«В Казани мирное население в случае ЧС оставаться не должно, его следует эвакуировать»

Казанцев предупредили о необходимости подготовиться к чрезвычайной ситуации и об опасностях общения со шпионами

Фото: kzn.ru/ Марат Мугинов

Листовки «на всякий случай» расклеили у входов в подъезды казанских жилых домов. В них — инструкции на случай теракта, эвакуации и просто появления в доме подозрительных посетителей с расспросами. «Реальное время» — о «семейном плане действий» на случай ЧС, «запасном месте встречи» и вопросах, на которые надо «отвечать» немедленным звонком в полицию.

«Будьте бдительны!»



На подъездах казанских домов появились листовки, содержание которых заставляет вспомнить советские плакаты 80-летней давности, — с призывом быть бдительными. От лаконичных творений советских агитаторов современные «агитматериалы» отличаются многословием, но, учитывая сегодняшние реалии, это, пожалуй, не минус, а плюс. Гораздо легче сориентироваться, имея под руками подробно расписанный алгоритм действий на все случаи жизни, а также список телефонов, по которым рекомендуется звонить в той или иной ситуации.

«Заметил опасность? Сообщи! — призывает агитплакат. — Бдительность населения на порядок снижает вероятность терактов». А «на всякий случай» — на случай, если, например, придется срочно эвакуироваться из дома, — рекомендуется всей семьей заранее разработать план действий, решить, что с собой брать (и уложить заранее вещи в сумку, рюкзак и т.п. — в своего рода «тревожный чемоданчик», а также договориться, где встречаться с близкими, если в суматохе потеряли друг друга, — определить «запасное место встречи»).

Фото: realnoevremya.ru

В свете последних терактов и покушений очень актуально предупреждение о том, что опасно соглашаться на просьбы посторонних людей передать (отвезти) кому-нибудь посылку — мало ли что за «сюрприз» она таит. Также не на пустом месте родилось и предупреждение не откровенничать с чужаками, которые расспрашивают о местонахождении оборонных объектов — это могут быть шпионы, о подозрениях в отношении которых стоит немедленно сообщить в силовые структуры.



Не для протокола

Впрочем, как выяснило «Реальное время», силовые структуры еще не в курсе, что граждан так недвусмысленно нацеливают на сотрудничество с ними. В УМВД по Казани говорят, что инициатива с их распространением исходит от исполкома города, а для них появление агитматериалов стало новостью.

В связи с этим не исключено, что попытки казанцев сообщить в полицию о подозрительных личностях завершатся, как обычно, формальными «мерами реагирования». К примеру, Валентина М. рассказала «Реальному времени», как после звонка в полицию по поводу подозрительных граждан, обзванивающих квартиры в ее подъезде, в дом никто не приехал, зато участковый спустя несколько дней потребовал, чтобы она явилась для дачи объяснений.

— А в итоге мне через месяц пришла по почте бюрократическая отписка, когда моей целью было совсем другое — защитить от мошенников доверчивых стариков-соседей, — сообщила женщина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оставь записку на дверях и иди в укрытие

Не имеет отношения к этим листовкам, как выяснилось, и городское Управление гражданской защиты. Но начальник управления Фердинанд Тимурханов не только разъяснил смысл рекомендаций по защите населения в случае ЧС, но и рассказал нашему изданию, что в этом направлении сделано на уровне города:

— Начнем с «тревожного чемодана», который следует брать с собой в укрытие. За рубежом, в западных странах иметь такой чемодан, ну или сумку — норма, он есть у каждого человека. В нем должны лежать документы. Запас воды и еды на один день — консервы какие-нибудь, необходимые вещи из расчета на один день, который придется провести в укрытии. И в случае сигнала тревоги необходимо на дверях квартиры оставить записку: «Я, фамилия, имя, отчество, нахожусь в подвале дома №…». Это важно — нам надо знать, где потом искать людей. Также важно, уходя в укрытие по сигналу тревоги, перекрыть воду, свет, газ и постучаться к соседям, убедиться, что они также этот сигнал слышали.

Что касается «запасного места встречи», говорит Тимурханов, это сегодня не вполне актуально:

— Обстановка такова, что на длительный срок в Казани мирное население в случае чрезвычайной ситуации оставаться не должно, его следует эвакуировать. Поэтому местом встречи станет в любом случае сборно-эвакуационный пункт, информацию о его местоположении до каждого жильца доведут управляющие компании. На сегодня в Казани создано 19 сборно-эвакуационных пунктов, а еще порядка 200 предстоит создать.

По словам руководителя городского Управления гражданской защиты, для размещения эвакуированных уже забронировано жилье в Атнинском, Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Сабинском, Балтасинском и других районах республики.



«Все скажут в консультационном пункте»

— В Казани была проведена масштабная «ревизия» подвалов жилых домов на предмет возможности их оборудования под укрытия, — напомнило «Реальное время» Фердинанду Тимурханову, — а из того, что вы рассказали, следует, что население ими в случае ЧП воспользуется один только раз — перед всеобщей эвакуацией?

— Мы действительно проверили все подвалы жилых домов, и из 5461 подвала лишь 2637 при условии дооборудования могут быть использованы для укрытия населения. Дооборудование — это установка скамеек или табуреток, биотуалетов и бензиновых электрогенераторов. На все это, с учетом дооборудования под эти цели станций метро и паркингов, по нашим подсчетам, требуется почти 1, 4 миллиарда рублей. Плюс порядка 6 миллиардов — на устройство бетонных полов, заделку окон и прочие строительные работы в будущих убежищах. Пока этих денег нет, мы оборудовали только одно убежище за счет средств управляющей компании — на проспекте Победы, 126. Как образцовое — чтобы показать, каким оно должно быть.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Но на случай ЧП людям главное не скамейки и не туалеты — важно выжить…

— А вот этим сейчас занимаются управляющие компании. Они обходят каждый дом, каждую квартиру, объясняют, в какой подвал в случае чего идти. В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах эта работа уже завершена — там подвалы «распределены», остальные районы подтягиваются. И до 1 июля во всех районах Казани будут открыты учебно-консультационные пункты для населения, где будут разъяснять — куда идти, что с собой брать. Их будет много — по одному на каждые три тысячи населения.