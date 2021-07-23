Активист «милицейской» банды с трассы М-7: «Убийства никогда не обсуждали — хотелось это забыть»

Прокурор просит Верховный суд РТ о посадке «душителя» дальнобойщиков на 18 лет

Фото: Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана завершились прения по делу ветерана войны в Афганистане, обвиняемого в серии нападений на трассе М-7 в составе лжемилицейской банды. За решеткой Сергей Зузлев оказался на девять лет позже подельников и теперь обвиняет их в оговоре, настаивая — умышленные убийства дальнобойщиков совершал не он. Гособвинитель уверен в обратном: за четырех убитых просит посадить фигуранта на 18 лет, но при этом оправдать по эпизоду с оружием и освободить от наказания еще по семи особо тяжким преступлениям, включая бандитизм.

Осужденный главарь банды изменил показания в пользу Зузлева



«Всю ночь не спал, готовился», — признался Сергей Зузлев секретарю суда перед началом заседания. В начале июля ему стукнуло 52 года. Если Верховный суд РТ согласится с позицией гособвинения — на свободу Зузлева выпустят на 70-м году жизни. Впрочем, ряд преступлений, в которых обвиняют бывшего челнинца, сами по себе тянут на пожизненное.

Подсудимый о событиях 20-летней давности говорит так: «В содеянном не нахожу ничего, чем можно гордиться». На процессе он полностью признал вину в пяти разбойных нападениях на предпринимателей и водителей большегрузов в начале 2000-х годов в составе бригады челнинца Александра Еналеева, а также в одном грабеже. С обвинением в бандитизме и умышленных убийствах четырех человек Зузлев не согласен. Уверяет — от его неосторожных действий скончался лишь Гаряклы Аташов из Туркменистана, тело которого нашли через 10 лет в залитой цементом бочке.

В 2013-2014 годах за серию убийств, разбоев, грабежей и незаконный оборот оружия были осуждены 11 человек из банды Еналеева. Главарь сейчас отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима в Забайкальском крае. За решеткой остаются и еще два активиста-досудебщика — Сергей Щеглов досиживает свои 15 лет в Омской области, Радомир Аглиуллин мотает срок 13,5 года в Хабаровском крае. Остальные — на воле, включая приговоренного к 9 годам бывшего гаишника Валерия Пшеничного, который делился с подельниками форменным обмундированием и прямо на посту подбирал объекты преступления — фуры с наиболее ценными грузами.

Оба досудебщика отказались свидетельствовать перед Верховным судом РТ по делу Зузлева, а вот Александр Еналеев по видеоконференцсвязи из Читы кардинально изменил прежние показания. Он попытался выгородить бывшего подельника и заявил, что Аташова убивал сам, а по двум эпизодам убийств удушающие приемы с веревкой производил не Зузлев, а его двоюродный брат Николай Басков. Последний до суда не дожил — скончался еще в 2007-м.

Главной сенсацией судебных прений стал вывод прокурора — задержанный в 2020-м, после девяти лет федерального розыска Сергей Зузлев не скрывался от следствия

Гособвинитель: «беглый» фигурант от следствия не бегал

Главной сенсацией судебных прений стал вывод прокурора — задержанный в 2020-м, после девяти лет федерального розыска Сергей Зузлев не скрывался от следствия! А потому — он подлежит освобождению от наказания по пяти разбоям, грабежу и участию в банде за истечением 15-летнего срока давности с момента совершения этих особо тяжких преступлений.

Гособвинитель Андрей Кропотов напомнил исследованные ранее материалы уголовного дела: 9 января 2002 года Зузлев был задержан и 12 января арестован по подозрению в причастности к нападению на «Окушку» челнинского бизнесмена Эдуарда Ахунова. Тот вез полмиллиона наличными поставщикам куриных окорочков в Нижнекамск, остановился на трассе по требованию «милиционера» и, получив 10 ударов молотком по голове, чудом выжил. Деньги преступники забрали. Выживший предприниматель опознал Зузлева, однако по какой-то причине уже 19 января 2002 года следователь МВД отпустил его под подписку о невыезде, а еще через неделю — полностью прекратил преследование Зузлева и отменил подписку о невыезде.

Прокурор считает — последним преступлением подсудимого в составе банды стал вооруженный разбой в июле 2003 года. Тогда лжемилиционеры с пистолетом и автоматом обогатились на 700 тысяч рублей, перехватив направлявшихся в Тольятти за новыми машинами водителей-перегонщиков на легковушке. Все пять потерпевших остались живы. После той истории Зузлев уехал из Челнов и в последующих преступлениях банды участия не принимал.

«Отъезд подсудимого не был связан с уклонением от уголовного преследования, так как его дело по нападению на Ахунова было прекращено еще в январе 2002 года», — отметил Кропотов. И добавил — данное постановление следствия было отменено в январе 2011 года, после чего Зузлев был объявлен в розыск в качестве подозреваемого. Но на тот момент он жил уже в Калужской области.

Прокурор не нашел в деле фигуранта никаких сведений, что тот вызывался к следователям и уклонялся от явки. Зато напомнил паспортные данные «беглого» — он был зарегистрирован в деревне Воронино Калужской области, а затем проживал в соседнем городе Мосальске, где в итоге и был задержан в сентябре 2020-го.

Вопросы эффективности расследования и розыска в прениях не обсуждались.

Представитель прокуратуры РТ напомнил, что течение сроков давности приостанавливается в случае, если фигурант скрывается от следствия. Но это не случай Зузлева. Поэтому Кропотов предложил суду признать подсудимого виновным по эпизодам разбоев, грабежа и бандитизма, назначить за каждое преступление реальные сроки и освободить от наказания по не реабилитирующим основаниям.

Гособвинитель Андрей Кропотов напомнил исследованные ранее материалы уголовного дела

Крестик вернуть близким, бочку уничтожить

В то же время гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима за участие Зузлева в убийствах четырех человек:

в начале марта 2000 года в гараже поселка Красные Челны в Набережных Челнах был задушен иностранец Аташов, который ранее отдал Еналееву 50 тысяч рублей на покупку грузовика, но ни транспорта, ни денег не дождался.

1 августа 2001 года в лесопосадке у поселка Татарстан были задушены водитель Ильина и экспедитор Ефимов из Уфы. Их груженый запчастями КАМАЗ был захвачен бандитами после проезда через пост, где дежурил подельник бандитов Пшеничный.

5 октября 2001 года в районе деревни Усаево Мензелинского района был убит водитель Марков, которого ждали с грузом в Магнитогорске

Андрей Кропотов напомнил показания досудебщика Щеглова, который в своей явки с повинной рассказал, что Зузлев как-то после распития спиртного показал на дне оврага в районе старого автовокзала металлическую бочку на 200 литров и рассказал об убийстве иностранца, тело которого спрятали как раз в бочке, залив ее бетоном и сбросив на тракторе в овраг. Ту бочку Зузлев, со слов Щеглова, называл «консервой» и объяснял, что причиной убийство было нежелание возвращать деньги.

Именно по показаниям Щеглова в январе 2011-го в том самом овраге нашли и бочку, и зацементированный труп. На предварительном следствии лидер банды Еналеев подтвердил это убийство, но сообщил — задушил Аташова именно Зузлев, а он лишь держал жертву за руки. Также прокурор напомнил показания хозяина того самого гаража, где занимался ремонтом грузовиков автослесарь Еналеев. Хозяин стал невольным свидетелем преступления и вспоминал, как на следующий день после убийства Еналеев с Зузлевым попросили у него бочку, что стояла рядом с гаражом, а еще через несколько дней со дна залитой бетоном бочки стала вытекать кровь. На следственном эксперименте свидетель продемонстрировал способ убийства того самого мужчины с азиатской внешностью.

В ходе следствия выяснилось — по приезду в Челны Аташов проживал в одной квартире с семьей Еналеева, а потом переехал к его знакомой. Та вспоминала — постоялец хотел купить «КАМАЗ», в начале марта отправился на какую-то встречу и пропал, даже за вещами не вернулся.

«Утверждения подсудимого о том, что он случайно задушил Аташова в ходе борьбы с ним опровергаются вышеприведёнными пояснениями Еналеева и Шарпова (хозяина гаража — ред.), из которых следует, что действия соучастников носили преднамеренный характер. Об этом же свидетельствует и избранный способ сокрытия трупа Аташова», — констатировал гособинитель.

Также он привел показания Щеглова, что приказ на убийство уфимцев Ильина и Маркова отдал Еналеев, и он же пытался застрелить Ильина, но пистолет дал осечку. «Тогда Еналеев передал Зузлеву веревку и велел задушить», — рассказывал досудебщик. С его слов, остальные помогали держать сопротивлявшихся водителя и экспедитора. Еналеев подтверждал показания Щеглова. Аглиуллин тоже. Все трое были осуждены по этому эпизоду и ни о каком соучастии Баскова в тот момент не говорили.

Зато давали показания, что Басков вместе с ними и Зузлевым участвовал в убийстве водителя Маркова, которого после смерти раздели и закопали в поле. Опознать убитого помог нательный крестик, который силовики обнаружили рядом с местом преступления. Эту ценную улику прокурор Кропотов просил после вынесения приговора вернуть близким погибшего. А вот изъятые орудия преступления — удавку с тела последней жертвы, 14 пластиковых стяжек, молоток и ту самую «могилу»-бочку — просил уничтожить.

Кроме того, Кропотов предложил суду оправдать Зузлева по обвинению о незаконном обороте оружия. Он подчеркнул — доказательства по делу подтверждают, что подсудимый знал о пистолете ИЖ и автомате Калашникова и их использовании членами банды в двух разбоях. Более того — при нападении на «Москвич» автомат применял сам Зузлев. «Вместе с тем обвинение не содержит конкретных действий обвиняемого по незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке и ношению запрещенных к обороту предметов. Не указаны время, место, способ и другие обстоятельства совершения Зузлевым данного преступления», — аргументировал прокурор свой отказ от обвинительного курса по данному эпизоду.

Кропотов предложил суду признать подсудимого виновным по эпизодам разбоев, грабежа и бандитизма, назначить за каждое преступление реальные сроки и освободить от наказания по не реабилитирующим основаниям

Зузлев: «Хотелось это забыть, но приходилось с этим жить»

Никого из потерпевших в прениях не было. Так что персональных извинений от подсудимого вчера не звучало. Свою речь Сергей Зузлев начал со слов, что согласен со всеми предложениями гособвинителя по эпизодам с оружием, бандитизмом, разбоями и грабежом. Но категорически против обвинений в умышленных убийствах.

По версии подсудимого, во время убийства Ильина и Ефимова он переодевался рядом с машинами в лесопосадке, чтобы потом за рулем не привлекать к себе внимание милицейской формой, а во время убийства Маркова ходил за лопатой к своей машине. Что до Аташова, то тут Зузлев вину признал частично и предложил квалифицировать свои действия не по статье 105 (умышленное убийство), а по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обвиняемый предложил верить следующему: «В тот вечер у нас с Аташовым была назначена встреча. Мы с Еналеевым хотели просить у него отсрочку, чтобы выполнить свои обязательства по грузовику. Так как брали у него деньги. Аташов был очень агрессивно настроен, нас слушать не хотел, угрожал расправой. И в ходе этого Аташов с Еналеевым сцепились и начали драться. Я попытался разнять, он меня оттолкнул, ничего не оставалось, как подойти сзади, охватить его за шею и оттянуть от Еналеева. Но он продолжать махать руками и ногами... В это время зашел хозяин гаража, увидел такую картину и конечно подумал, что мы намеренно убиваем человека...

Со слов Зузлева, он отпустил Аташова и был шокирован, когда тот просто упал на пол. «Мы думали он притворяется. Потом пытались его реанимировать. Не получилось, — рассказал подсудимый. — Никто его убивать не собирался, это случайно произошло, я силу не рассчитал. Если бы мы планировали убийство, мы бы знали, что дальше делать. А мы положили его в багажник авто и оставили в гараже, лишь на следующий день решили — что делать».

Вину за три другие жертвы фигурант валит на подельников, заключивших досудебное соглашение. Он подчеркивает — ни Щеглов, ни Аглиуллин не предупреждались следователем об ответственности за дачу ложных показаний: «Соответственно, у них появилась возможность отомстить мне. Ведь, когда я уехал [из Челнов], они были в ярости — не хотели меня отпускать. Ну и соответственно потом всю вину на меня свалили. Ведь я находился в розыске и не мог оспорить их показания».

Адвокат по назначению Юлия Зуева полностью поддержала своего клиента и позицию обвинителя в части оправдания и прекращения преследования

По мнению Зузлева, показаниям этих осужденных свидетелей верить нельзя ввиду противоречий. Один говорит, что присматривал за связанным Ефимовым, когда Ильина увели в глубину леса на 10 метров, но при этом каким-то образом видел и попытку Еналеева застрелить Ильина и передачу веревки самому Зузлеву. «Где логика? — возмущается подсудимый. — Зачем Еналееву стрелять и привлекать внимание, если есть веревка?! И как Щеглов мог наблюдать за этим и оставить Ефимова без присмотра?"

Нелогичными Зузлев считает и показания Аглиуллина — тот якобы тоже присматривал за Ефимовым, но убийства не видел — пошел переставлять брошенную на дороге машину, чтобы она не привлекала внимание. При этом, по версии обвиняемого, и грузовик, и легковушка стояли рядом в посадке, поскольку все действия бригады хорошо продумывались:

— У нас все знали, что делать и действовали очень быстро — чтобы затратить как можно меньше времени. А со слов Аглиуллина — он будто на прогулку вышел, и еще периодически терял сознание от увиденного! И это говорит человек, который состоит у нарколога за потребление тяжелых наркотиков и который был в розыске за то, что вместе со знакомым забил человека до смерти!..

Со слов Зузлева — причиной убийства уфимцев был факт: они видели и могли опознать нападавших. «Меня никто из них не видел, я в момент нападения находился в машине «ВАЗ 2108" и наблюдал за обстановкой на трассе», — настаивает он. Но подтверждает — про убийство Ильина с Ефимовым знал, а решение об устранении Маркова, принятое Еналеевым и Аглиуллиным перед разгрузкой похищенной фуры с товаром сам передавал Щеглову с Басковым.

— В содеянном я не нахожу ничего, чем можно гордиться, — заявил подсудимый. — Так что никто из нас и никогда не обсуждал эти детали, а тем более убийство. Просто не заводили об этом разговор. Хотелось это забыть, но приходилось с этим жить...



Гражданские иски о компенсации ущерба от преступлений Зузлев признал с оговоркой: платить должны все участники, а ему пока нечем. Иски о взыскании морального ущерба не признал.

Адвокат по назначению Юлия Зуева полностью поддержала своего клиента и позицию обвинителя в части оправдания и прекращения преследования. Однако запрашиваемый срок посадки назвала несоразмерным и просила учесть все положительные характеристики своего клиента, а также его участие в боевых действиях в Афганистане. Еще просила не считать отягчающим вину обстоятельством использование Зузлевым формы милиции. С ее слов — реальный комплект обмундирования в банде был лишь один, причем, Зузлев облачался в него лишь однажды — брюки и рукава были коротки. Чаще использовал комуфляж для охоты и рыбалки.

Председательствующий судья Верховного суда РТ Александр Шемуранов объявил прения оконченными. 28 июля подсудимый сможет выступить с последним словом.