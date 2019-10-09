Выстрел из прошлого: кто сдал начальника угрозыска ОП «Горки»

В Казани со второй попытки арестован майор Замалиев, прописку в деле о подбросе оружия покойнику получили дознаватель и опер

Фото: Ирина Плотникова

Списанное дело МВД о револьвере на квартире покойного казанца выстрелило по самим силовикам. Накануне суд отправил под домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» Дамира Замалиева, претензии в фальсификации изъятия того оружия и угрозах свидетелю — бывшему сотруднику полиции, он не признает. Под подозрением у Следкома — дознаватель и опер того же отдела. О приключениях револьвера, сладком хобби арестованного майора и разоблачениях свидетелей — в репортаже «Реального времени».

Следком о письменных и словесных угрозах



Дамиру Замалиеву — 30, в полиции служит уже 13 лет. За последний месяц дважды успел побывать за решеткой. 11 сентября был освобожден судом, а 7 октября задержан повторно — после явки на допрос в следственный отдел по Приволжскому району Следкома по РТ.

За полтора часа до нового задержания в отношении Замалиева возбудили дела о превышении должностных полномочий и принуждении свидетеля к изменению показаний вдобавок к уже имеющимся претензиям в служебном подлоге и незаконном обороте оружия.

Замруководителя следственного отдела Ильдар Гасимов просил изолировать майора от общества. С его слов, после отказа в аресте ситуация кардинально изменилась:

— 2 октября у Замалиева произошла встреча с одним из ключевых свидетелей по делу и были высказаны угрозы свидетелю в случае дачи им изобличающих [фигуранта] показаний. Кроме того, в отношении других свидетелей по делу — знакомых майора — сейчас оказывается давление.

Замруководителя следственного отдела Ильдар Гасимов просил изолировать майора от общества

Гасимов рассказал: под дверью другого свидетеля на днях нашли «записку угрожающего характера, оставленную неустановленными сотрудниками полиции».

К слову о неустановленных — в зал суда пришли с десяток коллег подозреваемого. Впрочем, среди них не было ни дознавателя Гульфии Закировой, ни оперативника Дениса Козлова, которые уже получили официальную прописку в этом деле Следкома. Их также подозревают в превышении полномочий, но с задержанием не спешат.

В рамках расследования по делу ОП «Горки» ведется проверка еще сотни материалов полиции. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

Что не сказал покойник

По версии следствия, в сентябре 2018-го в ходе спецоперации «Арсенал» начальник угрозыска, дознаватель, опер и их неустановленные коллеги инициировали уголовное преследование казанца Камалиева, который умер в своей квартире двумя неделями раньше.

Якобы сначала опер написал рапорт, что в жилище покойного могут храниться радиостанция и бортовой комплекс, украденные из служебного автомобиля полиции, затем дознаватель обманула суд, получив добро на обыск, и сотрудники угрозыска сначала подложили в квартиру Камалиева самодельный револьвер калибра 9 мм, а затем изъяли его при понятых. С целью «улучшения статистических показателей отдела».

В 2019 году те же свидетели признались: о Камалиеве узнали от полицейских и «его револьвер» впервые увидели в ОП «Горки». Фото yandex.ru

Привязать покойника к находке полицейским помогли показания трех свидетелей о знакомстве с Камалиевым и о демонстрации того самого револьвера. По версии Следкома, показания были даны «по указанию майора Замалиева», «под угрозой применения насилия в случае отказа», а также «за денежное вознаграждение». Если верить источникам «Реального времени», в 2019 году те же свидетели рассказали о таксе в 500 рублей за подпись на документе. А еще признались: о Камалиеве узнали от полицейских и «его револьвер» впервые увидели в ОП «Горки».

Ну а в 2018-м уголовное преследование покойника закончилось предсказуемо — в ноябре дознаватель Закирова прекратила дело о незаконном обороте оружия за смертью подозреваемого.

Защита: «Следствие пытается сломить его волю»

Из оглашенных в суде материалов выяснилось — в ложных показаниях покаялись и прошли полиграф свидетели Абдрахманов и Бехтерев. На обоих, по данным следствия, сейчас оказывается давление.

Задержанный Дамир Замалиев дал понять, что признаваться ему не в чем. И тут же рассказал суду о своем мирном хобби — разведении пчел. На пасеке в одном из районов майор держит восемь ульев, в прошлом сезоне удалось собрать 10 трехлитровых банок цветочного меда. «Сейчас подготовкой к зимовке занимаюсь. Кроме меня, в семье в пчеловодстве никто не понимает», — поделился он.

Историю с оружием на квартире покойного подозреваемый не комментировал. Обошелся утверждением: «Я — законопослушный гражданин. Офицер. Майор полиции, 13 лет стажа имею. Полностью не согласен с мнением следователя».

Задержанный Дамир Замалиев дал понять, что признаваться ему не в чем

Далее начальник угрозыска отдельно остановился на версии об угрозах свидетелю. «Бехтерева знаю с детских лет. Он сам был действующим сотрудником. Я катался на мотоцикле — он меня ловил. Не мог я ему угрозы предъявлять, и он мне таких слов сказать не мог», — утверждает Замалиев.

Встреча с Бехтеревым 2 октября в трактовке подозреваемого не имела никакого отношения к делу Следкома. По словам Замалиева, он позвонил бывшему коллеге по телефону, попросил выйти на улицу, подъехал и напомнил о куртке. «Я ему свою куртку весной отдал, так как на улице холодно было, он пообещал вернуть и не вернул», — излагал Замалиев. С той встречи он уехал без куртки. Бехтерев якобы обещал ее постирать и уже тогда отдать.

Адвокат задержанного Игорь Халилов поставил вопрос о доверии тем, кто свидетельствует против его клиента: «Что Абдрахманов, что Бехтерев говорят — подписывались на чистых листах бумаги, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре давали одни показания, на следствии — другие».

По мнению защитника, тот факт, что за год расследования и возбуждения массы уголовных дел никаких обвинений майору Замалиеву не предъявлено, свидетельствует о сомнениях следователей. Тут стоит уточнить, первоначально дело возбуждалось в отношении неустановленных сотрудников полиции, позже оно было приостановлено за отсутствием подозреваемых, но в марте 2019-го возобновлено с подачи первого зампрокурора Татарстана Сергея Старостина.

Адвокат задержанного Игорь Халилов поставил вопрос о доверии тем, кто свидетельствует против его клиента

В возбуждении дел ради кучности следователей обвинил и адвокат Ленар Гайфутдинов:

— Это делается, чтобы показать — перед нами не офицер уголовного розыска, а бывалый преступник с кучей статей. Со временем статьи отсеются. Но сейчас следствие пытается сломить его волю и [вынудить] признаться в преступлениях, которые он не совершал...

Гайфутдинов считает, что никаких доказательств угроз, кроме слов свидетелей, не добыто — ни фотографий тех, кто посещал подъезд Абдрахманова, ни записей разговоров Бехтерева. Оба защитника просили суд отказать в аресте майора Замалиева.

Помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина, напротив, следователей поддержала.

В совещательной комнате судья Ильнур Гарифуллин провел более 40 минут и постановил — оснований для заключения в СИЗО нет, но домашний арест необходим. Наручники с подозреваемого силовика сняли в зале суда. Поездки на пасеку условиями мягкой меры пресечения не предусмотрены.