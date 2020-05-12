Пропуск сдан: что дали Татарстану ограничительные меры по COVID-19

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции правоохранительные органы республики выявили 27 460 административных правонарушений

Фото: Максим Платонов

Сегодня татарстанцы получили долгожданное послабление режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19: СМС-разрешение или справка с места работы для перемещения по республике больше не требуются. Татарстан стал одним из первых регионов, допустивших послабления. Сколько разрешений получили жители республики за время изоляции, ради чего чаще всего выходили они из дома, сколько гулявших без пропуска граждан «оформили» за время действия разрешений сотрудники правоохранительных органов и какие правонарушения они попутно пресекли — в материале «Реального времени».

13 миллионов разрешений и 260 тысяч звонков

По данным Минцифры РТ, в апреле — мае 2020 года сервис по выдаче СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции осуществил 1 млн 727 тыс. регистраций граждан и выдал в общей сложности 13 млн 258 тыс. разрешений. В системе выдачи «электронных пропусков» был зарегистрирован 3 961 самозанятый, всего самозанятые получили 30 554 тысячи разрешений на выход.

В кол-центр сервиса «Оставайтесь дома» поступило свыше 260 тысяч звонков, среднее время ожидания ответа оператора составило 10—15 секунд. По популярности на первом месте оказались консультации по выбору цели (31%), вопросы о том, как осуществить регистрацию на сервисе (25%), а каждый пятый вопрос касался не столько сервиса, сколько условий режима самоизоляции — что можно, что нельзя и т. п.

Сервис сделал свое дело, базу данных удалят



Татарстан первым в России запустил сервис выдачи СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И, судя по отзывам в соцсетях, сумел создать эффективную модель. Во всяком случае, жаловались на нее заметно меньше, чем на московский сервис, а брать разрешения и передвигаться по республике в случае необходимости на законных основаниях у нас смогли не только обладатели крутых смартфонов, но и скромные владельцы кнопочных «звонилок».

— Мы первыми реализовали решение по задаче от президента Республики Татарстан, позволившее жителям республики покидать места самоизоляции в случае необходимости, — подтвердил «Реальному времени» заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев. — Впоследствии похожая система для соблюдения режима самоизоляции начала действовать и в Москве. Сервис QR-кодов, созданный столичными специалистами, перенял ряд регионов. Однако в Татарстане решили продолжать придерживаться собственной системы ввиду нескольких причин, главная из которых — более оптимальный и удобный формат пользования республиканским сервисом.

Яковлев сказал, что система цифровых пропусков функционировала без сбоев, за исключением первого дня, когда на сервис одномоментно хлынул вал обращений — и СМС-коды приходили с запозданием. Но проблему решили в тот же день — работу системы быстро оптимизировали.

Замминистра также ответил на вопрос, вызывавший беспокойство у многих граждан при введении системы цифровых пропусков: при регистрации сервис запрашивал персональные данные, и люди опасались, что впоследствии эта информация могла использоваться, что называется, не по назначению.

— Теперь, после прекращения работы сервиса, планируется удалить базу с персональными данными жителей в установленном порядке, — сообщил Яковлев.

По данным МВД по РТ в период действия ограничений сотрудниками правоохранительных органов было проверено 2 423 942 гражданина и 2 381 371 транспортное средство. Фото Максима Платонова

Проверили свыше 2,4 млн граждан и почти 2,4 млн автомобилей

По данным МВД по РТ в период действия ограничений сотрудниками правоохранительных органов было проверено 2 423 942 гражданина и 2 381 371 транспортное средство, а также пресечен проезд 43 389 транспортных средств.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции отделы внутренних дел республики выявили 27 460 административных правонарушения. В том числе за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия оформлено 779 протоколов, за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 26 114, за злоупотребление свободой массовой информации (распространение фейков) — 32, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов (а попросту — за то, что дети не соблюдали режим самоизоляции) — 448.

Также было возбуждено 18 уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) и 15 — по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и приостановлена деятельность трех юридических лиц. А еще полицейские попутно раскрыли 11 преступлений и выявили девять лиц, находившихся в розыске.

Ездить и ходить стали аккуратнее, но пить не перестали

— В период действия ограничительных мер сотрудники Госавтоинспекции работали совместно с другими службами полиции и Росгвардией по выявлению нарушителей режима самоизоляции, но эти проверки не отменили повседневной деятельности по контролю за соблюдением Правил дорожного движения, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Реального времени» начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. — В условиях пандемии большое количество людей по-прежнему передвигается на автомобилях. И за время ограничительных мер количество ДТП значительно снизилось, а в дорожных авариях пострадало намного меньше людей. А вот количество выявленных нашими сотрудниками нетрезвых водителей осталось на том же уровне, что и до пандемии.

По данным республиканской ГИБДД, с 28 марта по 10 мая — в период действия СМС-разрешений — количество ДТП в Татарстане снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом: с 432 до 242. Количество погибших уменьшилось незначительно — с 24 в 2019 году до 22 в 2020-м, а вот пострадавших оказалось меньше на 43% — 312 раненых в 2020-м против 552 в 2019-м.

В Казани «пропускной режим» возымел такой же эффект: с 28 марта по 10 мая было зарегистрировано всего 96 ДТП (в 2019-м — 166), погибли три человека (в 2019-м — один).

В УГИБДД по РТ также сообщили, что в этот период сотрудниками ведомства было пресечено в общей сложности 735 380 нарушений ПДД, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К административной ответственности были привлечены 5 355 пешеходов — на 34,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. А еще были выявлены 1 767 нетрезвых водителей, это почти на 5% больше, чем в 2019 году (1 685). Однако если рассматривать только апрель, оказывается, что рост количества пьяных водителей составил 7,7% по отношению к апрелю 2019 года.

В первые 10 майских дней также продолжилось снижение количества нарушений на дорогах (на 53,7% по отношению к первой декаде мая 2019 года). Но в майские «каникулы» садиться пьяными за руль водители рисковали даже реже, чем в прошлом году (выявлено 425 нарушений — на 6,8% меньше, чем 1—10 мая 2019 года).