«Не все лидеры ОПС установлены»: как доили Фонд соцстраха в Татарстане

Полиграф для чиновника, Интерпол и «обманутые» декретницы — 10 фактов о деле преступного сообщества казноградов в Казани

Фото: Ирина Плотникова

81 млн рублей требует региональное отделение Фонда соцстраха в Татарстане с обвиняемых в многолетних аферах с социальными пособиями для беременных и рожениц. На днях перед казанским судом предстали 10 человек, включая двух сотрудников ФСС, еще один госстраховщик — в бегах, но в деле фигурируют и неустановленные руководители регионального отделения — причем, в качестве организаторов преступного сообщества. Как вскрылась многолетняя афера, что показал полиграф обвиняемого экс-главы филиала ФСС, и что арестовали у беглых фигурантов — в материале «Реального времени».

1. Среди обвиняемых — мужья двух декретниц



Статья 210 — одна из самых тяжких в Уголовном кодексе, однако 12 казанцев, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, сейчас — на воле. Двое сбежали от следствия еще в 2018-м. Десять в минувшую пятницу пришли в Вахитовский райсуд Казани на старт процесса.

«Рассмотрение растянется на год, свою позицию мы с адвокатом доведем до вас позже», сообщил журналисту «Реального времени» 42-летний Айдар Юсупов, бывший руководитель казанского филиала №1 отделения Фонда социального страхования РФ по РТ. В суде он представился директором по развитию ООО «АМС». Юсупова обвиняют в создании и руководстве ОПС вместе с экс-подчиненным Алексеем Беляковым (в розыске — с апреля 2018-го) и некими неустановленными руководителями реготделения ФСС. Также ему инкриминируют два эпизода мошенничества с социальными выплатами в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.2 УК РФ) и злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Те же эпизоды хищений и злоупотребление, наряду с участием в ОПС предъявлены 37-летней Ильмире Саитовой, бывшему главному специалисту отдела назначения страховых выплат филиала №1. По версии следователей МВД РТ, она возглавляла одну из преступных групп в составе сообщества. Лидером второй группы силовики считают 43-летнюю Веру Санникову, главбуха ООО «Крокус». Слева от Санниковой на скамье подсудимых — ее троюродная сестра, 51-летняя Людмила Ильина, ныне пенсионерка.

Те же эпизоды хищений и злоупотребление, наряду с участием в ОПС предъявлены 37-летней Ильмире Саитовой. Лидером второй группы силовики считают 43-летнюю Веру Санникову

Все остальные фигуранты дела — мужчины. Это замдиректора стройкомпании Тимур Давлетбаев, его знакомый инженер-монтажник Ильгиз Мамаджанов, а также однокурсник последнего по КГАСУ Арслан Мухамедшин, индивидуальный предприниматель с двумя высшими образованиями. Также в ОПС, по версии МВД, входили бывший однокашник Мухамедшина и экс-директор СК «Формула Уюта» Адель Рахматуллин, монтажник «Спецгидростроя» Роберт Шавалиев и специалист по снабжению ООО «Флагман» Максим Киселев. Большинство подсудимых старательно прятали лица от камер и поддержали ходатайство защиты о том, чтобы закрыть процесс от журналистов. Судья Алмаз Ахметжанов оснований для этого не нашел. Но видеосъемку основной части заседания запретил.

Как утверждают источники «Реального времени», Мамаджанов и Рахматуллин первоначально заинтересовали участников преступной схемы, лишь как будущие отцы. Их жен фиктивно трудоустроили, нарисовали близкие к максимальным зарплаты и подали документы в Фонд соцстраха для получения пособий по беременности и родам. Причем, если на своей легальной работе декретнице Мамаджановой выплатили 30 тысяч рублей, то по преступной схеме из бюджета ей перечислили 420 тысяч (!), поскольку фиктивно трудоустроили аж в две фирмы). На следствии обвиняемый рассказывал — себе семья оставила только 110 тысяч, остальное отдала Давлетбаеву.

Интересы реготделения ФСС на следствии и в суде представляет начальник правового отдела Галина Патрикеева

2. Версия обвинения и ущерб за 81,3 млн

Потерпевшим по уголовному делу признано реготделение ФСС. Его интересы на следствии и в суде представляет начальник правового отдела Галина Патрикеева. В счет компенсации ущерба бюджету заявлен гражданский иск в 81 млн 273 тысячи 908 рублей. Эта сумма была похищена в результате многолетних хищений по двум эпизодам мошенничества, такова версия обвинения:

Афера с левой отчетностью коммерческих фирм на 19 млн 860 тысяч рублей (декабрь 2013-го — июнь 2015 года) — хищение путем подачи в реготделение ФСС заведомо ложной отчетности из подставных фирм о якобы оплаченных больничных и декретных сотрудникам (без списка таковых). Расследование показало — фирмы-пустышки не имели такого числа сотрудников и права на выплаты, поскольку не отчисляли страховые взносы. Однако силами отдельных сотрудников ФСС бюджет годами перечислял аферистам страховые пособия.

(декабрь 2013-го — июнь 2015 года) — хищение путем подачи в реготделение ФСС заведомо ложной отчетности из подставных фирм о якобы оплаченных больничных и декретных сотрудникам (без списка таковых). Расследование показало — фирмы-пустышки не имели такого числа сотрудников и права на выплаты, поскольку не отчисляли страховые взносы. Однако силами отдельных сотрудников ФСС бюджет годами перечислял аферистам страховые пособия. Увод 61 млн 414 тысяч рублей по «прямым» выплатам декретницам (январь 2016-го — март 2018 года) — хищение путем подачи в ФСС сведений данных о беременных женщинах с указанием недостоверных сведений об их трудоустройстве и среднем заработке за 2 года ради завышения размера пособий по беременности и родам. Женщин использовали в темную, обещая помощь с получением единовременной помощи от государства. На деле мамам оставляли лишь малую часть незаконных выплат, остальное обналичивалось участниками схемы и передавалось организаторам групп. Схема была реализована, когда Татарстан стал пилотным регионом по реализации федерального проекта соцстраха «Прямые выплаты». Целью проекта были гарантии выплат декретницам, независимо от финансового положения предприятия.

Обе схемы хищений не могли быть реализованы без организаторов и кураторов афер из ФСС, что давали «добро» на перечисления, достоверно зная о фиктивности представленных документов, считают в ГСУ МВД Татарстана. На всех сомнительных актах силовики обнаружили подписи ныне обвиняемых Саитовой, Белякова и Юсупова.

Шавалиев (справа) был задержан 19 сентября 2018-го и освобожден по истечении 48 часов

3. Восемь подсудимых — под подпиской о невыезде

В изоляторе временного содержания успели побывать четверо фигурантов дела. Санникову и Саитову задержали 9 апреля 2018-го. Первую на следующий день отпустили, вторую 11-го апреля водворили под домашний арест. Почти через год в марте 2019-го эту меру пресечения заменили более мягкой. За Юсуповым пришли 23 апреля 2018-го. В апреле следующего года суд также освободил его от домашнего ареста, избрав, как и Саитовой, запрет определенных действий.

Шавалиев был задержан 19 сентября 2018-го и освобожден по истечении 48 часов. С него и еще семи ныне подсудимых взяли подписку о невыезде, которая действует до сих пор.

4. Чухуа займется Интерпол

Расследование этого уголовного дела началось еще в марте 2018 года. Завершилось в январе 2020-го, и еще почти год фигуранты дела знакомились с материалами дела. Лишь после поступления 157 томов в Вахитовский райсуд Казани следователи подали ходатайство о заочном аресте обвиняемого Гиа Чухуа, уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога казанской горбольницы №7.

Любопытно, что бегает врач уже два года — в федеральный розыск его объявили еще летом 2018-го, и уже на тот момент сообщалось — может скрываться на родине. Однако международный розыск Чухуа официально начался лишь 10 декабря 2020-го, а 25 января 2021-го Вахитовский суд Казани дал санкцию на его заочный арест. Как только решение вступит в силу (по итогам рассмотрения апелляционной жалобы дежурного адвоката), начнется сложная процедура экстрадиции беглеца.

Любопытно, что бегает врач уже два года — в федеральный розыск его объявили еще летом 2018-го. Фото 16.мвд.рф

Чухуа считают соучастником ОПС и хищений по «прямым» выплатам декретниц. По версии следствия, он стал рекордсменом по числу найденных беременных женщин-получательниц пособий, чьи реальные и фиктивные документы фигурируют в данном деле. Таких дам на счету Чухуа не меньше 27-ми. Причем, в числе фиктивно трудоустроенных на вторую и третью работу оказались и несколько коллег Чухуа по больнице. К слову, часть из этих дам уверяли, что отдали доктору всю сумму поступившего по линии ФСС пособия, поскольку он объяснил большую сумму бухгалтерской ошибкой.

Скрывшегося еще в апреле 2018-го Алексея Белякова следователи считают не рядовым участником ОПС, а одним из его создателей и идейных вдохновителей. В казанском филиале №1 ФСС он последовательно занимал должности главного специалиста и начальника отдела администрирования страховых взносов — фактически заместителя Юсупова. При обыске по месту жительства Белякова был найден его действующий загранпаспорт. Так что полиция не исключает, что он успешно прячется на территории РФ. Заочно ему предъявлено обвинение в двух эпизодах хищений, создании ОПС и злоупотреблении полномочиями.

5. Арестованного для возмещения ущерба не хватит?

Имущество двух беглых фигурантов вот уже третий год находится под арестом. У Белякова — это доля в казанской квартире площадью 113 кв.м., нежилое помещение 1,6 кв.м. в том же доме и автомобиль «Ока» 2004 года выпуска. У Чухуа арестовали Daewoo Nexia и квартиру в 50 кв.м. в Казани.

Бывший глава страхового филиала №1 Юсупов в ходе следствия лишился возможности распоряжаться участком 1000 кв.м. в Лаишевском районе и долей в казанской квартире. У его экс-подчиненной Саитовой арестовали такой же участок в том же Куюковском поселении, а еще изъятую наличность в 20 тысяч рублей. Еще 200 тысяч рублей, а также Volkswagen Polo 2017 года выпуска, жилой дом и земельный участок в Казани нашли и арестовали у Санниковой. По одной машине попало под арест у ныне подсудимых Шавалиева, Кисилева и Рахматуллина, зато у Мухамедшина — сразу три авто — два Hyundai и «Окушка».

Сам же Мамаджанов делился со следователями подсчетом, что его личный ущерб бюджету составляет всего 700 тысяч рублей

6. Версия защиты — ОПС не было

Вину на предварительном следствии частично признали семь фигурантов дела. При этом практически все отрицают участие в преступном сообществе и даже в составе организованной группы. К примеру, Кисилев на допросах рассказывал, что просто доверял Мамаджанову и повторял его слова знакомым из числа беременных, но к хищениям не причастен. Сам же Мамаджанов делился со следователями подсчетом, что его личный ущерб бюджету составляет всего 700 тысяч рублей — размер выплат, полученных по схеме его супругой, и «вознаграждения» в 10-15 тысяч рублей за каждую из найденных декретниц.

Полностью отрицали участие в каких-либо преступлениях бизнесмен Мухамедшин и экс-страховщики. Саитова настаивала — никакого умысла на хищение не имела, просто выполняла свои обязанности. Юсупов после предъявления обвинения утверждал — в преступный сговор не вступал, преступный план хищений не разрабатывал, ОПС не руководил, указаний по поиску подставных фирм и реальных дам в положении не давал и разделом похищенного не занимался. И вообще не знаком с восемью предполагаемыми соучастниками.

Со слов Юсупова, никаких криминальных предложений от подчиненных — Белякова и Саитова — ему не поступало. Но документы за их подписями визировал. Впрочем, экс-глава филиала ФСС подчеркивал — он не был конечным звеном в принятии решения о выплатах. Все данные перепроверялись контрольно-ревизионным отделом реготделения ФСС по РТ. Однако обвиняемый признавал — факт внесения недостоверных данных в реестры ФСС на данный момент установлен. Причем, внесенные искажения не позволили при последующих проверках выявить — действительно ли указанная работница трудилась в указанных организациях и платили ли за нее страховые взносы. При этом филиал работал в довольно жестком режиме — в месяц обрабатывали до 5 тысяч заявлений на выплаты.

Эксперт указал, что во время проверочных тестов Юсупов (на фото) нарушал инструкцию, что может расцениваться как противодействие процедуре

7. Как Юсупов проходил «детектор лжи»

Одним из доказательств по делу стало заключение эксперта о результатах исследования обвиняемого страховщика на полиграфе в январе 2020 года, утверждают источники «Реального времени». Эксперт указал, что во время проверочных тестов Юсупов нарушал инструкцию, что может расцениваться как противодействие процедуре. В самом заключении указано, что в ходе исследования были выявлены психологические реакции, свидетельствующие, что обвиняемый располагает информацией, которая противоречит ранее озвученным им данным о неполучении денег от Белякова и незнании до 2018-го года о схеме перечисления пособий фиктивно трудоустроенным роженицам.

8. Сколько получали декретницы

В уголовном деле фигурируют почти полторы сотни беременных женщин, получивших пособия незаконно. В их числе — медики, кассиры, товароведы, менеджеры по продажам. Есть даже художник-иллюстратор и замдиректора коммерческой фирмы. А также те, кто до декретного отпуска нигде не работал. По версии следствия, соучастницами преступлений эти дамы не были — просто верили словам знакомых и их знакомых о возможности получить дополнительную помощь государства и отдавали аферистам копии своих страховых свидетельств, паспортов и другие документы, включая подлинники больничных листов.

С этими бумагами дам фиктивно трудоустраивали в реально существующие и специально созданные фирмы. Так, по версии силовиков, одна лишь Ильина зарегистрировала 6 фирм на свою дочь, зятя, сожителя и мать. Зарплату уже беременным «заочницам» рисовали задним числом и высокую. Причем, каждую женщину устраивали в две фирмы. В итоге и сумма пособий вырастала вдвое. Оставалось лишь обналичить их после родов. Причем, по версии признавших вину фигурантов дела, женщинам они оставляли примерно половину — 100-110 тысяч. Сами роженицы называли цифры меньше — 40-50 тысяч рублей. Одна утверждала, что Чухуа оставил ей всего 10 тысяч рублей из 450 тысяч. Некоторые говорили — отдали все до копейки. Впрочем, трудоустроенные схожим образом родственницы беглого Белякова настаивали — работали они не фиктивно, а реально и полученными пособиями ни с кем не делились.

Еще на старте расследования в пресс-службе отделения ФСС РФ по РТ сообщали о фактах возврата незаконно полученных средств.

По версии силовиков, одна лишь Ильина зарегистрировала 6 фирм на свою дочь, зятя, сожителя и мать

9. Кто первым обнаружил хищения

В ходе следствия выяснилось — первые подозрения у самых бдительных сотрудников казанского филиала №1 ФСС появились еще в 2016-м. Одна из коллег Саитовой вспоминала ее указание по вводу в реестр данных по оплате декретного пособия 19-летней работнице. Женщину смутил максимально высокий размер зарплаты столь молодой сотрудницы за предшествующие два года, который ее к тому же просили не перепроверять. Она пошла к начальству и позже вспоминала слова Белякова — дескать, ничего страшного, реестр подтвержден цифровой подписью организации, она и несет ответственность, а его с Юсуповым об этом якобы «просит руководство регионального отделения ФСС РТ».

Та же сотрудница на допросе рассказывала, что раза 3-4 слышала от Саитовой странные объяснения по максимальным зарплатам декретниц — мол, данные поступили из организаций, которые «знакомы директору филиала и принадлежат кому-то из руководства регионального отделения». Другая работница филиала забила тревогу в сентябре 2017-го, обнаружив, что зарплата одной беременной по основному месту работы меньше, чем по совместительству. Причем, совместителями в той же фирме числятся еще 5-6 человек. Сверила данные реестра с отчетом по этой фирме и обнаружила — в ней нет ни фонда оплаты труда, ни работников! Результатом внутреннего расследования стала служебная записка на имя руководства филиала, которую обсудили на уровне Белякова и хода не дали.

Обвиняемая в афере бухгалтер на следствии признавалась, что слышала от ныне беглого Белякова о якобы установленном для каждого филиала ФСС в Татарстане плана по передаче денег руководству регионального отделения. Данная версия проверялась следствием, но никто из сотрудников центрального аппарата отделения статус подозреваемого-обвиняемого в деле не получил. Однако версия причастности неустановленных руководителей-лидеров ОПС нашла отражение в обвинительном заключении.

Гособвинитель выступил против удаления защитников и суд с ним согласился

10. Назначенным адвокатам дали время на подготовку

Представлять гособвинение на процессе поручили помощнику прокурора Вахитовского района Казани Рамилю Галееву. Впрочем, до оглашения позиции следствия и надзорного ведомства дело пока не дошло. Сначала большинство подсудимых заявили отказ от назначенных государством адвокатов. Двое из них — Юсупов и Рахматуллин назвались дипломированными юристами и заявили, что могут защитить себя сами, остальные сослались на «личные убеждения», а кое-кто и на материальное положение.

Гособвинитель выступил против удаления защитников и суд с ним согласился. Как объяснил председательствующий Алмаз Ахметжанов, тяжесть предъявленных обвинений не позволяет рассматривать дело в отсутствие профессионального защитника. Иной подход нарушит права подсудимых. К слову, договорные адвокаты в этом деле пока есть лишь у двоих фигурантов — Мамаджанова и Давлетбаева.

Далее на заседании от госзащитников прозвучало новое ходатайство — предоставить время на ознакомление со 157 томами дела в 30-60 дней. Суд согласился, и отложил заседание до 15 марта.