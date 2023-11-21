Гражданско-правовые отношения, или Разбирайтесь сами: казанские силовики игнорируют поручения Бастрыкина

В Татарстане не спешат найти и «обезвредить» многодетного гражданина, которого многодетные потерпевшие считают мошенником

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Два года не могут или не хотят раскрутить казанские силовики уголовное дело в отношении гражданина, который, получив с десятка граждан крупные суммы денег на постройку дома, бани или ремонта крыши, длительное время «кормил их завтраками», а потом и вовсе исчезал, не исполнив обещаний. Среди пострадавших оказалась многодетная семья, о которой «Реальное время» уже писало. У отца пятерых ребятишек «строитель» увел в общей сложности почти миллион рублей. «Реальное время» — о пропавших деньгах татарстанцев, мечтавших о дешевом срубе, неторопливой полиции и волшебном превращении известного всем гражданина в «неизвестное лицо».

«Давай деньги, деньги давай!»



— Казанская полиция два года не принимает мер к розыску и привлечению к ответственности человека, который обманом выманил у нас 700 тысяч рублей, — рассказала «Реальному времени» жительница Казани Людмила Саттарова. — У нас с мужем пятеро детей и нашей мечтой был комфортный и уютный дом для нашей большой семьи. Весной 2021 года мы обратились к предпринимателю Руслану Губайдуллину, который давал объявление на одной из интернет-площадок о продаже срубов по 11,5 тысячи рублей за кубометр. Муж ему позвонил и тот пригласил его для заключения договора.

Договор был заключен не с Губайдуллиным, а с ООО «Строительные ресурсы Поволжья», что в глазах заказчиков придало ему дополнительную солидность. Заплатив 10 тыс. рублей, Ильфат Саттаров стал обладателем проекта будущего дома. И заплатил аванс по договору на строительство дома — 300 тысяч рублей. Дом должны были сдать в июле 2021 года.

Мечтой Саттаровых был комфортный и уютный дом, и Руслан Губайдуллин обещал его построить к июлю 2021 года. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Вскоре после этого мужу позвонил Руслан, сказал, что производство запущено, но стройматериалы подорожали и надо доплатить. Муж под расписку передал ему 200 тысяч рублей, а Губайдуллин дал ему расписку на 500 тысяч, с учетом ранее уплаченных 300 тысяч. В мае он снова позвонил, сказал, что у него сломался станок и из-за этого он не может закончить работу. Попросил еще 200 тысяч, и муж вновь передал деньги.

Потом они еще несколько раз созванивались, но у подрядчика всегда находились объяснения, почему сруб еще не готов. Всякий раз он обещал, что уже через неделю все будет завершено, и в конце концов перестал выходить на связь и сменил телефоны.

В итоге терпение у Саттаровых лопнуло, 9 ноября 2021 года они пришли в полицию с заявлением о мошенничестве.

Полицейский «футбол»

Но, как оказалось, очевидный для них злой умысел «подрядчика» для полиции очевидным не выглядел. 18 ноября следователь СО отдела полиции «Юдино» Абрамов пришел к выводу, что «в действиях между Саттаровым и Губайдуллиным» возникли гражданско-правовые отношения», «умысла на хищение денежных средств у Губайдуллина не имелось». И в споре между заказчиком и подрядчиком следует разбираться суду общей юрисдикции. Такое умозаключение следователь выстроил, основываясь на пояснениях опрошенного им Руслана Губайдуллина, который «от своих обязательств не отказывается» и обещает предоставить сруб до конца года — 31 декабря.

Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, основываясь на пояснениях опрошенного им Руслана Губайдуллина, который «от своих обязательств не отказывается». realnoevremya.ru

Но под елочку Саттаровым подрядчик обещанный сруб так и не положил.

— Он однажды нам позвонил с незнакомого номера и предложил мужу: «Ты забираешь заявление, а я отдаю тебе 300 тысяч». Муж согласился, и Руслан обещал перезвонить и назначить встречу для передачи денег, но звонка мы так и не дождались.

Саттаровы написали на «отказную» жалобу в прокуратуру, постановление было отменено. Но в декабре 2021 года тот же следователь Абрамов вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела, поменяв в нем лишь дату в «шапке» и даже не исправив опечатку (в первом абзаце документа говорится, что заявление было подано 9 ноября, а во втором — 18 ноября. И начался «футбол» — Саттаровы жалуются, полиция отказывается «возбуждаться».

— Когда я пошла в полицию и спросила следователя, почему он не хочет заводить уголовное дело, когда очевидно, что никаких денег нам не вернут и с самого начала возвращать не собирались, то услышала в ответ, что следователю этого Губайдуллина жалко, — вспоминает Людмила Саттарова. — Видите ли, у этого Руслана трое детей, он в сложном положении и так далее. Я спросила тогда, а ничего, что у меня детей пятеро и у них теперь дома нет из-за Губайдуллина? Моих детей ему не жалко?

Дело с тремя неизвестными



Поняв, что толку от разговоров с полицейскими на темы морали и милосердия не будет, супруги Саттаровы написали жалобу в Следком, на имя Александра Бастрыкина, который, судя по всему, в Татарстане стал уже палочкой-выручалочкой для многодетных, права которых нарушаются тем или иным способом.

И 12 сентября 2022 года дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в отношении… неустановленного лица, которое «в период времени с 16 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года, более точно время не установлено, находясь в неустановленном месте, имея прямой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, под предлогом оказания услуг по изготовлению сруба, действуя от имени ООО «СРП», не имея на это законных оснований, составило договор на изготовление сруба, после чего, путем обмана Саттарова И.Р., похитило денежные средства в общей сумме 700 тыс. рублей, принадлежащие последнему».

Каким образом вполне известное и даже опрошенное, как следует из «отказных», составленных ранее следователем Абрамовым, лицо превратилось у следователя Шарафутдинова в абсолютно никому не известное, расписки с датами передачи денег перестали указывать на время их перехода из рук заказчика в руки «подрядчика», а место передачи денег и составления договора (офис в Юдино, в доме №3 на улице Молодогвардейской), указанное Саттаровым в заявлении в полицию и подтвержденное им при опросе следователем, стало «неустановленным местом», неискушенным в тонкостях полицейских расследований гражданам остается только гадать.

Каким образом вполне известное и даже опрошенное, как следует из «отказных», лицо превратилось в никому не известное, остается только гадать. realnoevremya.ru (архив)

А вот местонахождение не известного полиции подозреваемого к моменту возбуждения уголовного дела стало и впрямь неизвестным. И дело по этой причине безнадежно забуксовало.

— Полицейские говорят нам, что не могут его найти, — возмущается Людмила Саттарова. — Видите ли, они по месту его прописки ходили, но им никто дверь не открыл. А куда ходили — это, кстати, еще вопрос. Сейчас выяснилось, что в расписках он указывал данные старого паспорта, в нем отметка о регистрации в доме, который уже лет десять как снесли.

А еще она говорит, что частный детектив, к которому они обратились, нашел неуловимого «подрядчика» и готов был за отдельную плату даже доставить его полицейским:

— Я спросила у следователя: если мы приведем сами Руслана, что вы предпримете, а он говорит: «Не знаю». Ну и стало понятно, что детективу платить смысла нет — отпустят человека, который нас обманул. Обидно: он взял у нас деньги, чтобы построить дом, нам пришлось взять кредит, выплачивать который очень тяжело. Если бы полиция сразу занялась этим делом или хотя бы сейчас довела его до логического конца, у нас был бы, наверное, шанс хоть что-то вернуть и побыстрее расплатиться с банком.

Пропавший в «лесной» республике лес

За время, пока полицию побуждали к возбуждению дела о мошенничестве, Людмила Саттарова самостоятельно нашла восьмерых казанцев, у которых к Руслану Губайдуллину аналогичные претензии, и связалась с ними.

— Суммы он у них взял разные — у кого под миллион, у кого — несколько сотен тысяч рублей, — говорит она. — Он кому дом обещал построить, кому баню, а пенсионерке одной — крышу починить. Этот случай — вообще ужас: разобрал под зиму крышу дома и исчез! Все пострадавшие безуспешно пытались добиться, чтобы полиция возбудила уголовное дело, но махнули рукой, потому что на все у полицейских одна отписка: «Это гражданско-правовые отношения».

«Он кому дом обещал построить, кому баню, а пенсионерке одной — крышу починить». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В числе пострадавших есть и компания из Марий Эл, причем полицейские в сопредельной республике действуют точно так же, как их татарстанские коллеги. Бывшая сотрудница фирмы рассказала «Реальному времени»:

— Мы искали лес-кругляк, деревообрабатывающее производство в Республике Марий Эл. Наткнулись на объявление в интернете, позвонили, Руслан предложил хорошую цену и взялся сопровождать груз до места. Мы согласились, заключили договор, внесли предоплату — 150 тысяч рублей. А на этапе регистрации в ЕГАИС Руслан от лица компании «Волга Лес» начал тянуть время — не регистрировал сделку. Потом стал говорить, что не видит денег на счету, потом — что машина где-то завязла. И уже два года компания ждет свою фуру леса или деньги. В управлении МВД по Йошкар-Оле утверждают, что это дело — гражданско-правового характера.

Спросить некого

24 февраля 2022 года Арбитражный суд Республики Марий Эл вынес судебный приказ о взыскании с ООО «Волга-Лес» всей суммы уплаченного аванса, но толку от этого нет: деньги приставы взыскать не могут. По сведениям из открытых источников, сведения о юридическом адресе недостоверны, операции по счетам фирмы в августе прошлого года были приостановлены, а гендиректор Юлия Губайдуллина с июля 2023 года дисквалифицирована сроком на год.

Что же касается ООО «СРП», с которым де-юре заключен договор у Ильфата Саттарова, то полиция сейчас неторопливо изучает подлинность подписей на этом договоре, тогда как Ольга Семенова, подпись которой на нем якобы стоит, с февраля 2022 года руководителем фирмы не является. Компанией владеет и управляет УК — ООО «Брамос». По данным сервиса «СПАРК», выручка компании в 2021 году составила 221,8 млн, а чистая прибыль — 51 тысячу рублей. Более поздних сведений о финансовом состоянии компании нет, ее юридический адрес в Юдино признан недостоверным.

УВД Казани в ответ на запрос «Реального времени» о причинах, по которым дела по подозрению в мошенничестве в отношении предприимчивого «подрядчика» не возбуждаются и не расследуются, ответило:

— В интересах следствия какие-либо комментарии пока преждевременны. Как только появится информация мы прокомментируем.

С аналогичным запросом мы обратились в УМВД по Йошкар-Оле — ответ будет опубликован по получении.

Не удалось нам разыскать и актуальных телефонов Руслана Губайдуллина, а старые номера, по которым он общался со своими заказчиками, не отвечают, как и телефоны компании «Волга-Лес», по которым мы пытались связаться с Юлией Губайдуллиной. Контакты ООО «СРП» в открытом доступе также обнаружить не удалось. Мы готовы опубликовать их комментарии.