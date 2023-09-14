Школа без защиты: почему в Богородском под Казанью ребенок едва не лишился глаз прямо в классе

Родители пострадавшего мальчика возмущены циничным и отстраненным отношением главы Пестречинского района к состоянию ребенка

В четверг в Богородской средней школе Пестречинского района Татарстана от сработки якобы найденной на площадке перед школьным зданием заряженной ракетницы пострадали двое второклассников. Мальчики, к счастью, остались целы, но один получил травму лица и мог запросто лишиться зрения, а второй был оглушен. Это ЧП показало, что принятые в республике после трагедии в казанской гимназии №175 меры по обеспечению безопасности школ дают довольно слабые гарантии этой самой безопасности. Проблема в родительском контроле и качестве систем безопасности школ? «Реальное время» выяснило подробности несчастного случая, попыталось разобраться в его причинах и обстоятельствах и оценить возможности школьных администраций в деле предотвращения трагических происшествий.



«Без комментариев»



Как выяснило «Реальное время», сегодня перед началом уроков, в 8.00, ученик второго класса Богородской средней школы похвастался перед учениками интересной находкой — трубочкой с пружинкой и крючком, который у видевшего вблизи огнестрельное оружие взрослого человека способен вызвать только одну ассоциацию — со спусковым крючком. В руках детей устройство сработало — лицо одного ребенка опалило огнем, второму заложило уши от внезапного грохота.

Вскоре на место приехала скорая, медики осмотрели и увезли пострадавших детей в ДРКБ. А вот полицию, по словам родителей, пришлось ждать долго — больше часа. Только в 10 часов утра, когда детям уже оказывали помощь в больнице, к зданию подъехал УАЗ-«буханка» с опергруппой.

Полицию, по словам родителей, пришлось ждать долго Инна Серова /realnoevremya.ru

— Мы не уполномочены давать комментарии, — заявила корреспонденту «Реального времени» директор школы Галина Тимофеева в ответ на вопросы о ЧП.

— Без комментариев, — бросил, быстро проходя мимо, и сотрудник полиции.

Мы не уполномочены давать комментарии, — заявила корреспонденту «Реального времени» директор школы Галина Тимофеева в ответ на вопросы о ЧП. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Не стали представители учебного учреждения и полицейские объясняться и с подтягивавшимися к школе встревоженными родителями, узнавшими о ЧП из местного чата.

Опасный предмет валялся рядом со входом в школу

Уроки в школе шли в соответствии с расписанием, а у здания стали собираться встревоженные родители. Первыми к школе прибежали две матери третьеклассников. Дозвонившись до учителей, они выдохнули: «Это не теракт! И не в нашем классе! Главное теперь — детей задним числом не перепугать».

Подтянувшиеся родители первоклассников с облегчением узнали, что детям опасность уже не грозит, и решили ждать окончания уроков.

Родители решили ждать окончания уроков Инна Серова/realnoevremya.ru

Мимо родителей несколько раз прошли сотрудники полиции, директор и работники школы, но на просьбы матерей и отцов рассказать, что конкретно произошло, директор отмалчивалась, а полицейские отвечали стандартно: «Устанавливаем обстоятельства, разбираемся».

Родители принялись строить версии, благо в чатах уже появились первые сообщения о том, что в школе либо взорвалась петарда, либо выстрелила ракетница. Объединяло эти версии одно: якобы младшеклассник нашел опасное устройство прямо перед школой, недалеко от входа.

И это было похоже на правду: полицейские несколько раз прошли в небольшой сквер, расположенный перед школой, вместе с ними, в сопровождении вначале женщины, а потом мужчины, ходил очень растерянный мальчик лет восьми, он отвечал на вопросы правоохранителей и указывал рукой в траву около металлических спортивных снарядов в углу сквера.

Очень растерянный мальчик лет восьми отвечал на вопросы правоохранителей и указывал рукой в траву в углу сквера. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Губу потерпевшему пришлось зашивать

В 11.32 в телеграм-канале главы Пестречинского района Ильхама Кашапова появилось сообщение: «Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников — у него царапина на лице. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает! Вместе с еще одним ребенком, который был оглушен громким звуком, они были госпитализированы, после осмотра их отпустили домой, на амбулаторное лечение».

— Будем следить за их состоянием и мы, и врачи. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе. Буду и дальше держать ситуацию на контроле! — заверил глава муниципалитета.

— У одного из мальчиков — поверхностная травма лица, ссадина верхней губы и кончика носа. Угрозы жизни и здоровью нет, — подтвердили эту информацию изданию в ДРКБ, не углубляясь в подробности.



Но, как выяснило «Реальное время», оптимизм главы района относительно «легкости» полученных детьми травм выглядит если не циничной ложью, то весьма преждевременным утверждением. По информации источника издания, один из мальчиков получил ссадины и сильный отек лица, рану губы, которую даже пришлось зашивать. О том, что со слухом у второго пострадавшего, пока ничего не известно.

Помимо приведенного выше текста, глава района в своем телеграм-канале написал, что «дети в надежных руках», а у сильнее всего пострадавшего ребенка лишь царапина. Его родители возмущены таким бессердечным и циничным отношением. Кашапова они не видели и не слышали — вплоть до момента публикации этого материала. Наверное, главе района следует раньше «узнавать» о таких ЧП, оперативнее реагировать на них и убеждаться лично в состоянии детей, прежде чем отчитываться об этом?

Много шума — и ничего?

В 12.31 прокуратура РТ распространила релиз: «По предварительным данным, ученик второго класса нашел и принес в школу пусковое устройство к сигналу охотника. Во время совместного осмотра с одноклассниками устройство случайно сработало. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. В надзорном ведомстве взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

О том, что со слухом у второго пострадавшего, пока ничего не известно. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Купить такое пусковое устройство, а проще говоря, ракетницу, легко, даже не заходя в специализированный магазин. Простейшее, в виде трубки, на маркетплейсах стоит от 240 рублей. Специального разрешения на его приобретение не требуется. И его легко могут приобрести любители запускать фейерверки или, к примеру, шумно, со стрельбой, отмечать свадьбы и юбилеи, поскольку главный эффект от таких устройств при правильном применении — шумовой.

Купить такое пусковое устройство легко. скрин realnoevremya.ru

В прокуратуре заверяют: «инцидент с ребенком в школе» держат на контроле. А родители в местных чатах уже строят предположения о том, что объектом «показательной порки» станет школа, которая имела почти нулевые шансы предвидеть и предупредить происшествие, и что показательное наказание школьной администрации никак не поможет обеспечить безопасность детей в будущем.

К вечеру стало известно, что делом о ракетнице в Богородской школе заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он затребовал у руководителя СУ СК по РТ Валерия Липского доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.

«Глупо обвинять школу»

Родители учеников Богородской СОШ обсуждают, как могло случиться, что в руках ребенка оказался опасный предмет и он смог пронести его в класс. При этом вектор обвинения, который вначале был выстроен в сторону школы, уже смещается совсем в другом направлении.

«Обвинят школу, так как это проще, — рассуждает в одном из местных родительских чатов мужчина с ником Булат Маркс. — Инцидент на территории образовательного учреждения, значит, и вина их. Плюс большинство родителей не захотят расследования, но захотят наказания. Но по логике в школе вряд ли мог быть салют. Скорее всего [ракетницу принесли] из дома. Родители на день рождения, свадьбу и т.п. купили салюты, и лежат они в доступном месте. Ребенок захотел похвастаться и взял их. Мне слабо верится, что их просто нашли… А что сделает охрана, да ничего. В рюкзак не полезут…»

Родители учеников Богородской СОШ обсуждают, как могло случиться, что в руках ребенка оказался опасный предмет. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Многие родители поддержали эту мысль. «Глупо надеяться и обвинять школу, прохожих, водителей и т.д. Наши дети нужны только нам самим, и больше никто не несет за них ответственность. И именно родители должны учить их элементарным вещам, что и где можно брать, а что нет», — написала Евгения. А на претензию одного из участников спора в адрес охранника, который пропустил ребенка в школу с опасным предметом, последовало возражение: «Охрана не имеет права раздевать детей до трусов и досматривать личные вещи… Охранник же не экстрасенс».

«Школа вообще не огорожена»

Родители младшеклассников, ожидая своих детей у школы, также сказали корреспонденту «Реального времени», что претензий по поводу недосмотра охраны у них нет. Но есть другие претензии, и они также прямо связаны с безопасностью учеников.

— Вы посмотрите, рядом детсад, он окружен высоким забором из сетки, внутрь пройти и оставить там какие-то опасные предметы никто не может, — возмущалась мать первоклассницы, которая побоялась представиться. — Ну разве что кто-нибудь со злым умыслом перекинет на территорию садика что-то через высокий забор. А школа вообще не огорожена! Здесь в любое время суток может кто угодно находиться, могут спиртное распивать на скамейках перед входом, могут наркотики употреблять и шприцы разбрасывать. Могут петарды принести и оставить, а могут вообще их взорвать.

Подходы к школе не огорожены. Инна Серова/ realnoevremya.ru

Корреспондент «Реального времени» убедилась: в Богородской школе охрана не пускает чужих дальше порога вестибюля, но это не защита от ЧП, потому что подойти к школе под самые окна и к черному ходу, который ведет в здание через помещения столовой, и пробраться внутрь в обход охранника (и пронести все, что заблагорассудится) может кто угодно и когда угодно — не то, что в стоящий рядом со школой новенький детский сад.

Ребенка «затерроризировали» за жалобы матери

— Меня здесь все знают, поэтому я не боюсь назвать свое имя, — Диана Исанькина оказалась единственной представившейся корреспонденту «Реального времени» родительницей. — У меня сын в девятом классе, и мне еще предстоит вести сюда в первый класс младшего ребенка. Учат здесь нормально, но в школе творится бардак. Во-первых, она маленькая, здесь учатся 418 детей, хотя здание рассчитано на 264 ребенка. Здесь узкие коридоры, вообще нет рекреаций — детям энергию между уроками негде выплеснуть. А учителя не имеют нормальной учительской — вместо нее у них крохотный закуток, где стоит стол и сидит завуч, так что в свободные часы между уроками они сидят в коридоре. Их жалко!

Женщина с возмущением рассказала, что перед началом смены 200 детей снимают уличную обувь в крошечном неотапливаемом холле при входе в школу, где сидит вахтер, а потом идут в раздевалку, расположенную в подвале. Показала на крышу школы, где старый металлопрофиль торчит, как взъерошенные перья:

— Первый сильный ветер сорвет кровлю — и рухнет она на головы… А моего ребенка в школе затерроризировали, когда я в прошлом году попросила его сфотографировать спортзал, который затопило фекалиями. Выгребная яма же рассчитана на 200, а не на 400 детей, она переполнилась. И все потекло в зал. А еще там в прошлом же году провалилась крыша, и с нее с дождевыми водами грязь текла в спортзал. А отремонтировали тогда спортзал так, что он уже снова пошел трещинами.

На крыше школы старый металлопрофиль торчит, как взъерошенные перья. Инна Серова /realnoevremya.ru

В 2021 году на жалобы Исанькиной отреагировала прокуратура. Проверка показала, что перепланировка школы в сторону увеличения количества учебных кабинетов повлекла нарушение противопожарных норм и требований, при этом в школе не соблюдаются санитарные нормы к площади кабинетов, отсутствует кабинет технологии для мальчиков, не обеспечены в достаточном объеме материалами, реактивами и оборудованием кабинеты физики и химии, не хватает инвентаря в спортивном зале. В сентябре 2021 года в школе не хватало 590 учебников, к началу 2021/22 учебного года туда поступило лишь 1 450 из заказанных 4 253. В адрес руководителя Пестречинского райисполкома прокуратура тогда внесла представление с требованием устранить нарушения, но устранить их нереально, пока в селе есть только одна эта школа и она в таком состоянии.