Наркобарон-благотворитель и мертвая тигрица: Верховный суд РТ вник в технологию синтеза мефедрона

На старте процесса президент благотворительного фонда «Здоровые дети» частично признал вину в производстве 5 кг наркотиков

Фото: Ирина Плотникова

С грустной новости начался накануне процесс по делу челнинской нарколаборатории на площадях благотворительного фонда. В Подмосковье от эпилепсии умерла тигрица Луна, изъятая в феврале у задержанного президента фонда Джавида Магеррамова. Бывший хозяин зверя частично признал вину в производстве на продажу 5 кг мефедрона, однако наотрез отрицал причастность к выпуску сырья для этого наркотика и требовал удаления адвоката.

Закат Луны и старт процесса



Подсудимые Джавид Магеррамов и братья Тимур и Ильдус Шамсутдиновы еще в конвойной комнате скрыли лица за медицинскими масками. Под стражей все трое с 6 февраля 2019 года. Обвиняемый в организации преступлений Магеррамов родом из Азербайджана. Суду представился отцом двоих детей и президентом благотворительного фонда «Здоровые дети» с букетом погашенных судимостей за кражи и грабежи в Кировской области.

Братья — из деревни Старые Ерыклы Тукаевского района, именно там, во дворе частного дома, полиция обнаружила наркоцех на колесах — в салоне арендованной и переоборудованной «Газельки». Там же нашли 5 кг мефедрона. Производную для синтеза этого наркотика весом в 300 граммов силовики обнаружили при обысках у задержанных, в том числе в багажнике машины одного из братьев.

Под стражей все трое с 6 февраля 2019 года

По версии МВД Татарстана для производства использовалась не только «Газель», но и помещение благотворительного фонда Магеррамова в жилом доме на улице Раиса Беляева в Набережных Челнах. Также были изъяты литры химикатов — соляной кислоты, ацетона, аммиака, толуола.

Еще одним «вещдоком» по наркоделу стала двухмесячная тигрица Луна, которую обнаружили на квартире Магеррамова и 27 февраля поместили в Казанский зооботсад. Позже данное решение по иску прокуроров узаконил суд. За первый же месяц малышка поправилась на 10 кг, однако специалисты диагностировали у нее катаракту и глаукому. Благодаря помощи спонсоров, Луне сделали операцию на глазах в московской клинике, однако обнаружили другие серьезные проблемы со здоровьем.

Последняя новость о тигрице на сайте зооботсада была этим летом. Вчерашний интерес журналистов к ней был связан со стартом процесса над бывшим хозяином Луны. Телевизионщики просили персонал зоопарка разрешить съемку, и тут оказалось — четвероногая героиня наркоскандала скончалась.

В зооботсаде отказались называть дату смерти питомца. Как удалось выяснить «Реальному времени», тигрица умерла этой осенью и не в Казани. Когда ее состояние стало ухудшаться из приступов эпилепсии, зооботсад, по рекомендации ветеринаров, отправил Луну на временное содержание в частный заповедник Михаила Зарецкого в Подмосковье, где были и другие тигры. Однако приступы продолжались и очередной стал смертельным. Официальное заключение о смерти в Казани пока не получили.

«Вещдоком» по наркоделу стала двухмесячная тигрица Луна, которую обнаружили на квартире Магеррамова. Фото: из личного архива Марса Гилязова

Братья вину отрицают, благотворитель частично признает

Из Челнов на процесс в Верховный суд Татарстана приехали близкие обвиняемых. Примечательно, что у братьев Шамсутдиновых заключены договоры с адвокатами Александром и Игорем Халиловыми, а Магеррамову — защитника Эльзу Шакирову назначил суд. Но тот заявил об отказе от услуг адвоката. Впрочем, председательствующий судья Николай Губин это ходатайство отклонил.

Из выступления гособвинителя Риназа Калакова следовало, что свои лидерские способности Магеррамов, по версии силовиков, использовал для совершения преступлений: подыскал в Сети методику изготовления незаконного производства наркотических веществ и источники поставки необходимых реактивов, выбрал «электронную платформу взаимодействия продавца и покупателей» запрещенных веществ и поделился планами по открытию веб-наркомагазина со знакомыми Шамсутдиновыми.

Братья, по версии обвинения, «добровольно вошли в состав организованной группы» и вместе с Магеррамовым занялись приобретением оптовых партий химических реактивов у неустановленных и установленных следствием лиц и компаний, затем совместно производили прекурсоры с содержанием мефедрона и сам мефедрон, фасовали готовый товар, помещали в тайники и продавали через интернет наркозависимым. Оплата шла в том числе биткоинами, считают следователи ГСУ МВД Татарстана.

Магеррамов, к удивлению своего назначенного защитника, сказал, что частично признает причастность к производству мефедрона

После оглашения обвинительного заключения Ильдус и Тимур Шамсутдиновы заявили, что ни в первом этапе наркопроизводства, ни во втором, а также в сбыте участия не принимали. А вот Магеррамов, к удивлению своего назначенного защитника, сказал, что частично признает причастность к производству мефедрона, но отрицает участие в изготовлении прекурсора с содержанием данного наркотика.

Уроки химии в Верховном суде

Весьма интересным вышел судебный допрос главного эксперта экспертно-криминалистического центра МВД РТ Дили Гарифуллиной. Именно она проводила химические экспертизы по изъятым образцам «дури» по данному уголовному делу.

— Мы называем это вещество «БК-4», и я когда его исследовала — мне было очень плохо, описать не могу, — призналась свидетель, вспоминая невыносимый запах, с которым не справлялась даже вытяжка лаборатории.

Концентрация наркотика в составе препарата была высокой — не 10%, а все 50%, сообщила она.

Судья Губин поинтересовался, каким образом были получены вещество-прекурсор и наркотик. И присутствующие услышали про две стадии производства «путем ацетилирования толуола», «бромирования» и синтеза.

«Мы называем это вещество «БК-4», и я когда его исследовала — мне было очень плохо, описать не могу», — призналась свидетель, вспоминая невыносимый запах, с которым не справлялась даже вытяжка лаборатории

— Мог ли данный мефедрон быть произведен кустарным способом — в закрытом помещении офиса, в обычном доме? — спросил подсудимый Магеррамов эксперта.

Та не смогла дать конкретный ответ, но пояснила — «даже исследование этого вещества требует специального помещения, с вытяжкой».

Дальше суд выяснил, что такое ацитилирование толуола и какие химические вещества требуются для синтеза фигурирующей в деле «дури».

— Концентрированный аммиак и соляная кислота — они в свободном доступе есть, их может гражданин купить? — подключился адвокат Игорь Халилов.

«Нет, они являются прекурсорами», — начала отвечать свидетель Гарифуллина, но после уточнения судьи — «и ацетон прекурсор?», заявила, что закупками не занимается. Впрочем, как выяснилось позднее, одно и то же вещество химики могут получать разными способами.

НаркоОПС работало на три региона

Ввиду неявки других свидетелей в процессе объявили перерыв до пятницы. А в среду в Верховный суд Татарстана поступило дело наркосообщества, которое действовало на территории Нижегородской области, Татарстана и Башкортостана. Его участниками в МВД РТ считают семерых человек, организатором — 27-летнего индивидуального предпринимателя, нижегородца Никиту Гудожникова. В составе группы — две дамы, Елена Трофимова и Роза Шайхутдинова.

На след ОПС силовиков вывела наркозакладка в Чистопольском районе. На ней были обнаружены потожировые следы фигуранта, который ранее попадал в поле зрения полиции. Наблюдение за ним привело к трем распространителям «дури», которые получали посылки из Китая и Нидерландов с партиями наркотиков в полкило. Это стало основанием для обвинения в контрабанде.

Всего по делу изъято больше 3 кг запрещенных веществ. Дата начала процесса пока не назначена.

Ввиду неявки других свидетелей в процессе объявили перерыв до пятницы

Напомним, в настоящее время тот же Верховный суд Татарстана в закрытом режиме рассматривает дело об организации подпольного производства 116 кг спайса, изъятых в рамках операции УФСКН 2012 года. В преступлениях обвиняют бывшего начальника оперслужбы УФСКН по РТ Юрия Казакулова, в пособничестве этому — казанца Рустема Фатыхова. Среди свидетелей обвинения по этому делу был бывший глава наркополиции Татарстана Фаяз Шабаев, которого на днях арестовали в Москве по подозрению в посредничестве взятке в особо крупном размере.