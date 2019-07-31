В Татарстане отбили «рельсовую атаку» ИГИЛ

Взрыву железнодорожного состава с горючим помешали спецслужбы

Сегодня ФСБ России сообщила о срыве планов террористов в Татарстане. Задержаны готовившие теракт на железной дороге вербовщики ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация), изъяты компоненты самодельных взрывных устройств.

Стрельба и взрыв у железной дороги



Видео спецоперации ФСБ и МВД появилось в «Телеграме» час назад. На кадрах видно — местом предполагаемого теракта должен был стать участок железной дороги, проходящий через лесной массив. Подобные пейзажи есть и под Казанью, и под Челнами, и в районе Нижнекамска.

В кадре — два человека в штатском. Внезапно под ногами одного из них происходит взрыв, а в кадр забегают трое вооруженных сотрудников спецслужб и стреляют на ходу. Далее на кадрах показаны двое предполагаемых преступников в наручниках лицом в землю, и еще один в синем трико, который выглядит мертвым. В кустах видна серебристая иномарка, за которой по железной дороге следует состав с горючим.

На камеру один из экспертов пытается открыть бутылку — предположительно, со взрывчатым веществом. На черном брезенте на земле представлена мини-лаборатория террористов.

Официально в ФСБ России сообщили — «совместно с МВД России пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», и подтвердили информацию о двух задержанных гражданах России.

По данным спецслужб, оба подозреваемых — сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», причастные к вербовке местных жителей и пропаганде терроризма. Личности задержанных пока не разглашают. Операция проводилась в рамках ранее возбужденного дела.

Учебный захват танкистов, расстрел лидера ДУМ, поджоги храмов

Отметим, в конце июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) провел учения в Казани. По сценарию террористы захватили Казанское танковое училище — склад вооружения и заложников из числа сотрудников вуза. После чего организовали взрыв.

В октябре 2018-го силовики выявили в Татарстане 17 вовлеченных в деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали: «Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии». В ходе обысков по 18 адресам изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГИЛ (запрещено в России).

Тем временем Приволжский окружной военсуд наказал чистопольца Раиса Хайбуллина 3,5 года колонии за материальную поддержку самопровозглашенного «амира Татарстана» Раиса Мингалеева и его организации «Чистопольский джамаат».

По версии следствия, помогать членам «джамаата» он решил после совершенных ими терактов — подрыва машины лидера Духовного управления мусульман РТ Ильдуса Файзова и расстрела его заместителя Валиуллы Якупова в Казани в июле 2012 года, а также запуска реактивных ракет в Нижнекамске в октябре 2013 года.

В мае 2014-го Мингалеев и его сообщник были убиты, в марте 2017-го в Казани выездная коллегия окружного военного суда рассмотрела дело девяти его предполагаемых сообщников, которые не признали вину и получили за поджоги православных храмов, запуск ракет и подготовку теракта на Казанском вокзале в Москве от 16 до 24 лет колонии.

Подготовку схожего теракта Хабибом Закамским и другими членами ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» силовики сорвали на Казанском авиазаводе в 2016 году.

В 2017-м покинувшего Россию уроженца Лениногорска Рената Бакиева обвиняли в подготовке атаки на американский самолет в Турции.

В 2017-м в Казани заочно арестовали бывшего узника «Гуантанамо» Айрата Вахитова, также известного как Салман Булгарский. Его обвинили в причастности к деятельности международной террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) и объявили в международный розыск за видеоролик «39 способов помощи джихаду». В США Вахитов был включен в черный список за связи с террористами, с 2002 по 2004 год он находился в американской тюрьме на базе «Гуантанамо». После возвращения в Россию Вахитов задерживался по подозрению к причастности к взрыву газопровода, однако позже дело прекратили за отсутствием улик, а его фигурант вновь покинул страну.

При этом в начале 2018-го глава МВД РТ Артем Хохорин заявлял — действующих ячеек запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Татарстане больше нет.

Спецоперация на «Жилплощадке»

Другой крупнейший теракт в Казани предотвратили в октябре 2012 года. Вооруженная группа террористов, по данным силовиков, планировала подорвать мечеть во время празднования Курбан-байрама, 25 октября. Но днем ранее МВД и ФСБ провели спецоперацию по задержанию бандитов.

Преступники засели в одной из квартир дома на ул. Химиков, 19 в Московском районе города. По тому же адресу в январе 2012 года ликвидировали Рустама Юсупова, который в частном доме родителей в деревне Мемдель Высокогорского района изготавливал взрывчатые вещества. Вокруг хрущевки выставили оцепление, жильцов эвакуировали, в том числе по пожарным лестницам через окна. В это же время раздавались автоматные очереди — бандиты открыли стрельбу по бойцам спецназа.

В момент задержания один из террористов подорвал самодельное взрывное устройство и скончался. От взрыва погиб и один спецназовец, накрыв смертника своим телом. Еще один боец получил легкое ранение. Второй преступник скрылся в квартире и открыл стрельбу, его нейтрализовали. Как выяснилось позднее, двое убитых при штурме в квартире — это Роберт Валеев и Рустам Кашапов. Первый числился в федеральном розыске по делу о покушении на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова. В ФСБ его назвали «непосредственным исполнителем убийства одного из духовных лидеров региона — Валиуллы Якупова».

В доме, где жили террористы, нашли три пистолета, множество комплектующих для самодельных бомб, патроны. Также на теле одного из бандитов нашли так называемый «пояс шахида» — оружие смертников.

Следком возбудил уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и статье 222 ч. 2 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Материалы объединили в одно производство с делом о покушении на муфтия Татарстана и убийством его заместителя.