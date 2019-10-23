Как аферисты вымогают у татарстанцев по 10 миллионов в месяц

Республика в лидерах антирейтинга по количеству жертв дистанционного воровства

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан в числе четырех регионов России, где проживает наибольшее число жертв дистанционного мошенничества. Ежедневно не менее трех десятков жителей республики становятся жертвами аферистов, которые обманывают с помощью соцсетей и Интернета. Об этом на пресс-конференции рассказали представители МВД по РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Больше половины потерпевших — не пенсионеры

Опережают Татарстан по числу жертв аферистов только Москва, Краснодарский край и Тюменская область. Из года в год с развитием современных технологий отмечается рост дистанционных схем обмана населения. Несколько лет назад, когда было развито контактное мошенничество, его жертвами в основном были пожилые люди. Теперь потерпевшие «помолодели».

Республиканские правоохранители отметили, среди тех, кто попадается на уловки обманщиков, 46 процентов татарстанцев в возрасте от 25 до 40 лет — люди активного, трудоспособного возраста, которые пользуются кредитными картами. В этом году количество бытовых и дистанционных правонарушений в РТ выросло почти на 3 тыс. по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Всего зарегистрировано более 5,5 тыс. преступлений. Ежедневно на уловки мошенников в среднем попадаются около 30 жителей Татарстана, а еженедельный ущерб им составляет более 10 млн рублей. В том, что республика в лидерах этой печальной статистики, нет ничего удивительного.

— Татарстан — один из самых экономически развитых субъектов, у нас высокая доля транзакций, операций у клиентов, которые участвуют в дистанционном банковском обслуживании. Рост операций и количества их участников — 15—20 процентов в год. Это создает обширное поле для деятельности аферистов, — рассказал участник пресс-конференции, начальник управления безопасности отделения «Банк Татарстан» Сергей Григорьев.

30 процентов преступлений совершают от лица сотрудников службы безопасности банков. Хотя, по словам Григорьева, его кредитная организация в последнее время не отмечает увеличения случаев такого мошенничества. Практически не было жалоб в этом году на обман с помощью банковских карт. Мобильные приложения постоянно совершенствуются, и клиентов об этом информируют. Сейчас все карты чипованные, когда клиент вставляет карту в банкомат, мошенническое списание денег с нее невозможно. Случаи, когда телефон клиента подвергается вирусному заражению, а банк прекращает операции, тоже не отмечены.

Сергей Григорьев: «Татарстан — один из самых экономически развитых субъектов, у нас высокая доля транзакций, операций у клиентов, которые участвуют в дистанционном банковском обслуживании. Рост операций и количества их участников — 15—20 процентов в год. Это создает обширное поле для деятельности аферистов»

Представитель кредитной организации подчеркнул, что никогда сотрудники службы безопасности банка не будут звонить клиенту, это могут делать только сотрудники кол-центра банка. Но запрашивать номер карты они тоже не будут. В банке есть вся информация о клиенте. Григорьев напомнил основное правило: если звонят из банка и просят сообщить пароль, код доступа, при этом торопят, человек должен прекратить разговор и набрать номер банка.

Руководитель управления безопасности отметил, что банк фиксирует рост числа мошенничеств, которые совершаются с помощью сайтов бесплатных объявлений, транспортных компаний. Клиенты перечисляют деньги при покупке ложных билетов и товаров. Проблемы мошенничества представители кредитных организаций выносят на обсуждение на уровень Центробанка и Госдумы РФ. По мнению Сергея Григорьева, «в России одно из самых мягких законодательств в сфере привлечения мошенников к уголовной ответственности. В частности, в нашей стране практически никто не несет ответственности за создание фейковых сайтов, хотя во многих странах создатель такой страницы может быть лишен свободы на 10—20 лет».

Обидчиков татарстанцев полицейские ищут по всей стране

Заместитель начальника управления угрозыска МВД по РТ Рамис Газимов сообщил, что в прошлом году внесли изменения в законодательство. Сейчас независимо от суммы все денежные хищения считаются тяжким преступлением. Нередко обманывают татарстанцев при посещении сайтов бесплатных объявлений мошенники из других регионов. При дистанционных схемах сложность заключается в том, что искать преступников приходится по всей России.

В правоохранительных органах теперь есть служба с длинным названием — контрольно-методический отдел по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, в том числе совершаемых с использованием сети Интернет и средств сотовой связи. Его начальник Марина Шнитенкова на вопрос «Реального времени» о специалистах по современным технологиям в штате МВД ответила, что в силу служебных ограничений не может предоставить подробную информацию, но механизмы во взаимодействии с прокуратурой существуют, и в структуре правоохранительных органов есть свои специализированные подразделения, у которых большой положительный опыт по раскрытию преступлений, совершаемых с помощью соцсетей и интернет-сайтов.

Рамис Газимов сообщил, что в прошлом году внесли изменения в законодательство. Сейчас независимо от суммы все денежные хищения считаются тяжким преступлением

Изощренные мошенники создают дублирующий сайт, а в адресе электронной почты меняют только один-два символа. Так, от имени одного из казанских предприятий неизвестные вели переписку с организацией из Набережных Челнов, предлагая поставку полимерной крошки, а в результате похитили более 200 тыс. рублей.

Несмотря на фантазию аферистов, схемы преступлений давно известны, полицейские не перестают информировать о них население. В этом смысле удивляют граждане, которые, продавая товары на сайтах, сообщают покупателям все данные своих банковских карт и в итоге теряют несколько сотен тысяч рублей.

Одной из жительниц Татарстана мошенники, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что она может получить компенсацию за купленные когда-то лекарства. Женщине так хотелось получить большую сумму денег, что она взяла кредит в банке и выплатила 3 млн рублей мошенникам, которые предлагали за получение компенсации оплатить «страховку, комиссию на оформление документов».

Доверчивые татарстанцы продолжают попадаться на предложения аферистов о социальной помощи, о замене счетчиков, продаже бытовых приборов, снятии порчи. При этом люди пускают мошенников к себе в дом, переводят деньги во спасение родственников незнакомцам.

Марина Шнитенкова заверила, что в структуре правоохранительных органов есть свои специализированные подразделения, у которых большой положительный опыт по раскрытию преступлений, совершаемых с помощью соцсетей и интернет-сайтов

Правоохранители привели совсем свежие примеры. В Калужской области задержали цыганку, которая находила потенциальных потерпевших на сайте объявлений. Десять татарстанцев, продававших детские вещи, сообщили аферистке данные своих банковских карт. Мошенник из Санкт-Петербурга, «продававший в соцсетях волосы для наращивания», похитил деньги у 18 жителей республики.

Сотрудники полиции напоминают: необходимо перепроверять звонки и сообщения от имени родственников, банковских служащих. При подозрении на обман необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02.