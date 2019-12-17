«Дела Швецовых» больше нет, судят экс-потерпевшего гендиректора «ПАКа»

Следком закрыл все дела на детей бывшего вице-премьера РТ, заклятому «другу семьи» в суде предъявили аферы на 250 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани полностью прекращено уголовное преследование дочери и сына бывшего министра транспорта и вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Все обвинения в уводе бюджетных субсидий, аферах с НДС и мошенничестве с них сняты. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Следкоме и прокуратуре РТ. Таким образом, статуса потерпевшего лишился бывший гендиректор «Пассажирского автотранспортного комбината» и «ФК «Дорстройинвест» Марат Исламов. На днях он предстал перед судом по обвинению в преступлениях на 250 млн рублей против своих же компаний и их акционеров, главным из которых следователи МВД считают сестру жены Швецова-старшего.

Прекращением дела закончились 2 года следствия



Все дела против Швецовых прекращены с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Последние эпизоды, по данным источников «Реального времени», закрыли в ноябре. За полгода до этого прокуратура отказалась утверждать обвинение и вернула материалы на допрасследование.

Напомним, расследование началось 2 года назад — с заявления гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марата Исламова о хищении 60 млн рублей, полученных от реализации имущества ПАО. Под подозрение попали гендиректор ООО «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший, его сестра, гендиректор АО «Авангард» Эллина Шайер и ее заместитель. Позже дело обросло новыми эпизодами — с уводом 11 лизинговых автобусов на 30 млн рублей, хищением субсидий на 4,5 млн по строительству домов молодым специалистом на селе, а также налоговым аферам.

Под подозрение в превышении полномочий с передачей имущества «ПАКа» в залог семейной фирме и в мошенничестве в 2018 году попал и отец обвиняемых — бывший министр и вице-премьер Татарстана, бывший замглавы департамента строительства Москвы Владимир Швецов. Впрочем, еще до наступления 2019-го Следком признал за Швецовым-старшим право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. Также за отсутствием состава преступления закрыли дела замгендиректора и бухгалтера АО «Авангард» Ирке Ихсановой и Натальи Устининой.

По данным источников «Реального времени», дела против Шайер и Швецова-младшего (на фото) закрывали в несколько этапов на протяжении 2019 года

Как сообщил «Реальному времени» адвокат Эллины Шайер Вадим Лебедев, уголовное преследование его клиентки и ее брата полностью прекращено в ноябре 2019 года. Эту информацию не стали отрицать в Следкоме и прокуратуре Татарстана, воздержавшись от комментариев. Отметим, ранее первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил несколько постановлений о возбуждении уголовного дела против Швецова-старшего, а его подчиненные способствовали его освобождению из полицейского изолятора.

По данным источников «Реального времени», дела против Шайер и Швецова-младшего закрывали в несколько этапов на протяжении 2019 года. В частности, эпизод на 60 млн рублей был закрыт после первого возврата дела прокуратурой на дополнительное расследование. К тому моменту Швецовым в арбитраже доказали — Венера Латыпова, тетя Эллины и Владимира, сестра жены их отца была акционером ЗАО «ФК «Дорстройинвест», владевшего 91% в ПАО «ПАК». Именно на этом основании семья VIP-чиновника претендовала на долю от продажи имущества «ПАКа» в те самые 60 млн, объясняла в свое время Шайер.

Оставшиеся эпизоды дела были закрыты Следкомом по РТ в октябре и ноябре. В это же время сотрудники ГСУ МВД по РТ завершили расследование уголовного дела против заявлявшего на Швецовых Марата Исламова, и вот ему-то первый зампрокурора РТ Сергей Старостин обвинение утвердил. К тому моменту потерпевший-обвиняемый Исламов провел в СИЗО больше года.

Тетя «амнистированных» заявила иск на 224 млн

В Вахитовский райсуд Казани скандальное дело пришло 19 ноября. 3 декабря судья Наиля Рахматуллина продлила арест Исламова до 19 февраля будущего года и отклонила, как преждевременные, почти все ходатайства защиты. Одобрение получили лишь просьбы об ознакомлении с материалами дела от бывшего гендиректора «ПАКа» и адвоката Виталии Малышевой, которую назначили защитником второго обвиняемого по этому делу юриста Павла Попова. Из-под стражи Попова освободил Верховный суд РТ в марте 2019-го.

Одобрение получили лишь просьбы об ознакомлении с материалами дела от бывшего гендиректора «ПАКа» и адвоката Виталии Малышевой, которую назначили защитником второго обвиняемого по этому делу юриста Павла Попова

Гражданский иск от потерпевшей родственницы Швецовых Венеры Латыповой заявлен на 224,4 млн рублей — поскольку первое преступление, по версии следствия, не было доведено до конца. Всего же в деле бизнесмена и юриста — три усматриваемых следствием эпизода мошенничества на общую сумму 250 млн рублей:

Эпизод 1. Покушение на хищение 25 млн 785 тыс. рублей у ПАО «ПАК» через Третейский суд и Арбитражный суд РТ по исполнительному листу о взыскании юристом Поповым вознаграждения в размере 15% от продажи имущества ПАО «ПАК» за 172 млн рублей ОАО «Риат». Предполагаемый период преступления — с марта 2017 года по июль 2018 года. Попова и Исламова обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничестве в особо крупном размере).

по исполнительному листу о взыскании юристом Поповым вознаграждения в размере 15% от продажи имущества ПАО «ПАК» за 172 млн рублей ОАО «Риат». Предполагаемый период преступления — с марта 2017 года по июль 2018 года. Попова и Исламова обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничестве в особо крупном размере). Эпизод 2. Хищение 46 акций ЗАО «ФК «Дорстройинвест» Латыповой стоимостью 87 млн 319 тыс. рублей по фиктивным документам о выкупе и зачислении части на счет «неустановленных акционеров». Предполагаемый период преступления — с декабря 2000 года по январь 2018 года. Исламова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

по фиктивным документам о выкупе и зачислении части на счет «неустановленных акционеров». Предполагаемый период преступления — с декабря 2000 года по январь 2018 года. Исламова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Эпизод 3. Хищение 198 тысяч 721 акции ПАО «ПАК» на 137 млн 117 тыс. рублей путем фиктивных сделок, вследствие которых акции не попали в конкурсную массу и оказались у отца, жены, дочери и зятя Исламова. Предполагаемый период преступления — с сентября 2016 года по январь 2018 года. Исламова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Вину подсудимые не признают. В апреле 2019 года ПАО «ПАК» признано банкротом.

Как Попов не стал миллионером, а соседу Исламова «повезло»

Расследование этой истории в МВД началось 5 сентября 2018-го по материалам прокурорской проверки. Поначалу дело возбудили в отношении Павла Попова и неустановленных лиц и лишь по эпизоду покушения на аферу. Фабула построена на выводах Росфинмониторинга, с которыми согласился арбитраж Татарстана, усмотрев признаки притворной сделки между молодым юристом, услуги которого гендиректор «ПАК» Исламов оценил в 15% от сделки — то есть почти в 26 млн рублей, заплатил лишь аванс в 1,4 млн рублей, зато признал иск на оставшуюся сумму в Третейском суде. Попов с этим решением обратился в арбитраж за выдачей исполнительного листа, но после привлечения судом прокуратуры и Росфинмониторинга полностью отказался от заявленных требований.

Фабула построена на выводах Росфинмониторинга, с которыми согласился арбитраж Татарстана. Фото rufincontrol.ru

Потерпевшими по этому эпизоду признали сам «ПАК» и 14 его акционеров, включая бывшего генерального директора предприятия Раиса Гимадиева и Венеру Латыпову. В ходе расследования сотрудники МВД Татарстана получили показания свидетелей, что поиском покупателя на имущество «ПАКа» и оформлением сделки с ним Попов не занимался. Впрочем, как и оценкой комплекса зданий предприятия в Промзоне Набережных Челнов с очистными и артезианской скважиной.

По данным «Реального времени», в числе свидетелей оказался и третейский судья, которому в свое время показался «странным» размер вознаграждения Попову.

Второй эпизод дела был возбужден в феврале 2019-го в отношении Марата Исламова как бывшего гендиректора ЗАО и ОАО «Финансовая компания «Дорстройинвест» (далее — ДСИ). По версии следствия, учредителями компании в 1997 году выступали пять родственников не последних людей в дорожно-транспортной сфере Татарстана. Среди них — Венера Латыпова, родная сестра которой была замужем за Швецовым-старшим. У Латыповой изначально было 20% акций, однако, по версии следствия, после девальвации и снижения уставного капитала с 10 млн до 9 тысяч рублей Швецовы с Исламовым договорились в 2005 году о выкупе долей партнеров и перераспределении пакета: 46 акций — Латыповой, 44 — Исламову. Согласно обвинению, последний по фиктивным документам оформил выкуп тех же акций в свою пользу, объявив себя собственником 70 акций и зачислив 20 акций Латыповой на счет неустановленных лиц.

Силовики полагают — афере способствовал тот факт, что со дня создания ДСИ реестр его акционеров вел сам Исламов. И продолжил это делать даже после 2013-го, в нарушение федерального закона, который наделил таким правом лишь уполномоченные организации. Реестр был передан Исламовым лишь в январе 2018-го, и никакой Латыповой в числе совладельцев ДСИ на тот момент не значилось. Однако в рамках гражданских дел арбитражные суды установили ее присутствие в числе акционеров в регистрационном деле и документах 2000—2011 годов. А еще указали на тот факт, что Исламов не смог представить документы, на основании которых Латыпова утратила права на акции.

Заметим, что в гражданском деле речь идет только о 20 акциях. А МВД и прокуратура считают похищенными 46. Кстати, как показало расследование, двое бывших акционеров даже не знали о своем участии в деятельности ДСИ.

Потерпевшими признаны две организации — «ПАК» и «ФК «ДСИ», акционер Венера Латыпова. В числе свидетелей — ее племянницы Эллина Шайер и Инесса Дроздецкая, а также их отец Владимир Швецов (на фото). Фото Амина Галямова

16 апреля этого года в деле Исламова появился и третий эпизод с самым большим предполагаемым ущербом — 137,1 млн рублей. По версии следствия, Исламов незаконно распорядился 199 тысячами акций ПАО «ПАК», которые принадлежали материнской компании — ДСИ. В материалах дела есть подтверждение — Исламов как гендиректор ДСИ сначала якобы продает эти акции самому себе, однако затем возвращает их назад и через несколько дней по договору уступки на 10 млн рублей переоформляет на своего соседа — водителя Камалова. Камалов же в свою очередь оформляет договоры купли-продажи с родственниками Исламова. В итоге новыми владельцами контрольного пакета ПАО «ПАК» становятся отец, жена, дочь и зять ныне обвиняемого.

Эти родственники давать показания на предварительном следствии отказались. А вот «миллионер» Камалов поначалу свидетельствовал в пользу Исламова, но позже признался — никаких денег в уплату за акции не вносил и не получал, лишь подписывал документы по просьбе своего соседа Исламову в благодарность за ранее оказанную им помощь. Среди подписанного была и доверенность на право распоряжаться счетом Камалова в Центральном депозитарии РТ.

Потерпевшими признаны две организации — «ПАК» и «ФК «ДСИ», акционер Венера Латыпова. В числе свидетелей — ее племянницы Эллина Шайер и Инесса Дроздецкая, а также их отец Владимир Швецов. Все они подтверждают — Исламов был вхож в семью и пользовался безоговорочным доверием, пока не стал позволять себе двухнедельные загулы, подозрения в нечистоплотности появились позже.

Исламов: «Когда я докажу свою невиновность...»

Ранее обвиняемый Марат Исламов уже высказывал претензии в адрес своих оппонентов. В открытом письме из СИЗО сообщал, как против своей воли финансировал волейболисток Татарстана, терял компании и имущество на 200 млн рублей, доверившись членам одной семьи. Обвинял их в фальсификации поданных в арбитраж документов.

На старте процесса в Вахитовском суде экс-руководитель «ПАКа» и отец троих детей заявил, что намерен доказать свою невиновность, а вот скрываться и давить на свидетелей с потерпевшими не собирается. Обвиняемым и его защитником Мидхатом Курмановым сходу было заявлено с десяток ходатайств — от исключения ряда доказательств и возврата дела прокурору до полного прекращения уголовного преследования по всем трем эпизодам.

На старте процесса в Вахитовском суде экс-руководитель «ПАКа» и отец троих детей заявил, что намерен доказать свою невиновность, а вот скрываться и давить на свидетелей с потерпевшими не собирается

Просил Исламов и внести правки в обвинительное заключение, «чтобы потом не было оснований для отмены приговора».

— Я боюсь, что когда я докажу свою невиновность, в чем я уверен, потому что и Попов, и я невиновны, то потом будут основания для разворота этого приговора в виде каких-то мелких несчастных нарушений, — объяснил он свою позицию.

Вкратце позиция защиты Исламова по первому эпизоду такова: никакого покушения на хищение 26 млн не было, 15 процентов от сделки — нормальная рыночная цена, и, кроме сделки купли-продажи, на Попова легли гражданские суды в интересах «ПАКа» и «ДСИ». Более того, свои требования о выдаче исполнительного листа он отозвал после претензии Исламова о неисполнении обязательств по договору, а Росфинмониторинг тут вообще не при чем. Попов придерживается такой же позиции.

Что касается второго эпизода, то здесь экс-потерпевший из «дела Швецовых» уверяет — инициатива создания ЗАО «ФК «Дорстройинвест» принадлежала одному из замов директора Дорожного фонда Татарстана (ныне покойного), который якобы просил Исламова заняться регистрацией и возглавить ЗАО, а еще предоставил ему документы тех, кого следует включить в учредители. Была среди них и Латыпова.

Если верить Исламову, на стадии регистрации он этих акционеров в глаза не видел и даже был вынужден подделывать их подписи в учредительных документах, а позже схожим образом подделывать данные о проведении собраний акционеров. В действительности же Латыпова в ЗАО не обращалась и подлинники документов, подтверждающие уплату ей учредительного взноса, отсутствуют, настаивал Исламов. По его мнению, он честно выкупил 70 акций у части акционеров и как обладатель контрольного пакета ДСИ законно распорядился принадлежащими обществу акциями ПАО «ПАК».

Были два адвоката из Москвы и Казани — Вадим Лебедев, ранее защищавший Эллину Шайер, и Регина Хайруллина с доверенностью от Латыповой (оба справа)

Адвокат Курманов: «Следователь дает прямое указание суду»

Ни один из потерпевших на старт процесса в Вахитовский суд не приехал. Были два адвоката из Москвы и Казани — Вадим Лебедев, ранее защищавший Эллину Шайер, и Регина Хайруллина с доверенностью от Латыповой. Однако в отсутствие их доверителей суд не смог решить и вопрос о допуске этих представителей.

На заседании суда адвокат обвиняемого Курманов просил исключить из доказательств протокол внеочередного собрания акционеров АО «ФК «ДСИ» от 24 ноября 2005 года и объяснил:

— У меня есть сомнения в подлинности первого листа. На нем ни одной подписи и печати, и я считаю, что этот лист был каким-то образом изменен или взят из другого документа. Потерпевшая Латыпова уверяет, что нашла эти листы на автовокзале, что довольно-таки смешно звучит.

Также защитник Исламова просил провести почерковедческую экспертизу, утверждая, что к делу приобщено заключение о недостоверности подписи Латыповой на втором листе этого документа.

Сам Марат Исламов требовал включить в перечень вещественных доказательств уже приобщенные, но не отраженные в обвинительном заключении документы защиты. Среди них — претензия к Попову, соглашение об отказе от иска, сведения об уплате налога на прибыль с тех самых 26 млн рублей.

Далее Курманов стал настаивать на возврате дела прокурору, поскольку не обнаружил в обвинительном заключении показаний свидетелей защиты — в частности, сына акционера Захватова (в отличие от отца он подтверждает продажу акций Исламову. — прим. ред.), зато нашел там целый букет примечаний следователя МВД по РТ Игоря Москалева. «Это нонсенс! Своим примечанием следователь дает прямое указание суду, чтобы вот так сделали», — возмутился адвокат.

Не остался в стороне и обвиняемый Павел Попов, он подтвердил: «Действительно, в обвинительном заключении имеются субъективные выводы следователя»

— Суду никто не может дать указаний, — напомнила судья Наиля Рахматуллина.



Не остался в стороне и обвиняемый Павел Попов, он подтвердил: «Действительно, в обвинительном заключении имеются субъективные выводы следователя». Помощник прокурора Вахитовского района Венера Игумнова заметила, что «отступление от требований в составлении обвинительного заключения по форме и содержанию не является нарушением» и препятствий к рассмотрению дела судом нет. Судья с этим согласилась.

Защита просила исключить из доказательств заявление конкурсного управляющего ДСИ Парфирьева 2017-го года, поскольку на момент возбуждения дела в 2019-м конкурсное производство было прекращено, а еще обращение Латыповой в Центробанк от 8 мая 2018 года о привлечении Исламова к административной ответственности — за нарушение закона в части передачи реестра.

Факт нарушения был установлен и с Исламова взыскан штраф в 30 тысяч рублей. При этом с заявлением о преступлении Латыпова в полицию не обращалась и об уголовной ответственности за ложный донос не предупреждалась, подчеркнул адвокат Курманов. Поэтому, он считает незаконным и рапорт следователя Москалева об обнаружении признаков преступления, и постановление о возбуждении дела по мошенничеству в отсутствие заявления потерпевшего.

Также незаконно, по мнению защиты, возбуждены дело о покушении на мошенничество — по рапорту начальника отдела прокуратуры и заявлению дочери Швецова Инессы Дроздецкой, действующей без статуса адвоката, по доверенностям двух миноритариев «ПАКа». Причем, ни эти миноритарии, ни Дроздецкая об уголовной ответственности не предупреждались, подчеркивает Курманов.

Мидхат Курманов просил прекратить как незаконное уголовное дело по всем трем эпизодам. Однако все его ходатайства суд оставил без удовлетворения, посчитав преждевременными. Фото Лины Саримовой

Еще одним сомнительным доказательством защита считает ответы Минземимущества и Миндортранса РТ на адвокатские запросы Хайруллиной в интересах Латыповой, полученные в период, когда у той был свидетельский статус. По данным «Реального времени», именно в документах Минзема по аренде земли «ФК «ДСИ» нашлось подтверждение, что Латыпова и в 2011-м числилась акционером этого предприятия.

В общем, Мидхат Курманов просил прекратить как незаконное уголовное дело по всем трем эпизодам. Однако все его ходатайства суд оставил без удовлетворения, посчитав преждевременными. Ведь указанные документы пока не исследовались, а свидетели не допрашивались.

«Мы не сдвинемся с мертвой точки, если не начнем допрашивать людей», — резюмировала председательствующая по делу в ответ на слова бывшего министра юстиции РТ о наличии еще десятка ходатайств. Но согласилась дать время на ознакомление с материалами новому защитнику Попова и обвиняемому Исламову. Процесс продолжится 23 декабря.