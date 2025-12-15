Что изменит для Татарстана эксперимент по целевому набору иностранных рабочих

В республике могут появиться проблемы у малого бизнеса и вакансии для местных специалистов

Фото: Реальное время

С 2027 года в России планируется начать эксперимент по целевому набору иностранных работников с использованием реестровой модели, в рамках которой въезд трудовых мигрантов возможен только по запросу нуждающихся в них работодателей, после тщательной проверки въезжающих и с обязательным трудоустройством у «заказчика». В соответствии с Концепцией государственной миграционной политики на 2026—2030 гг. иностранцев предполагается привлекать исключительно как временную рабочую силу для покрытия кадрового дефицита в экономике. В том, как это может повлиять на ситуацию в разных отраслях экономики Татарстана, на количество вакансий для местных работников и на судьбы официально не трудоустроенных, но пользующихся спросом на рынке труда гастарбайтеров, разбиралось «Реальное время».

Только по целевому набору

В 2027 году в России начнут реализовать эксперимент по целевому набору иностранных работников, что предусмотрено проектом плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026—2030 годы. В течение 2026 года должна быть завершена подготовка к эксперименту:

до 1 мая — разработан соответствующий законопроект, описывающий принципы целевого набора зарубежных специалистов;

до 1 июля — создана методика сбора сведений о потребностях работодателей, механизм определения приоритетных отраслей, нуждающихся в трудовых мигрантах;

до 1 декабря — запущены информационная система и мобильное приложение для мигрантов;

до 31 декабря — созданы Ситуационный центр миграционной службы для оперативного управления и Центр компетенций по цифровой трансформации на базе «Паспортно-визового сервиса» в структуре МВД России.

В 2027 году в России предполагается реализовать эксперимент по целевому набору иностранных работников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В разработке реестровой модели должны принять участие МВД, Минцифры, Минэкономики России, а также Росстат и Роструд, причем главенствующая роль отводится МВД.

Татарстан на 5-м месте по привлечению иностранной рабочей силы

Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении за январь—октябрь 2025 г., на конец III квартала на территории России работали 190,9 тыс. иностранных трудовых мигрантов, имевших действующее разрешение на работу. 56,1 тыс. получили разрешение на работу иностранных граждан в III квартале, и более половины из них — 60,1% — получили такое разрешение на срок более 12 месяцев.

Гастарбайтеры из ближнего зарубежья предпочитают работать в России по патенту. Численность иностранных граждан, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности, на конец III квартала 2025 г. составила почти 2,4 млн — 92,5% от общего количества зарегистрированных иностранцев, имевших право трудиться. Только в III квартале 2025 г. патент получили 0,5 млн иностранных граждан. Большинство из них — 99,7% — граждане Узбекистана (60,3%), Таджикистана (29,5%) и Азербайджана (2,7%).

Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении России за январь — октябрь 2025 г., на конец III квартала на территории России работали 190,9 тыс. иностранных трудовых мигрантов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом численность иностранных граждан-высококвалифицированных специалистов составила всего 88,7 тысячи, или 3,4% от общего количества зарегистрированных в России трудовых мигрантов.

Татарстан, по данным Росстата, оказался на пятом месте по привлечению в экономику иностранной рабочей силы — после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Свердловской области.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост нарушений правил привлечения к трудовой деятельности — 17,3%

Между тем, по мнению ряда экспертов, привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа не только решает проблему нехватки рабочих рук в отдельных отраслях российской экономики, но и создает проблемы в стране. Неконтролируемая миграция и незаконная трудовая деятельность вызывают справедливое возмущение в обществе.

МВД России в январе — сентябре 2025 года усилило работу и на 13,7% увеличило количество внеплановых проверок нарушений миграционного законодательства. Реальное время / realnoevremya.ru

По официальным данным МВД России, в январе — сентябре 2025 года на 13,7% увеличилось количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юрлиц и ИП. В результате 10 024 проверок выявлено:

на 16% больше правонарушений мигрантов;

на 29,6% больше выявленных нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ;

на 7% больше выявленных нарушений правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ;

на 17,3% больше выявленных нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на розничных рынках;

на 11,6% больше выявленных нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента.

МВД по РТ не публиковало информацию о проводившихся в регионе рейдах по противодействию незаконной миграции с июля 2024 г. Нет на официальном сайте и статистики, по которой можно судить о количестве и динамике нарушений мигрантами российского законодательства в Татарстане.

МВД по РТ не публиковало информацию о проводившихся в регионе рейдах по противодействию незаконной миграции с июля 2024 г. взято с сайта tatarstan.ru

«Реальное время» обратилось в МВД по РТ с запросом о том, сколько профилактических мероприятий было проведено в республике и Казани с начала 2025 года с целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, сколько мест проживания иностранцев, торговых точек, строительных, транспортных и других объектов было проверено, где было выявлено наибольшее количество нарушителей, а также запросило аналогичную статистику за 2024 год. Ответ ведомства будет опубликован по получении.

«Модель в первую очередь для клининга и общепита»

— Сейчас иностранные работники в России делятся на три категории: визовые, безвизовые и граждане стран Евразийского союза, которые по правам и обязанностям приравнены к гражданам РФ, — говорит Наталья Колесникова, директор направления «Индустриальный аутсорсинг» в группе компаний ANCOR, которая оказывает услуги в области аутсорсинга, подбора персонала и кадрового консалтинга. — Реестровая модель в первую очередь относится к тем иностранцам, которые приезжают работать по патенту и не являются ни гражданами ЕАЭС, ни визовыми работниками, так как последние приезжают к конкретному работодателю по рабочим документам.

Получается, говорит она, сам реестр фактически уже существует: въезжая в страну, иностранцы регистрируются в нем, и работодатель может проверить их на предмет благонадежности, поэтому речь идет не о принципиально новой истории, а о попытке собрать существующие элементы в более целостную систему. Конечно, она будет работать при условии нормального, взвешенного подхода и ответственного использования.

По мнению Колесниковой, наиболее логично реестровая система будет выглядеть в сфере обслуживания, где особенно важны гарантии благонадежности и безопасности: это клининг, домашний персонал, общепит и в целом услуги, связанные с доступом к имуществу и людям. В этих сегментах организованный набор через реестр может дать работодателям дополнительные гарантии и прозрачность при привлечении иностранцев. Наименее очевидна, считает она, применимость подобного подхода в строительстве, где занятость во многом проектная и организованно пропустить через систему всех участников процессов может быть сложно.

В России уже действует значительное количество механизмов, которые регулируют въезд иностранных граждан и их пребывание в стране, отметила эксперт. Говорить, что одна только реестровая система радикально изменит объемы притока иностранной рабочей силы, было бы некорректно, но она может помочь систематизировать процессы и дать части работодателей дополнительные гарантии, в том числе с точки зрения безопасности.

По данным группы, больше всего иностранных работников задействовано в торговле и в сегментах, связанных с ретейлом, а также в курьерских службах и смежных видах деятельности. Существенная доля иностранцев занята и в сельском хозяйстве, где потребность в рабочей силе традиционно высока. При этом стоит учитывать, подчеркивает эксперт, что на уровне субъектов РФ действуют постановления, ограничивающие привлечение иностранцев в ряде отраслей — часто это производство еды, напитков, детского питания.

По данным группы, больше всего иностранных работников задействовано в торговле и в сегментах, связанных с ретейлом, а также в курьерских службах и смежных видах деятельности. Реальное время / realnoevremya.ru

Однако Колесникова указала, что сегодня без иностранной рабочей силы сложно обойтись в тех сегментах, где требуется массовый линейный персонал и где традиционно высок дефицит кадров: это прежде всего сфера обслуживания, и в целом любые отрасли, где необходимы столь дефицитные сейчас «синие воротнички»:

— Россияне и особенно российская молодежь, к сожалению, не стремятся идти работать в сферу обслуживания, на позиции уборщиков, дворников, работников коммунальных служб. Именно там, где нужен линейный персонал и где наблюдается кадровый голод, иностранные работники остаются критически важным ресурсом.

Рост расходов работодателей и возможностей местных соискателей

— В 2026 году российское правительство планирует ужесточить правила въезда иностранных работников, предполагая ограничение приема мигрантов только по специальному реестру, сформированному работодателями, говорит эксперт, экс-руководитель тренинговой компании Golden Standard в Казани, кандидат психологических наук, бизнес-тренер Ольга Чеканина (Демиург). — Это открывает новые возможности для работодателей. Новый порядок снизит поток неквалифицированных мигрантов, повысив долю специалистов с нужными навыками. Введение официальной регистрации снизит привлекательность неофициального найма и уменьшит налоговые уклонения. Освобождение рабочих мест от мигрантов позволит россиянам занять эти вакансии.

Она полагает, что планируемые реформы должны затронуть прежде всего строительный сектор, сельское хозяйство, сферу услуг и транспорт, где доля иностранной рабочей силы традиционно велика. Введение регистра может вынудить работодателей искать замену местными специалистами или технологиями.

Чеканина подчеркнула, что переход на реестровую модель повлечет определенные риски:

нехватка рабочих рук: многие компании зависят от дешевой иностранной рабочей силы, и ее дефицит может негативно сказаться на росте экономики;

рост расходов работодателей на оформление иностранных сотрудников;

возникнут проблемы у малого бизнеса, так как наем квалифицированных специалистов потребует больших капиталовложений, чем прежде.

Также она перечислила ожидаемые положительные последствия планируемого нововведения:

снижение безработицы среди местных жителей, поскольку сокращение доли иностранной рабочей силы освободит рабочие места для россиян;

повышение уровня автоматизации, поскольку в условиях дефицита рабочей силы у работодателей появится дополнительная мотивация к замене человеческого труда машинным;

повышение конкуренции среди россиян, поскольку увеличатся требования к образованию и квалификации вследствие роста конкуренции за вакансии.

Чеканина полагает, что планируемые реформы должны затронуть прежде всего строительный сектор, сельское хозяйство, сферу услуг и транспорт, где доля иностранной рабочей силы традиционно велика. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению эксперта, если планируемые изменения заработают, молодые россияне получат больше возможностей для трудоустройства, так как мигранты займут меньшую долю рынка труда, но им надо готовиться проявить гибкость и готовность к переобучению. При этом пенсионеры смогут рассчитывать на рабочие места, особенно в тех сферах, где опыт важнее молодости и не имеет значение физическая сила.

— Новый порядок набора иностранных работников неизбежно приведет к изменениям на российском рынке труда, — говорит Чеканина. — Главные вызовы ожидают малый и средний бизнес, привыкший к недорогим мигрантам. Государственная инициатива по созданию реестра способна повысить прозрачность и официальность трудовых отношений, стимулировать работодателей инвестировать в автоматизацию и повышение квалификации местных работников. Однако значительная нехватка рабочих рук в определенных отраслях и регионах неизбежна, что ставит перед правительством и бизнесом непростую задачу поиска компромисса между защитой отечественного рынка труда и поддержкой промышленного роста.

«Чтобы не приезжал кто попало»

— Нам надо признать необходимость иностранной рабочей силы в России с одной стороны и необходимость порядка в миграционной политике с другой, — говорит бывший главный редактор газеты «Трудовой мигрант», а ныне редактор информационных каналов для мигрантов в соцсетях Закир Сариев. — Чтобы не приезжал кто попало, кто ничего не умеет. Организованный набор иностранных рабочих может дать хороший эффект. Например, Киргизия уже несколько лет так работает с Южной Кореей. У них есть договор, и прежде чем человек поедет работать в Корею, его обучают языку, проверяют профессиональную пригодность, соответствие требованиям работодателя. В России крупные работодатели также могут работать по этой схеме.

«Нам надо признать необходимость иностранной рабочей силы в России с одной стороны и необходимость порядка в миграционной политике с другой». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сариев рассказал, как сам занимался проблемой набора трудовых мигрантов — водителей автобусов для Казани и столкнулся с ситуацией, когда многие из приехавших и ранее изъявлявших готовность выйти на линию, после легализации отказались работать в АТП. И сделал вывод, что при реестровом принципе набора работников, таких случайных людей приезжать будет мало.

При этом, считает он, также произойдет дальнейший отсев тех мигрантов, которые приезжают, чтобы работать по найму в частном порядке — на стройках, у физлиц. Он напомнил, что с начала 2025 года закон уже стал намного жестче, количество таких нелегальных работников сократилось, и нужно сделать так, чтобы «случайные люди совсем отпали».

Сейчас трудовой мигрант по приезду должен в течение месяца пройти медосмотр, сдать отпечатки пальцев, а если он этого не сделает, он не может работать официально. А если закон будет работать, у него работы не будет, и он сам уедет:

— Это уже есть — я сам не мог найти работников, чтобы сделать ремонт! Уже сейчас таких работников не хватает. Кроме того, сейчас в течение года только на три месяца можно приехать так работать, вернее можно находиться в России, если официально не работаешь. Поэтому многие приезжают летом, три месяца работают, потом уезжают — перешли на такую схему. И это плохо, потому что он на три месяца приехал, сделал регистрацию, работал где-то на даче, в квартире, где его никто не видит — и уехал. Патент он не покупает, налоги не платит. Вот такой практике нужно поставить заслон.

«Многие приезжают летом, три месяца работают, потом уезжают». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что в результате страдают и сами нелегалы — от обмана работодателей, и бюджет, поскольку работодатели не оформляют работников официально из-за высоких налогов, а в результате налоги вообще не платятся.

— В Ханты-Мансийске хорошая практика, — привел он пример. — Там, когда иностранец предъявляет гражданско-правовой договор с физлицом, требуют из налоговой инспекции подтверждение, что работодатель стоит на учете как плательщик страховых взносов. И тогда исчезает черная бухгалтерия. Законы у нас хорошие, но надо понимать, что наши граждане, бывшие граждане СССР, как говорится, пока гром не грянет, не перекрестятся. Сознание наших граждан еще не достигло того уровня, когда понимают, что закон надо выполнять.

Нужна ли Татарстану иностранная рабочая сила?

По данным Росстата, Татарстан оказался на пятом месте в топе российских регионов по уровню потребности работодателей в работниках. Она в республике в три раза ниже, чем в Ленинградской области, и в 1,6 раза ниже, чем в Москве.



Реальное время / realnoevremya.ru

По численности не занятых трудовой деятельностью граждан, как следует из отчета статистического органа за январь — октябрь 2025 г., наша республика далеко не на первых местах и значительно отстает от лидирующих по этому показателю регионов. Она примерно в середине рейтинга.

Реальное время / realnoevremya.ru

И по уровню зарегистрированной безработицы Татарстан серьезно отстает от соседей по региону, например Башкортостана и Оренбургской области. У нас этот показатель на 0,1% ниже среднего по ПФО и по России и на 0,9% ниже рекордного для страны уровня зарегистрированной безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе (1,1%).

Реальное время / realnoevremya.ru

P.S. После публикации «Реальное время» получило ответ от МВД по РТ:

— На территории Республики Татарстан в 2025 году проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Нелегал-2025», направленные на усиление контроля в сфере миграции, недопущение противоправных действий с участием иностранных граждан. В ходе данных мероприятий выявлено свыше 5000 (5057) (АППГ — 3545) нарушений миграционного законодательства, из них выдворено больше 350 (366) (АППГ — 370) иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудниками структурных подразделений УВМ МВД по Республике Татарстан проводятся мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Всего проведено около 10 000 (9 679) мероприятий (АППГ — 9 464).

Сотрудниками полиции за 11 месяцев 2025 года составлено свыше 21 000 (21 118) административных протоколов в отношении нарушителей миграционного законодательства (АППГ — 20 806).

В 2025 году в отношении 54 (АППГ — 210) иностранных граждан, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, судами республики и должностными лицами вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации.

На вопросы о том, сколько мест проживания иностранцев, торговых точек, строительных, транспортных и других объектов было проверено и в какой сфере деятельности было выявлено наибольшее количество нарушителей, в министерстве не ответили.