Экзаменационный сервис для тех, кто сдает на права, появится на сайте «Госуслуги РТ»

Фото: Инна Серова

Единый экзаменационный сервис появится на сайте «Госуслуги РТ», сообщил на совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ глава ведомства Артем Хохорин. Сервис заработает в новом году — в ближайшее время.

Цель нововведения — проследить весь путь ученика автошколы вплоть до сдачи экзамена и обеспечить эту сдачу без посторонней «помощи», то есть, уменьшив влияние коррупционной составляющей.

Хохорин напомнил о фактах попыток сдачи экзамена с помощью «технических средств связи». Ранее «Реальное время» писало о телефоне, обнаруженном в «спецкармане» у сдававшего на права после лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения жителя Арска и связанном с этим инцидентом расследовании.