этом году привлечены 750 служащих.

Из 150 осужденных за коррупцию реальными сроками наказали 21 человека.

— Меня радует как прокурора республики, что мы кратно повысили качество взаимодействия и уровень работы всего силового блока, — сообщил Альберт Суяргулов, но отметил — рук на все не хватает и на все горячие обращения, в том числе в комментариях к публикациям, реагировать надзорное ведомство не успевает. — Приношу свои извинения читателям, нашим жителям. Но я уверяю — ни одно обращение не проходит мимо, мы все равно складываем их в папочки и обязательно к этим вопросам придем.

Деприватизация не самоцель, дал понять прокурор РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вопрос — готовит ли прокуратура иски по деприватизации в Татарстане, руководитель предложил подождать:

— У меня же не стоит самоцель — во что бы то ни стало пересмотреть итоги приватизации. Есть цель — вернуть в государственную казну то, что ушло с нарушением действующего законодательства на момент приватизации. Если мы это установим — значит, будет соответствующая реакция. Не установим — значит, признаемся: все было правильно сделано и тот бизнес, который на сегодня владеет этими активами, абсолютно безупречен.

Работа проводится во взаимодействии с подразделением Генеральной прокуратуры, добавил он.

Фото элитных коров, аферы в ЖКХ и развод кадетской школы

Глава экономической полиции МВД Татарстана Рафаэль Усманов сообщил: его подчиненные заняты проверками управляющих компаний на предмет расходования тех средств, что жильцы исправно вносят за коммунальные услуги. Уже возбуждены три дела по фактам хищений. «Собирают с нас, плательщиков, денежные средства и переводят на аффилированных лиц — якобы за убранный мусор или какие-то выполненные работы, которые на самом деле не выполняются», — пояснил полковник.

Вкратце он затронул еще несколько свежих дел. Среди них — хищение на 13 млн путем завышения стоимости продукции по гособоронзаказу и обман кадетской школы-интерната при поставке металлических шкафов. «Сумма контракта — 1 млн 200 тысяч, из нее похищен миллион. Насколько циничными должны быть люди!» — возмутился Усманов. К ответственности привлекают поставщика.

— Возбуждены уголовные дела в отношении ряда руководителей крестьянско-фермерских хозяйств по хищению субсидий. Ежегодно говорим об этом, и новые факты появляются. Вчера мы со Следственным комитетом успешно реализовались в отношении одного такого руководителя, который приобретал каких-то элитных коров и для отчета какие-то непонятные фото представил, — рассказал офицер МВД.

ВИП-полицейский призвал коррупционеров задуматься, с чем останется их семья, утверждая — все отберут. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С его слов, большую часть коррупционных преступлений в этом году вскрыли в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и двух районах — Нижнекамском и Альметьевском. Прописку в уголовных делах получили руководители Управления ЗАГС, Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана. Под суд по обвинению во взятке в 2,5 млн рублей пошел старший инженер управления капстроительства СЭЗ «Алабуга» Самир Мустафаев — опера разрабатывали его вместе со службой безопасности СЭЗ. Стартовал процесс по ВИП-налоговику Ильнуру Гилазиеву, которому вменяют получение незаконных вознаграждений в 22 млн рублей. Одного из его коллег задержали за получение 3,5 миллиона.

Хищения бюджетных средств в этом году выявили в отделах образования и ФОМС, куда представили на оплату фиктивный реестр о якобы оказанных населению медицинских услугах.

— Санкции очень серьезные — мало того что чиновник сам сядет надолго, изымут вообще все! Семья останется без средств к существованию, а сам он будет на гособеспечении (за решеткой, — прим. ред.). О себе не думаете — подумайте о семье! — воззвал ВИП-полицейский.

СК: выделили 35 млрд рублей, а контроль хромает

Замруководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев заявил: все результаты работы ведомства — это итог совместной работы: «Если хотя бы один из правоохранительных органов будет работать неэффективно — вся система будет давать сбои».

Уязвимой по части коррупции он считает сферу реализации национальных проектов. «Только в республике [на эти цели] выделено более 35 млрд рублей, однако следственная практика показывает, контроль за этими средствами достаточно серьезно хромает. В текущем году нашим управлением возбуждено 43 дела по этому направлению. Замечу, что за весь прошлый год — всего девять.

Не обошел представитель СК дело директора Казанского медколледжа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На финише находится расследование дела директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой по 123 взяткам за поступление — всего на 6,9 млн рублей, и злоупотреблению полномочиями на 843 тысячи. Последние средства выделялись по нацпроекту «Демография» на переобучение младшего медперсонала предпенсионного возраста.

«Обучение никто не проводил, денежные средства поступали на счета обвиняемой и преподавателей колледжа», — изложил версию следствия представитель СК.

Под суд по 40 эпизодам преступлений по 10 уголовным делам пошли лица с особым правовым статусом. Среди них — следователь МВД, адвокат, пять членов избирательных комиссий, депутат и двое глав муниципальных образований.

Отдельно Марсель Дулкарнаев остановился на привлеченных за коррупцию коллегах-силовиках — таких набралось больше 30. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно Дулкарнаев остановился на привлеченных за коррупцию коллегах-силовиках — таких набралось больше 30: 23 сотрудника МВД, 10 — из управления исполнения наказаний и один сотрудник МЧС. «В нашем ведомстве тоже такие случаи бывают — за последние четыре года у нас четыре сотрудника привлечены к уголовной ответственности», — признал выступающий.

Под арест по делу о получении взятки в 40 тысяч за незаконную регистрацию 80 иностранцев загремел начальник отдела по вопросам миграции в Пестречинском районе Адель Тазетдинов.

На 3 года с лишним посадили бывшего начальника отделения по борьбе с групповой преступностью УВД Нижнекамска и его подчиненного — их признали виновными в вымогательстве 2 млн рублей в ходе проведения проверки по заявлениям граждан о хищениях. Часть указанной суммы с потерпевшей требовали за отказ в возбуждении против нее уголовного дела. Но она предпочла заявить о происходящем, и силовиков задержали с поличным после получения средств. После чего всплыли факты применения силы с их стороны к задержанным по административным правонарушениям.

— Достаточно много фактов по сотрудникам, отвечающим за безопасность движения. Расследуется дело по начальнику отделения Бавлинского района, есть дела по должностным лицам ГБУ «Безопасность дорожного движения», — отметил Дулкарнаев.

«Мы же не карательное государство»

Напомнил заместитель руководителя Следкома по РТ и о приговоре не признавшему вину экс-депутату и главе общества инвалидов. Рифату Ганибаеву дали условный срок в 3,5 года за аферу с подложными актами о передаче подгузников и одноразовых пеленок 305 инвалидам. Фонд соцстраха заплатил за это 1,5 млн рублей, но товар люди так и не получили. Также вступил в силу приговор бывшему директору управления эксплуатации Нижнекамского водохранилища Фидаилю Мингазову и его подельнику — по хищению 850 тысяч рублей, выделенных на ремонт высоковольтных ЛЭП. Оба получили условные сроки.

Подобная гуманность судов возмутила одного из журналистов, который не замечен в освещении судебных дел. «Должна быть жесткость наказаний!» — выступил он. В ответ прокурор Татарстана заявил, что в целом согласен, но...

— Мы же не карательное государство и не репрессивное. Человек должен в суде получить ровно то, на что он наработал. Нельзя же всех под одну гребенку максимально сурово наказывать. Если сотрудничает со следствием, возместил ущерб — почему мы должны [просить наказание] по верхней планке?.. Задача — не загубить человеческую жизнь. Задача — пресечь преступление, восстановить законность и права людей, которые были нарушены, и сохранить жизнь оступившемуся человеку и членам его семьи, — высказался Альберт Суяргулов.

На старте пресс-конференции он заявил: ряд его цитат с прошлой встречи с журналистами — про «папочки Суяргулова» и о том, что «к драке нужно приготовиться», — стали крылатыми. Какие фразы уйдут в народ после вчерашнего — покажет время.