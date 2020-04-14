Как в Татарстане контролируют соблюдение режима самоизоляции

Фото: Максим Платонов

Более 3,3 тысячи татарстанцев признали нарушителями режима самоизоляции. Как их отслеживают, кто уже поплатился и сколько граждан воспользовались законным способом «просочиться» на улицу, в магазины, на дачу по SMS-пропуску — «Реальному времени» рассказали в МВД по РТ и Минцифре. Любителей погулять под благовидным предлогом заметили — и покрепче «закрутили гайки».



Первая ласточка

Повар Иван З. стал одним из первых «оформленных» в Казани нарушителей режима самоизоляции. Сотрудника сети ресторанов японской кухни «Мушу» суд покарал штрафом в 15 тыс. рублей (по ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ) за прогулку по набережной.

Накануне судебное решение вступило в силу. Молодого человека полиция поймала нарушающим режим самоизоляции 2 апреля на берегу Казанки в районе улицы Гаврилова. На сайте Ново-Савиновского суда нет информации, что решение обжаловано. И руководитель повара сообщил «Реальному времени», что обжалование маловероятно.

— Мы закрыты, не работаем, — сказал директор и владелец ООО «Мушу групп» Дмитрий Пак. — Так что оснований для обжалования, как я понимаю, просто нет. Тем более что наш сотрудник признал факт нарушения и подписал протокол.



Как уточнил Дмитрий Пак, ресторан «Мушу», расположенный в торговом комплексе «Парк Хаус», с момента ввода режима самоизоляции не работает даже на вынос.



За 2 недели с введения режима самоизоляции в Татарстане сотрудники полиции проверили свыше 743,3 тыс. граждан и более 685,3 тыс. транспортных средств. Фото Максима Платонова

Проверки на дорогах



Как сообщили «Реальному времени» в Минцифре РТ, на 12 часов дня 13 апреля зафиксировано 902 тысячи татарстанцев, зарегистрированных системой выдачи SMS-пропусков. С момента ее запуска зарегистрировано 5,851 млн обращений и получено 2,974 млн разрешений на выход. 58,9% запросов поступило с целью выезда на дачу.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 2 недели с введения режима самоизоляции в Татарстане сотрудники полиции проверили свыше 743,3 тыс. граждан и более 685,3 тыс. транспортных средств. Проезд 24 628 транспортных средств по территории Татарстана был пресечен.

Сотрудники полиции выявили в республике 3 324 административных правонарушения, связанных с нарушением режима. В том числе протоколы составлены на 1 066 нарушителей по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ и на 701 гражданина — по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), на 1 322 граждан — по ст. 20.6 КоАП РФ ( Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), на 86 — по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) и на 23 — по 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации, попросту — распространение фейковых «новостей» о коронавирусе).

Кроме того, по причинам, связанным с нарушениями режима самоизоляции, в республике была приостановлена деятельность одного юридического лица и возбуждены шесть уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Еще пять уголовных дел возбудили за липовые справки от работодателей — по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Специальных рейдов в парках против спортсменов и охоту на велосипедистов-нарушителей режима самоизоляции полицейские пока не проводят

В ходе проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции сотрудники ГИБДД попутно составили 3 047 административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения. Также в ходе проверок были выявлены четверо находившихся в розыске граждан и раскрыто десять преступлений.

А вот специальных рейдов в парках против спортсменов и охоту на велосипедистов-нарушителей режима самоизоляции полицейские пока не проводят, но если таковых встречают — разрешительными документами интересуются, сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Слишком много «дачников»

Оказавшись взаперти с правом выйти лишь в ближайшие магазин и аптеку, жители республики стали искать способы расширить пространство для прогулок. Ежедневно татарстанцы получают свыше 800 тысяч SMS-пропусков.

При этом обнаружились люди, которые в течение недели каждый день «ходили на похороны», есть такие, которые несколько раз «меняли паспорт», сообщила корреспонденту «Реального времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— А самая популярная цель — это выезд на дачу, — сказала Галимова. — К сожалению, мы фиксируем, что очень много людей, которые недобросовестно относятся к соблюдению режима самоизоляции, используют эту цель, чтобы свободно передвигаться. Мы зафиксировали порядка ста тысяч таких запросов. Поэтому было принято решение сократить количество таких разрешений до двух в неделю. Еще один необыкновенно популярный повод выйти из дома — посещение кредитной организации. А были люди, которые практически каждый день «ходили на похороны».

Обнаружились люди, которые в течение недели каждый день «ходили на похороны», есть такие, которые несколько раз «меняли паспорт», сообщила Лилия Галимова. Фото Максима Платонова

Гораздо реже граждане меняют паспорт — порядка 200 человек в день. Однако это также показалось подозрительным отвечающим за выдачу SMS-пропусков чиновникам из Минцифры. Как и то, что более 6 тысяч человек в республике несколько раз в неделю меняют место самоизоляции (на переезд дается 6 часов).

А вот посчитать, сколько людей передвигается в Татарстане на основании справок, выданных работодателями, оказалось невозможным: по словам Лилии Галимовой, учет этих документов Минцифры не ведет — их просто проверяют на подлинность.

В ответ на вопрос, осуществляется ли слежение в онлайн-режиме за теми, кто вышел из дома по SMS-пропуску (с тем, чтобы наказать за отклонение от маршрута), Лилия Галимова рассмеялась:

— Конечно нет! Такой возможности просто физически ни у кого нет!

В Минцифре же уточнили:

— В рамках своих компетенций мы можем говорить только о веб-приложении «Цифровой Гвардеец», где сотрудник Росгвардии может проверить достоверность индивидуального кода на выход.

Чужого нам не нужно

В Татарстане система SMS-пропусков работает с 1 апреля, а 12 апреля Минкомсвязи РФ запустило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов. Чтобы получить с его помощью пропуск на улицу, необходимо сначала зарегистрироваться на портале госуслуг, затем выбрать среди вариантов свой статус, указав, прибыл ли гражданин из-за границы, был ли он в контакте с больным коронавирусом, здоров ли он, ходит ли на работу или находится дома в самоизоляции, а также паспортные данные и адрес проживания, сделать и передать фото документов и селфи, в том числе с документами. После получения QR-кода приложение запускает таймер нахождения на улице.

Учет справок, выданных работодателями, Минцифры не ведет — их просто проверяют на подлинность. Фото Максима Платонова

На вопрос, не придется ли татарстанцам привыкать к другой, более сложной схеме получения пропуска на улицу, в Минцифре РТ ответили отрицательно. Подтвердила это «Реальному времени» и Лилия Галимова.

— У нас создан свой сервис, мы запустили его одними из первых в стране, и он уже отработан, поэтому необходимости в переходе на другой сервис у нас нет.

Это подтвердили «Реальному времени» и в пресс-службе Минцифры РТ:

— Тестовую версию приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» использовать в Татарстане не планируется, так как у нас есть своя работающая платформа по выдаче цифровых пропусков.

Заплати налоги и передвигайся спокойно

SMS-сервис предусматривает выдачу SMS-пропусков в онлайн-режиме на платформе covid19.tatarstan.ru не только гражданам, которым нужно выйти из дома по личной надобности, но и самозанятым. Указав свой ИНН, они могут получить пропуск для осуществления профессиональной деятельности (с 8.00 до 20.00). Такая возможность есть у таксистов, у тех, у кого есть производственное помещение, необходимо закупать материалы и сырье, без которых их деятельность невозможна, а также у тех, кто оказывает услуги доставки.

Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского бизнес-омбудсмена, SMS-пропуск сейчас выдают не всем самозанятым, а лишь тем, кто был зарегистрирован ранее и хотя бы однажды заплатил налоги.

Вопрос с открытием парикмахерских и салонов красоты может решиться уже на текущей неделе

— Это очень востребовано среди всех самозанятых, поскольку позволяет им оказывать свои услуги, — говорит пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Александр Андреев. — Но есть есть категории самозанятых, которые начинают получать деньги только сейчас, например, те, кто занимается заготовкой дров и налогов еще не платили. Такое обращение поступило к нам на горячую линию.

Впрочем, пока жалоб на сервис к бизнес-омбудсмену поступало от самозанятых немного. Гораздо больше вопросов вызывает обещанное в перспективе ослабление в виде открытия парикмахерских и салонов красоты. Как говорит Лилия Галимова, этот вопрос может решиться уже на текущей неделе. И если это произойдет, встанет следующий вопрос: как будут туда добираться клиенты, на каком законном основании? Ответа на него пока нет, над схемой работают.