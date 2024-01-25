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День в истории 25 января: 100 лет первой зимней Олимпиаде, родился Иван Шишкин, День студента

07:00, 25.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 января 2024 года

День в истории 25 января: 100 лет первой зимней Олимпиаде, родился Иван Шишкин, День студента
Фото: коллаж realnoevremya.ru/взято с kremlin.ru

25 января пройдут коллегии МВД, Госкомитета РТ по тарифам, а также церемония вручения студенческой премии «Студент года Республики Татарстан — 2023», итоги которой подводятся ежегодно в День российского студенчества. Год назад Владимир Путин подписал указ, включающий в задачи государственной культурной политики противодействие «излишнему использованию иностранной лексики», 100 лет назад открылись I зимние Олимпийские игры во французском городе Шамони. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел по Республике Татарстан об итогах деятельности в 2023-м и задачах на 2024-й. Принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
  • Коллегия Государственного комитета РТ по тарифам. Планируется участие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
  • Расширенное заседание коллегии об итогах деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Татарстане за 2023 год и задачах на 2024 год.
  • Торжественная церемония вручения ежегодной студенческой премии «Студент года Республики Татарстан — 2023». Планируется участие раиса Татарстана.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • Совещание по подведению итогов деятельности Татарстанской таможни за 2023 год и задачах на 2024-й.
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Динамо-ЛО».

    Кто родился: Иван Шишкин и Владимир Высоцкий

    • 1832 — русский художник, уроженец Елабуги Иван Шишкин. Знаменит своими пейзажами «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» и т. д. Ряд работ экспонируется в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.
    • 1938 — советский поэт, композитор и исполнитель Владимир Высоцкий (скончался 25 июля 1980 года).
    • 1928 — актриса театра имени Камала, народная артистка Татарстана и России, лауреат Госпремии им. Г. Тукая Нажиба Ихсанова (скончалась 12 марта 2021 года).
    • 1948 — актер Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова с 1968 года, народный артист России и Татарстана Геннадий Прытков.
    • 1988 — певица, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.
    realnoevremya.ru/Максим Платонов

    Кто скончался: Фаддей Беллинсгаузен и Валериан Куйбышев

    • 1852 — русский мореплаватель, адмирал Фаддей Беллинсгаузен (родился 20 сентября 1778 года). Известен как один из первооткрывателей Антарктиды.
    • 1935 — советский политический и партийный деятель, революционер Валериан Куйбышев (родился 6 июня 1888 года). В Казани ему поставлен памятник.
    • 1927 — американский гангстер Аль Капоне (родился 17 января 1899 года).
    • 1951 — советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР Сергей Вавилов (родился 24 марта 1891 года). Некоторое время жил в Казани, когда возглавляемый им Физический институт АН СССР был эвакуирован в город.
    взято realnoevremya.ru c youtube.com
    • 1990 — американская актриса Ава Гарднер (родилась 24 декабря 1922 года). Считается одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда.
    • 2015 — генеральный директор «Казанькомпрессормаша» в 1972—1996 годах Ахмет Галеев (родился 30 апреля 1931 года).

        Праздники: Татьянин день — День российского студенчества

        • День российского студенчества. Утвержден указом президента России в 2005 году, в 2007 году он стал одной из памятных дат России. День выбран в связи с тем, что 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Также праздник связан с Днем памяти святой мученицы Татианы, который отмечается также 25 января, — она считается покровительницей студентов.
        realnoevremya.ru/Максим Платонов

        События в истории: Норвежский ракетный инцидент, революция в Египте

        • 1547 — на Руси появился официальный титул царя. Тогда состоялось венчание на царство Ивана IV Грозного.
        • 1554 — основан бразильский город Сан-Паулу.
        • 1708 — в России напечатали первую книгу гражданским шрифтом. Речь об учебнике геометрии.
        • 1755 — День рождения Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ).
        • 1763 — Екатерина II учредила Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.
        • 1874 — в Казани вышел последний номер «Камско-Волжской газеты».
        • 1858 — впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди.
        • 1919 — открылась первая в СССР государственная библиотечная сессия.
        • 1924 — открылись I зимние Олимпийские игры во французском городе Шамони. В Олимпийскую программу вошли бобслей, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скоростной бег на коньках. Тогда же прошли первые демонстрационные соревнования по керлингу.
        • 1949 — впервые прошло вручение американской телевизионной премии «Эмми».
        • 1991 — городу Куйбышеву вернули прежнее название — Самара.
        • 1995 — Норвежский ракетный инцидент. США запустили исследовательскую ракету, которую российская система предупреждения о ракетном нападении распознала как ядерную атаку. В результате ракетные войска стратегического назначения РФ были приведены в боевую готовность.
        • 2011 — в Египте началась революция, приведшая к отставке сначала правительства, а затем и президента Хосни Мубарака.
        • 2018 — президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова. На аэродромном комплексе он понаблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. В тот же день Минобороны РФ заключило с предприятием контракт на поставку 10 самолетов, что является достаточно крупным заказом. В свою очередь, президент РФ предложил создать пассажирскую версию самолета для гражданской авиации.
        • 2022 — первый в Татарстане процесс с вынесением приговора в режиме онлайн-трансляции состоялся в Тюлячинском райсуде. За ходом рассмотрения дела 60-летнего охранника, который признался в незаконном отстреле лося, дистанционно наблюдали студенты и педагоги Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия.
        • 2023 — Владимир Путин подписал указ, включающий в задачи государственной культурной политики противодействие «излишнему использованию иностранной лексики».
        Дарья Пинегина
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