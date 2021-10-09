«Автоуверенность» в нагрузку, или «Лада Гранта» за 1,7 миллиона

Почему клиенты автоцентра «Алтын» завалили полицию заявлениями о мошенничестве, но расследования не добились

Растет количество заявлений в полицию на деятельность сотрудников казанского автоцентра «Алтын», о котором «Реальное время» рассказывало в июне этого года. Жители столицы Татарстана, «купившиеся» на его рекламу, утверждают, что отдали свои старые автомобили дилеру за бесценок и вдвое переплатили при покупке новых (от заявленной на сайте дилера цены). О методах работы продавцов, дорогой услуге московской фирмы, которую они продают клиентам в «нагрузку» к автомобилю и расследованиях правоохранителей — в нашем материале.

«Гранта» по цене иномарки…



— 30 октября 2021 года мы с родителями приехали в автоцентр «Алтын» на улицу Габишева, — рассказал «Реальному времени» о своих злоключениях Рифат Мингалимов. — Рассчитывали сдать мой старый автомобиль по трейд-ин и купить «Ладу Гранта» по указанной на их сайте цене, за 559 тысяч рублей. Мою «Ладу Калина» 2013 года оценили в 250 тысяч, но сказали, что по документам машина будет стоить 130 тысяч и еще 100 тысяч сделают скидку на новую. Пока мы ждали одобрения банка на кредит, менеджер предложил заключить договор трейд-ин... Мы спросили: сможем ли мы забрать машину, если одобрения не будет? Они заверили, что сможем. И мы подписали эти документы.

Затем, говорит Мингалимов, менеджер предложил оплатить первоначальный взнос — дескать, это станет плюсом для банка при рассмотрении заявки на кредит.

— Мы оплатили. Минут через 10—15 менеджер показал договор, в котором учтена только скидка в 100 тысяч, а стоимость старого автомобиля — 130 тысяч — не учтена. Он стал предлагать дополнительные услуги на 31 тысячу, мы отказались, а они: «Не хотите — уходите». Мы подумали, что 31 тысяча — не такая большая сумма. Согласились. Тогда нас вызвали в другую комнату, сообщили, что кредит одобрен, что машина стоит 490 тысяч, плюс страхование жизни — 250 тысяч рублей, КАСКО на весь срок кредита — 260 тысяч, помощь на дороге — 210 тысяч. То есть в итоге мы платим больше миллиона двухсот тысяч. Мы решили отказаться и попросили вернуть деньги и наш автомобиль. Нам отвечают, что мы продали им автомобиль за 130 тысяч — берите их и уходите. Мы деньги брать не стали, позвонили в полицию, написали заявление о мошенничестве… В отделе полиции № 9 на Сафиуллина нам сказали, что у них очень много таких заявлений.

…и кредит на 9 лет

Другая клиентка, Гульшат Идрисова (фамилия по просьбе женщины изменена) рассказала, как вместо выбранной на сайте Kia Rio 2020 года за 620 тысяч рублей она купила в кредит «Ладу Гранта» за 1 млн 11 тыс. рублей. А банку должна выплатить, согласно графику платежей, 1,696 млн.

— Нам дополнительных услуг, кроме КАСКО и страхования жизни, навязали больше чем на четыреста тысяч: 140 тысяч рублей — какая-то дополнительная финансовая защита, еще 180 тысяч — дополнительное оборудование — парктроники, коврики. Обещали, что потом можно будет от всего отказаться и деньги вернуть. Когда я все документы подписала, мне дали график платежей: 17 тысяч в месяц на 9 лет. А я ведь еще свои 300 тысяч в кассу внесла! на следующий день пошла в салон, хотела вернуть машину — не согласились…

При этом женщина отдала салону старенький ВАЗ-2014 за 90 тысяч. По ее словам, продать машину ее уговорили до подачи заявки на кредит:

— Иначе, говорят, может не получиться. Я говорю, что тогда мы отказываемся, забираем свой автомобиль. А они: «Нет, пишите заявление, юрист рассмотрит, ответим в течение десяти дней».

Интересная деталь: Гульшат рассказывает, что перед тем, как подать заявку на кредит, менеджеры ее предупредили: будут звонить из банков — говорите, что берете Kia sportage. Ясное дело, при выдаче автокредита машина остается в залоге у банка, а реальная стоимость «Лады» никак не тянет на залоговую в миллион!

Идрисова по совету юриста написала заявления в компании, предоставившие «допы» в виде «финансовой защиты» и «помощи на дороге». Первое — московское ООО «Омега» — отказалось возвращать деньги, второе — новосибирское ООО «Автоэкспресс» — пока молчит. Вернуть коврики и парктроники, по словам юристов, невозможно.

— Что делать — не знаю, — говорит Идрисова. — У нас двое детей, ипотека, и вот еще теперь этот долг на меня повесили…

Обязательный кредит и невозвратные «допы»

«Реальное время» позвонило в автосалон от имени потенциального покупателя автомобиля. Консультант по имени Виталий заявил, что низкая цена — только на машины в кредит, на других условиях — дороже. Он обещал все то же, что его коллеги обещали Мингалимову и Идрисовой: трейд-ин, возможность после заключения договора отказаться от кусачих «допов»… Стоп! А вот это уже похоже на непредоставление клиенту полной информации об услуге. Потому что от «допов» не так-то легко отказаться, как показал случай с Идрисовой.

На ее заявление от ООО «Омега» пришел ответ, в котором говорится, что с ней заключен «смешанный договор», а именно «абонентский договор на обслуживание» и «опционный договор на право требования денежных платежей» по кредиту (в случае потери работы, длительного пребывания на больничном, вынужденного пребывания за границей, смерти клиента). И что ООО «Омега» не обязано возвращать деньги, уплаченные по опционному договору, а готово вернуть только 5 тыс. рублей из уплаченных Идрисовой 10 тыс. за абонентские услуги, которые были частично ей уже оказаны — это «проверка кредитной нагрузки, устная консультация по кредитным продуктам, проверка сделки по договору купли-продажи».

Еще 81 тысячу рублей Идрисова заплатила новосибирскому ООО «Автоуверенность» — также по «невозвратному» опционному договору — за то, что эта компания обязуется у нее приобрести кредитное авто по цене, равной общей сумме остатка задолженности, если у нее образуется задолженность (за исключением случаев образования задолженности ввиду обстоятельств непреодолимой силы и случаев, не предусмотренных специальным приложением договора).

И — вишенка на торте: эти дублирующие друг друга «допы», как и условие сдать за бесценок по программе trade-in в кредитном договоре с банком не прописан, что означает лишь одно — они не были обязательными для того, чтобы Идрисовой предоставили кредит на покупку автомобиля.

Фото: yandex.ru/maps

Прибыльный бизнес

Суда по информации, имеющейся в «СПАРК-Интерфакс», на допуслугах упомянутые выше фирмы весьма успешно зарабатывают. Выручка от продажи ООО «Автоэкспресс» в 2020 году превысила 1,13 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 48,4 млн.

Хотя деньги за навязанные продавцами автомобилей услуги этой компании покупатели уже начали взыскивать по суду. К примеру, 10 декабря 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя обязал фирму вернуть с хорошими процентами уплаченные за «финансовую защиту» деньги. С клиента по договору взяли около 69 тыс. рублей, а суд обязал вернуть почти 120 тысяч.

В Казани тоже инициированы судебные процессы такого рода. 19 июля 2021 года Арский районный суд вынес решение, по которому покупателю автомобиля, заплатившему 60 тыс. рублей за навязанную автосалоном «Алтын» услугу зарегистрированного в феврале 2021 года ООО «Омега», придется вернуть в общей сложности около 76 тысяч.

И это не единичные случаи, а выбранные наугад из длинного списка судебных дел, инициированных клиентами этих компаний.

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу претензий клиентов к администрации автосалона по электронной почте, указанной на сайте «Алтына» в разделе «контакты». Мы готовы опубликовать ответ по получении. Контактов ООО «Новико», которому принадлежит автосалон, и его директора найти в открытом доступе не удалось.

Следующая «станция» — Киров?

Тольяттинское ООО «Новико», которое работает под вывеской автоцентра «Алтын», берет автомобили для последующей продажи не у завода-производителя, а у посредника — краснодарского ООО «Делион». Согласно сведениям, имеющимся в «СПАРК-Интерфакс», эта фирма зарегистрирована в мае 2021 года, и основной вид ее деятельности — вовсе не торговля автомобилями, а «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

В далеком от Краснодарского края Башкортостане к ООО «Делион» клиенты уже предъявили несколько исков о защите прав потребителей, а сайт компании, ориентированный на жителей Кирова и Кировской области, построен по тому же «манкому» принципу, что и сайт «Алтына». На нем — обещание невероятных скидок и тот же слоган: «Ликвидация — автомобили по ценам 2020 года» с символическим значком пламени.

Молчание полицейских

Автоюрист, к которому клиентка казанского «Алтына» Гульшат Идрисова обратилась, выбрав практически наугад телефон в интернете, первым делом спросил: «Это «Алтын»?». То есть информация о стиле работы сотрудников этого салона достаточно широко распространена.

В отделе полиции «Сафиуллина» его клиентам первым делом говорят, что заявлений на эту компанию поступает множество. Интернет пестрит предупреждениями в стиле: «Не верьте им!».

В УВД Казани «Реальному времени» пока не ответили на вопросы о том, сколько заявлений подано в полицию клиентами «Алтына», сколько расследований по ним проведено, что эти расследования показали.

И никак не объяснили странную историю, рассказанную «Реальному времени» Рифатом Мингалимовым — о судьбе его заявления, в котором он просил полицейских проверить, нет ли в произошедшем с ним признаков уголовного преступления — мошенничества:

— 3 октября мы подали заявление в отдел полиции, а 4-го его передали, как мне сказали, следователю, но следователь сразу ушел в отпуск, и дело передали участковому. Я ездил в МВД, спрашивал, почему так — так там даже дежурный удивился, что дело не следователь будет вести, а участковый… Я не понимаю, зачем на такой уровень дело спускать? А еще я не понимаю, почему эта фирма процветает? Сколько жалоб — и ничего…

А действительно — почему? Мы готовы опубликовать комментарий представителей полиции — ждем ответа на запрос.

Безнадежное дело?

— По подобным схемам сейчас работают практически все автосалоны, сейчас автомобили в дефиците, и продавцы этим пользуются, — говорит юрист ФАР в РТ Владлен Копвиллем. — И полиция, я думаю, ничего с этим не сделает, она будет писать заявителям отписки и отсылать их в суд с формулировкой: «Это гражданско-правовые отношения».

По его словам, покупателя могут долго держать в салоне, чтобы он потерял бдительность и согласился на все — особенно это касается иногородних, которые сдали машину в трейд-ин: «Ночевать негде, ехать домой не на чем». Могут подписать с ним один договор, а потом принести другой — подменить листы внутри, ведь подпись стоит не на каждом. Могут поклясться в чем угодно, а потом отрицать (но против этого можно устоять, если записать обещания на телефон — аудио- или видеозапись принимается в суде).



— В опционных договорах часто указывается срок в 2 недели — это как раз отведенное законом «время охлаждения», — рассказал он. — Пока клиент оформляет отказ от дополнительной услуги — время вышло, ему ничего не вернут. Или новая фишка появилась — компании заключают между собой договор цессии. Если в договоре с клиентом такая возможность прописана, то потом трудно взыскать деньги — права и обязанности уже переданы другой фирме. А автосалон с каждого такого дополнительного договора имеет процент, и свою долю получает менеджер, который работал с клиентом.

