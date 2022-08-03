Подчиненные предъявили Рифату Ганибаеву претензию о «захвате со взломом»

Вопрос ребром: законно ли его избрали председателем ТРО ВОИ, если голосовали незаконно избранные делегаты?

Еще одним уголовным делом грозят подчиненные находящемуся под судом за аферы с подгузниками для инвалидов председателю Татарской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Он «отменил» решение районной конференции и лишил полномочий взбунтовавшееся против его методов работы руководство Приволжской районной организации инвалидов Казани, объявив их нелегитимно избранными. А они, в свою очередь, выдвинули к нему претензии в захвате помещения организации, ее документов и материальных ценностей. В сути и причинах конфликта, завершившегося, как бракоразводный процесс, сменой замков в бывшей «супружеской квартире», разбиралось «Реальное время».

Замок без права передачи



— 27 июля Рифат Шагитович и другие сотрудники ТРО ВОИ взломали двери в помещении нашей организации в доме №24 на улице Рихарда Зорге и установили там новые замки, — рассказала «Реальному времени» председатель Приволжской районной организации инвалидов Казани Юлия Азизова. — В помещении находятся все наши документы, членские взносы за 2022 год, которые мы успели собрать, другие материальные ценности. Их судьба нам неизвестна, однако формально мы до сих пор несем за них ответственность, поскольку были лишены возможности передать их другим ответственным лицам как положено — с актом под роспись.

Азизова пояснила, что ранее Рифат Шагитов сместил ее с должности председателя районной организации — именно с этим и были связаны, говорит она, все эти действия:

— 18 июля Ганибаев подписал постановление президиума ТРО ВОИ, которым отменил решение нашей конференции от 26 марта 2021 года как незаконное — якобы мы неправильно оформили протокол, допустили многочисленные нарушения при ее проведении, и, стало быть, принятые на этой конференции решения нелегитимны. Это постановление я получила от него по электронной почте. А вечером 28 июля я получила телеграмму из ТРО ВОИ о необходимости 29-го приехать в помещение правления. Мы накануне хотели провести заседание правления нашей организации, изучить документы, все обсудить, но оказались перед запертой дверью. 29-го я в ТРО ВОИ не поехала — смысла не видела. Мне же, чтобы добраться до помещения ТРО ВОИ, надо решить вопрос с транспортом, машину так сразу не найдешь, а ради чего стараться? Меня уже сместили, причины задним числом обсуждать резона не было. А документы и деньги я передать им все равно не могла, доступ к ним мне перекрыли.

«Взломали двери в помещении нашей организации в доме №24 на улице Рихарда Зорге и установили там новые замки», рассказала «Реальному времени» Юлия Азизова. Фото: kazan.wikimapia.org

Исполняющим обязанности председателя Приволжской районной организации инвалидов теперь назначена Каусария Матросова — инвалид II группы, предпринимательница, директор зарегистрированного в декабре 2021 года ООО «Управляющая компания «Благоустройство ремонт и озеленение района + к» (сокращенно «БРИОР+К»), экс-владелица управляющей компании ООО «БРИОР», собственница и директор ООО «Ремонт, строительство и монтаж» (последнее, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», завершило 2021 год с выручкой свыше 31,4 млн рублей и чистой прибылью 214 тысяч). Эта фирма в течение последних лет является государственным поставщиком и в 2022 году заработала на госконтрактах свыше миллиона рублей.

Нарушения полтора года не искали

Азизова также рассказала, что, по ее мнению, сместить ее с должности Рифат Ганибаев захотел не потому, что был нарушен порядок при проведении конференции, а потому, что она стала неугодна:

— В период, когда ТРО ВОИ стало поставщиком памперсов инвалидам, он поручал мне и другим председателям районных организаций обзванивать инвалидов и выяснять, доставили ли им памперсы и нуждаются ли они в памперсах вообще. За эти обзвоны нам платили из расчета 10 рублей за один звонок. Деньги от ТРО ВОИ приходили на карточку. Я не понимала, зачем мы должны сами себя таким образом контролировать. Единственное предположение, которое мне тогда пришло в голову, — это что, возможно, Ганибаев через нас хотел выяснить, сколько инвалидов отказывается от памперсов и как-то использовать эту информацию с выгодой для себя. Очень быстро я отказалась это делать, он не настаивал. Следствие эта информация почему-то не заинтересовала, нас, председателей районных организаций, даже в качестве свидетелей в суд не стали вызывать. А на отчетно-выборной конференции ТРО ВОИ в 2021 году я единственная из участников голосовала против него. Эта конференция осталась, кстати, незакрытой. Даже протокола я не видела — на просьбу прислать протокол конференции, в котором была отражена моя позиция, мне прислали только выписку — что Ганибаев избран председателем. Вот после этого, почти через полтора года, он и нашел нарушения при проведении конференции в нашем Приволжском районе — повод меня убрать.

Азизова также рассказала, что, по ее мнению, сместить ее с должности Рифат Ганибаев захотел не потому, что был нарушен порядок при проведении конференции, а потому, что она стала неугодна

Самое забавное, подчеркнула Азизова, что если в конференции, где Ганибаева выбрали председателем ТРО ВОИ, участвовали «незаконные» делегаты вроде нее, то результаты уже его выборов также надо отменять как незаконные, а его с поста председателя смещать.

— Но этого почему-то не происходит! — закончила она рассказ.

Зачем двери было ломать?

«Реальное время» обратилось с запросом о комментарии относительно произошедшего в ТРО ВОИ. По телефону в приемной ТРО ВОИ сообщили, что, вернувшись из командировки, Рифат Ганибаев почувствовал себя нездоровым и находится дома. А зампредседателя Надежда Бакина оказалась не в курсе событий в Приволжской организации, но пообещала максимально оперативно предоставить комментарий по поставленным редакцией вопросам.

Мы попросили Рифата Шагитовича пояснить, почему он считает нелегитимным решение конференции Приволжской районной организации инвалидов от 26 марта 2021 года, почему к такому выводу он пришел лишь полтора года спустя после проведения конференции и насколько легитимным ему в свете этого представляется собственное избрание на должность председателя ТРО ВОИ. Также мы спросили, почему вместо того, чтобы пригласить смещенного председателя Приволжской районной организации для передачи всех документов и средств организации ответственному лицу с составлением соответствующего акта, руководство ТРО ВОИ прибегло к таким жестким мерам, как взлом дверей, и насколько такие действия законны. Предложили мы председателю ТРО ВОИ и изложить свою точку зрения на конфликт с Азизовой, заодно попросив уточнить цели поручавшегося ей обзвона получателей памперсов.

— Вся интересующая вас информация является информацией служебного пользования , содержится в документах ТРО ВОИ и несет в себе персональные данные Азизовой и других членов ВОИ, которые согласие на распространение этих данных не давали, ответил Рифат Ганибаев. — В данном случае все наши действия соответствуют уставным нормам ВОИ.

Он также предложил «обратиться к Азизовой лично для установления интересующих обстоятельств по данным вопросам».

По телефону в приемной ТРО ВОИ сообщили, что, вернувшись из командировки, Рифат Ганибаев почувствовал себя нездоровым и находится дома. Фото: yandex.ru

Кому Устав не писан

Взлом и смену замков в помещении Приволжской районной организации сотрудники правления оформили актом. Они направили по этому поводу обращение в прокуратуру Республики Татарстан, обратились в полицию с заявлением о взломе и планируют обратиться в суд с иском об отмене подписанного Ганибаевым постановления, которое «перечеркнуло» результаты выборов правления Приволжской районной организации и открыло возможность для такого вот «силового изъятия» документов и самого помещения.

Обратились работники Приволжской организации инвалидов за защитой и к председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву, которого раньше уже безрезультатно просили пресечь «развал Ганибаевым ТРО ВОИ», а именно, в соответствии с пунктом 14.1 статьи 14 действующего Устава ВОИ, приостановить его членство в ВОИ, что автоматически бы означало приостановление его полномочий как председателя ТРО ВОИ.

Какова будет реакция прокуратуры и МВД на обращения Азизовой и ее товарищей, покажет время. Что же касается московского руководства ВОИ, то на его защиту Азизова и другие члены правления Приволжской районной организации не особенно надеются. Ведь в ВОИ отказались приостанавливать членство Ганибаева в организации на том основании, что обвинительный приговор ему не вынесен.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» направило директору ВОИ по связям с общественностью запрос, почему ВОИ не сочла возможным удовлетворить просьбу членов организации о приостановке его членства по основаниям, предусмотренным Уставом ВОИ, и не провела проверку его деятельности, а также о порядке, в каком следует осуществлять прием-передачу документов и материальных ценностей у смещенных руководителей инвалидных организаций.

— Согласно Уставу ВОИ членство в ВОИ лица, зарегистрированного в одной из местных организаций на территории Республики Татарстан, в отношении которого возбуждено уголовное дело, может быть приостановлено по решению Президиума ВОИ или правления Татарской республиканской организации ВОИ, — подтвердили в пресс-службе ВОИ, а затем привели доводы, по которым не воспользовались предоставляемым уставом организации правом. — По инициативе нескольких членов ВОИ из Республики Татарстан Председатель ВОИ включил вопрос о Ганибаеве в проект повестки заседания Президиума ВОИ от 10 июня 2022 г. в соответствии с Уставом ВОИ. В ходе подготовки к рассмотрению вопроса, в адрес Президиума ВОИ поступило несколько коллективных обращений от членов ВОИ из Республики Татарстан с доводами о неправомерности возбуждения уголовного преследования по хозяйственному спору. Были заслушаны объяснения Ганибаева по существу поставленных вопросов и мнение Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ. В связи с различными точками зрения на данную ситуацию, учитывая, что вопрос о виновности Ганибаева рассматривается в суде города Казани с непредсказуемым итогом судебной тяжбы, Президиум ВОИ принял решение о рассмотрении данного вопроса после окончания судебного разбирательства, о чем проинформировал заявителей.

«При смене материально ответственных лиц обязательна инвентаризация»

Отвечая на вопросы «Реального времени», в ВОИ пояснили, что в организации существует многоуровневый контроль за деятельностью председателей региональных организаций, а председатели действуют в рамках решений коллегиальных органов, будучи подотчетным правлению региональной организации ВОИ и конференции региональной организации:

— Непосредственный контроль за принятыми решениями осуществляет контрольно-ревизионная комиссия региональной организации. Контрольно-ревизионная комиссия Татарской республиканской организации ВОИ в период с 26 июня по 6 июля 2022 г. провела проверку деятельности Правления, Президиума и председателя Татарской республиканской организации ВОИ. В ходе проверки отражены рекомендации о необходимости устранения замечаний. Выборочный же контроль находится в сфере ответственности центральной контрольной-ревизионной комиссии. Центральный Аппарат ВОИ осуществляет финансовый контроль за средствами, полученными региональной организацией, источником которой являются средства федерального бюджета.

Издание также задало вопрос о конфликтной ситуации в помещении Приволжской районной организации инвалидов г. Казани:

— В настоящее время Ганибаевым издано постановление о смещении руководителя Приволжской районной организации Казани с должности, однако документы и материальные ценности не приняты от нее по акту. По утверждению членов Приволжской районной организации, в помещении организации членами правления ТРО ВОИ были взломаны двери и заменены замки, доступ их в помещение был прекращен. В каком порядке согласно действующему законодательству и Уставу ВОИ должна производиться передача документов и ценностей смещенным с должности председателем районной организации?

— Процедура передачи дел при смене председателя организации на практике обычно включает в себя издание приказа о приеме-передаче дел, саму передачу дел, подписание акта приема-передачи дел, — ответили в ВОИ. — В Уставе ВОИ это процедура не регламентирована. Конкретный перечень дел, которые подлежат передаче при смене председателя организации, законом не установлен. К ним, как правило, относятся документы, материальные ценности (денежные средства в кассе, материальные запасы на складе) и иные вещи (печать, ключи от офиса, сейфа и т.д.), за сохранность которых несет ответственность председатель. Председатель организации в силу своей должности имеет статус материально ответственного лица. При смене материально ответственных лиц обязательна инвентаризация. Специальных правил проведения инвентаризации при смене председателя организации законом не установлено. Поэтому следует руководствоваться общими правилами, которые утверждены Методическими указаниями по инвентаризации. В ходе инвентаризации передается имущество организации, в том числе денежные средства, и финансовые обязательства (кредиторская задолженность).