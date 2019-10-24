«Плевать они хотели на всех» — директоров казанских фирм взяли за браконьерство
Задержанным за незаконную охоту пятерым мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы
Сегодня утром МВД республики распространило новость о задержании пятерых браконьеров, двое из которых оказались руководителями казанских фирм. Вся группа довольно долго промышляла незаконной охотой. Как рассказали источники «Реального времени» в правоохранительных органах, задержанные были в шоке от того, что ими занялся БЭП и длительно прорабатывал их. Подробнее — в нашем материале.
Поохотились в Тетюшах
Сегодня стало известно о задержании в Татарстане сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ группы браконьеров.
Взяли пятерых мужчин, застреливших двух диких кабанов без соответствующего разрешения, в лесу, в 2 километрах от села Монастырское Тетюшского района. Сотрудники полиции изъяли у задержанных три автомобиля — «Нива», «Шевроле Нива» и Mitsubishi, пять ружей, охотничьи патроны, ножи, топоры, радиостанцию и мобильные телефоны. На охоту браконьеры взяли пять собак пород хаски и ягдтерьер. «Задержанные были в шоке от того, что ими занялся БЭП, работа по ним проводилась длительно» — рассказал источник в правоохранительных органах. Все пятеро — ранее не судимые.
Туши отстреленных животных были направлены в ветеринарное объединение Тетюшского района республики для проведения исследования и получения заключения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба). Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок до 5 лет.
Браконьеры-коммерсанты
Как выяснилось, незаконным отстрелом диких животных в республике группа задержанных занималась давно. Источники «Реального времени» сообщили, что среди пятерых задержанных есть двое директоров казанских фирм. В целом список пойманных браконьеров выглядит так: 42-летний Александр Сергеевич Костигин, 51-летний Наиль Яткарович Губайдуллин, 48-летний Константин Владимирович Довженко, 38-летний Юрий Александрович Участкин, а также 53-летний Андрей Анатольевич Золотов.
Согласно базе данных «СПАРК-интерфакс», Константин Довженко возглавляет и является единственным собственником казанского ООО «ФАРЭКС», которое занимается оптовой торговлей автозапчастями. Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей и двумя сотрудниками зарегистрирована 4 года назад. Кроме того, бизнесмен владеет долей в 0,71% в московском ООО «Огудневский завод металлической сетки». На рынке с 1992 года, основной вид деятельности — производство изделий из проволоки, цепей и пружин, уставной капитал — 846 рублей. На заводе числится один сотрудник, зато число учредителей, среди которых и Довженко, представляет собой «братскую могилу»: список из 34 фамилий.
Андрей Золотов возглавляет казанское ООО «Грейтстрой+», производящее санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Фирма зарегистрирована по адресу казанской квартиры в 2014 году. В Казани ему также принадлежит управляющая компания «УК «Дом комфорта». Кроме того, он руководит московским ЗАО «Управляющая компания «КМ-Групп», основной вид деятельности которой — управление финансово-промышленными группами.
«Что им эти штрафы? Копейки!»
Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков отметил, что отстрел кабанов без соответствующего разрешения считается серьезным нарушением, причинен большой ущерб дикой природе:
Руководитель РОО РТ «Теньковский охотничий клуб» Алексей Богомолов не удивлен случившимся: он помнит подобные случаи, когда богатые бизнесмены приезжают в лес поохотиться без разрешений — это довольно распространенное явление:
— Плевать они хотели на всех! Они же не первый раз так охотятся, просто попались первый раз. Браконьеры самые настоящие — приехали в лес, поубивать на шару. Думали, наверное: попадутся — заплатят, не попадутся — значит, и дальше будут. Сейчас кого штрафы пугают? Тем более если у них свой бизнес, что им эти штрафы? Копейки!
По мнению охотника, исправить ситуацию поможет только более жесткое наказание рублем и серьезная уголовная ответственность за подобные нарушения.
комментарии