Помощь из Португалии и «боевые» не учли: как Игонов проиграл Суяргулову иск по никольской усадьбе

ФСБ поддержала требования прокурора РТ о «раскулачивании» экс-замглавы Ростехнадзора Поволжья

Фото: предоставлено источником "Реального времени"

«Он — честный человек, и всю жизнь шел к тому, чтобы купить один-единственный дом в ипотеку! Иск абсолютно незаконный!», — возмущалась в казанском суде бывшая жена Александра Игонова. Он был офицером ФСБ, замдиректора Казанского авиазавода и замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора, а сейчас находится в СИЗО в статусе обвиняемого. И если уголовный процесс далек от финала, то на гражданском фронте прокуратура празднует победу — суд не поверил расчетам защиты и словам заступницы о ведении совместного бюджета за шесть лет до свадьбы, решив обратить землю и коттедж под Казанью в доход РФ.

Суд не оставил никольские активы в залоге у «Сбера»

Актуальную рыночную стоимость пока еще игоновского дома и участка в 1 тыс. кв. метров не выясняли ни прокуроры, ни суд. Поскольку имущество не отчуждено, и может быть изъято «в натуре».

В марте 2012-го за эту недвижимость ответчик — тогда оперуполномоченный ФСБ — заплатил 4,5 млн рублей. А еще через пару месяцев был вынужден выкупить по 1/61 доли в четырех участках общего пользования и трех нежилых объектах (в том числе — домике охраны и недостроенных сетях газопровода) — за 100 тысяч рублей. Поскольку застройщик поселка судился с товариществом собственников относительно этих земель с общими коммуникациями.

Недостроенный на момент покупки коттедж до сих пор числится таковым. При этом выглядит ухоженно, видны даже занавески на окнах второго этажа.

Рассмотрение иска Альберта Суяргулова по существу стартовало с опозданием почти в год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своем иске в Авиастроительный суд Казани прокурор РТ Альберт Суяргулов указывал — официальные доходы Александра Игонова за 2009—2011 годы составили 1,6 млн рублей. И эта сумма (без учета текущих расходов) не позволяла ему стать владельцем никольских активов даже с учетом полученного в Сбербанке ипотечного кредита в 1,7 млн рублей. А ведь кроме трат на жизнь, у ответчика в тот период были и другие крупные расходы. В 2011-м он приобрел за 2 млн 350 тысяч рублей иномарки Mazda sx7 и Toyota Land Cruiser. Претензии по части этого транспорта проверяющие предъявлять не стали, удовлетворившись объяснениями, что эти миллионы образовались после продажи двух других машин. А вот вопросы по дому и земле остались.

Разбирательство по иску могло начаться еще осенью 2023-го. Но началось почти на год позже. Сначала казанский суд пытался отправить материалы коллегам в Услон, но апелляционная инстанция не согласилась. Дело вернулось в суд Авиастроительного района, в котором все еще прописан ответчик, однако его приостановили до вынесения приговора Игонову. Прокуратура не согласилась и Верховный суд Татарстана эту позицию поддержал.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли УФСБ по Татарстану, как бывшего работодателя ответчика, которому тот в рассматриваемый период подавал декларации о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Такой же статус в деле получил Сбербанк, поскольку ипотечный кредит 2012 года не погашен, и оспариваемые активы до сих пор числились в залоге. Представитель банка в процессе настаивала лишь на сохранении данного залога. Однако судья Чулпан Сабитова не стала этого делать.

Визита бывшей супруги ответчика в Авиастроительном суде ждали несколько месяцев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В качестве третьего лица суд указал и Любовь Розенцвайг, которая ранее состояла в гражданском, а затем — в официальном браке с Александром Игоновым, потом пара разошлась. Их дочке в следующем году будет 15 лет. Впервые на заседании бывшая супруга ответчика появилась лишь на этой неделе. До этого суд неоднократно направлял ей повестки и просил представителя Игонова посодействовать. Ведь с самого начала процесса адвокат Роберт Сагдеев уверял — расчеты прокуратуры не состоятельны, поскольку не учитывают ряд законных доходов, в том числе — ведение Александром Игоновым совместного хозяйства с Любовью Розенцвайг.

В свою очередь прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Лилия Фаттахова, ссылалась на полученные сотрудниками СК показания этой дамы — никакого участия в покупке дома в Никольском не принимал, впервые побывала там в 2013 году, но знает — Игонов брал кредит в банке на ремонт этого дома, и ремонт до сих пор не закончен. «Это просто интерпретация. Думаю, эти вопросы надо самой свидетельнице задавать с учетом ее многочисленных замечаний к протоколу допроса», — указывал тогда Сагдеев.

«Он все мне оставил... Ипотеку пять лет плачу»

Любовь Розенцвайг пришла в суд не с пустыми руками. Она представила свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, подаренную ей еще 15 лет назад. И заявила — нашла этот старый документ лишь вчера, а в нем — ссылку на то, что перерегистрация производится с согласия собственницы — матери Розенцвайг, интересы которой по доверенности тогда представлял Александр Игонов.

«Это говорит о том, что мы уже тогда, в 2006—2007 годах (официальный брак заключен в 2012-м, — прим. ред.) были в очень близких отношениях, раз мама, которая не могла в тот момент находиться в городе, просила его подарить мне квартиру», — поясняла женщина. Детали подписания доверенности и обнаружения документа на заседании никто выяснять не стал.

Любовь Розенцвайг в суде заявила о весомой финансовой помощи от своей матери, но источники ее доходов озвучивать не стала. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Зато изучили сберкнижку Розенцвайг-старшей, из которой следовало — ею неоднократно снимались крупные суммы наличными. При этом объяснения хозяйки сбережений — куда они направлялись, представлены не были. Как пояснила дочь, ее мать уже давно проживает за пределами РФ (в Португалии — по данным источников «Реального времени»), в Казани бывает редко, но оказывает ей регулярную финансовую помощь. «В солидном размере — $20—25 тысяч в год».

— А каковы источники доходов вашей матери? — поинтересовалась представитель прокуратуры.

— Это не имеет значения, — отрезала бывшая супруга Игонова.

Женщина рассказала: задолго до росписи в ЗАГСе они вели совместное хозяйство и проживали в ее квартире на улице Воровского. За исключением длительной командировки Игонова, когда тот участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе в 2007 году.

К слову, адвокат ответчика ходатайствовал о судебном запросе по заработку своего клиента в период, когда «он получил больший доход, чем обычно, ведь там выплачивались и «боевые». По мнению защитника, часть тех средств вполне могла быть использована при последующих покупках. Суд не стал выходить за пределы иска, который предъявили на основе расчетов о доходах ответчика за три года, предшествующих покупкам в Никольском. По той же причине не стали запрашивать в ФСБ сведения и за 2008-й.

Судья поинтересовалась у Любови Розенцвайг — почему в своих объяснениях по уголовному делу, та заявляла — о покупке земли не знает. «Когда мы приобретали, у нас был маленький ребенок, и я этими делами не занималась. Саша оформлял на свое имя. Но я была в курсе, мы эту сделку обсуждали и деньги были совместно накоплены нами — конечно, их никто не помечал и не пересчитывал.

Ипотечный кредит за никольские активы не погашен. предоставлено источником "Реального времени"

«Вы отдавали ему наличные?» — продолжила допрос судья. «Я ничего не отдавала. Это были совместные деньги», — свидетельствовала экс-супруга ответчика. Прокурор Лилия Фаттахова напомнила протоколы трех допросов Розенцвайг в 2022—2023 годах: «На какие средства приобретались участки в Верхнем Услоне?» — «Пояснить не могу, так как не знаю». «На какие средства возводился и ремонтировался дом?» — «Как оплачивались работы, пояснить не могу».

Услышав эти цитаты, свидетельница протестовать не стала. Но в дальнейшем повторила версию о совместной покупке. А еще подтвердила — был период раздельного проживания, когда Игонов, ухаживая за больной матерью, ночевал в ее квартире.

Дочка родилась в 2010-м, в 2012-м расписались, в 2018-м развелись. На алименты женщина не подавала, ведь дочь бывший не бросал. «Финансовых претензий к нему не имею. Он все мне оставил, у нас не было споров», — сообщила женщина. Однако позже в прениях, заявляя о незаконности иска прокурора, высказалась куда эмоциональнее:

— Сейчас явлюсь матерью-одиночкой. Пять лет тащу все эти расходы, оплачиваю ипотеку (по тому игоновскому кредиту, — прим. ред.), потому что это единственная недвижимость, которая останется у нашего общего — ребенка! Это по какому праву можно взять и у человека жилье отобрать?! Абсолютно несправедливый иск!

Розенцвайг заявляла — Александр Игонов является честным человеком, и все свои доходы и покупки декларировал. Если бы что-то было не так — в ФСБ давно бы это обнаружили. «Это единственное приобретение за нашу семейную жизнь, столько лет ипотеку платили!», — возмущалась она.

На заседании суда прокурор Лилия Фаттахова засветила покупку бывшей жены чиновника Ростехнадзора на 11 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Убедительную и эмоциональную речь о годах ипотечной кабалы подпортила засвеченная прокуратурой информация — в 2022-м мать-одиночка смогла себе позволить «Мерседес» за 11 млн рублей. В ходе проверки уверяла — копила на машину мечты аж с 1999-го, в суде заявила — «деньги не подписывала», за какой период удалось скопить — не знает, но кроме сбережений в покупку вложила средства от продажи некоего имущества и «финансовую помощь» мамы.

А игоновская ипотека так и осталась непогашенной.

«Иск прокурора РТ — удовлетворить»

Сам Александр Игонов участвовал в двух заседаниях по своему гражданскому делу посредством видеосвязи с СИЗО.

— Иск я не признаю по причине его несостоятельности и абсолютной незаконности. Предъявляемые требования не носят объективных данных о полученных мной доходах, и справка из УФСБ содержит лишь информацию о зарплате. Считаю, рассматривать иск без надлежащего количества документов нельзя, — заявлял он.

Указывал — в обоснование иска прокуроры приложили лишь справки из ФСБ, но не декларации за его подписью. Игонов настаивал — в декларациях есть информация о каких-то еще законных доходах 12—15-летней давности, которые он в данное время не помнит.

Александр Игонов настаивал — все покупки законные, но суду не представлены полные сведения в оригиналах или копиях деклараций. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель УФСБ по РТ Илья Баландин после изучения справки с данными по Игонову от 30 мая 2023 года заявил суду — неполноты не усматривает. Сам отставник продолжал настаивать, что нужны именно декларации:

«Я не самоубийца — декларировать имущество, не имея возможность его подтвердить. Тогда проводилась бы служебная проверка. Но ничего этого не было».

Суд сделал новый запрос бывшему работодателю ответчика. Но новых данных не получил.

В прениях бывший чекист и бывший заместитель главы Ростехнадзора Приволжья заявлял — их совместные с Розенцвайг доходы позволяли приобрести имущество в Услоне.

Его адвокат Роберт Сагдеев попросил паузу для предоставления финальных расчетов и 18 декабря в прениях поделился данными, что совокупные доходы Розенцвайг и Игонова за 2011 год составляли 3 млн 102 тысячи рублей. В эту сумму, кроме заработка, вошли остатки по вкладам матери Игонова, переведенные на его счет, остаток средств от продажи двух автомобилей в 2010 году (за вычетом стоимости двух новых). А на покупку жилого дома с участком в 2012-м (без учета кредита) семья потратила 2 млн 800 тысяч рублей. Вывод защитника — Игонов имел возможность приобрести это имущество и оснований для удовлетворения иска нет.

Адвокат Роберт Сагдеев считает — процедуру контроля за доходами и расходами его клиента провели с нарушениями. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель надзорного ведомства Лилия Фаттахова просила суд критически отнестись к новым показаниям Розенцвайг, считая, что та желает помочь бывшему супругу. Ранее заявленные требования прокурор поддержала.

В свою очередь представитель другого силового ведомства Илья Баландин заявил: «У ФСБ нет оснований не доверять компетентному мнению прокуратуры. В связи с этим считаем исковое заявление обоснованным. Как третье лицо, УФСБ по республике Татарстан рассчитывает на правосудное решение...».

В совещательной комнате судья Чулпан Сабитова была недолго. И постановила: иск прокурора РТ удовлетворить — прекратить право собственности ответчика на дом и другую недвижимость в Никольском, обратив это имущество в доход РФ.

Адвокат Игонова, представитель Сбербанка и Любовь Розенцвайг дали понять — с таким результатом не согласны.

В чем обвиняют бывшего замглавы Приволжского Ростехнадзора

Процесс по уголовному делу Александра Игонова идет в Вахитовском суде Казани. На скамье подсудимых также врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко. Все они под стражей, вину не признают.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В деле — семь эпизодов предполагаемых преступлений:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

по этой истории в действиях Игонова, как крупного чиновника, силовики усмотрели еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ);

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором, бывшем на деле лишь прорабом;

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

отдельно Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании еще одной подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

В ходе следствия «Группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым на 5 млн 250 тысяч рублей. А эксперты обнаружили подделку — за указанного в документах гендиректора «Спектрстроя» Камалова расписалось неизвестное лицо. Липой оказалась и его подпись в представленном отчете. Причем это не единичный факт. Как уверяют источники «Реального времени», по делу были изъяты десятки договоров об услугах «Спектрстроя» компаниям в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, подконтрольным Приволжскому управлению Ростехнадзора. И везде подпись Камалова не соответствует оригиналу.

Речь в этих сфабрикованных документах идет о надзоре за проектом переустройства магистральных газопроводов на строительстве М-12, об экспертизе при переносе воздушной линии электричества при возведении Вознесенского тракта в Казани, о работах на промышленной площадке АО «Аммоний» и других химических заводах-гигантах.

Почему? Силовики уверены — Камалов был всего лишь номинальным директором подконтрольной Игонову, Мустафину и Никитенко компании. Сотрудники признавались — видели его два-три раза, документы на подпись просто оставляли на столе, а кто их подписывал — не знают. По данным источников «Реального времени», во время своего номинального директорства Камалов трудился водителем грузовика на строительстве трассы в Марий Эл, зарплату получал совсем не директорскую, машину и квартиру позволить себе не мог — жил с родителями.

Ирина Плотникова